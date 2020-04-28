Працюємо над тим, щоб психлікарні не закрилися після другого етапу медреформи, - Степанов. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я України має намір представити план подолання дефіциту бюджету психіатричних лікарень, який дозволить їм працювати в умовах медреформи

Про це повідомив міністр Максим Степанов на пресбрифінгу у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Ми проводимо аудит і вже напрацювали рішення, які зміни будемо вносити до бюджету. Ми працюємо над тим, щоб у найближчі дні озвучити свої пропозиції, свій алгоритм виходу із ситуації, щоб не було руйнування, звільнення працівників і в жодному разі - закриття лікарень. Такі завдання мені ставив, зокрема, і глава держави", - сказав він.

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За словами Степанова, зокрема, у 2020 році дефіцит фінансування київського НКП "Клінічна лікарня "Психіатрія" становить 22% порівняно з 2019 роком. У клініці працює 1401 співробітник, з них 126 лікарів і 364 медсестери.

"Після другого етапу реформи цей медзаклад недофінансовано, дефіцит 22% від профінансованого минулого року. Така ситуація була в багатьох психіатричних лікарнях, вони всі йдуть з дефіцитом", - констатував міністр.

Крім того, Степанов сказав, що медики "Психіатрії" за два тижні до старту медреформи дізналися, який саме тариф, скільки він становитиме, що буде входити в тариф, і тільки після цього почали складати свої бюджети.

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За даними Національної служби здоров'я України (НСЗУ), загальна сума договору НКП "Клінічна лікарня "Психіатрія" становить 42,92 млн грн.

Контракти, що дозволяють отримувати фінансування в межах Програми медичних гарантій за надання медпослуг за пакетом "Психіатрія", з НСЗУ уклали 195 медзакладів.