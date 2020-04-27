Поліція ліквідувала дві нарколабораторії та вилучила понад 50 кг метадону загальною вартістю більш ніж $2 млн. ВIДЕО

Поліція та бійці спецпідрозділу КОРД ліквідували дві нарколабораторії та затримали групу наркоторговців із 26 осіб, які виготовляли та продавали метадон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому випуску програми "Поліцейська хвиля".

Наркоторговці продавали метадон у роздріб та оптовими партіями в Україні й сусідніх державах через інтернет і мобільні додатки. Під час обшуків вилучено рекордну партію наркотиків вагою понад 50 кілограмів загальною вартістю на чорному ринку більш ніж два мільйони доларів.

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