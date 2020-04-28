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"Візьміть мене на роботу. В ресторан вашого друга Тищенка, який працює під час карантину. Мій вже 44 дні закритий", - підприємець Давиденко звернувся до Зеленського. ВIДЕО

Український підприємець Олексій Давиденко записав відеозвернення, в якому звернувся до Презедента Володимира Зеленського та попросив від імені "кухаря з Франківська, бармена з Житомира ..." посприяти працевлаштуванню в ресторан його друга і соратника Миколи Тищенка, який не закрив свій заклад на карантин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Давиденко опублікував звернення на своїй сторінці в соцмережі.

"Я - кухар з Франківська. Я - бармен з Житомира. Я - офіціант із Запоріжжя. Я - сушеф зі Львова. Я - ресторатор з Кривого Рогу. Вчора я подивився розслідування журналістів про те, як в карантин спокійно працює в Києві ресторан близького соратника президента і депутата "Слуги народу". Я хочу звернутися до президента України: "Шановний Володимире Олександровичу, будь ласка, візьміть мене на роботу. У ресторан, який працює в карантин, вашого друга і соратника тому, що мій ресторан вже 44 дні як закритий. Зробімо всю Україну разом", - говорить Давиденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ресторан "слуги народу" Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин, - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) карантин (18172) ресторани (337) Тищенко Микола (352)


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Топ коментарі
+113
"Возьмите меня на работу. В работающий во время карантина ресторан вашего друга Тищенко. Мой уже 44 дня закрыт", - предприниматель Давиденко обратился к Зеленскому - Цензор.НЕТ 5042
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28.04.2020 12:40 Відповісти
+67
Зачот!
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28.04.2020 12:33 Відповісти
+55
А ви робіте як Тищенко - запрошуйте в ресторан своїх друзів на нараду.
От всіх, яких знайдете в соцмережах.
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28.04.2020 12:33 Відповісти
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Щас этого ресторатора арестуют за правду "клевету". Сейчас так принято с теми, кто не боится рот открыть.
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28.04.2020 14:35 Відповісти
Это тот самый "несчастный" предприниматель, который сравнивал себя с бабушкой на рынке. А теперь с поваром и барменом?)Знал бы счёт, послал бы ему гривну.... или хлеба дал.
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28.04.2020 14:45 Відповісти
"Візьміть мене на роботу. В ресторан вашого друга Тищенка, який працює під час карантину. Мій вже 44 дні закритий", - підприємець Давиденко звернувся до Зеленського - Цензор.НЕТ 7185
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28.04.2020 14:48 Відповісти
С кума якось невдобно ...
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28.04.2020 15:11 Відповісти
авакін *****, що ж ти не послав своїх уїпанів мусорських до тищенка з постановами про штрафи за порушення карантину, мерзото жидовірменська?
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28.04.2020 15:43 Відповісти
Їх не вистачає. Вони в парках за людьми ганяються по 11 за одним. А там виходить, харчевня у них. Бо як можна не побачити порушення? А якщо бути точними, то закон виконується вибірково, своїм все, а ніріду штрафи і буцигарня. Зробили себе разом!
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28.04.2020 17:33 Відповісти
Какая буцигарня и штрафы? Что вы здесь гоните? Вчера выезжала из дома, на улицах полно людей, все без масок и ни одного мента, за ними гоняющихся.
Хотя у нас, так называемый, карантин.
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29.04.2020 07:47 Відповісти
ЛУЧШЕ СПАЛИТЬ ОБИТЕЛЬ ЗАРАЗЫ !)
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28.04.2020 18:18 Відповісти
А с чего ты взял что ресторан работает?
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28.04.2020 22:18 Відповісти
Невже ще не зрозуміло, що сила слова в зверненнях до влади - безсильна і марна.
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29.04.2020 07:18 Відповісти
Так ресторан не работает. Ресторан не принимает посетителей, кухня не работает. Зачем и кому это все нужно?
Слуги не голосуют за Саакашвили. Во время того, что нужно консолидироваться и принять правильное решение, они боятся взять на работу сильную фигуру. Вот о чем нужно говорить. А здесь читая фигня. Работай тоже, организуй доставку. Я не выгораживаю тищенко, но мне как-то все равно, что он делает в своём собственном закрытом ресторане, может, он там с девушками встречается- эта тема не раскрыта вообще
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29.04.2020 07:43 Відповісти
Или с парнями.
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29.04.2020 15:27 Відповісти
бедняжка... нечем заправить свои джипы... ((
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29.04.2020 10:35 Відповісти
что мы наблюдаем, зе-баранам начало доходить, что их просто "имеют", а записавшему видео, респект за троллинг!
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29.04.2020 12:00 Відповісти
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