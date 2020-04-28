Через тиждень можливий новий спалах коронавірусу у зв'язку з порушенням карантину на Великдень, - Ляшко. ВIДЕО
У Міністерстві охорони здоров'я очікують, що новий спалах коронавірусу в Україні може відбутися через тиждень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, новий сплеск захворюваності на COVID-19 очікується саме через два тижні після Великодня, оскільки багато українців послабили або не дотрималися умов карантину цього дня.
Ляшко наголосив: "Якщо ми говоримо про Великдень, то робота яка була проведена, дала позитивний ефект. Через тиждень у нас немає спалаху. Можливо, він ще буде, зараз тільки 7-й день після Великодня. Ми знаємо, що інкубаційний період до 14 днів".
Головний санітарний лікар впевнений, що карантин та інші протиепідемічні заходи, які ініціював уряд, досягають мети.
"Ми сьогодні не маємо пікового навантаження на систему охорони здоров'я. Динаміка приросту захворюваності коливається в межах 5-10% щодня. Це допустимі норми, оскільки ми б хотіли робити все можливе, щоб у нас не було приросту понад 30% щодня. Це дозволяє нам рятувати життя українців", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
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Ляшко говорил, что все помрут до 1 мая.
Сколько еще осталось на эти три дня?
а те их палками херачат
а как не херачить? не желают болеть, суки
статистику Евреиисусу портят...
А під П"ятидесятницю усе цілковито виздихає. Там буде кілька дуже кайфових днів!..
не таке страшне (що б воно не було!), як його люде з переляку ...
Об этом сказано в сообщении Госстата, где также были названы причины гибели украинцев.
Более 2/3 из них скончались от болезней, связанных с системой кровообращения - 68 548 человек. Еще 13 307 людей умерли от онкологических болезней.
От гриппа и пневмонии умерли 1 326 человек, 869 людей совершили самоубийство, а в результате ДТП скончались 630 украинцев.
Туберкулез стал причиной смерти 581 человека, и ВИЧ - 576 людей. 448 отравились алкоголем, 356 умерли от сахарного диабета.
Жертвами умышленного убийства стали 243 украинца, еще 237 умерли в результате пожаров и 154 утонули.состоянием на утро 27 апреля от коронавируса https://www.obozrevatel.com/society/plyus-392-za-sutki-poyavilas-statistika-minzdrava-po-koronavirusu-na-27-aprelya.htm зафиксировано 9009 инфицированных , из которых почти 900 человек уже вылечились, а скончались 220 людей.
Отож бо, люде, й є бо !!!
Тут смотрю тролляки всех мастей по заказу из мордора топят за снятие карантина и нивелируют старания власти по попыткам не стать второй Италией. Конечно, жаба давит кацапстан, что у 6их полная жопа, а у нас относительно спокойно. Так на карантин мы вышли намного раньше! Именно тогда, когда мы были уже закрыты и строго сидели на карантине, на мордоре путен объявил неделю выходных , и весь электорат поперся бухать и веселиться. А именно эти недели были решающими.
Не все же любят доставать зёрна из плевел.На это надо потратить время.
Тогда бы вот нашли это:
https://www.youtube.com/watch?v=7ZmEIdNTm5k Австрийский политик подвел итоги: Факты не подтвердили сценарий ужасов, разработанный правительством
https://www.youtube.com/watch?v=u33npk4f5lY Официально о завышенной статистике Италии.
https://www.youtube.com/watch?v=AB_Od5RLJGQ& Испанский врач рассказал всю ПРАВДУ!!!
Через неделю возможна новая вспышка коронавируса в связи с нарушением карантина на Пасху, - Ляшко
10 дней после Пасхи прошло, вспышки нет, накинули ещё 7 дней.
Да, если цель - убить экономику, то ее безусловно достигли.
крвм того70 вісотків ПРАЦЮЄ
тоска по совку любому слуге народа свойственна
при совке-то и появилось название «слуга народа»
но тут как получится - лапшу будут вешать
но если смертей и болезней не будет - народ может и прозреть
а где ж взять заразу-то? ведь и силком нечем заражать
хоть бы и хотели
как из букв "а", "п", "о" , "ж"... сложить слово "карантин"
СКОТИНЯКИ
вот он соврал, а что ты ему сделаешь?
и неделя пройдет и две, не будет ничего
так ведь даже в рожу ему никто не плюнет
за ущерб нанесенный