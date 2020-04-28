"Візьміть мене на роботу. В ресторан вашого друга Тищенка, який працює під час карантину. Мій вже 44 дні закритий", - підприємець Давиденко звернувся до Зеленського. ВIДЕО

Український підприємець Олексій Давиденко записав відеозвернення, в якому звернувся до Презедента Володимира Зеленського та попросив від імені "кухаря з Франківська, бармена з Житомира ..." посприяти працевлаштуванню в ресторан його друга і соратника Миколи Тищенка, який не закрив свій заклад на карантин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Давиденко опублікував звернення на своїй сторінці в соцмережі.

"Я - кухар з Франківська. Я - бармен з Житомира. Я - офіціант із Запоріжжя. Я - сушеф зі Львова. Я - ресторатор з Кривого Рогу. Вчора я подивився розслідування журналістів про те, як в карантин спокійно працює в Києві ресторан близького соратника президента і депутата "Слуги народу". Я хочу звернутися до президента України: "Шановний Володимире Олександровичу, будь ласка, візьміть мене на роботу. У ресторан, який працює в карантин, вашого друга і соратника тому, що мій ресторан вже 44 дні як закритий. Зробімо всю Україну разом", - говорить Давиденко.

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