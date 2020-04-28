"Візьміть мене на роботу. В ресторан вашого друга Тищенка, який працює під час карантину. Мій вже 44 дні закритий", - підприємець Давиденко звернувся до Зеленського. ВIДЕО
Український підприємець Олексій Давиденко записав відеозвернення, в якому звернувся до Презедента Володимира Зеленського та попросив від імені "кухаря з Франківська, бармена з Житомира ..." посприяти працевлаштуванню в ресторан його друга і соратника Миколи Тищенка, який не закрив свій заклад на карантин.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Давиденко опублікував звернення на своїй сторінці в соцмережі.
"Я - кухар з Франківська. Я - бармен з Житомира. Я - офіціант із Запоріжжя. Я - сушеф зі Львова. Я - ресторатор з Кривого Рогу. Вчора я подивився розслідування журналістів про те, як в карантин спокійно працює в Києві ресторан близького соратника президента і депутата "Слуги народу". Я хочу звернутися до президента України: "Шановний Володимире Олександровичу, будь ласка, візьміть мене на роботу. У ресторан, який працює в карантин, вашого друга і соратника тому, що мій ресторан вже 44 дні як закритий. Зробімо всю Україну разом", - говорить Давиденко.
Будь ласка, зачекайте...
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правду"клевету". Сейчас так принято с теми, кто не боится рот открыть.
Хотя у нас, так называемый, карантин.
Слуги не голосуют за Саакашвили. Во время того, что нужно консолидироваться и принять правильное решение, они боятся взять на работу сильную фигуру. Вот о чем нужно говорить. А здесь читая фигня. Работай тоже, организуй доставку. Я не выгораживаю тищенко, но мне как-то все равно, что он делает в своём собственном закрытом ресторане, может, он там с девушками встречается- эта тема не раскрыта вообще