Пентагон офіційно опублікував ролики з НЛО, які раніше "злили" в мережу. ВIДЕО
Міністерство оборони США офіційно опублікувало три відеоролики ВМФ США від 2004 і 2015 рр., які раніше потрапили у відкритий доступ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Пентагону.
ВМС США раніше вже визнавали, що ці відео дійсно були зняті ними.
Зазначається, що після ретельного аналізу Пентагон встановив, що публікація цих несекретних відеороликів не розкриває будь-якої секретної інформації або можливостей.
"Відео публікуються, щоб розвіяти сумніви в тому, чи були поширені кадри реальними, і чи є щось більше за ними. Повітряні явища, які спостерігаються у відеороликах, як і раніше характеризуються як "непізнані"", - йдеться в повідомленні відомства.
Топ коментарі
+29 Алексей Гниденко #384255
показати весь коментар28.04.2020 11:52 Відповісти Посилання
+18 Виктор Ямской
показати весь коментар28.04.2020 11:44 Відповісти Посилання
+18 cimbitep
показати весь коментар28.04.2020 11:45 Відповісти Посилання
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серебристого металла.
Много стало в наши дни
неопознанной муйни.
С перигея в апогей
На борту кронштейн летает
Первый в космосе еврей.
https://www.youtube.com/watch?v=tf1uLwUTDA0
пребьівают в пессимизме (с)
Мабудь НЛО!
Потім знімеш за 10 кілометрів.
Ці кадри зняті на літаках які використовують нову систему прицілювання, яка працює в спектрах поза межами які бачить людське око. І цікаві ці обєкти тим з якою не реальною швидкістю вони рухаються, та тим як вони ігнорують інерцію.
Вони вели не видиму ціль для очей за допомогою прицільної системи. Вели і афігівали із того як цілі класти на інерцію і що її не видно без цієї системи.
і да, я ні на що не натякаю
Побачили Трампа - подалися геть
Но без коробки передач,
А по стене ползет пельмень
И все коленки в огурцах
Он деревянный, как кирпич
Он волосатый, как трамвай,
А эта песня про любовь
И ты ее не забывай.(С)