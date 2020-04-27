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В Україні запровадять єдину систему визначення зарплат для держслужбовців, премій в 400% не буде, - міністр Кабміну Немчінов. ВIДЕО

Розроблено поетапний план введення єдиної системи визначення посадових окладів та надбавок для державних службовців.

Про це розповів у відеокоментарі міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що зарплати держслужбовців мають бути гідними, але вони викликають дуже великі питання у пересічних громадян.

"Тому передбачається реформа системи оплати праці, яка дозволить максимальну суму закласти в посадовий оклад, а це може бути 70%, 80%, як ми домовимося, як проголосуємо, як ми вирішимо експертним середовищем, а вже частину від 20 до 30% визначатимуть конкретні завдання, які виконує той чи інший державний службовець на своєму місці", - пояснив Немчінов.

Міністр зазначив, що зараз у багатьох держслужбовців, особливо в центральних органах виконавчої влади, є спеціальний статус, зарплати, які на думку багатьох, є досить великими, зате посадові оклади - маленькі і премії в 300-400% мають "просто космічний" вигляд.

"Розроблено поетапний план, який дозволить ввести єдину систему визначення посадових окладів, а також завдань, які впливатимуть на преміальну частину, на частину надбавки за виконання тих чи інших функцій", - зазначив чиновник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оклад держслужбовців становитиме 70-80% зарплати, решта буде визначатися показниками ефективності, - міністр Кабміну Немчінов

Автор: 

Кабмін (14154) премія (387) держслужбовці (337) зарплата (2261) Немчінов Олег (208)


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Топ коментарі
+10
Особенно глядя на сытое и обласканное властью лицо Немчинова, в сказанное как-то не верится.
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27.04.2020 23:44 Відповісти
+7
В Украине введут единую систему определения зарплат для госслужащих, премий в 400% не будет, - министр Кабмина Немчинов.



А что там на подобные высказывания Станиславский говаривал?
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27.04.2020 23:35 Відповісти
+5
будут 1000% и вообще что за чмо на видео, если в зеленой команде значит априори г-но
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27.04.2020 23:37 Відповісти
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В Украине введут единую систему определения зарплат для госслужащих, премий в 400% не будет, - министр Кабмина Немчинов.



А что там на подобные высказывания Станиславский говаривал?
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27.04.2020 23:35 Відповісти
Особенно глядя на сытое и обласканное властью лицо Немчинова, в сказанное как-то не верится.
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27.04.2020 23:44 Відповісти
Вот и Станиславский о том же говаривал.
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27.04.2020 23:52 Відповісти
Так и я ж про то самое.
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27.04.2020 23:56 Відповісти
Станиславский говорил - хорошо роль играет, зебы поверят...
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27.04.2020 23:54 Відповісти
Вот этого нигде не читал и не видел подобного высказывания.
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27.04.2020 23:55 Відповісти
А я-то тут при чём!? Может и не Станиславский, но зебы то верят...
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27.04.2020 23:58 Відповісти
Прикольно, что это пишет дебил с тоннами лапши на ушах от офшорного кондитера.
Тебе напомнить, что пэтя кондитер не выполнил ни одного своего предвыборного обещания?
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28.04.2020 10:05 Відповісти
Конечно, голубчик, термоса он не обещал. Как в противовес, можешь рассказать - что твой Зелемойский уже сделал из того, что обещал, я даже пойму, если ты скажешь, что у него появились более важные задачи, в связи с изменением ситуации, например, про - 300 в бюджете.
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28.04.2020 10:31 Відповісти
При чем тут "термос"? Тебе дебилу напомнит, что президент - государственная должность? Тебе же конченному путинскому хмырю конечно не известно, что по украинскому законодательству государство отделено от церкви и не вмешивается в его дела! Так что твой офшорный Пэдро, (так же как и твой Зеленомойский) не могли влиять по закону "на термос". Пролетел ты как гавно с этим доводом!
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28.04.2020 11:15 Відповісти
"Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп" (Муравьёв-Вешатель).

Что твой Бубочка сделал как Верховный главнокомандующий, кроме как назвал Томос термосом?
Не хочешь ещё раз в Конституцию Украины заглянуть и сказать - Что сделал Бубочка как президент?
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28.04.2020 11:27 Відповісти
А что твой Бубочка сделал как Верховный главнокомандующий, кроме как назвал Томос термосом?
И что твой кондитер сделал, кроме как набить свои карманы и разделить Украину на соевое говно и на сопли?
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28.04.2020 11:57 Відповісти
Я тебе даже больше скажу - рассказывая всем, что пэдро добыл томос ты его только позоришь! Получается, что Филарет 20 лет добивался Томос и когда у него получилось - соевый шаровик примазался к нему , а потом всем хвастался что это его заслуга! И дебилы, типа тебя в это поверили.
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28.04.2020 12:15 Відповісти
В Україні запровадять єдину систему визначення зарплат для держслужбовців, премій в 400% не буде, - міністр Кабміну Немчінов.
Вибачайте, але знову... "Я ж писав"... кілька разів що в Україні має бути встановлена шкала 1:10... Президент і Голова Парламенту отримує 10 мінімальних зарплат Прем'єр, Голова НБУ, Голова Верховного суду - 9 мінімальних... і т.д. І тоді, коли підніматиметься мінімалка, автоматично і всім чинушам перерахується.... Хочете більше заробляти - піднімайте мінімалку для пересічних...
Рік пройшов і лише тепер вони надумали поетапно піднімати з/п чинушам, але знову "по-своєму" - без прив'язки до мінімалки... = скрита форма ГЕНОЦИДУ!
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28.04.2020 00:01 Відповісти
З ОГЛЯДУ НА ПРОВАЛИ В УСІХ ГАЛУЗЯХ, ЧИНОВНИКИ В УКРАЇНІ НЕ ПОВИННІ ОТРИМУВАТИ НІЯКИХ ПРЕМІЙ
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28.04.2020 00:14 Відповісти
Давно пора этот маразм с премиями в сотни % убрать...
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27.04.2020 23:35 Відповісти
Угу. И перевести их в процент основной зарплаты. Именно об этом он и сказал. 70%, 80% от суммы зарплаты это основной должностной оклад. Остальное Премия.
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27.04.2020 23:42 Відповісти
Это не тоже самое - зп чиновнику назначается - и в отдельном департаменте не могут с бухты-барахты зарплаты менять. А премии - могут.
Вспомните скандал с первым составом НАПК, которые себе мега-премии выписывали по 700 тысяч "за работу", которой нихрена не делали.
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27.04.2020 23:45 Відповісти
Ну в видео он же сказал что должен быть соответствующий уровень зарплат - типа люди же с миллионами работают. Видио гляньте. Я просто повторяю что он сказал. Там об уменьшении зарплат и слова не было. Там было о перераспределении премиальной и основной зарплаты.
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27.04.2020 23:47 Відповісти
У сотрудников НАПК и так был соответствующий уровень зарплат в 200 тысяч - что не мешало им назначать себе мега-премии.

С другой стороны - у многих чиновников очень низкие зарплаты и премиями их вытягивали на приемлемый уровень - вот об этом он и сказал.
А еще урезание премий по 30% позволить убрать предпенсионную спекуляцию госслужащих, когда им, если в хороших отношениях с начальством, в последний месяц работы перед уходом на пенсию выдавалась мега-премия и по этому последнему месяцу высчитывалась потом премия.
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28.04.2020 00:07 Відповісти
*и по этому последнему месяцу высчитывалась потом ПЕНСИЯ.
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28.04.2020 00:08 Відповісти
Хех. Вы еще не устали обманываться? Ну да ладно - жизнь рассудит. Подождем до очередного громкого скандала, когда узнаем что чиновникам в очередной раз повысили оклады на 300-400%. Первый раз что ли.
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28.04.2020 00:11 Відповісти
Не только запредельные премии, а начать с прореживания госаппарата, чтобы убрать абсолютно не нужных и непрофессиональных всяких первых заместителей, третьих. четвертых ...десятых.
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27.04.2020 23:48 Відповісти
Та кто же их прореживать то будет? Те кто набирали? Вот так вот всех кумовьев, сватьев, братьев плюс молодых талантливых дарований женского полу возьмут и выгонят?
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27.04.2020 23:51 Відповісти
Ну, не все "талантливые дарования", у одно депутата из СН есть педикюрша в советниках...
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27.04.2020 23:56 Відповісти
А Вы считаете, что она не талантливая педикюрша?
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27.04.2020 23:57 Відповісти
Но у неё есть специальность...
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28.04.2020 00:01 Відповісти
И какая, извиняюсь спросить? Ибо советник это должность. Думал специальность педикюрша.
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28.04.2020 00:07 Відповісти
Я тоже долго думал - в какой области может советовать педикюрша, но сдался...
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28.04.2020 00:18 Відповісти
Ну по логике вещей в области нижних конечностей кажется.
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28.04.2020 00:21 Відповісти
В смысле положения педикюрши-советника?
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28.04.2020 00:22 Відповісти
Ну я тут причем - вроде как профессия ее к этому обязывает.
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28.04.2020 00:24 Відповісти
Давать советы, находясь у нижних конечностей?
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28.04.2020 00:25 Відповісти
Ну возможно и так. А возможно советы относительно нижних конечностей. Тут собственно выбор не особо велик.
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28.04.2020 00:27 Відповісти
Мне казалось, что мы всё обсудили по этой теме. Теперь необходимо выдумывать пикантные подробности - Почему слуге понадобилась в советники маникюрша?
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28.04.2020 00:46 Відповісти
Ну тат как раз все элементарно, как говаривал Холмс. В штате, который положен народному слуге, скорее всего отсутствует столь необходимая штатная единица. А вот советников может быть несколько. Так почему не совместить одно с другим. Бюджет выдержит такую нагрузку, да и депутату жизнь облегчится.
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28.04.2020 00:50 Відповісти
Вот, вот и я ни о чём пошлом не подумал особенно, если Слуга - холостяк...
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28.04.2020 00:58 Відповісти
Ну дык. Мы же все порядочные люди, а слуги народные и подавно. Какие уж тут пошлые мысли могут быть. А ну цельный день постучи копытами в кулуарах Рады - никаких педикюров не напасешься.
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28.04.2020 01:01 Відповісти
Я, вроде, не давал повода подумать, что Слуги ногтями, а не копытами стучат...
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28.04.2020 01:06 Відповісти
Ну я просто несколько акцентировал. Пашут же в поте лица - как ломовые лошади. Какие уж тут ногти. Тут никаких ногтей подавно бы не хватило.
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28.04.2020 01:09 Відповісти
Они начнут когти драть когда жареным запахнет.
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28.04.2020 09:46 Відповісти
Мастер ***** Юра.
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28.04.2020 00:08 Відповісти
Да, а народ совсем отошел от дел, потому у власти и руки развязаны, и рукава закатаны, чтобы поглубже загребать из госбюджета.
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28.04.2020 00:00 Відповісти
Ну і мордяка, аж блищить.
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27.04.2020 23:37 Відповісти
Блеска и нищета куртизанов.
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28.04.2020 00:02 Відповісти
Кумедний пухлик.
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27.04.2020 23:37 Відповісти
будут 1000% и вообще что за чмо на видео, если в зеленой команде значит априори г-но
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27.04.2020 23:37 Відповісти
Поясню: Тепер щоб отримувати величезні бабки премії будуть непотрібні.
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27.04.2020 23:38 Відповісти
Это видео. И он о своих премиях не скажет.
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27.04.2020 23:43 Відповісти
а уже часть от 20 до 30% будут определить конкретные задачи,..... - пояснил Немчинов.
-- Как йето парюськи? Пиф-паф, оёёй -- умирайт мой зайка!
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27.04.2020 23:43 Відповісти
Основным лейтмотивом там было КАК ДОГОВОРИМСЯ.
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27.04.2020 23:44 Відповісти
Было бы очень неплохо ещё и по сокращать на х@р 2/3 этих самых госслужащих чиновников в силу бесполезности оных. Из госбюджета "харчуется" бешеное количество бездельников, которых уврль хоть сегодня, так никто и не заметит их отсутствия.
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27.04.2020 23:43 Відповісти
Так они ещё берут и не отворачиваются
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27.04.2020 23:46 Відповісти
Лучше бы в Украине ввели почасовую зарплату,как это есть в не советских государствах, хотя бы до до 7 евро
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27.04.2020 23:45 Відповісти
Щас. Какая наглость, однако.
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27.04.2020 23:49 Відповісти
А чё Земля украинская будет за витриной париться?
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27.04.2020 23:55 Відповісти
Упс. Туплю. Не могу сопоставить два Ваших высказывания.
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27.04.2020 23:56 Відповісти
Не туда вписал,столько нужно отвечать ,что ...
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27.04.2020 23:58 Відповісти
ыыы. Понятно. Сам промахиваюсь порой.
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27.04.2020 23:59 Відповісти
Для украинцев главное это Земля и деньги
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27.04.2020 23:59 Відповісти
Ну денег уже считай нет. Да и земля уже ненадолго. Правда украинцы они разные. Коломойскийе вон или Ахметовы тоже вроде как в украинцах числятся вместе с Зеленскими, Порошенками ну идалее некая группа из 2-5% от общего числа.
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28.04.2020 00:05 Відповісти
Тарификацией это у нас называется. Нижний и верхний предел часовой оплаты. У разных профессий по-разному. Но есть и ограничения верхнего и нижнего предела месячной зарплаты, тоже в зависимости от профессии и образования.

Это у наёмных работников.

У чиновников основной оклад + надбавки за всякое, чётко оговоренное -- это фиксировано.

И это значительно больше, чем у всех остальных, кто не чиновник.

Но, оклад повышается обязательно с течением выслуги лет и с учётом инфляции.
Пенсии у бюрократов -- с работягами не сравнить. Но социальное и медицинское страхование, не такое, как у основных трудящихся масс -- дороже, как у частных предпринимателей.
Уволить чиновника почти невозможно.

В народе так говорят: Поступил на работу чиновником -- считай, что жизнь сделана! Можешь теперь спокойно пить пиво...*)
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28.04.2020 00:00 Відповісти
Судячи з того як чиновники крадуть, вони повинні самі платити, кожен місяць.
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27.04.2020 23:48 Відповісти
Звіздець. Поназначали собі космічні зарплати, премії в 400%, розтриндячили на них буюжет, а тепер "поборють" цю ганбну практику. Потім, коли небуть. Казали, що при "нарідній владі "хуженебудет"? Ну як? А ще рік тому такого скоцтва й близько не було.
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27.04.2020 23:55 Відповісти
при педро таких премий не було
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27.04.2020 23:59 Відповісти
Тай й при Педро були. Це не нове. Згадайте премію очильника НАК Нафтогаз.
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28.04.2020 00:01 Відповісти
За виграні у кацапів і повернуті Україні 3 млрд доларів. Хто ще
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28.04.2020 01:11 Відповісти
https://lb.ua/economics/2019/08/12/434540_glava_ukrzaliznitsi_nazval.html Ці теж в кацапів щось повигравали? І я щось не пригадую, щоб звичайний службовець у будь якій компанії отримував подібну премію за власне те для чого його й брали на роботу.
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28.04.2020 01:20 Відповісти
До того ж премію він отримав одразу, а станом на https://minfin.com.ua/2019/12/21/40131020/ 21 грудня 2019 року кацапи так і не виплатили ще аж нічого.
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28.04.2020 01:23 Відповісти
Він отримав премію і не виконав роботу? Виконав. То в чому проблема?
https://censor.net/ua/news/3173815/zelenskyyi_zaproponuvav_napravyty_29_mlrd_otrymanyh_vid_gazpromu_na_infrastrukturni_proyekty_i_rozvytok

Схоже, що вони туди не дійшли. Пішли на зарплати і премії секретаркам, та іншим членам
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28.04.2020 09:35 Відповісти
У вашому посиланні не ці, а цей.
Член наблюдової ради "Укрзалізниці" лещенко. Зарплата -500 тис грн в місяць. За які заслуги?

05.04. 2020 Владислав Криклий своим приказом назначил членом наблюдательного совета «Укрзализныци» Валерию Шкаброву. Зарплата 160 тис грн в місяць. За які заслуги?
26.04.20 https://censor.net/news/3191643/zadacha_novogo_rukovoditelya_ukrzaliznytsi_spasti_kompaniyu_ot_tehnicheskogo_defolta_krikliyiий

Просто цікавий факт
21.04.20 https://censor.net/news/3190441/chast_deneg_poluchennyh_ot_gazproma_mogut_napravit_na_dofinansirovanie_ukrzaliznytsi_krikliyi

І знову таки, за які такі заслуги?
В Україні запровадять єдину систему визначення зарплат для держслужбовців, премій в 400% не буде, - міністр Кабміну Немчінов - Цензор.НЕТ 9609


https://censor.net/news/3190441/chast_deneg_poluchennyh_ot_gazproma_mogut_napravit_na_dofinansirovanie_ukrzaliznytsi_krikliyi
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28.04.2020 09:25 Відповісти
Убыточной укрпочты.
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28.04.2020 09:51 Відповісти
В Україні запровадять єдину систему визначення зарплат для держслужбовців, премій в 400% не буде, - міністр Кабміну Немчінов - Цензор.НЕТ 5168
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28.04.2020 10:08 Відповісти
Предыдущий глава "УЗ" https://lb.ua/economics/2016/06/01/336629_balchun_poluchat_460_tisyach.html Войцех Бальчун по контракту получал 461,6 тыс. гривен , но за качественную работу ему были положены квартальная премия (до трех окладов) и годовая премия (до 24 окладов).

Ви неуважно читали статтю. І що ви мені тичите чиновників та їх статки від цієї влади? Я це знаю. Як знаю що і за часів Порошенка було таке саме. Про що я Вам і написав на ваше питання "Хто ще...".
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28.04.2020 10:13 Відповісти
Ви посилалсись на Бальчуна? Ні.
При Порошенкові вони отримували гроші "https://lb.ua/economics/2016/06/01/336629_balchun_poluchat_460_tisyach.html ... за качественную работу ". За прибуток.
При Зеленському неймовірна кількість замів, членів, секретарок, консультантів, та іншого ге отримують захмарні зарплати і премії в 400% не за гарну роботу, а за руйнацію, доведення до дефолту
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28.04.2020 10:46 Відповісти
Не тільки. Кравцов теж не бідував. Хай і не з такими преміями. І я не виправдовував діяльність Зеленського. Я казав, що і за часів Порошенка картина будла не набагато краща.
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28.04.2020 11:05 Відповісти
Ще раз. При Порошенкові отримували гарну зарплатню лише ті, хто дійсно робив якісну роботу. При Зеленському гарну зарплатню отримують всі підряд, за руйнацію економіки. Різниця не очевидна?
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28.04.2020 12:21 Відповісти
Клоунада для стада продолжается, да не в зарплатах дело, тот же Бойко готов вообще доплачивать государству, если его поставят министром промышленности, он от туда будет миллиарды сосать, пока стаду будет говорить, что живет скромно на свои сбережения, поэтому отказался от зарплаты.
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27.04.2020 23:59 Відповісти
В Україні запровадять єдину систему визначення зарплат для держслужбовців, премій в 400% не буде, - міністр Кабміну Немчінов - Цензор.НЕТ 5176
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28.04.2020 00:03 Відповісти
Она давным давно существует. И по ней зарплату получают 95% чиновников. Что там зебилье нового хочет неясно. Очередная иммитация бурной деятельности.
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28.04.2020 00:07 Відповісти
які можуть бути премії держслужбовцям якшо в Україні повний ШВАХ по всіх швах!!!
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28.04.2020 00:08 Відповісти
лбудет, все будет и по 200% и по 500%, просто назовут как-то иначе и все вернется на круги своя. как это было с АП которую переименовали в ОП, тем самым позволив люстрированному богдану занять пост , на который при сохранении старого названия АП он не смог бы претендовать..... Так и с премиями, назовут по другому и станут еще больше выплачивать, было 400%, станет 600%, эти чиновничьи твари в этом изобретательны.
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28.04.2020 00:19 Відповісти
Оклад госслужащих - это воровство и взятки независимо от размера премий
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28.04.2020 00:22 Відповісти
Собственно как и независимо от официальной зарплаты.
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28.04.2020 00:25 Відповісти
И кто то, хавает этот бред? Это всё сказки для приезжих! Не чего они не сделают! Но Пипл схавает сказку! Закомуфлированная взятка введена кроликом, чтобы своим ставленникам платить столько, чтобы они, не куда основательно не лезли, и не мешали работать схемам. А также, были через взятку в виде премий и зарплат, управимыми благодетелями которые их туда поставили кукловоды. А задачи теже:- Уничтожение любого технического потенциала страны, превращение в аграрную нищую и необразованную массу, потребителей продукции цивилизованных стран. Чинушам подачку, пусть разрушают всё до основания,здравоохранение, промышленность, образование, науку, и продадут землю, всё оставшееся во внешнее управление, агентам сдерживания и перехвата всего передового, что случайно может проявиться! Саросята- либертарианци Вперёд, Насри на всех -и будет тебе потом , большой успех!
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28.04.2020 02:26 Відповісти
Ну значит будут подсказывать в конвертируемой валюте с бантиком
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28.04.2020 04:34 Відповісти
В Україні запровадять єдину систему визначення зарплат для держслужбовців, премій в 400% не буде, - міністр Кабміну Немчінов - Цензор.НЕТ 6896
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28.04.2020 06:10 Відповісти
Нічого, на хабарях проживуть і більше будуть красти, тим більше результати роботи антикорупційних органів дозволяють це робити безперешкодно і безкарно.
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28.04.2020 06:27 Відповісти
премий в 400% не будет, - министр Кабмина Немчинов

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А 600% ?
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28.04.2020 07:24 Відповісти
Теперь премии будут 399%. Слуги уроды.
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28.04.2020 08:33 Відповісти
В Україні запровадять єдину систему визначення зарплат для держслужбовців, премій в 400% не буде, - міністр Кабміну Немчінов - Цензор.НЕТ 1993
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28.04.2020 09:03 Відповісти
только 399%, никаких 400!
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28.04.2020 09:08 Відповісти
План - в студию!
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28.04.2020 10:57 Відповісти
 
 