Закарпатські підприємці перекрили дорогу та вимагають відкриття магазинів і ринків. ВIДЕО
У місті Хуст Закарпатської області підприємці перекрили трасу і вимагають скасувати рішення про закриття закладів торгівлі.
Про це пише місцеве видання ZAK-Insider, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що трасу Мукачево-Рогатин перекрили близько 12:00, люди пропускають по десять авто кожні п'ять хвилин.
В акції беруть участь кілька десятків людей - вони вимагають відкриття ринків і магазинів.
"У всіх інших містах працюють, не працюють тільки в нас у Хусті", - заявив один з учасників акції.
Топ коментарі
+11 Огусто
показати весь коментар27.04.2020 15:34 Відповісти Посилання
+10 Who’s Here
показати весь коментар27.04.2020 15:36 Відповісти Посилання
+7 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар27.04.2020 15:34 Відповісти Посилання
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А сколько всего умерло на Прикарапатті за вихідні?
Если им власть по зомбоящику скажет например, прыгать с 5-го этажа, они прыгнут.
У них нет извилин и тем более своих мозгов и своего мнения.
Если ты себя считаешь адекватным, то ответь на один вопрос, а сколько за эти три месяца "эпидемии короновируса" вообще умерло людей в мире?
Ты в состоянии ответить на этот простой вопрос?
Назови цифру, хоть приблизительную.
Обычно за год в мире https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/mortality/WMR2019/WorldMortality2019DataBooklet.pdf умирает около 56 млн человек - в среднем около 153 000 человек в день.
Значит за три месяца пандемии короновируса, в мире умерло около 13,5 млн. человек.
206 тысяч умерли от короновируса в мире, как ты написал.
А это означает, что среди всех умерших, лишь 1,5 % умерло от короновируса.
А 98,5% умерли от других болезней.
За январь - февраль (когда не было короновируса), в Украине умерло 100 тысяч людей, из них на грипп и пневмонию - 1326 человек.
Сейчас за 2 месяца епидемии корнонвируса в Украине умерло - 209 человек.
Это всё данные МОЗ Украины.
так что смертельнее - обычный грипп или "короновирус"?
Про це повідомляє https://moz.gov.ua/article/news/operativni-dani-schodo-zahvorjuvanosti-na-grip-ta-grvi-23%e2%80%9329032020 Міністерство охорони здоров'я .
"За минулий тиждень (23-29.03.2020) на ГРВІ захворіли 151 369 осіб, із них 41,3% - діти. За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 2 із 19 зразків матеріалів визначено віруси грипу: обидва - типу А(Н1)pdm09. За тиждень отримано повідомлення про 2 летальні випадки внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (із початку епідемічного сезону - 70); жоден померлий не був щеплений проти https://www.ukrinform.ua/tag-grip грипу ", - йдеться у повідомленні.Читайте також: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2904977-vooz-zaavlae-so-karantin-ne-skasovue-planovi-seplenna.html ВООЗ заявляє, що карантин не скасовує планові щеплення
Зазначається, що інтенсивний показник захворюваності склав 395,9 на 100 000 населення, що на 17% менше епідемічного порогу по Україні. У країні зафіксовано регіональне географічне поширення грипу.
https://www.ukrinform.ua/tag-grip Грип https://www.ukrinform.ua/tag-ukraina Україна
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909932-v-ukraini-za-tizden-ponad-150-tisac-hvorih-na-grvi.html
Качество еды на рынке намного выше, чем в супермаркетах.
ТРОЛІ ФАШИСТСЬКОЇ РАСИСТСЬКОЇ російської ПІДОРАЦІЇ.
Добровольного идиотизма я не понимаю.
Карантин Самоизоляция...не?
...
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу. По Україні показники ще менш переконливі: захворіли більш як за місяць карантину 9 тисяч, померли 220. При тому, що на звичайний грип в січні 2020 р. захворіли понад 200 тисяч, а померли від грипу та пневмонії 621 особа. Але незважаючи на більш високий рівень захворювання та смертності, карантин ніхто не оголошував і економіку не зупиняв. За останні роки людство вже пережило ряд епідемій, такі як пташиний та свінячий грип, атипова пневмонія, які забрали набагато більше життів ніж корона вірус, але при цьому нинішні безпрецедентні карантинні обмеження не застосовувалися. Тому виникає закономірне питання, хто і для чого розганяє істерію корона вірусу та залякує весь світ? Пандемія вигідна насамперед фармацевтичним компаніям, які вже розробляють та випробують вакцину. Невдовзі нам всім запропонують вакцинацію і далеко не безкоштовну. Фармацевтичні корпорації зароблять на корона вірусі мільярди доларів. Всесвітня організація охорони здоров'я служить інтересам цих корпорацій. Саме вона розганяє істерію щодо корона вірусу на весь світ та рекомендує урядам різних країн запровадити карантин. Ось чому в багатьох країнах карантинні заходи майже повністю збігаються. Влада України повністю довіряє ВООЗ та сліпо слідує її настановам. Проте, наприклад, Швеція відмовилася запроваджувати карантин. І ,як виявилося, там рівень захворювання є значно нижчим від де-яких країн де запроваджений жорсткий карантин, наприклад Італії чи Іспанії. Виходить, що карантин не рятує від корона вірусу. Тоді з якою метою він впроваджений? Метою карантину є встановлення тотального контролю над суспільством з боку світових олігархів. Насамперед, карантин викликав потужну світову економічну кризу. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, бізнес та засоби існування. ООН вже прогнозує в результаті кризи, викликаної корона вірусом, голод «біблійного масштабу». Тобто, в результаті карантину та викликаної ним кризи, в світі загине набагато більше людей ніж від самого корона вірусу. Основний удар наносять по малому бізнесу. Закриті підприємства обслуговування, непродовольчі магазини, базари, ресторани, кав'ярні. Голодний народ більш покірний та легше контрольований. Замість власного заробітку, пан Шмигаль пропонує нам запровадити громадські роботи за 6-8 тисяч гривень - це аналог трудової армії Троцького та Гітлєра. Голодними людьми, які повністю залежать від влади, дуже просто керувати. Обмежувальні заходи придушують волю людини. Нас привчають до заборон. Не можна ходити без маски, не можна гуляти в парку. Хоча жодної логіки щодо запобігання розповсюдження хвороби тут немає. Але такі обмеження привчають нас до покори. Вже лунають заяви як ВООЗ, так і влади, що карантин може тривати 2 роки, що ми вже назавжди опинилися в умовах нової епідеміологічної реальності, що за першою хвилею епідемії, нас чекає нова хвиля восени чи взимку. Тобто, навіть після ослаблення карантину, в будь-який момент влада зможе закрутити гайки знову. Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно. Наскільки владі вдасться реалізувати свої плани, ми вже скоро побачимо. Чи здатний народ скинути ярмо, чи він остаточно перетвориться на покірну худобу?
1 ч.
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, откройте парикмахерские!
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