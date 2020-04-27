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Новини Відео Убивство Гандзюк
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Левін пропонував Торбіну $5 тис. за переломи рук і ніг Гандзюк, за обливання кислотою - $2,5-3 тис., - Офіс Генпрокурора. ВIДЕО

З метою залякування було зазначено про необхідність переламати Гандзюк кістки рук і ніг або облити сірчаною кислотою. За кожну з цих дій передбачалася різна сума.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомили в Офісі Генпрокурора.

Зазначається, що Олексій Левін запропонував Сергію Торбіну, колишньому працівникові карного розшуку та бійцю Української добровольчої армії за грошову винагороду організувати і здійснити разом з іншими напад на Гандзюк.

"З метою залякування було зазначено про необхідність переламати їй кістки рук і ніг або облити сірчаною кислотою. За спосіб вчинення злочину шляхом перелому було запропоновано $5 тисяч, а за спосіб обливання кислотою - від $2,5 до $3 тисяч", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Торбін погодився і отримав $ 500 завдатку і залучив ще 4 інших колишніх учасників УДА.

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Як виявилося, група Торбіна була раніше знайома з Катериною Гандзюк, адже потерпіла неодноразово надавала їм волонтерську допомогу.

"Щоб підбурити майбутніх співучасників до здійснення злочину, Торбін показав їм особисту сторінку Катерини Гандзюк в соціальній мережі Facebook з її критичними зауваженнями на адресу окремих добровольців та учасників АТО. Крім того, він свідомо ввів їх в оману про її нібито проросійську позицію", - додали в ОГП.

Група залучених осіб протягом декількох тижнів стежили за нею. Спочатку вони планували побити її, проте їм це не вдалося, тому що не було зручного моменту. Тому вони вирішили облити її кислотою, оскільки подумали, що це займе менше часу і дасть їм можливість втекти від правоохоронців.

За такий спосіб вони попросили $ 5 тис. А коли отримали згоду - перейшли до реалізації злочину.

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Нагадаємо, сьогодні СБУ завершила досудове розслідування у справі Гандзюк.

Автор: 

Гандзюк Катерина (549) Левін Олексій (68) Торбін Сергій (2) Офіс Генпрокурора (3280)


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Топ коментарі
+6
Какая изощренность...кислота.переломы рук и ног.ребята то ....с творческим подходом к проблеме.надеюсь суд учтет креативность каждого.
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27.04.2020 17:22 Відповісти
+3
Судя по срокам "наказания" Зебил поощряет убийства активистов и людей.
Скоро награждать поездками в Оман будет.
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27.04.2020 17:15 Відповісти
+3
Шакалы.
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27.04.2020 17:20 Відповісти
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Судя по срокам "наказания" Зебил поощряет убийства активистов и людей.
Скоро награждать поездками в Оман будет.
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27.04.2020 17:15 Відповісти
Шакалы.
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27.04.2020 17:20 Відповісти
Участники .
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27.04.2020 17:27 Відповісти
Какая изощренность...кислота.переломы рук и ног.ребята то ....с творческим подходом к проблеме.надеюсь суд учтет креативность каждого.
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27.04.2020 17:22 Відповісти
А что Луценко делал все это время ? Самый эффективный генпрокурор , которого не могли никак выгнать из ГПУ. Имитировал бурную деятельность по раскрытию преступления ?Кто тормозил дело ?
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27.04.2020 17:24 Відповісти
С собакой танцевал.
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27.04.2020 17:33 Відповісти
чи не головна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. https://censor.net/user/425582 - нагла і цинічна брехня. Основну роботу розслідуванню нападу на К.Гандзюк СБУ заверщило ще під керівництвом Грицака. https://www.pravda.com.ua/news/2019/02/15/7206704/ Мангера затримали і арештували більше, ніж рік тому!
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27.04.2020 17:34 Відповісти
За цей час правоохоронці встигли спробувати замести сліди, закинувши підозру непричетній людині, потім затримати ще 5 осіб з числа колишніх розвідників "Української добровольчої армії" та налаштувати проти себе активістів і медіа.
Четвер, 15 листопада 2018, 18:00 УП.
Активисты и медиа 2018 год . Кому были подчинены ? Не лепи горбатого , порохоботище.
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27.04.2020 17:50 Відповісти
дебіл, це ще слідаки сабакова творили - до того, як слідство Луценком було передано Грицаку. Млять, які ж ви всі тупі...
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27.04.2020 18:48 Відповісти
Рагуль , ты читать не умеешь , а возомнил о себе ... таким обиженным Богом нужно прощать . Просьба только не бросайся дерьмом .
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27.04.2020 19:14 Відповісти
та ти сам на себе сереш, навіть тим, що не вдумамався що саме висрав
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27.04.2020 21:08 Відповісти
Урологический почерк. Сразу видно скрипача- ювелира.
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27.04.2020 17:25 Відповісти
И после таких (и других подобных и веских) показаний суд не может начать рассмотрение дела??? Что тебе, украинское правосудие, ещё нужно? Ах, да, надо как-то сформулировать смягчающие (сильно смягчающие, вплоть до невиновности) вину обстоятельства.
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27.04.2020 17:33 Відповісти
Потрібна справжня судова реформа. І постійна; а не так, як оце була: зформуали такий-сякий, але на порядки кращий за попередній склад Верховного Суду - а далі зелена шобла в вересні минулого року похерила всю судову реформу...
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27.04.2020 17:38 Відповісти
Це, звичайно, правильно Ви кажете про необхідість судової реформи. Але складається враження, що Ви виправдовуєте необов'язковість правосуддя відсутністю реформ. Судочинцям заважає не відсутність реформ (тим більше, у справі Гандзюк, де доказів достатньо), а необхідність служити системі всупереч правосуддю. Отже, якщо реформа не забезпечить незалежність суддів, годі сподіватися на результат. Скажу більше: ніщо не заважає навіть незалежному судді прийняти рішення, що покращить його матеріальний стан наперекір правосуддю. Це треба мати на увазі при очікуванні плодів реформи, яку Ви називаєте справжньою.
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27.04.2020 19:10 Відповісти
теперь левину облить яйца кислотой, ломать руки и ноги
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27.04.2020 17:42 Відповісти
в версию привлечения каких-то там добровольцев не верю , по-причине того, что проще было б найти какого-нить торчка , который бы подписался на это дело - дешевле и всегда его можно безболезненно прикопать где-нить в лесу, искать такого черта уж точно ни кто не будет, а вот с добровольцами может быть прокол - сами прикопать могут, да и там где больше одного человека уже проблема для заметания следов
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27.04.2020 18:07 Відповісти
в версию привлечения каких-то там добровольцев не верю , по-причине того, что проще было б найти какого-нить торчка , который бы подписался на это дело - дешевле и всегда его можно безболезненно прикопать где-нить в лесу, искать такого черта уж точно ни кто не будет, а вот с добровольцами может быть прокол - сами прикопать могут, да и там где больше одного человека уже проблема для заметания следов
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27.04.2020 18:08 Відповісти
Мангер свабоден!!!
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28.04.2020 11:04 Відповісти
 
 