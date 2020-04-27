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Від "любителі Саакашвілі - лохи" до "підтримуватиму на посаду віцепрем'єра", - еволюція думки "слуги народу" Дубінського про "бидлуватого клоуна". ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис, у якому зібрано думки нині "слуги народу" Олександра Дубінського про Міхеіла Саакашвілі. Увага! Нецензурна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в уривках відео чітко відстежено зміну думки Дубінського від "любителі Саакашвілі - лохи" до "підтримуватиму на посаду віцепрем'єра".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дубінський і Шарій координують свої дії у поширенні фейків, - член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко. ВIДЕО

Автор: 

Кабмін (14153) Саакашвілі Міхеіл (2155) Дубінський Олександр (492)


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Топ коментарі
+41
От "любители Саакашвили - лохи" до "буду поддерживать на должность вице-премьера", - эволюция мнения "слуги народа" Дубинского о "быдловатом клоуне" - Цензор.НЕТ 945
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27.04.2020 13:43 Відповісти
+38
От "любители Саакашвили - лохи" до "буду поддерживать на должность вице-премьера", - эволюция мнения "слуги народа" Дубинского о "быдловатом клоуне" - Цензор.НЕТ 3302
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27.04.2020 13:47 Відповісти
+35


ничего нового! бздливый флюгер на запах денег
(мама любит.. сына.. а сына до обморока любит деньги и погавкать с умным видом скунса)
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27.04.2020 13:44 Відповісти
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Куда уж тебе понять, а если ещё тебе сказать, что победа Украины над паРашей и вхождение её в ЕС и НАТО важны не только Украине, то любая зелень вспомнит про бульбу.
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27.04.2020 15:04 Відповісти
А почему ты решил, что мы ее покинули? Мы и здесь продолжаем работать на ее благо, в ливая ежегодно 15 млрд.$ в ее экономику. Все мечтают поскорее вернуться домой к семьям.
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27.04.2020 15:35 Відповісти
думаешь,Хмельницкому предъявить,походу ?
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27.04.2020 14:55 Відповісти
Лично я бы тоже ему памятники снесла за то, что он на 300 лет засунул нас в кацапское ярмо!
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27.04.2020 15:38 Відповісти
Вас не поймёшь..
евреи вам - плохо,кацапское ярмо - тоже не очень..
пора определяться уже..
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27.04.2020 17:28 Відповісти
Говорят Дубинский в книгу Гінеса попал за то что смог удержать за щекой член Ігоря Валерьевича в течении всей весенней сессии... а еще говорят готовится римейк культового фильма "Глубокое горло" с Дубинским в главной роли
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27.04.2020 14:53 Відповісти
да, он прилично насосал себе имущества и автомобилей...
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27.04.2020 17:05 Відповісти
Зачёт!Лучше и не описать этого члена.А парша лезет на каждый сайт и умничает.Бэня нашел другого и рот этого освободился.
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28.04.2020 15:16 Відповісти
Судя по многократно повторяемым словам Саакашвили о богатстве Украины, единственным мотивом последнего является желание пощупать за вымя бюджет страны и укатить к жене, если будет шухер...
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27.04.2020 14:53 Відповісти
Сегодня дворовой пес верно служит коломойскому, а завтра, если ему кто то бросит хорошую кость, будет служить новому хозяину, моральных обязательств у двуногого нет.
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27.04.2020 15:08 Відповісти
Когда понял что сам себя назвал лохом и д....бом . !
Від "любителі Саакашвілі - лохи" до "підтримуватиму на посаду віцепрем'єра", - еволюція думки "слуги народу" Дубінського про "бидлуватого клоуна" - Цензор.НЕТ 7474 . .
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27.04.2020 15:12 Відповісти
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27.04.2020 15:42 Відповісти
Дубинский циничная тварь и подонок
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27.04.2020 15:13 Відповісти
Истина про этого членососа.
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28.04.2020 15:17 Відповісти
Єврейський флюгер.
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27.04.2020 15:19 Відповісти
Посмотрел видео,реально любое быдло имеет больше чести ,достоинства чем вот этот унтерменш Дубенский.
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27.04.2020 15:20 Відповісти
Так говорили ж, что группа Коломойского против Саакашвили, а тут всё наоборот! Шо за чертивня?
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27.04.2020 15:24 Відповісти
Концепция поменялась.
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27.04.2020 15:29 Відповісти
Лохами виявились той округ який обрав дебілінського
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27.04.2020 15:30 Відповісти
Класно виступив бидлуватий клоун дубінський (мабуть на місце зеленого мітить). Може ж якщо захоче, а то все "мама любить швидкість", все конкрето і по ділу. Потрібно нагородити краснимі революціоннимі шароварамі і пов'язати колумбійський галстук. Стопудово заслужив. Невже нагорода не знайде героя ?
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27.04.2020 15:41 Відповісти
Главное - нос по ветру!
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27.04.2020 16:09 Відповісти
Срочно в номер - Дубинский продажная шлюха свого бородатого папика с израильским паспортом
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27.04.2020 16:09 Відповісти
КАК может быть народным депутатом человек У которого вместо нормальных человеческих слов - нецензурщина, и почему с ним по настоящее время В Верховной Раде не провели профилактическую беседу, ЕГО нужно направить срочно до психиатра на учёт.
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27.04.2020 16:34 Відповісти
у нас президент "я_не_лох" это для зелибобиков нормально
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27.04.2020 17:27 Відповісти
Да все здесь такие. Сначала поносят на чем свет стоит, а потом дифирамбы поют. Особенности местного менталитета...
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27.04.2020 16:44 Відповісти
Від "любителі Саакашвілі - лохи" до "підтримуватиму на посаду віцепрем'єра", - еволюція думки "слуги народу" Дубінського про "бидлуватого клоуна" - Цензор.НЕТ 7552
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27.04.2020 17:08 Відповісти
Народ ведётся на быдловатых клоунов Дубинских, которые умеют хорошо говорить.
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27.04.2020 17:45 Відповісти
Це хто "умеет хорошо говорить" ? Ти мав на увазі - матюкатися.
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30.04.2020 11:34 Відповісти
Так Саакашвили это хорошо или плохо???
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27.04.2020 17:49 Відповісти
Не хорошо и не плохо - просто полная жопа .
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28.04.2020 07:25 Відповісти
Товба ну ты мудило с Одессы почему так судишь
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28.04.2020 09:39 Відповісти
Переведіть на нормальну мову , не зрозумів . Якась Одеса , потім когось ображаєте ...
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01.05.2020 08:32 Відповісти
Он не взирая на пороха за деньги таможни которые шли на верх построил хорошую дорогу Одесса -Рени и если бы не порох он многое сделал бы,а так деньги с7км и таможни идут на верх и не зря все президенты кроме Кравчука ездили в Одессу чтобы забирать кеш не исключая зебилов.Понял разхницу.
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28.04.2020 09:38 Відповісти
Тому, що послідовний))) Я давно перестав йому вірити... А за сєпарські висєри взагалі мордяку треба начистити...
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27.04.2020 19:21 Відповісти
бородатая проститутка и ничего больше.
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27.04.2020 19:27 Відповісти
гы. неплохой видосик
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27.04.2020 19:30 Відповісти
Дубинский лошок )))
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27.04.2020 19:58 Відповісти
Борьба мошеннических технологий, кто больше украинцев надурит.
Насколько я помню, в прошлом году было обнаружено, что Дубинский оформлял гражданство Израиля. Когда узнали, то он "передумал" его оформлять. Вот пусть бы оформил и валил из Украины. Это же касается и многих других, в первую очередь тех кто кто уже имеют соответствующие гражданства.
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27.04.2020 20:41 Відповісти
лохи это те, кто выбрал это говно в парламент
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27.04.2020 21:20 Відповісти
какое блин мнение у этой бородатой курицы, он кукарекает то, что ему говорят прокукарекать, чтобы заработать на очередную квартиру. Такие не имеют собственного мнения.
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27.04.2020 21:43 Відповісти
Кто из вас больший клоун и лох? Оба гандоны - один гавнюк с бородой а второй гавнюк ....
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27.04.2020 21:44 Відповісти
Гибкий зад-всем желающим платить подставляет, такой же и хребет( которого нет).
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27.04.2020 21:48 Відповісти
Це епічно! Ей зебільня!? Що скажете?
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27.04.2020 22:15 Відповісти
Курва? Ні, не чув
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27.04.2020 22:32 Відповісти
Зелохи, что за поца вы выбрали?
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27.04.2020 23:09 Відповісти
Вчергове констатую відсутність гідності в українців. Не можна уявити,. щоб грузини (навіть не їх влада) терпіли те, що виробляв швілі в Україні, від навіть відомого українського політика. Ввічливо сказали б - наш кордон треба поважати, брати гроші на безлад в країні в ворогів України гріх, ми якось самі розберемось із своєю владою. А українці все ковтають. Невже ни дурніші за інші народи?
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28.04.2020 01:35 Відповісти
ти вже розібралася чкурнула до Канади))ви майстри тільки бла бла ліси в Карпатах вирубувать суху траву палити роблячи пожежи та заразу вести до України!!
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28.04.2020 08:23 Відповісти
А есть ли вообще смысл эту бородаютую проститутку Коломойского слушать? Он никто, и даже депутатом так и не стал. Работает кнопкой и сливным бачком Коломойского.
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28.04.2020 02:09 Відповісти
Дивно. Я б слово =мнєніє= взяла в лапки ... говорячи про цю шавку ...
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28.04.2020 02:10 Відповісти
При всём моем негативе к коломойской говорящей *опе, ну и что? Покажите нам лучше, как Пеця вначале "был благосклонен" к Саакашвили, дав ему гражданство и должность руководителя Одесской ОДА, а потом, когда подвергся резкой, но справедливой критике со стороны Саакашвили, лишил его гражданства и выбросил из Украины с мешком на голове- без суда и следствия. Очень интересно было бы увидеть на Цензоре такой "коллаж".
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28.04.2020 02:21 Відповісти
Проривати кордон України і брати гроші в Курченка, що доведено, щоб робити безлад в Києві, і все під час війни - це теж треба було терпіти? Швілі не викидати з країни треба було, а в буцегарню і надовго. Він не тільки не допомогав Україні, а шкодив, як міг, цей покидьок з Грузії.
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28.04.2020 04:00 Відповісти
только упоминание фамилии Саакашвили у путинососов их друзей порохоботов и прочего бандитского кодла вызывает безостановочную диарею и животный страх потерять все))))значит хотя запоздавшее значительно но очень правильное решение о назначении Михаила Саакашвили!!!!
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28.04.2020 08:16 Відповісти
Ты правдоруб так и не объяснил откуда у тебя 20 машин и 21квартира Пасть закрой вонючие гроши,а ведь мы поверили и чем вы лучше шоколадных ,только более подлые и вороватые.
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28.04.2020 09:31 Відповісти
Так беспринципная мразь вроде дубинского так и действует. Чему удивляться?
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28.04.2020 10:02 Відповісти
Способный молодой человек. Да и мамаего... любит скорость
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28.04.2020 11:13 Відповісти
За что сосалка хвалит сосалку, за то что та хвалит её.
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28.04.2020 11:37 Відповісти
Що тут дивного - він же ДУБинський.
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30.04.2020 11:31 Відповісти
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