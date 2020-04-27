Закарпатські підприємці перекрили дорогу та вимагають відкриття магазинів і ринків. ВIДЕО

У місті Хуст Закарпатської області підприємці перекрили трасу і вимагають скасувати рішення про закриття закладів торгівлі.

Про це пише місцеве видання ZAK-Insider, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що трасу Мукачево-Рогатин перекрили близько 12:00, люди пропускають по десять авто кожні п'ять хвилин.

В акції беруть участь кілька десятків людей - вони вимагають відкриття ринків і магазинів.

"У всіх інших містах працюють, не працюють тільки в нас у Хусті", - заявив один з учасників акції.

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