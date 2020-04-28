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Новини Відео
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Пентагон офіційно опублікував ролики з НЛО, які раніше "злили" в мережу. ВIДЕО

Міністерство оборони США офіційно опублікувало три відеоролики ВМФ США від 2004 і 2015 рр., які раніше потрапили у відкритий доступ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Пентагону.

ВМС США раніше вже визнавали, що ці відео дійсно були зняті ними.

Зазначається, що після ретельного аналізу Пентагон встановив, що публікація цих несекретних відеороликів не розкриває будь-якої секретної інформації або можливостей.

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"Відео публікуються, щоб розвіяти сумніви в тому, чи були поширені кадри реальними, і чи є щось більше за ними. Повітряні явища, які спостерігаються у відеороликах, як і раніше характеризуються як "непізнані"", - йдеться в повідомленні відомства.

Автор: 

НЛО (2) Пентагон (1438)


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Топ коментарі
+29
Запомни, кацапа, фейки только рашистское Минобороны лепит.
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28.04.2020 11:52 Відповісти
+18
Над селом муйня летала
серебристого металла.
Много стало в наши дни
неопознанной муйни.
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28.04.2020 11:44 Відповісти
+18
что можно понять на ролике такого отстойного качества, кроме того, что ролик отстойного качества?
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28.04.2020 11:45 Відповісти
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Над селом муйня летала
серебристого металла.
Много стало в наши дни
неопознанной муйни.
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28.04.2020 11:44 Відповісти
Фуйловская ядреная ракета круги нарезает,не?
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28.04.2020 11:51 Відповісти
Воронежу приготовится.
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28.04.2020 11:53 Відповісти
В небе спутник пролетает
С перигея в апогей
На борту кронштейн летает
Первый в космосе еврей.
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28.04.2020 12:36 Відповісти
Свежая порция фейков от пентагона .
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28.04.2020 11:44 Відповісти
Запомни, кацапа, фейки только рашистское Минобороны лепит.
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28.04.2020 11:52 Відповісти
что можно понять на ролике такого отстойного качества, кроме того, что ролик отстойного качества?
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28.04.2020 11:45 Відповісти
путен мультики нарисовал , а пентагон решил не отставать от кремля в пропаганде .
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28.04.2020 11:51 Відповісти
Оригінали високої якості це в цензора відео хостинг ніякий.
https://www.youtube.com/watch?v=tf1uLwUTDA0
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28.04.2020 15:46 Відповісти
0:30 Мне одному показалось, что лежит кусок дерьма на асфальте и снято камерой 1912 года?
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28.04.2020 11:45 Відповісти
То кацап п'яний
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28.04.2020 11:50 Відповісти
ты наверное коми-удмурт.
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28.04.2020 16:21 Відповісти
Откуда у ботов, такие глубокие познания о коми-удмуртах? Ты с тех мест, кацапчик?
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28.04.2020 16:32 Відповісти
заберіть мене нахєр з цієї планети!
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28.04.2020 11:50 Відповісти
в чергу, сучі діти! я вже давно займав!
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28.04.2020 11:52 Відповісти
а Маск читает Цензор? пишите ему в Твиттер.
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28.04.2020 11:54 Відповісти
Ага ,так вот кто нам вирус занёс ....
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28.04.2020 11:51 Відповісти
те, кто вьіжил в катаклизме
пребьівают в пессимизме (с)
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28.04.2020 11:53 Відповісти
Кому интересно, подробности тут: https://www.youtube.com/watch?v=UU1qO7Qt9sg В гостях у Джо Рогана командир Дейвид Фрейвор и Джереми Корбел.
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28.04.2020 11:55 Відповісти
хочіца чєго-нібудь такова... зємнова!
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28.04.2020 11:58 Відповісти
Удивили НЛО не видел лишь ленивый, который никогда не смотрит в небо
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28.04.2020 11:58 Відповісти
я 3 рази бачив, причому різні
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28.04.2020 12:00 Відповісти
Зелені чи червоні?
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28.04.2020 12:10 Відповісти
один раз були трикутники з червоних вогнів
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28.04.2020 12:20 Відповісти
То супутники Маска)))
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28.04.2020 12:03 Відповісти
Тю, то же мне синсацыя. Я каждый день такое вижу.
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28.04.2020 11:59 Відповісти
Ну да белая моль подлетает к видеокамере и торчит на ней.
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28.04.2020 12:03 Відповісти
Не белая а зельоная!
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28.04.2020 12:14 Відповісти
Это я тоже видел в сериале Слуга на...ой не так в сериале Звёздные войны.
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28.04.2020 12:05 Відповісти
Надо же как-то народ, запертый на карантине, развлекать...
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28.04.2020 12:01 Відповісти
Теперь понятно почему НЛО никогда не приземляется , когда то после контакта с предками человека подхватили заразу и с тех пор на Землю ни ногой ,щупальцем...варианты . ))
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28.04.2020 12:01 Відповісти
На 1.09 четко видно Черновецкого.
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28.04.2020 12:05 Відповісти
Многие их видели. Это параллельная цивилизация.
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28.04.2020 12:10 Відповісти
Также над Баку(Бахы) 18 апреля в 20ч.54м. была видна(зависла) огромная тарелка. Видео и 1 фото мною были сняты и выставленны в Твиnтере -"BaktriyaKavkaz",даны в Ньюйорк таймс и Тайм. Они пришли в помошь от коронавируса.Для усиления огней священной горящей горы "ЯнЭрДаг" в пригороде.Огни эти ждут АзЭрЯнские,Никольские********-Горящий древний) и Покровские(БахЭр-Смотрящий муж)соборы по миру.
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28.04.2020 12:10 Відповісти
КиДай КуРиТи Цю ШмаЛь
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28.04.2020 15:52 Відповісти
ага, так вот откуда этот вирускороныголовногомозга взялся )))
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28.04.2020 12:11 Відповісти
не обращайте внимание, то немцы за пивом летали, как то надумали американцы к ним в гости на кораблях сходить и там произошел неприятный ситуэйшин, после этого на них стараются не обращать внимание .
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28.04.2020 12:14 Відповісти
Ни о чем
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28.04.2020 12:23 Відповісти
Как так ни очем? Первый етап - коронавирус, второй етап - нападение инопланетян!
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28.04.2020 12:33 Відповісти
Жалко, момент контакта с инопланетянами не показали. Исправляем...
Пентагон офіційно опублікував ролики з НЛО, які раніше "злили" в мережу - Цензор.НЕТ 6415
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28.04.2020 12:33 Відповісти
Вот они, рептилоиды, которые все время тайно срут в штаны свободному народу молодых республик Бабмбаса и новым лицам Зеленского.
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28.04.2020 12:47 Відповісти
Що це було?
Мабудь НЛО!
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28.04.2020 13:01 Відповісти
Століттями наука доводила що Земля стоїть на слонах, потім що Земля має форму кола, потім тони паперу списано "науковцями" доводячи теорію Геоцентризму. Сьогодні брешуть що щось десь там з нічого вибухнуло... Що людство знає про Всесвіт. Та майже нічого. Особливо жалко, як останні дурники, на фоні тотальної невідомості виглядають переконані атеїсти.
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28.04.2020 13:05 Відповісти
Ти здається не розумієш що таке атеїзм. Вони не вірять, вони знають. І якщо будуть факти то вони будуть знати, а не вірити.
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28.04.2020 13:59 Відповісти
Молодці, хоч не пуляли по ньому. Бо може це ті, що нас всіх тут няньчять
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28.04.2020 13:15 Відповісти
Вони на тренуванні були, їх на тренування зі зброєю не випускають, щоб випадково самі себе не підбили.
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28.04.2020 14:26 Відповісти
ещё с савейских времён известно - появление и количество роликов с НЛО прямо пропорционально ухудшению экономического состояния обчества... скоро на экранах страны- новоиспеченный алан чумак и группа кашпировских... "денех нет - готовьте банки !"
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28.04.2020 13:26 Відповісти
Не знал, что Пентагон до сих пор пользуется камерами Луи Люмьера.
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28.04.2020 13:49 Відповісти
это камера не для съемки а для наведения на цель, там другие приоритеты, она работает на тепло и сообщает координаты на радар, и вооружение.
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28.04.2020 15:03 Відповісти
Ну эт понятно, но для людей мог бы на смартфон снять НЛО), а так непонятно что за цель.
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28.04.2020 20:36 Відповісти
Попробуй зніми на телефон якусь муйню, яка знаходиться від тебе на відстані 100 метрів.
Потім знімеш за 10 кілометрів.
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22.09.2020 17:40 Відповісти
Значит новый сезон Секретных материалов скоро выйдет
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28.04.2020 13:57 Відповісти
Мда. І ні в статті, ні в коментарях ніхто не написав, що це за відео.
Ці кадри зняті на літаках які використовують нову систему прицілювання, яка працює в спектрах поза межами які бачить людське око. І цікаві ці обєкти тим з якою не реальною швидкістю вони рухаються, та тим як вони ігнорують інерцію.
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28.04.2020 14:03 Відповісти
Але ж теорія відносності Ейнштейна говорить, що ніщо не може пересуватись швидше швидкості світла. Що знову "мимо"/
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28.04.2020 14:08 Відповісти
на титрубці є двох годинне інтерв'ю англійською Джо Рогана з пілотом одного з військових літаків, які зняли це відео в 2004-ому році. Він там детальніше розказує і пояснює, що на цьому відео і що там ще відбувалось, що не попало на відео... ВОНИ БАЧИЛИ ОБ'ЄКТ НЕ ТІЛЬКИ НА КАМЕРІ, АЛЕ І СВОЇМИ ОЧИМА! ДУЖЕ РЕКОМЕНДУЮ ДО ПЕРЕГЛЯДУ!!!, якщо розумієте англійську
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28.04.2020 14:12 Відповісти
"І СВОЇМИ ОЧИМА" - інтернетом давно гуляють ці записи і на них ідеально чути розмови пілотів навідмінно від того що тепер виклали. Вони нічого очима не бачили.
Вони вели не видиму ціль для очей за допомогою прицільної системи. Вели і афігівали із того як цілі класти на інерцію і що її не видно без цієї системи.
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28.04.2020 15:36 Відповісти
"...также сообщают, что скоро Земля налетит на небесную ось !"
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28.04.2020 14:45 Відповісти
перед розпадом СРСР теж багато було НЛО.
і да, я ні на що не натякаю
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28.04.2020 14:47 Відповісти
Прилітали подивіться чи порозумнішали землянє
Побачили Трампа - подалися геть
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28.04.2020 14:50 Відповісти
_Вот те раз... Но вообще крайне наивно думать что мы единственные разумные в бесконечной вселенной. Очень самонадеянно и эгоцентрично. А если действительно единственные, то это просто невероятно и поразительно! И наводит на мысли о том, что вселенная была сотворена.
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28.04.2020 16:43 Відповісти
А муха тоже вертолет,
Но без коробки передач,
А по стене ползет пельмень
И все коленки в огурцах
Он деревянный, как кирпич
Он волосатый, как трамвай,
А эта песня про любовь
И ты ее не забывай.(С)
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28.04.2020 16:58 Відповісти
так видно супер как будто снято на тапок не знаю лет 40 назад акция буря в стакане
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28.04.2020 17:17 Відповісти
Послання Пентагону значить, що досить ходити у Рпц
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28.04.2020 18:33 Відповісти
Загроза інопланетного вторгнення виникне тільки у випадку перевибрання Трампа. Якщо ж, виберуть Байдена то, коронавірус втратить потенцію.
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22.09.2020 10:46 Відповісти
 
 