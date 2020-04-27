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Від "любителі Саакашвілі - лохи" до "підтримуватиму на посаду віцепрем'єра", - еволюція думки "слуги народу" Дубінського про "бидлуватого клоуна". ВIДЕО
У мережі з'явився відеозапис, у якому зібрано думки нині "слуги народу" Олександра Дубінського про Міхеіла Саакашвілі. Увага! Нецензурна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в уривках відео чітко відстежено зміну думки Дубінського від "любителі Саакашвілі - лохи" до "підтримуватиму на посаду віцепрем'єра".
Топ коментарі
+41 ptn hlo #451489
показати весь коментар27.04.2020 13:43 Відповісти Посилання
+38 ptn hlo #451489
показати весь коментар27.04.2020 13:47 Відповісти Посилання
+35 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар27.04.2020 13:44 Відповісти Посилання
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евреи вам - плохо,кацапское ярмо - тоже не очень..
пора определяться уже..
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Насколько я помню, в прошлом году было обнаружено, что Дубинский оформлял гражданство Израиля. Когда узнали, то он "передумал" его оформлять. Вот пусть бы оформил и валил из Украины. Это же касается и многих других, в первую очередь тех кто кто уже имеют соответствующие гражданства.