Лукашенко: "Білорусі карантин не потрібен. Так мене люди на вила піднімуть!" ВIДЕО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі, як і раніше, немає необхідності запроваджувати карантин.

Про це заявив президент країни Олександр Лукашенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Belta.

За словами Лукашенка, якщо буде необхідність, влада країни запровадить і карантин, і комендантську годину, але на цей момент "нашим людям це не потрібно".

"Так мене люди на вила піднімуть. Немає такої необхідності", - заявив Лукашенко.

Він зауважив, що Білорусь не закрила кордон із Грузією, не зупинила підприємства, а на Великдень людям не заборонялося ходити до церкви і на кладовища.

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