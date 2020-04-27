В Україні запровадять єдину систему визначення зарплат для держслужбовців, премій в 400% не буде, - міністр Кабміну Немчінов. ВIДЕО
Розроблено поетапний план введення єдиної системи визначення посадових окладів та надбавок для державних службовців.
Про це розповів у відеокоментарі міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ.
Він підкреслив, що зарплати держслужбовців мають бути гідними, але вони викликають дуже великі питання у пересічних громадян.
"Тому передбачається реформа системи оплати праці, яка дозволить максимальну суму закласти в посадовий оклад, а це може бути 70%, 80%, як ми домовимося, як проголосуємо, як ми вирішимо експертним середовищем, а вже частину від 20 до 30% визначатимуть конкретні завдання, які виконує той чи інший державний службовець на своєму місці", - пояснив Немчінов.
Міністр зазначив, що зараз у багатьох держслужбовців, особливо в центральних органах виконавчої влади, є спеціальний статус, зарплати, які на думку багатьох, є досить великими, зате посадові оклади - маленькі і премії в 300-400% мають "просто космічний" вигляд.
"Розроблено поетапний план, який дозволить ввести єдину систему визначення посадових окладів, а також завдань, які впливатимуть на преміальну частину, на частину надбавки за виконання тих чи інших функцій", - зазначив чиновник.
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А что там на подобные высказывания Станиславский говаривал?
Тебе напомнить, что пэтя кондитер не выполнил ни одного своего предвыборного обещания?
Что твой Бубочка сделал как Верховный главнокомандующий, кроме как назвал Томос термосом?
Не хочешь ещё раз в Конституцию Украины заглянуть и сказать - Что сделал Бубочка как президент?
И что твой кондитер сделал, кроме как набить свои карманы и разделить Украину на соевое говно и на сопли?
Вибачайте, але знову... "Я ж писав"... кілька разів що в Україні має бути встановлена шкала 1:10... Президент і Голова Парламенту отримує 10 мінімальних зарплат Прем'єр, Голова НБУ, Голова Верховного суду - 9 мінімальних... і т.д. І тоді, коли підніматиметься мінімалка, автоматично і всім чинушам перерахується.... Хочете більше заробляти - піднімайте мінімалку для пересічних...
Рік пройшов і лише тепер вони надумали поетапно піднімати з/п чинушам, але знову "по-своєму" - без прив'язки до мінімалки... = скрита форма ГЕНОЦИДУ!
Вспомните скандал с первым составом НАПК, которые себе мега-премии выписывали по 700 тысяч "за работу", которой нихрена не делали.
С другой стороны - у многих чиновников очень низкие зарплаты и премиями их вытягивали на приемлемый уровень - вот об этом он и сказал.
А еще урезание премий по 30% позволить убрать предпенсионную спекуляцию госслужащих, когда им, если в хороших отношениях с начальством, в последний месяц работы перед уходом на пенсию выдавалась мега-премия и по этому последнему месяцу высчитывалась потом премия.
-- Как йето парюськи? Пиф-паф, оёёй -- умирайт мой зайка!
Это у наёмных работников.
У чиновников основной оклад + надбавки за всякое, чётко оговоренное -- это фиксировано.
И это значительно больше, чем у всех остальных, кто не чиновник.
Но, оклад повышается обязательно с течением выслуги лет и с учётом инфляции.
Пенсии у бюрократов -- с работягами не сравнить. Но социальное и медицинское страхование, не такое, как у основных трудящихся масс -- дороже, как у частных предпринимателей.
Уволить чиновника почти невозможно.
В народе так говорят: Поступил на работу чиновником -- считай, что жизнь сделана! Можешь теперь спокойно пить пиво...*)
https://censor.net/ua/news/3173815/zelenskyyi_zaproponuvav_napravyty_29_mlrd_otrymanyh_vid_gazpromu_na_infrastrukturni_proyekty_i_rozvytok
Схоже, що вони туди не дійшли. Пішли на зарплати і премії секретаркам, та іншим членам
Член наблюдової ради "Укрзалізниці" лещенко. Зарплата -500 тис грн в місяць. За які заслуги?
05.04. 2020 Владислав Криклий своим приказом назначил членом наблюдательного совета «Укрзализныци» Валерию Шкаброву. Зарплата 160 тис грн в місяць. За які заслуги?
26.04.20 https://censor.net/news/3191643/zadacha_novogo_rukovoditelya_ukrzaliznytsi_spasti_kompaniyu_ot_tehnicheskogo_defolta_krikliyiий
Просто цікавий факт
21.04.20 https://censor.net/news/3190441/chast_deneg_poluchennyh_ot_gazproma_mogut_napravit_na_dofinansirovanie_ukrzaliznytsi_krikliyi
І знову таки, за які такі заслуги?
https://censor.net/news/3190441/chast_deneg_poluchennyh_ot_gazproma_mogut_napravit_na_dofinansirovanie_ukrzaliznytsi_krikliyi
Ви неуважно читали статтю. І що ви мені тичите чиновників та їх статки від цієї влади? Я це знаю. Як знаю що і за часів Порошенка було таке саме. Про що я Вам і написав на ваше питання "Хто ще...".
При Порошенкові вони отримували гроші "https://lb.ua/economics/2016/06/01/336629_balchun_poluchat_460_tisyach.html ... за качественную работу ". За прибуток.
При Зеленському неймовірна кількість замів, членів, секретарок, консультантів, та іншого ге отримують захмарні зарплати і премії в 400% не за гарну роботу, а за руйнацію, доведення до дефолту
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А 600% ?