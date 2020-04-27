Українця, якого розшукували за розбій і викрадення людей, затримали в Барселоні. ВIДЕО

Поліція Іспанії затримала громадянина України, який перебував у міжнародному розшуку за розбій і викрадення людей.

Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на пресслужбу поліції Іспанії.

"Затримання відбулося під час поліцейської облави в місті, де його було виявлено. Після обшуку поліція виявила у нього рюкзак із пневматичним пістолетом", - повідомили в поліції.

За даними ТСН, в лютому 2016 року українець разом із 10 іншими зловмисниками брав участь у викраденні ведучою одного з телеканалів. Через це його було оголошено в міжнародний розшук. Він також причетний до погрому в спортивному клубі, під час якого постраждали двоє людей.

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В Україні чоловіка звинувачують у вимаганні, вандалізмі, викраденні автомобілів і викраденні людей.