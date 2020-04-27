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Новини Відео Коронавірус і карантин
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"Ми всі помремо, знаю точно": у Святогірській лаврі продовжують грубо порушувати карантин. ВIДЕО

У Святогірській лаврі, яка належить Українській православній церкві Московського патріархату, продовжують ігнорувати заходи безпеки через поширення коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, ця Лавра, розташована в Донецькій області, є зараз єдиною в Україні, яку досі не закрили на карантин. Раніше були закриті Києво-Печерська та Почаївська лаври.

Богослужіння в Лаврі проводять без масок, там так само, як і раніше ,проводять процедуру цілування ікон і прикладання до хреста. Журналісти зайшли в храм як туристи, але дуже вирізнялися з-поміж місцевих, оскільки були одними з небагатьох, хто надів на обличчя маску.

На вході, який охороняють "козаки", журналістці відразу радять пов’язати на стегна хустку і зняти "непотрібну" маску. "Примушують, як поліція, то вдягаємо, а так – ви бачите – всі без масок", - кажуть на вході.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києво-Печерській лаврі коронавірусом заразилися всі священники

Під час служби в приміщенні помітили близько двох сотень людей, які не дотримуються необхідної дистанції. До ікон прикладають маленьких дітей і навіть не йдеться ні про маски або рукавички, ні про дезінфекцію, зазначено в сюжеті.

Намісник Святогірської лаври митрополит Арсеній свою паству заспокоює: "Один батюшка дуже цікаві слова сказав: "А що буде? - Ми всі помремо".

Місцева влада не бачить жодної проблеми в скупченні людей у лаврі, кажуть, тут живе 400 монахів і 200 переселенців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі пройшли огляд, а не хворіли, - в Московському патріархаті спростували інформацію ЗМІ про тотальний COVID-19 у Києво-Печерській лаврі

Нагадаємо, на Великдень у Святогірській лаврі зібрався натовп парафіян усупереч карантину.

Автор: 

карантин (18172) Лавра (294) УПЦ МП (1213) церква (701) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+47
Какие "казаки"? Часом не те, что в 2014-м Гиркину в Славянске (рядом) помагали?
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27.04.2020 15:27 Відповісти
+38
Цих теж звезуть потім до столиці на лікування?
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27.04.2020 15:26 Відповісти
+34
рпц платит процент зебилу чтобы он их не закрывал
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27.04.2020 15:25 Відповісти
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Зате у вас їх як грязі...
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27.04.2020 21:58 Відповісти
вот он результат зебило-власти - на входе "казаки" советуют повязать на бедрах платок и снять "ненужную" маску.
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27.04.2020 22:16 Відповісти
Там "казаки" ряженный бал правят ( за иконостасами автоматы прячут).. Вот рассадник рашизма. А власть, прокуратура, СБУ, МВД и т.д. ( которых мы содержим) ворон ловят.. Капец, одним словом.. Плюрализм, как говаривал Горбачев.
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27.04.2020 22:40 Відповісти
В Святогорской лавре, которая принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата, продолжают игнорировать меры безопасности из-за распространения коронавируса. Источник: https://censor.net/v3191837

СБУ, Рюкзакевич - коли вже заарештуєте попів за порушення законів України і зараження людей інфекцією ???
Московитські ПОПИ ПЕРЕД ЗАКОНОМ ТАКІЖ ЛЮДИ ЯК І ІНЩІ.
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27.04.2020 22:51 Відповісти
Хоча це робиться і трохи простіше - якийсь поганий громадянин звонить в міліцію і каже що Святогорська лавра і інщі робочі місця московитського патріархату ЗАМІНОВАНІ
Це припущення, але дуже дієве
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27.04.2020 22:54 Відповісти
А потом присаживается на два года. Классная идея .
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28.04.2020 11:24 Відповісти
Ну так хоч за діло відсидить, а не за тупу дурість
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28.04.2020 12:43 Відповісти
Зараза РПЦ + зараза коронавірусу
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28.04.2020 00:21 Відповісти
Cатанистський шабаш. Де поліцаї?
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28.04.2020 01:14 Відповісти
Замуровать всех тварей там присутствующих снаружи!!!!
Не выпускать, пока все не передохнут к буям собачьим!
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28.04.2020 08:24 Відповісти
Та ні, чувак-батюшка, ви згорите у пеклі
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28.04.2020 09:50 Відповісти
Чем больше нарушающих карантин, тем меньше нарушающих карантин.
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28.04.2020 11:23 Відповісти
Вся влада Святогірська-це сепари, "любителіПутіна", так що вони проблеми в цьому не бачать, навпаки ще й напевно допомагають!!!!Якби цих сепарів покарали у 14-15 роках, то нічого подібного зараз би не було. І мене дивує, чому у 14 році СБУ не відкрило справу щодо керівництва Лаври, що вони ховали у себе кадирівців та зброю? А в Донецькій області влала взагалі є, подивимося, як вони порушуть справу за порушення карантину керівниками Лаври???
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28.04.2020 17:54 Відповісти
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