В Україні створили неігрове кіно про аварію на ЧАЕС, що ґрунтується на нещодавно розсекречених архівах КДБ. ТРЕЙЛЕР

На 34-річницю аварії на ЧАЕС представлено трейлер українського фільму "Артефакт Чорнобиля", що ґрунтується на нещодавно розсекречених архівах КДБ і культурних проєктах, які переосмислюють трагедію минулого української нації.

Про це Цензор.НЕТ повідомили організатори.

Зйомки проходили в Україні і США, саундтрек до стрічки написано за участі відомого бітбоксера DUB FX. Під час зйомок фільму створено мурал на ЧАЕС, встановлено рекорд України з найбільшою Діджитал-скульптурою "Чорнобильське сяйво" та проведено дослідження КМІС, що українці знають про Чорнобильську аварію.

Результати останнього показують, що 60% - не знають дати аварії на ЧАЕС, 92% - не знають норм радіації сьогодні, 47% - досі вірять радянським фейкам про Чорнобиль.

Під час боротьби з пожежами в зоні відчуження режисер і продюсер Валерій Коршунов став співорганізатором та координатором Волонтерського штабу при Громадській раді ДАЗО, який забезпечує рятувальників необхідним.

Фільм "Артефакт Чорнобиля" знято за підтримки Українського культурного фонду, Міністерства культури й інформаційної політики, Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища, Галузевого державного архіву СБУ, Національного музею Чорнобиля, Державного агентства з управління зоною відчуження, МГО "Центр Прип'ять.ком".

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