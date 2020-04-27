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Українця, якого розшукували за розбій і викрадення людей, затримали в Барселоні. ВIДЕО

Поліція Іспанії затримала громадянина України, який перебував у міжнародному розшуку за розбій і викрадення людей.

Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на пресслужбу поліції Іспанії.

"Затримання відбулося під час поліцейської облави в місті, де його було виявлено. Після обшуку поліція виявила у нього рюкзак із пневматичним пістолетом", - повідомили в поліції.

За даними ТСН, в лютому 2016 року українець разом із 10 іншими зловмисниками брав участь у викраденні ведучою одного з телеканалів. Через це його було оголошено в міжнародний розшук. Він також причетний до погрому в спортивному клубі, під час якого постраждали двоє людей.

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В Україні чоловіка звинувачують у вимаганні, вандалізмі, викраденні автомобілів і викраденні людей.

🎥 Detenido en #Barcelona un fugitivo ucraniano reclamado por las autoridades de su país. Participó en el secuestro de un presentador de televisión.
Otro prófugo reclamado por un juzgado de Burdeos ha sido también arrestado en la localidad malagueña de #Estepona pic.twitter.com/rXIyWri8Ll

— Policía Nacional (@policia) April 27, 2020

Автор: 

затримання (4355) Іспанія (929) українці (2548)


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Топ коментарі
+4
Де Масюська? Терміново викликайте Масюську, хай забирає кадра на роботу!
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27.04.2020 21:40 Відповісти
+3
ох и фраера опустили)))
его специально телки на камеру вядут?))
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27.04.2020 21:17 Відповісти
+2
Вони би так терористів затримували.А це якась показуха.
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27.04.2020 21:24 Відповісти
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ох и фраера опустили)))
его специально телки на камеру вядут?))
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27.04.2020 21:17 Відповісти
Вони би так терористів затримували.А це якась показуха.
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27.04.2020 21:24 Відповісти
Яка показуха ? Жінок полісменів в Іспаніі немеряно , і вони його не затримували а прийняли в же браслетах від коллег
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27.04.2020 21:36 Відповісти
https://censor.net/user/390467 В нас також їх багато.В нас також таку саму показуху роблять.Це виглядає недолуго.
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27.04.2020 21:38 Відповісти
Справа в тим що там на Заході показуха нах нікому не потрібна ,там інший менталітет
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27.04.2020 21:45 Відповісти
https://censor.net/user/390467 Там показухи і пустомельства не менше,ніж у нас.Тому що там зараз ліваки керують.а вони ********** струс повітря,на рівному місці.
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27.04.2020 21:48 Відповісти
Не знаю , за пів життя що тут жию жодного разу не бачив а ні понтів ані показух від поліціі
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27.04.2020 21:51 Відповісти
https://censor.net/user/390467 У вас коли терорист зарізав німця,то завжди маніпулюють і ніколи не кажуть,хто це зробив.А от мітингувальників проти карантину,показово затримували.Це все лівацько-комуністична маячня.
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27.04.2020 22:30 Відповісти
Точно так затримували й нациків і футбольних фанатів і тд , ім нема різниці кого затримувати
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27.04.2020 22:37 Відповісти
https://censor.net/user/390467 Але не терористів і дикунів.Ліваки їм ******* зади лизати.
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27.04.2020 22:43 Відповісти
да-да, весь мир похож на украину и живут все так же, иди спать уже
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27.04.2020 23:25 Відповісти
https://censor.net/user/146683 На Україну світ більше схожий,ніж на Африку.У всіх країнах є корупція наприклад,а в багатьох дуже подібна на українську.Йди ти в свою дупу,з якої ти тут вилізло і скавчиш.
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27.04.2020 23:29 Відповісти
я же говорю, все живут так же как вы, даже хуже, попей брому и иди спать болезный
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27.04.2020 23:30 Відповісти
https://censor.net/user/146683 Хтось гірше,а хтось краще.Це вже історично і політично так склалося.Але корупція є у всіх.В тій же Італії,вона не менше.А ти попий боярки,ви на Московії це любите.
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27.04.2020 23:32 Відповісти
та не, все так же как в Украине, только хуже, коррупция жирнее, полицаи показушнее ну и т.д., прими брому таки, успокойся
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28.04.2020 00:03 Відповісти
В Іспанії немає корупції, не рівняй з Італією. Це як небо і земля.
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28.04.2020 07:37 Відповісти
https://censor.net/user/451931 Немає,це смішно.Можливо трохи менша ніж в Італії.але все одно є.
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28.04.2020 12:25 Відповісти
https://censor.net/user/390467 Правильно казати,полісвумен.
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27.04.2020 21:39 Відповісти
Соррі , ай єм нот янкі !)
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27.04.2020 21:44 Відповісти
https://censor.net/user/390467 Ти що білий пригноблювач?
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27.04.2020 21:45 Відповісти
Тсс нікому не розказуй!)
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27.04.2020 21:47 Відповісти
Де Масюська? Терміново викликайте Масюську, хай забирає кадра на роботу!
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27.04.2020 21:40 Відповісти
Але клієнт у медичній масці. Якби він був без маски, йому б ще й штраф припаяли, - за порушення карантинних обмежень. )))
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27.04.2020 22:55 Відповісти
Так может это чей то побратим или ветеран (какой войны - у нас она разве закончилась, что бы были толпы ветеранов ??) - и его срочно нужно отпустить?
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27.04.2020 23:36 Відповісти
 
 