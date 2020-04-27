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Лукашенко: "Білорусі карантин не потрібен. Так мене люди на вила піднімуть!" ВIДЕО
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі, як і раніше, немає необхідності запроваджувати карантин.
Про це заявив президент країни Олександр Лукашенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Belta.
За словами Лукашенка, якщо буде необхідність, влада країни запровадить і карантин, і комендантську годину, але на цей момент "нашим людям це не потрібно".
"Так мене люди на вила піднімуть. Немає такої необхідності", - заявив Лукашенко.
Він зауважив, що Білорусь не закрила кордон із Грузією, не зупинила підприємства, а на Великдень людям не заборонялося ходити до церкви і на кладовища.
Топ коментарі
+16 Yman Yman
показати весь коментар27.04.2020 16:21 Відповісти Посилання
+15 Yman Yman
показати весь коментар27.04.2020 16:29 Відповісти Посилання
+13 Molli
показати весь коментар27.04.2020 15:57 Відповісти Посилання
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Совковая мразь рулит. Эй вы, любители лукашенок, фиделей кастро, зеленских, путлеров, ленинов и прочего дерьма, когда вы здохнете? Вылечить вас уже нет шансов...
Зебилы, вам бог дал все: плодородную землю, моря и реки, полезные ископаемые (нефть, газ, уголь, руду, богатейшую природу, но не дал разума... Последствия наблюдаем: срать на свою страну, на смерти, на унижения. Понимаю, что нельзя унизить дерьмо в унитазе, - оно ничего не понимает...
А может надо, чтобы умерли в страшной агонии твои родители, бабушка и дед?! Вот тогда у закрытого гроба верещи, ****, что бацька прав и коронавирус выдумали пиндосы...
Диктатурки захотілося - пі3туй на рашку або до бацьки, а сюди зі своєю пропагандою не лізь!
В Білорусі сотні людей, які викривали злочини бацьки, просто зникли без вісті! Він - вбивця, і зараз на білорусів, які помруть від пандемії, йому так само начхати.