Від "любителі Саакашвілі - лохи" до "підтримуватиму на посаду віцепрем'єра", - еволюція думки "слуги народу" Дубінського про "бидлуватого клоуна". ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис, у якому зібрано думки нині "слуги народу" Олександра Дубінського про Міхеіла Саакашвілі. Увага! Нецензурна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в уривках відео чітко відстежено зміну думки Дубінського від "любителі Саакашвілі - лохи" до "підтримуватиму на посаду віцепрем'єра".

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