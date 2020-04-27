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Лукашенко: "Білорусі карантин не потрібен. Так мене люди на вила піднімуть!" ВIДЕО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі, як і раніше, немає необхідності запроваджувати карантин.

Про це заявив президент країни Олександр Лукашенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Belta.

За словами Лукашенка, якщо буде необхідність, влада країни запровадить і карантин, і комендантську годину, але на цей момент "нашим людям це не потрібно".

"Так мене люди на вила піднімуть. Немає такої необхідності", - заявив Лукашенко.

Він зауважив, що Білорусь не закрила кордон із Грузією, не зупинила підприємства, а на Великдень людям не заборонялося ходити до церкви і на кладовища.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 10 тисяч людей хворіють на COVID-19 у Білорусі, Лукашенко пояснює відсутність карантину небажанням потрапити в економічну залежність

Автор: 

Білорусь (7969) карантин (18172) Лукашенко Олександр (2661) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
Нет от кондома усатого который своих людей опасности подвергает. Ну подохнут несколько тысяч или несколько десятков тысяч людей ну и шо... Зато бульба будет.
Когда вы скоты совковые уже вымрете.
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27.04.2020 16:21 Відповісти
+15
Логика зе-кретина: мир и финансовая элита потеряли триллионы долларов на всем чтобы заработать миллиарды на прививках.

Поэтому ты нищий и тупой зебил.
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27.04.2020 16:29 Відповісти
+13
только белорусы почему то в Украину за продуктами ездят
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27.04.2020 15:57 Відповісти
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Это какой-то лютый треш... Поражаешься количеству кретинов типа ***********. Какой-то дебил писал здесь, что тесты не нужны, мол, если заболеешь, то и так сделают. Кому-то маски ковном воняют... Тупорылое быдло у власти... Конченный урод прославляет "пожизненных"...

Совковая мразь рулит. Эй вы, любители лукашенок, фиделей кастро, зеленских, путлеров, ленинов и прочего дерьма, когда вы здохнете? Вылечить вас уже нет шансов...

Зебилы, вам бог дал все: плодородную землю, моря и реки, полезные ископаемые (нефть, газ, уголь, руду, богатейшую природу, но не дал разума... Последствия наблюдаем: срать на свою страну, на смерти, на унижения. Понимаю, что нельзя унизить дерьмо в унитазе, - оно ничего не понимает...
А может надо, чтобы умерли в страшной агонии твои родители, бабушка и дед?! Вот тогда у закрытого гроба верещи, ****, что бацька прав и коронавирус выдумали пиндосы...
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27.04.2020 17:40 Відповісти
Да, поддерживать Лукашенко в этом вопросе лютая тупость.
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27.04.2020 17:43 Відповісти
Ну так не поддерживайте, кто вас заставляет. За полтора месяца жуткой пандемии умерло меньше чем от гриппа. Давайте в сезон гриппа тоже карантин на пол-года вводить.
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27.04.2020 17:49 Відповісти
вован, если человек идиот, то это не лечиьтся)))
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27.04.2020 17:54 Відповісти
Кхе,кхе.....не поднимут!! ....Подымать будет некому. Это заявлено раннее.
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27.04.2020 17:55 Відповісти
Зрештою "бацька" завжди виявляється правим...Так,він диктатор,а в нас усі демократи,але порівняйте життя білорусів і українців!..В мене багато друзів білорусів,вони теж Лукашенка і сварять,і підсміюються,нас хвалять,мовляв свобода слова і все таке - але жити тут не хочуть...Бо тут тобі любий сраний активіст плесне кислотою в лице - і всі будуть бачити,знати,і користуючись свободою слова тикати не нього пальцем - а він (теж користуючись свободою слова) пошле нахрєн всіх і буде шукати нову жертву...В людському стаді мусить бути вожак,вся еволюція від "еректус" до "сапієнс" під тим,без вожака стадо розбігається і гине...
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27.04.2020 18:02 Відповісти
Пішов ти на хрін, совкодрочер!
Диктатурки захотілося - пі3туй на рашку або до бацьки, а сюди зі своєю пропагандою не лізь!
В Білорусі сотні людей, які викривали злочини бацьки, просто зникли без вісті! Він - вбивця, і зараз на білорусів, які помруть від пандемії, йому так само начхати.
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27.04.2020 18:41 Відповісти
картошкой дышать над кастрюлькой))
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27.04.2020 18:04 Відповісти
Да! Логика дебила лукашенко поражает!! Ну подумаешь умрёт 10-13 тыс. беларусов!! чепуха !! Зато я буду с хлебушком!! Как -будто будущий урожай зависит от Лукашеко!! Для хорошего урожая зерновых беларусам Нужны всего два хороших дождя в маю и агрономы вместе с лакашенко им пох.....ю!!
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27.04.2020 18:35 Відповісти
На сайті ворлдометерс в графі "серйозні-критичні" за рф(московія) вже 5днів забито число 2300 -- в інших краінах це число змінюється. Скоріш за все ці дані від обнуленного і луки мудіщева повна брехня. Мої родичі по звязку розказують нерадісну картину.
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27.04.2020 19:26 Відповісти
Никто реально не знает о смертности, а дебилы-математики не понимают что из тех даже кто заражен в любом случае за 2 месяца кто-то умер бы и без ковида и пытаются все валить только на ковид. Штаты недавно сказали что с учетом того что многие уже переболели (что показывают их тесты на антитела) показатель смертности по короне может быть существенно пересмотрен и составлять 0,3-0,5 процента что будет в пределах обычного гриппа.
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27.04.2020 19:39 Відповісти
От придурок,хотя чего можно ожидать от председателя совкового колхоза
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27.04.2020 20:13 Відповісти
Два вопроса. Если бы пандемию можно было бы остановить, принеся в жертву президента одной из стран мира, кого бы вы выбрали? И почему именно Зеленского?
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27.04.2020 20:48 Відповісти
Баби есчо нарожають...
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27.04.2020 21:24 Відповісти
и вот что странно: карантина нет, но при этом нет и какой-либо запредельной смертности. лечение трактором работает?
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27.04.2020 22:30 Відповісти
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