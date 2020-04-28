Українські дипломати зібрали 1,7 млн грн для допомоги військовим медикам, - Кулеба. ВIДЕО

Українські дипломати зібрали для допомоги військовим лікарям Збройних сил України понад 1 млн 750 тис. грн, які були перераховані на рахунок міжнародного благодійного фонду "Повернись живим", повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"У межах цієї акції українські дипломати, співробітники Міністерства закордонних справ зібрали понад 1 млн 750 тис. грн і переказали їх на рахунок благодійного фонду "Повернись живим". Ці гроші українські дипломати відрахували зі своїх зарплат, тобто це безпосередньо їхній дохід, яким вони поділилися з фондом "Повернись живим" для того, щоб фонд закупив необхідне обладнання для медиків Збройних сил України", - сказав він на онлайн-брифінгу у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кулеба наголосив, що дипломати та військові тримають дві частини одного фронту - захисту територіальної цілісності та незалежності України.

"Саме тому українські дипломати вирішили допомогти в цей важкий час саме військовим медикам для того, щоб армія зберегла свою спроможність захищати країну, здоров'я бійців, офіцерів і нашу обороноздатність загалом", - додав глава МЗС.

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Керівник благодійного фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега додав, що ці гроші буде спрямовано на закупівлю засобів індивідуального захисту для військових, і подякував українським дипломатам за підтримку.