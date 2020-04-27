В Україні запровадять єдину систему визначення зарплат для держслужбовців, премій в 400% не буде, - міністр Кабміну Немчінов. ВIДЕО

Розроблено поетапний план введення єдиної системи визначення посадових окладів та надбавок для державних службовців.

Про це розповів у відеокоментарі міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що зарплати держслужбовців мають бути гідними, але вони викликають дуже великі питання у пересічних громадян.

"Тому передбачається реформа системи оплати праці, яка дозволить максимальну суму закласти в посадовий оклад, а це може бути 70%, 80%, як ми домовимося, як проголосуємо, як ми вирішимо експертним середовищем, а вже частину від 20 до 30% визначатимуть конкретні завдання, які виконує той чи інший державний службовець на своєму місці", - пояснив Немчінов.

Міністр зазначив, що зараз у багатьох держслужбовців, особливо в центральних органах виконавчої влади, є спеціальний статус, зарплати, які на думку багатьох, є досить великими, зате посадові оклади - маленькі і премії в 300-400% мають "просто космічний" вигляд.

"Розроблено поетапний план, який дозволить ввести єдину систему визначення посадових окладів, а також завдань, які впливатимуть на преміальну частину, на частину надбавки за виконання тих чи інших функцій", - зазначив чиновник.

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