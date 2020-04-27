"Ми всі помремо, знаю точно": у Святогірській лаврі продовжують грубо порушувати карантин. ВIДЕО

У Святогірській лаврі, яка належить Українській православній церкві Московського патріархату, продовжують ігнорувати заходи безпеки через поширення коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, ця Лавра, розташована в Донецькій області, є зараз єдиною в Україні, яку досі не закрили на карантин. Раніше були закриті Києво-Печерська та Почаївська лаври.

Богослужіння в Лаврі проводять без масок, там так само, як і раніше ,проводять процедуру цілування ікон і прикладання до хреста. Журналісти зайшли в храм як туристи, але дуже вирізнялися з-поміж місцевих, оскільки були одними з небагатьох, хто надів на обличчя маску.

На вході, який охороняють "козаки", журналістці відразу радять пов’язати на стегна хустку і зняти "непотрібну" маску. "Примушують, як поліція, то вдягаємо, а так – ви бачите – всі без масок", - кажуть на вході.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києво-Печерській лаврі коронавірусом заразилися всі священники

Під час служби в приміщенні помітили близько двох сотень людей, які не дотримуються необхідної дистанції. До ікон прикладають маленьких дітей і навіть не йдеться ні про маски або рукавички, ні про дезінфекцію, зазначено в сюжеті.

Намісник Святогірської лаври митрополит Арсеній свою паству заспокоює: "Один батюшка дуже цікаві слова сказав: "А що буде? - Ми всі помремо".

Місцева влада не бачить жодної проблеми в скупченні людей у лаврі, кажуть, тут живе 400 монахів і 200 переселенців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі пройшли огляд, а не хворіли, - в Московському патріархаті спростували інформацію ЗМІ про тотальний COVID-19 у Києво-Печерській лаврі

Нагадаємо, на Великдень у Святогірській лаврі зібрався натовп парафіян усупереч карантину.