Пентагон офіційно опублікував ролики з НЛО, які раніше "злили" в мережу. ВIДЕО

Міністерство оборони США офіційно опублікувало три відеоролики ВМФ США від 2004 і 2015 рр., які раніше потрапили у відкритий доступ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Пентагону.

ВМС США раніше вже визнавали, що ці відео дійсно були зняті ними.

Зазначається, що після ретельного аналізу Пентагон встановив, що публікація цих несекретних відеороликів не розкриває будь-якої секретної інформації або можливостей.

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"Відео публікуються, щоб розвіяти сумніви в тому, чи були поширені кадри реальними, і чи є щось більше за ними. Повітряні явища, які спостерігаються у відеороликах, як і раніше характеризуються як "непізнані"", - йдеться в повідомленні відомства.