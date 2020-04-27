Левін пропонував Торбіну $5 тис. за переломи рук і ніг Гандзюк, за обливання кислотою - $2,5-3 тис., - Офіс Генпрокурора. ВIДЕО

З метою залякування було зазначено про необхідність переламати Гандзюк кістки рук і ніг або облити сірчаною кислотою. За кожну з цих дій передбачалася різна сума.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомили в Офісі Генпрокурора.

Зазначається, що Олексій Левін запропонував Сергію Торбіну, колишньому працівникові карного розшуку та бійцю Української добровольчої армії за грошову винагороду організувати і здійснити разом з іншими напад на Гандзюк.

"З метою залякування було зазначено про необхідність переламати їй кістки рук і ніг або облити сірчаною кислотою. За спосіб вчинення злочину шляхом перелому було запропоновано $5 тисяч, а за спосіб обливання кислотою - від $2,5 до $3 тисяч", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Торбін погодився і отримав $ 500 завдатку і залучив ще 4 інших колишніх учасників УДА.

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Як виявилося, група Торбіна була раніше знайома з Катериною Гандзюк, адже потерпіла неодноразово надавала їм волонтерську допомогу.

"Щоб підбурити майбутніх співучасників до здійснення злочину, Торбін показав їм особисту сторінку Катерини Гандзюк в соціальній мережі Facebook з її критичними зауваженнями на адресу окремих добровольців та учасників АТО. Крім того, він свідомо ввів їх в оману про її нібито проросійську позицію", - додали в ОГП.

Група залучених осіб протягом декількох тижнів стежили за нею. Спочатку вони планували побити її, проте їм це не вдалося, тому що не було зручного моменту. Тому вони вирішили облити її кислотою, оскільки подумали, що це займе менше часу і дасть їм можливість втекти від правоохоронців.

За такий спосіб вони попросили $ 5 тис. А коли отримали згоду - перейшли до реалізації злочину.

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Нагадаємо, сьогодні СБУ завершила досудове розслідування у справі Гандзюк.