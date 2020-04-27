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Поліція ліквідувала дві нарколабораторії та вилучила понад 50 кг метадону загальною вартістю більш ніж $2 млн. ВIДЕО

Поліція та бійці спецпідрозділу КОРД ліквідували дві нарколабораторії та затримали групу наркоторговців із 26 осіб, які виготовляли та продавали метадон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому випуску програми "Поліцейська хвиля".

Наркоторговці продавали метадон у роздріб та оптовими партіями в Україні й сусідніх державах через інтернет і мобільні додатки. Під час обшуків вилучено рекордну партію наркотиків вагою понад 50 кілограмів загальною вартістю на чорному ринку більш ніж два мільйони доларів.

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Автор: 

наркотики (1462) боротьба з наркотиками (149)


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Топ коментарі
+2
идиоты не знали что хАваковские "борцуны с незаконным оборотом ...- уже сами имеют проблему со сбытом СВОЕГО "товара"
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27.04.2020 15:19 Відповісти
+2
конечный "потребитель" - нет " рынка" - есть хАваковская "монополия"...
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27.04.2020 15:21 Відповісти
+2
Та наверняка без масок в карантин работали . Иначе их бы никто не трогал .
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27.04.2020 15:22 Відповісти
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І хто тепер постраждає?
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27.04.2020 15:19 Відповісти
конечный "потребитель" - нет " рынка" - есть хАваковская "монополия"...
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27.04.2020 15:21 Відповісти
От і цікавлюся хто споживає🤫
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27.04.2020 15:42 Відповісти
у "онных" может возникнуть вопрос - а зачем вы таким интересуетесь...
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27.04.2020 15:45 Відповісти
Можуть,але я теж поцікавлюся чому вони цікавляться🐸
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27.04.2020 15:47 Відповісти
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27.04.2020 15:55 Відповісти
идиоты не знали что хАваковские "борцуны с незаконным оборотом ...- уже сами имеют проблему со сбытом СВОЕГО "товара"
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27.04.2020 15:19 Відповісти
ну....пошли дела....кое-как.....недельки за две всю наркоманию в Украине ликвидируют!
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27.04.2020 15:46 Відповісти
мафия бессмертна - и та , что у нас в "законе" , тоже...
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27.04.2020 15:57 Відповісти
Та наверняка без масок в карантин работали . Иначе их бы никто не трогал .
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27.04.2020 15:22 Відповісти
 
 