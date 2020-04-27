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Закарпатські підприємці перекрили дорогу та вимагають відкриття магазинів і ринків. ВIДЕО

У місті Хуст Закарпатської області підприємці перекрили трасу і вимагають скасувати рішення про закриття закладів торгівлі.

Про це пише місцеве видання ZAK-Insider, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що трасу Мукачево-Рогатин перекрили близько 12:00, люди пропускають по десять авто кожні п'ять хвилин.

В акції беруть участь кілька десятків людей - вони вимагають відкриття ринків і магазинів.

"У всіх інших містах працюють, не працюють тільки в нас у Хусті", - заявив один з учасників акції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Чернівцях підприємці пікетують ОДА з вимогою відкрити ринки. ФОТО

Автор: 

пікет (322) підприємці (620) протест (2404) Закарпатська область (2079)


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Топ коментарі
+11
Мені олному так здається, що в основному упороті ЗЕбілоїди перепугані вусмерть вірусом, що і спати лягвють в масці?!
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27.04.2020 15:34 Відповісти
+10
Зебил, а за что людям выживать?
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27.04.2020 15:36 Відповісти
+7
та бобики уже поняли открывают, будут щемить 73% кто не возмущается.
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27.04.2020 15:34 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
Аткривайте ринки ! Требуим новой порции корони !
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27.04.2020 15:33 Відповісти
Зебил, а за что людям выживать?
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27.04.2020 15:36 Відповісти
DЕБІЛ, А НАВІЩО ВИЖИВАТИ ОЛІГОФРЕНАМ ЯКИМ НАБРИДЛО ЖИТИ ?
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27.04.2020 15:43 Відповісти
назови 10 отличий рынка от Ашана. может дойдёт.
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27.04.2020 16:04 Відповісти
Со старту. Ринки на Закарпатті є, а Ашана не є
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27.04.2020 16:07 Відповісти
Зебіл , якщо в тебе лайно на місці моСка то краще промовчи може за розумного проканаєшь, а за сабжем - мертвим - померли м від корони той ринок і ті продукти нах не вперлися
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27.04.2020 16:06 Відповісти
да , я требую - хочу чтобы все старики , которые за 29 лет наголосовали и завели Украину в такую жопу , - все вымерли и дали шанс нам на развитие
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27.04.2020 15:45 Відповісти
Аmen !
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27.04.2020 16:07 Відповісти
Закарпатські підприємці перекрили дорогу та вимагають відкриття магазинів і ринків - Цензор.НЕТ 3526 https://censor.net/user/462510 Надеюсь, что ты сдохнешь тоже.
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27.04.2020 16:43 Відповісти
свободу не спинити
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27.04.2020 15:33 Відповісти
в Хусте нет советской власти - вот и не работает - или как?)))
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27.04.2020 15:33 Відповісти
та бобики уже поняли открывают, будут щемить 73% кто не возмущается.
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27.04.2020 15:34 Відповісти
Мені олному так здається, що в основному упороті ЗЕбілоїди перепугані вусмерть вірусом, що і спати лягвють в масці?!
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27.04.2020 15:34 Відповісти
За вихідні від COVID-19 на Прикарпатті померли ще двоє хворих
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27.04.2020 15:36 Відповісти
и что?
А сколько всего умерло на Прикарапатті за вихідні?
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27.04.2020 15:38 Відповісти
двое.
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27.04.2020 16:05 Відповісти
Без короновируса умерли бы точно так же
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27.04.2020 15:45 Відповісти
ты шо руснявый попик небось?
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27.04.2020 15:48 Відповісти
А ты небось просто дебил?
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27.04.2020 16:25 Відповісти
За полтора месяца 10 000 больных 200 умерло,и это при нашей медицине,раздули из мухи кита))) Все страны отменяют карантин,так как поняли что это шляпа)))
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27.04.2020 15:59 Відповісти
как Украина пройдет пик - так и отменить - как и все остальные страны - согласен
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27.04.2020 16:01 Відповісти
Ты себя слушаешь???Какой пик?))))))))Десть тысяч больных из 40 миллионов! Этот пик будет с такими темпами в 2050 году!))))))))))))))
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27.04.2020 16:08 Відповісти
Одни дибилы свято веруют зомбоящику и власти, поэтому сидят дома и дрожат от страха.
Если им власть по зомбоящику скажет например, прыгать с 5-го этажа, они прыгнут.
У них нет извилин и тем более своих мозгов и своего мнения.
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27.04.2020 15:39 Відповісти
ты плохо видишь - прочти - может дойдет - 27.04.20 08:17 Количество жертв коронавируса в мире превысило 206,5 тыс. человек, число инфицированных приближается к 3 млн.
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27.04.2020 15:44 Відповісти
твоя страшилка не впечатляет, потому что ты поддался истерии и не можешь мыслить адекватно...
Если ты себя считаешь адекватным, то ответь на один вопрос, а сколько за эти три месяца "эпидемии короновируса" вообще умерло людей в мире?
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27.04.2020 15:53 Відповісти
Украина[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B0_H1N1_%D0%B2_2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83&veaction=edit&section=8 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B0_H1N1_%D0%B2_2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83&action=edit&section=8 править код ]30 октября - Министр здравоохранения Украины Василий Князевич сообщил, что на Украине началась эпидемия калифорнийского гриппа (A/H1N1). В девяти областях Украины объявлен карантин. В трёх областях Украины - Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская состояние заболеваемости гриппом достигло https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F эпидемического порога https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B0_H1N1_%D0%B2_2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-46 [46] . Юлия Тимошенко сообщила, что вводит трехнедельные каникулы во всех учебных заведениях страны, и объявила, что правительство будет вводить специальные режимы, которые предусматривают ограничения переездов людей без нужды из области в областьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B0_H1N1_%D0%B2_2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-47 [47] .4 ноября - На Украине лабораторно подтверждены 17 случаев заболевания пандемическим гриппом А/H1N1, от него умерли 6 человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B0_H1N1_%D0%B2_2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-48 [48] .18 ноября - Диагноз калифорнийский грипп на Украине лабораторно подтверждён у 225 человек, в том числе - в 17 умерших. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Украины Василий Лазоришинец на пресс-конференции в Киеве 19 ноября 2009 г.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B0_H1N1_%D0%B2_2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-49 [49]
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27.04.2020 15:57 Відповісти
видишь, ты неадекватно ответил на простой вопрос, сколько всего умерло людей в мире за 3 месяца "эпидемии короновируса"?
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27.04.2020 16:00 Відповісти
не оценивай других и тебя не оценят то же - еще раз - отрицание очевидного приводить к плохим последствиям - пример Трампа в данном случаи уместен
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27.04.2020 16:03 Відповісти
ну ты ж тычишь статистику по короновирусу, но не можешь, не хочешь или боишься ответить хотя бы сам себе на один простой вопрос, сколько всего умерло в мире людей за время "пандемии короновируса"?
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27.04.2020 16:11 Відповісти
https://censor.net/news/3191696/kolichestvo_jertv_koronavirusa_v_mire_prevysilo_2065_tys_chelovek_chislo_infitsirovannyh_priblijaetsya
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27.04.2020 16:16 Відповісти
сколько всего умерло людей в мире за период так называемой пандемии короновируса?
Ты в состоянии ответить на этот простой вопрос?
Назови цифру, хоть приблизительную.
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27.04.2020 16:19 Відповісти
Ладно. Отвечу тебе на этот вопрос, раз ты не хочешь.
Обычно за год в мире https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/mortality/WMR2019/WorldMortality2019DataBooklet.pdf умирает около 56 млн человек - в среднем около 153 000 человек в день.

Значит за три месяца пандемии короновируса, в мире умерло около 13,5 млн. человек.
206 тысяч умерли от короновируса в мире, как ты написал.
А это означает, что среди всех умерших, лишь 1,5 % умерло от короновируса.
А 98,5% умерли от других болезней.
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27.04.2020 16:32 Відповісти
Официальные данные гостата Украины
За январь - февраль (когда не было короновируса), в Украине умерло 100 тысяч людей, из них на грипп и пневмонию - 1326 человек.
Сейчас за 2 месяца епидемии корнонвируса в Украине умерло - 209 человек.
Это всё данные МОЗ Украины.

так что смертельнее - обычный грипп или "короновирус"?
Закарпатські підприємці перекрили дорогу та вимагають відкриття магазинів і ринків - Цензор.НЕТ 2399
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27.04.2020 16:03 Відповісти
За минулий тиждень (23-29.03.2020) на ГРВІ захворіли 151 369 осіб, із них 41,3% - діти.

Про це повідомляє https://moz.gov.ua/article/news/operativni-dani-schodo-zahvorjuvanosti-na-grip-ta-grvi-23%e2%80%9329032020 Міністерство охорони здоров'я .
"За минулий тиждень (23-29.03.2020) на ГРВІ захворіли 151 369 осіб, із них 41,3% - діти. За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 2 із 19 зразків матеріалів визначено віруси грипу: обидва - типу А(Н1)pdm09. За тиждень отримано повідомлення про 2 летальні випадки внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (із початку епідемічного сезону - 70); жоден померлий не був щеплений проти https://www.ukrinform.ua/tag-grip грипу ", - йдеться у повідомленні.Читайте також: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2904977-vooz-zaavlae-so-karantin-ne-skasovue-planovi-seplenna.html ВООЗ заявляє, що карантин не скасовує планові щеплення
Зазначається, що інтенсивний показник захворюваності склав 395,9 на 100 000 населення, що на 17% менше епідемічного порогу по Україні. У країні зафіксовано регіональне географічне поширення грипу.
https://www.ukrinform.ua/tag-grip Грип https://www.ukrinform.ua/tag-ukraina Україна
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909932-v-ukraini-za-tizden-ponad-150-tisac-hvorih-na-grvi.html
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27.04.2020 16:10 Відповісти
вот еще мнение - но я не согласен - «Нужно выделять деньги на еще живых людей моложе 65, а не на трупы»: Емец взбудоражил сеть новым заявлением
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27.04.2020 16:14 Відповісти
з миллиона из 7 миллиардов)))))))))))Хорош сцать,проживешь еще долго и счастливо))
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27.04.2020 16:05 Відповісти
это 0,04% от всего населения
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27.04.2020 16:14 Відповісти
Ты прямо льстишь Зеле- вся Европа и США *зелёные* и остерегаются. А вот рюся с беларюсей - бахвальщики.
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27.04.2020 16:07 Відповісти
Расстояние на рынках намного больше, чем в супермаркетах.
Качество еды на рынке намного выше, чем в супермаркетах.
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27.04.2020 15:36 Відповісти
рынки открыть легко и просто. меры и головы рай. гор администраций и тер. громад не хотят работать. ну не ихнее это, работать. ихнее....................................... пилить бюджеты
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27.04.2020 15:38 Відповісти
Пять месяцев в мире уже эта шняга с короновирусом . Зеля решил страну угробить что бы заболевших короной не было ? Может уже и Голодомор начать оправдывать какой то выдуманной эпидемией ?
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27.04.2020 15:40 Відповісти
27.04.20 08:17 Количество жертв коронавируса в мире превысило 206,5 тыс. человек, число инфицированных приближается к 3 млн. - тот кто отрицает очевидное или дурак или враг
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27.04.2020 15:46 Відповісти
https://censor.net/user/173231 А як можна перевірити цю цифру?А може насправді інфікованих 1 мільйон. Вірити не можна нікому.Навіть в Європі починає все працювати,а це багаті країни.В нас якщо довго сидіти на карантині,буде катастрофа.
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27.04.2020 15:52 Відповісти
отрицать очевидное можно - но не нужно - аксиомы не доказывают - Трампу не простят такие потери и его отрицание очевидного
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27.04.2020 15:59 Відповісти
Індіанці, вони тупі. А чи відомо тобі, скільки у світі помирає від "звичайного" грипу? Десь до 600 тисяч на рік. Тому пішов у сраку зі своєю страшилкою. Знаток, мля.
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27.04.2020 16:30 Відповісти
для тебя и земля плоская наверное?
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27.04.2020 16:00 Відповісти
Так це і є " План Зе " - злити країну під виглядом боротьби з короновірусом .
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27.04.2020 16:01 Відповісти
Оп ля....покатило.
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27.04.2020 15:41 Відповісти
Фейковый коронвиРУС народ вылечит сам...
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27.04.2020 15:44 Відповісти
А КОМЕНТУЮТЬ ЗДЕБІЛЬШЕ НА МОКШНСЬКІЙ МОВІ !!!!!
ТРОЛІ ФАШИСТСЬКОЇ РАСИСТСЬКОЇ російської ПІДОРАЦІЇ.
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27.04.2020 15:45 Відповісти
Мудрые люди обдумывают свои мысли,глупые провозглашают их.Глупец тот,кто пытается прикрыть собственное ничтожество заслугами своих предков... Это про Путлера и его Банду Хмырей Пабедабессия
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27.04.2020 15:50 Відповісти
Да откройте рынки уже.товар у людей пропадает.да и пар выпустить.че хренью страдать.в европе и не закрывали .сейчас магазины...маленькие кафе работают.не удержать все равно толпу.
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27.04.2020 15:53 Відповісти
ви би Зебілота-дебілота позакривали маськовські сатанинські капища-рпц !
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27.04.2020 15:57 Відповісти
Когда то Сальвадор Дали сказал уникальную вещь о сегодняшнем дне.
Добровольного идиотизма я не понимаю.
Карантин Самоизоляция...не?
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27.04.2020 15:57 Відповісти
Закарпатські підприємці перекрили дорогу та вимагають відкриття магазинів і ринків - Цензор.НЕТ 182

...
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27.04.2020 16:05 Відповісти
Цю бадьору новину треба було поєднанти з повідомленням про те, що завдяки наполегливості закарпатських санжарівців Мукачево залишилося без швидкої допомоги.
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27.04.2020 16:05 Відповісти
В Москве молодожены вышли с коляской и ребенком на улицу прогуляться вокруг своего дома.Налетела банда росгвардевцев на мужика с коляской,мордой в асфальт и дубиной по голове,сообщает блогер Дима Камикадзе...Вы этого хотите?
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27.04.2020 16:09 Відповісти
Молодожены были без масок Надевайте намордники
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27.04.2020 16:10 Відповісти
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу. По Україні показники ще менш переконливі: захворіли більш як за місяць карантину 9 тисяч, померли 220. При тому, що на звичайний грип в січні 2020 р. захворіли понад 200 тисяч, а померли від грипу та пневмонії 621 особа. Але незважаючи на більш високий рівень захворювання та смертності, карантин ніхто не оголошував і економіку не зупиняв. За останні роки людство вже пережило ряд епідемій, такі як пташиний та свінячий грип, атипова пневмонія, які забрали набагато більше життів ніж корона вірус, але при цьому нинішні безпрецедентні карантинні обмеження не застосовувалися. Тому виникає закономірне питання, хто і для чого розганяє істерію корона вірусу та залякує весь світ? Пандемія вигідна насамперед фармацевтичним компаніям, які вже розробляють та випробують вакцину. Невдовзі нам всім запропонують вакцинацію і далеко не безкоштовну. Фармацевтичні корпорації зароблять на корона вірусі мільярди доларів. Всесвітня організація охорони здоров'я служить інтересам цих корпорацій. Саме вона розганяє істерію щодо корона вірусу на весь світ та рекомендує урядам різних країн запровадити карантин. Ось чому в багатьох країнах карантинні заходи майже повністю збігаються. Влада України повністю довіряє ВООЗ та сліпо слідує її настановам. Проте, наприклад, Швеція відмовилася запроваджувати карантин. І ,як виявилося, там рівень захворювання є значно нижчим від де-яких країн де запроваджений жорсткий карантин, наприклад Італії чи Іспанії. Виходить, що карантин не рятує від корона вірусу. Тоді з якою метою він впроваджений? Метою карантину є встановлення тотального контролю над суспільством з боку світових олігархів. Насамперед, карантин викликав потужну світову економічну кризу. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, бізнес та засоби існування. ООН вже прогнозує в результаті кризи, викликаної корона вірусом, голод «біблійного масштабу». Тобто, в результаті карантину та викликаної ним кризи, в світі загине набагато більше людей ніж від самого корона вірусу. Основний удар наносять по малому бізнесу. Закриті підприємства обслуговування, непродовольчі магазини, базари, ресторани, кав'ярні. Голодний народ більш покірний та легше контрольований. Замість власного заробітку, пан Шмигаль пропонує нам запровадити громадські роботи за 6-8 тисяч гривень - це аналог трудової армії Троцького та Гітлєра. Голодними людьми, які повністю залежать від влади, дуже просто керувати. Обмежувальні заходи придушують волю людини. Нас привчають до заборон. Не можна ходити без маски, не можна гуляти в парку. Хоча жодної логіки щодо запобігання розповсюдження хвороби тут немає. Але такі обмеження привчають нас до покори. Вже лунають заяви як ВООЗ, так і влади, що карантин може тривати 2 роки, що ми вже назавжди опинилися в умовах нової епідеміологічної реальності, що за першою хвилею епідемії, нас чекає нова хвиля восени чи взимку. Тобто, навіть після ослаблення карантину, в будь-який момент влада зможе закрутити гайки знову. Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно. Наскільки владі вдасться реалізувати свої плани, ми вже скоро побачимо. Чи здатний народ скинути ярмо, чи він остаточно перетвориться на покірну худобу?
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27.04.2020 16:24 Відповісти
В Рашке уже тоже планируют ослабление карантина.
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27.04.2020 16:45 Відповісти
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZW0T08lnGrUGs_wXzU3IihslgMCHMB_NS57KYTuL-C-zTmmLrPdkAB3tk8n2_Fv4-OcDRFOMQsPQQ-fObiKTDndYtA3Vh85axiODY6XNAj0UWi-uiYB3q63BX-mKbhe4lo&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

1 ч.
·

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008190666291&__cft__[0]=AZW0T08lnGrUGs_wXzU3IihslgMCHMB_NS57KYTuL-C-zTmmLrPdkAB3tk8n2_Fv4-OcDRFOMQsPQQ-fObiKTDndYtA3Vh85axiODY6XNAj0UWi-uiYB3q63BX-mKbhe4lo&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008190666291&__cft__[0]=AZW0T08lnGrUGs_wXzU3IihslgMCHMB_NS57KYTuL-C-zTmmLrPdkAB3tk8n2_Fv4-OcDRFOMQsPQQ-fObiKTDndYtA3Vh85axiODY6XNAj0UWi-uiYB3q63BX-mKbhe4lo&__tn__=-]K-R Денис Шмигаль
, откройте парикмахерские!

Закарпатські підприємці перекрили дорогу та вимагають відкриття магазинів і ринків - Цензор.НЕТ 332
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27.04.2020 17:04 Відповісти
ну а как, власть раз не отреагировала и пошло, сейчас везде будут дороги перекрывать, хотя это криминал
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27.04.2020 17:38 Відповісти
...я там півтори години парився в машині))). По логіці, якщо таке навантаження на пішохідний перехід, то поліція з чупачупсом має регулювати рух (першого вересня так роблять, де нерегульований перехід). А тут що, не можна так зробити? На тому переході по всім сімейним проблемам перекривають рух ( то асфальт хотять, то субсидію...) владі похер, а водії починають їх ненавидіти, скоро яйця почнуть летіти в їх бік
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27.04.2020 18:31 Відповісти
От чого б не пікетувати ОДА або міськраду? Водії тут до чого?

https://m.censor.net.ua/photo_news/3191770/v_chernovtsah_predprinimateli_piketiruyut_oga_s_trebovaniem_otkryt_rynki_foto
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27.04.2020 18:50 Відповісти
 
 