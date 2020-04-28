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Працюємо над тим, щоб психлікарні не закрилися після другого етапу медреформи, - Степанов. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я України має намір представити план подолання дефіциту бюджету психіатричних лікарень, який дозволить їм працювати в умовах медреформи

Про це повідомив міністр Максим Степанов на пресбрифінгу у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Ми проводимо аудит і вже напрацювали рішення, які зміни будемо вносити до бюджету. Ми працюємо над тим, щоб у найближчі дні озвучити свої пропозиції, свій алгоритм виходу із ситуації, щоб не було руйнування, звільнення працівників і в жодному разі - закриття лікарень. Такі завдання мені ставив, зокрема, і глава держави", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Весь персонал і пацієнтів Харківської психіатричної лікарні, де стався спалах COVID-19, буде протестовано на коронавірус - Кучер

За словами Степанова, зокрема, у 2020 році дефіцит фінансування київського НКП "Клінічна лікарня "Психіатрія" становить 22% порівняно з 2019 роком. У клініці працює 1401 співробітник, з них 126 лікарів і 364 медсестери.

"Після другого етапу реформи цей медзаклад недофінансовано, дефіцит 22% від профінансованого минулого року. Така ситуація була в багатьох психіатричних лікарнях, вони всі йдуть з дефіцитом", - констатував міністр.

Крім того, Степанов сказав, що медики "Психіатрії" за два тижні до старту медреформи дізналися, який саме тариф, скільки він становитиме, що буде входити в тариф, і тільки після цього почали складати свої бюджети.

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За даними Національної служби здоров'я України (НСЗУ), загальна сума договору НКП "Клінічна лікарня "Психіатрія" становить 42,92 млн грн.

Контракти, що дозволяють отримувати фінансування в межах Програми медичних гарантій за надання медпослуг за пакетом "Психіатрія", з НСЗУ уклали 195 медзакладів.

Автор: 

медицина (2136) МОЗ (5401) психлікарня (87) фінансування (3152) психіатрія (92) Степанов Максим (2198) медреформа (129)


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Топ коментарі
+3
Дурдомы приказала закрыть Уляна на второй ступени медреформы.
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28.04.2020 10:46 Відповісти
+2
МЛЯ,ВАС ВСЕХ ЗЕЛЕНЫХ ОСТОЛОПОВ НАДО ЗАКРЫТЬ В ДУРДОМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.04.2020 10:44 Відповісти
+1
Центральная психоневрологическая лечебница расположена по адресу 01008, .Киев, ул. Грушевского, 5. Приёмное отделение: Киев, ул. Банковая, 6-8 (5 подъезд). Мы ждём вас...
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28.04.2020 10:48 Відповісти
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МЛЯ,ВАС ВСЕХ ЗЕЛЕНЫХ ОСТОЛОПОВ НАДО ЗАКРЫТЬ В ДУРДОМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.04.2020 10:44 Відповісти
Дурдомы приказала закрыть Уляна на второй ступени медреформы.
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28.04.2020 10:46 Відповісти
Бред......... Контракты, позволяющие получать финансирование в рамках Программы медицинских гарантий за предоставление медуслуг по пакету "Психиатрия" с НСЗУ заключили 195 медучреждений. .......... Выбирайте.
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28.04.2020 10:57 Відповісти
Точно - точно? Не ошибся?

Второй этап медреформы не начнется 1 января
Запуск вторички откладывается из-за бюджетного законодательства.

https://lb.ua/society/2019/07/24/433012_medreforma_shcho_dali.html Реформа вторичной и госпитальной медицинской помощи начнется не 1 января, а позже - ориентировочно 1 апреля из-за бюджетного законодательства.
Об этом на пресс-конференции в среду рассказала министра здравоохранения https://lb.ua/file/person/4635_skaletskaya_zoryana_stepanovna.html Зоряна Скалецкая .
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28.04.2020 11:12 Відповісти
Ви змогли б ходити в туалети за розкладом?А вони ходять------''Умови, в яких перебувають пацієнти Дніпровської психіатричної лікарні з суворим наглядом, принижують гідність і суперечать міжнародним нормативно-правовим актам про права людини. До вбиральні пацієнти ходять строго за графіком, у двері туалетів вмонтоване вікно, а на ніч у палатах залишають увімкненим яскраве світло''.====''У відповідності до оновлених вимог Закону України «Про психіатричну допомогу», пацієнтів з цієї лікарні переведуть у психіатричні лікарні, що розташовані ближче до місця їхнього проживання''.Станом на ранок 20 вересня, заяви про переведення написали 267 пацієнтів з 655.=====Психіатричну лікарню імені Павлова заснували понад 200 років тому. Це найбільша лікарня не лише в Україні, а й у Європі. Тут 30 корпусів, де лікується понад тисяча пацієнтів із "душевною хворобою". Вікна з ґратами, двері - без ручок,Нема гарячої води, харчування дуже слабеньке. Якби не приходили родичі і не приносили їжі, то звичайно... А так, персонал хороший".----------------------------------------------------------зі статті за 2008 рік------«У нас в Україні, як відомо, епідемії шизофренії немає, але чомусь, в Україні близько 90 великих психіатричних лікарень, в Києві - найбільша в Європі психіатрична лікарня, - зазначив С.ГЛУЗМАН. - В лікарні ім. Павлова (київська психіатрична лікарня - УНІАН) тільки в одному дитячому відділенні ліжок більше, ніж у всій Великій Британії разом». --------Психіатр зазначив, що «це проблема пострадянська, це той спадок, який ми одержали, і ми маємо якось виходити з цієї ситуації, тому що це національна ганьба України»«Я їжджу по інтернатах - це жах. Я бачу там нормальних людей. Так, вони з якимись відхиленнями, але це все результат їхнього багаторічного перебування в психіатричних лікарнях, в дитячих відділеннях, а потім це виправити неможливо», - наголосив психіатр.======утримання одного хворого хронічного в психоневрологічному інтернаті становить від 2 до 2,5 тис. гр. на місяць.----це 2009 рік.====С.ГЛУЗМАН. «Але ми не можемо не закривати лікарні, в яких проживає величезна кількість людей, яким там нема чого робити. Людина там дуже швидко звикає і втрачає соціальні навички»
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28.04.2020 12:17 Відповісти
Ви змогли б ходити в туалети за розкладом?

=======
В армии водят когда вспышка энтероколитов...всех выводят на улицу, садят вдоль забора и заставляют срать на газету ...пока все не выслуться никто не встает
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28.04.2020 12:23 Відповісти
Попросите, чтобы вас водили почаще.
Из-за вашего бреда больницы закрывать?
Лечитесь.
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28.04.2020 15:36 Відповісти
"Це ґаньба!"

Мы проводим аудит и уже наработали решения, - Степанов рассказал, что будет делать Минздрав, чтобы не закрывать психбольницы - Цензор.НЕТ 1215
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28.04.2020 10:44 Відповісти
Зебил?
Працюємо над тим, щоб психлікарні не закрилися після другого етапу медреформи, - Степанов - Цензор.НЕТ 4355
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28.04.2020 11:13 Відповісти
Центральная психоневрологическая лечебница расположена по адресу 01008, .Киев, ул. Грушевского, 5. Приёмное отделение: Киев, ул. Банковая, 6-8 (5 подъезд). Мы ждём вас...
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28.04.2020 10:48 Відповісти
Для кого лечебница, а не больница?И почему "центральная"? От места расположения? Главное, несите ваши денежки
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11.05.2020 13:07 Відповісти
вы там хорошо проводите. особенно тщательно проверяйте запаролен ли вай-фай. бо на Цензоре ещё осталось несколько зепсихов. откуда-то ж они пишут?
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28.04.2020 10:49 Відповісти
если бьф закрьіли, бьіла бьі настоящая паника... я так думаю)
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28.04.2020 10:58 Відповісти
А в том, что что медики "Психиатрии" только за две недели до старта медреформы узнали, какой именно тариф, сколько он будет составлять, что будет входить в тариф, и только после этого стали составлять свои бюджеты, виновата конечно Супрун
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28.04.2020 11:00 Відповісти
а куди цих? Якщо лікарні цього профілю закриють?Працюємо над тим, щоб психлікарні не закрилися після другого етапу медреформи, - Степанов - Цензор.НЕТ 1711
Працюємо над тим, щоб психлікарні не закрилися після другого етапу медреформи, - Степанов - Цензор.НЕТ 9874
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28.04.2020 11:18 Відповісти
А може простіше відмінити дурнувату реформу?
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28.04.2020 11:46 Відповісти
"Працюємо над тим, щоб психлікарні не закрилися після другого етапу медреформи, - Степанов."- що вже накерувася? Хочется знову в свою палату №6?
Ще трохи,як доживеш то точно назад в палату попадеш.
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28.04.2020 12:01 Відповісти
А где же он харчеваться и жить будет когда с работы выгонят?
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28.04.2020 12:10 Відповісти
По Сырцу в Киеве бегает один с криками "я г*вно". В маркете АТБ пока все лотки с яйцами не перещупает - его не отпускает. Мест не хватает.
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28.04.2020 12:34 Відповісти
Не пиз...В Коломиї вже закрили і психіатиичну і міжрайонні онкодиспансер та шкірвендиспансер, на черзі протитуберкульозний. Лікуйтеся люди тільки в обласних установах, якщо зможете туди потрапити. Знищили все. Ідіоти
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28.04.2020 14:24 Відповісти
Не хвилюйся, ОП не закриють!
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28.04.2020 19:36 Відповісти
 
 