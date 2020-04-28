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Ця справа дуже мила Росії, - В'ятрович перед допитом в ДБР через форум, присвячений Голодомору. ВIДЕО

Нардеп ("ЄС"), ексглава Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович прийшов на допит у Державне бюро розслідування.

Про це заявив перед початком допиту нардеп (ЄС) Володимир В'ятрович, передає Цензор.НЕТ.

"Нехай здійсниться правосуддя, щоб не загинув світ". Мало хто чув це гасло, ще менше людей знає до чого тут ДБР. А воно має безпосередній стосунок до Державного бюро розслідувань - це офіційне гасло цієї структури. Ми не випадково не бачимо зв’язку між ними. За неповні два роки роботи ДБР діяло в діаметрально протилежному цим гарним словам напрямку. Тому спрямувало свою енергію і наші гроші на таких "небезпечних злочинців" як Софія Федина, від слів якої потерпів наш президент. Тому розслідуючи злочини здійснені під час Революції гідності ДБР дійшло до формування звинувачень проти активістки Майдану Тетяни Чорновол у зумисному вбивстві та організації масових заворушень. Тому п‘ятого президента ДБР по суті звинувачує в організації спротиву російській агресії. Тепер Бюро розпочало розслідування ще в одній милій для Росії справі - щодо організації міжнародного форуму Голодомору. Саме тому нині викликали мене на допит", - розповів В'ятрович.

"Повістку я отримав через кілька днів після того як подав у суд на бездіяльність ДБР, яка не помітила державної зради у діях Кучми і Єрмака, що своїми підписами у Мінську легалізували терористичні структури ЛНР ДНР, перекваліфікували Росію із агресора на стороннього спостерігача у конфлікті в Україні. Я прийшов на допит аби почути де зловживання владою в поширенні інформації про Голодомор в Україні та світі. Аби побачити як використовуються кошти громадян України спрямовані на фінансування ДБР. Нещодавно парламент ухвалював зміни до бюджету України з метою виділити додаткові кошти на боротьбу із пандемією. Економити вирішили на культурі та освіті - галузі окремі програми в яких зазнали скорочення до 50 відсотків і більше. Бюджети правоохоронних органів не постраждали: ДБР має майже на третину більше як минулого року. Півтори мільярди гривень, зокрема на те щоб розбиратися чи мала українська держава вшановувати пам‘ять мільйонів наших земляків вбитих комуністами під час Голодомору", - резюмував В'ятрович.

Підтримати В'ятровича прийшли українські активісти, дослідники та політики.

"Ми обурені політичними переслідуваннями відомого історика, колишнього Голови Українського інституту національної пам’яті, народного депутата Володимира В’ятровича, якого ДБР викликало на допит у зв‘язку з організацією міжнародного Форуму на вшанування 85-ї річниці Голодомору. Форум відбувся у 2018 році за участі кількасот учасників із України, Європи, США, Канади та інших країн, серед яких — провідні дослідники історії Голодомору та геноцидів. Але ДБР вирішили кваліфікувати організацію Форуму як "попередню змову", "зловживання службовим становищем" та "розтрату", що загрожує організатору 5-8 роками в’язниці. Це "розслідування" на підставі заяви політика від "Слуги народу", відомого своїми зневажливими ставленням до Голодомору та захопленням совєцьким режимом, а також одночасні переслідування учасників Революції Гідності та воїнів АТО-ООС, виразно свідчить про намагання повернути проросійський порядок денний в Україні. Нинішня справа нагадує кримінальні переслідування, які були влаштовані режимом Януковича у 2010 щодо команди Володимира В’ятровича у так званій "справі істориків", обвинувачених у "розкритті державної таємниці" щодо Голодомору та визвольного руху під час розсекречення архівів КДБ. Тиск на Володимира В’ятровича є відвертим переслідуванням тих, хто сприяв і сприяє відродженню національної пам’яті", - заявила співробітниця Центру досліджень визвольного руху Ярина Ясиневич.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Справа Чорновол - це репресії проти Майдану і атака на європейську Україну, - нардепи від "ЄС", ветерани та активісти під Печерським судом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Прийшли під ДБР підтримати порядну людину, патріота Володимира В’ятровича проти якого шиють абсурдну кримінальну справу за організацію форуму пам'яті Голодомора. Це звичайно не корупція Єрмака, не ресторан Велюр, не продажі за кордон масок, не капітуляція - це більший злочин для офісу і Росії, намагання зберегти національну пам'ять. В цьому році нас чекають бурхливі, буремні події, коли нам знову доведеться відстоювати державність", - заявив волонтер Мирослав Гай.

"Справа проти Володимира В'ятровича - це продовження політичних репресій, які влада організовує проти активістів Майдану і опозиції на догоду Кремлю",- заявили народні депутати "ЄС" на акції під ДБР.

Також читайте: "Венедіктова - реванш Антимайдану", - нардеп В'ятрович про призначення Генпрокурора

"У нас все дуже просто, щоб потрапити під політичне кримінальне переслідування треба дві фішечки. Одна називається - "Росія" і друга - "особиста помста". Щодо Вятровича фактор Росії і особистої помсти - єдиний. Переслідування Вятровича це однозначно помста Єрмака, за те, що депутат "ЄС" ініціював кримінальну справу, щодо держзради Єрмака і Кучми в Мінську. ДБР і ГПУ зараз інстументи прямої дії Єрмака. Мене дивує завзяття, яким Венедиктову намагаються прив'язати до Авакова. Вона - продукт "вати", конкретно Добкіна і Кернеса. За Кернесом чіпляється Тадеєв, за Тадеєвим з одного боку ланцюжку - Єрмак, з іншого - Південна Осетія, Козак і знову Єрмак - коло замкнулося. І все заради "бабла". Єрмак в Мінську підписував створення не "консультативного", а "конвертаційного" центру ОРДЛО. Заганяєш туди бюджетні – російські, українські кошти, міжнародну допомогу, а дістаєш "чорний нал". Брати Єрмаки, ще ті "комерсанти", нічого святого, з тою лише різницею, що у молодшого горизонти нижчі. Про це детально читайте тут", - заявила екснардеп Тетяна Чорновол.

Ця справа дуже мила Росії, - Вятрович перед допитом в ДБР через форум, присвячений Голодомору 01
Ця справа дуже мила Росії, - Вятрович перед допитом в ДБР через форум, присвячений Голодомору 02
Ця справа дуже мила Росії, - Вятрович перед допитом в ДБР через форум, присвячений Голодомору 03
Ця справа дуже мила Росії, - Вятрович перед допитом в ДБР через форум, присвячений Голодомору 04
Ця справа дуже мила Росії, - Вятрович перед допитом в ДБР через форум, присвячений Голодомору 05
Ця справа дуже мила Росії, - Вятрович перед допитом в ДБР через форум, присвячений Голодомору 06
Ця справа дуже мила Росії, - Вятрович перед допитом в ДБР через форум, присвячений Голодомору 07
Ця справа дуже мила Росії, - Вятрович перед допитом в ДБР через форум, присвячений Голодомору 08
Ця справа дуже мила Росії, - Вятрович перед допитом в ДБР через форум, присвячений Голодомору 09
Ця справа дуже мила Росії, - Вятрович перед допитом в ДБР через форум, присвячений Голодомору 10

Автор: 

голодомор (402) В’ятрович Володимир (237) Чорновол Тетяна (254) ДБР (3560)


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Топ коментарі
+43
ЗЕКОманда в своем репертуаре....
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28.04.2020 12:55 Відповісти
+29
Кстати, почему до сих пор не сидят Свинарчуки?
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28.04.2020 13:00 Відповісти
+25
Зеванш. Вятрович уверен, что Зеленский сдаст врагам "культуру, язык и историю"./ Зеленский популяризировал "малороссийский мир" для того, чтоб угодить россиянам, показывая украинцев глупыми. Он популяризировал отвратительный образ украинцев, очень карикатурный который унижает украинцев, заявил Вятрович. "Меня больше не будет": Вятрович подробно рассказал о давлении со стороны Зеленского.
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28.04.2020 13:04 Відповісти
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ЗЕКОманда в своем репертуаре....
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28.04.2020 12:55 Відповісти
А если вспомнить, то та же зрада, которая поливала Порошенко, время от времени поливала и Вятровича...
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28.04.2020 13:09 Відповісти
вятрович святой, о нём или хорошо или ничего
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28.04.2020 13:28 Відповісти
про синьёра Голодомора очень смешно кто-то шутил.

попробовал бы он в Израиле про лоукост Холокост пошутить

и выбрали бы его евреи главнокомандующим после этого
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28.04.2020 13:32 Відповісти
Да, т.к. Венедиктова собирает пантеон "предателей" интересов паРаши по всем направлениям начиная с Майдана 2013-2014 гг...
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28.04.2020 13:35 Відповісти
Я нихера не пойму, если у них рыла не в пушку, то чего ныть и бояться? Пусть проведут расследования и результаты опубликуют. Ну у нас же правовое государство или нет?
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28.04.2020 13:11 Відповісти
А у Порошенко - в пушку, правозащитник ты наш?
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28.04.2020 13:12 Відповісти
ну вот пусть проведут расследование против него (если есть дела) и узнаем, или он святой?
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28.04.2020 13:15 Відповісти
похоже, ты из тех идиотов, что считают переход украинских кораблей из одного украинского порта в другой украинский порт государственной изменой?
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28.04.2020 13:17 Відповісти
Одна "суперпатриотка", которая вместе с массовым уходом Лахты с форума после второго тура, лалалакнула великодуховно и сракально, что "кандидат в президенты, по Конституции, не обязан появляться перед избирателями", они теперь все законниками стали, мля...
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28.04.2020 13:22 Відповісти
...исчезла после второго тура...
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28.04.2020 13:23 Відповісти
може коровавирусом прибило?
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28.04.2020 13:25 Відповісти
може то Мендель была и ей сичас некогда
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28.04.2020 14:06 Відповісти
кажись из идиотов здесь только ты
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28.04.2020 13:26 Відповісти
ага. а потом извинятся. типо, имеем право на ошибку.
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28.04.2020 13:15 Відповісти
противно
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28.04.2020 12:57 Відповісти
Вятрович входит в группировку Свынарчуков , значит виновен .
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28.04.2020 12:58 Відповісти
Кстати, почему до сих пор не сидят Свинарчуки?
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28.04.2020 13:00 Відповісти
Когда оттурборежимят мудрый нарид, тогда возьмутся за Свынарчуков.
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28.04.2020 13:02 Відповісти
У зелебанов так далеко вопросы не заходят. В прошивке лишь вопли-"пасадииитьпээээтюююю!!!!"
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28.04.2020 13:04 Відповісти
А один мне ответил - Эта власть не посадит, посадит следующая...
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28.04.2020 13:11 Відповісти
Потому, что не могут найти легальных путей поставки тех же запчастей, не говоря уже, что по меньшей цене...
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28.04.2020 13:10 Відповісти
партеец? сопля урода?...
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28.04.2020 14:08 Відповісти
которым из всех "дел" оставили одно, не декларированные доходы жены от сдачи квартиры в Киеве)))) остальное-пшик, а быдло-лошье-73 схавало это гамницо
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28.04.2020 13:28 Відповісти
...Любит наш народ, всякое гам..о...
( С.Шнуров)
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28.04.2020 13:33 Відповісти
В чому саме "винен" В"ятрович? Га, задниця куряча"? Ти Конституцію України,хоч раз в руках, тримав? Ніхто не може буть визнаний винним у злочині, крім рішення суду... Суд був?...
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28.04.2020 13:48 Відповісти
Бывший бюрократ -патриот не соблюдает масочный режим.плюётся в буквальном и переносном смыслах.Опасен.
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28.04.2020 12:58 Відповісти
Ох и п...сы зелёные 🤦‍♂️
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28.04.2020 12:58 Відповісти
Это дело очень мило для России, - Вятрович перед допросом в ГБР из-за форума, посвященного Голодомору - Цензор.НЕТ 16
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28.04.2020 12:59 Відповісти
"ЭТО МАКС, ДЕТКА!" (C)

Это дело очень мило для России, - Вятрович перед допросом в ГБР из-за форума, посвященного Голодомору - Цензор.НЕТ 4643
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28.04.2020 12:59 Відповісти
Він хєрні не творить. Він творить те, для чого його ідіоти поставили на ту посаду. А хєрні натворили ви торік, 21-го квітня. Разом, пілять...
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28.04.2020 13:11 Відповісти
пропоную перейменувати ДБР в "державне бюро рашкостана"
Тоді усі їх дії проти патріотів стануть зрозумілими
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28.04.2020 12:59 Відповісти
Напоминаю о предложении всем, кто даже ходить не может, людям с сильной внутринней энергетикой стоит мысленно посылать свою энергию на уничтожение зла в обличии "портни", "плесени" и "недопрокурора". По ПН и ЧТ - "портне", по ВТ и ПТН - "плесени" и по СР и СБ - "недопрокур". Даже если у Вас слабая энергетика - тоже пытайтесь, важен каждый посыл. Лучше это делать синхронно, предлагаю в 7 утра и 10 вечера. Энергетику на уничтожение адресуйте на форму проявления зла в виде субъекта "плесени" например. Без злобы. Помните - мысли материальны!
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28.04.2020 13:01 Відповісти
Головне - не забувай галоперидол приймать... А то "загострення" наступить, і повезуть у кімнату з м"якими стінами...
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28.04.2020 13:58 Відповісти
чому дбр не порушило справу проти Михайла Банка, поліціянта-рекетира? https://censor.net/news/3192052/deputaty_trebuyut_ot_premerministra_uvolit_politseyiskogo_chinovnika_mihaila_banka
Чи слугам портнова не давали вказівки?
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28.04.2020 13:03 Відповісти
Зеванш. Вятрович уверен, что Зеленский сдаст врагам "культуру, язык и историю"./ Зеленский популяризировал "малороссийский мир" для того, чтоб угодить россиянам, показывая украинцев глупыми. Он популяризировал отвратительный образ украинцев, очень карикатурный который унижает украинцев, заявил Вятрович. "Меня больше не будет": Вятрович подробно рассказал о давлении со стороны Зеленского.
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28.04.2020 13:04 Відповісти
Это дело очень мило для России, - Вятрович перед допросом в ГБР из-за форума, посвященного Голодомору - Цензор.НЕТ 7011
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28.04.2020 13:06 Відповісти
Мрази зелёные!
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28.04.2020 13:07 Відповісти
мерещатся мрази зелёные везде? ты бы к наркологу сходил бы )
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28.04.2020 13:13 Відповісти
а ми мразів - в спам!
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28.04.2020 13:21 Відповісти
это да
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28.04.2020 13:26 Відповісти
https://www.facebook.com/vitaliy.kolomiets?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARBLTEMmxjri4QWCmaoYZoiCUhY7ONLhl1AQy7qCc29Q8iquBG1ju8FU0FHAZCBNJnMW7Poq9hMjRjY-&tn-str=%2AF Vitaliy Kolomiets
https://www.facebook.com/vitaliy.kolomiets/posts/3436839479678786 1 год
Живі люди, які після всіх факапів, продовжують співчувати тяжкій долі нової влади
Ця справа дуже мила Росії, - В'ятрович перед допитом в ДБР через форум, присвячений Голодомору - Цензор.НЕТ 2606
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28.04.2020 13:27 Відповісти
а ти хто /і що ж робити/ зеленоПОЦ що ти тут гадиш
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28.04.2020 13:30 Відповісти
Ты уж точно не мерещишься.
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28.04.2020 13:32 Відповісти
вже немає сумнівів, що у дбр під прикриттям навозних мух зє-зє прийшли відверті агенти *****
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28.04.2020 13:11 Відповісти
Всі, хто пише коменти проти В'ятровича - кацапські тролі!
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28.04.2020 13:12 Відповісти
вопрос уже не стоит - как быстро зелёная плесень будет покидать Украину? вопрос стоит - сможет ли покинуть?
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28.04.2020 13:13 Відповісти
Да никто не будет ничего покидать! Оставьте этих мыслев! Ге-па с До-пой, Бой-ки, Лукаши и прочая Сцы-воха ГДЕ!? Я уже молчу про мертвечуков с портянками...
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28.04.2020 15:31 Відповісти
Чому на цензорі спочатку публікують новини російською, а тільки згодом , здійснюється публікація українською. Це що, В'ятровича спочатку перекладають з української на "общепонятний", а потім знову на українську? Коли я це писав, української версії ще не було...
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28.04.2020 13:14 Відповісти
та саме так і робиться - цим зневажається державна...
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28.04.2020 13:18 Відповісти
Світовий конгрес українців застеріг Зеленського від політичних переслідувань

Cвітовий конгрес українців та вся українська діаспора стурбовані через можливий тиск на незалежність судових та правоохоронних органів, спроби переслідування політичних опонентів та перекручення подій Революції Гідності. На цьому наголошується у заяві СКУ, опублікованій на https://ukrainianworldcongress.org/news.php/news/2064/lang/ua сайті організації .
"СКУ вчергове підкреслює важливість дотримання принципів верховенства права та неможливості здійснення політичного правосуддя й тиску на судову гілку влади. Будь-які розслідування мають відбуватися у повній відповідності до норм чинного законодавства, а не скеровуватися політичними рішеннями. Це є першочергові завдання для забезпечення людської гідності та утвердження міжнародного іміджу України як демократичної держави. Кожен громадянин України має право на законний захист і справедливий суд", - мовиться у заяві.
Президент СКУ Павло Ґрод зазначив: "Без дотримання принципів верховенства права, поваги до прав людини, такі процеси будуть розглядатися на міжнародному рівні як політично вмотивоване правосуддя. Таке політичне правосуддя може обернутися трагедією не лише для жертв переслідувань, а й для країни в цілому".
Не вперше СКУ висловлює стурбованість на адресу президента Зеленського через політично вмотивовані переслідування - в тому числі щодо лідерів опозиції, зокрема і п'ятого президента Петра Порошенка. Конгрес також вважає неприпустимим призначення колишнього захисника втікача Януковича - Олександра Бабікова - заступником директора Державного бюро розслідувань, позаяк цим нівелюються досягнення Революції Гідності.Світовий Конґрес Українців постійно закликає президента Зеленського та новопризначений уряд уникати політично вмотивованого правосуддя, дотримуватись принципів верховенства права, курсу реформ та євроатлантичного напряму.

"Українська держава ризикує втратити підтримку міжнародних партнерів, якщо її політичні лідери перестануть дотримуватися принципу верховенства права, будуть використовувати правосуддя у політичних цілях та не зможуть повноцінно впровадити необхідні демократичні та економічні реформи", - йдеться в заяві.
"Надзвичайно важливо, щоб обрані та призначені державні діячі продовжували позитивний курс реформ, дотримуючись верховенства права, поважаючи права людини та уникаючи політично мотивованого правосуддя", - заявив Президент СКУ Павло Ґрод.
У заяві зазначається, що Світовий Конґрес Українців докладає всіх зусиль для посилення України як успішної, демократичної, європейської держави.
"Ми стоїмо з народом України, який захищає свою територіальну цілісність і суверенітет в ході триваючої російської військової, політичної та економічної агресії. Cвітовий Конґрес Українців продовжить стежити за діяльністю політичних лідерів, щоб переконатися в дотриманні принципу верховенства права та у подальшій успішній реалізації євроатлантичного вектору розвитку України", - наголосили в СКУ.
https://www.5.ua/polityka/mozhe-obernutysia-trahediieiu-dlia-krainy-sku-zasterih-zelenskoho-vid-politychnykh-peresliduvan-213713.html
https://prm.ua/svitoviy-kongres-ukrayintsiv-zaklikav-vladu-zelenskogo-unikati-politichno-vmotivovanogo-pravosuddya/
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28.04.2020 13:16 Відповісти
Это да. Родину нужно любить издалека.
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28.04.2020 13:31 Відповісти
У тебя и родины нет, так, болота мокшанские
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28.04.2020 21:04 Відповісти
Полгода без зарплаты, офиса и команды, - Монахова рассказала о причинах увольнения с поста языкового омбудсмена/Поставленный кодланом Коломойского вместо Вятровича новый директор Украинского института национальной памяти Дробович молчит. Пребывает в печали : Украинцы не выберут президента-гомосексуала ближайшие 10 лет, - Дробович 27.12.19
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28.04.2020 13:17 Відповісти
ДБР это как ДНД в КУМОВСКОЙ Украине
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28.04.2020 13:19 Відповісти
https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBKBhkuV3A7MVjVcuBaSrdDAZsvkHGfoTbDO6O5iDzOjg6IdengotiEnc6hjSlxzXNXbvRRWOgIullV&hc_ref=ARQOGHfnPy5ziTfvBQWcNoR6S4pirJ6bOioZ5MGw7pTImLujD2kdq73NmJNncd2CIuA&fref=nf Volodymyr Viatrovych https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216928916194639&set=a.1676615914737&type=3 6 хв
Побував на допиті в ДБР.Проінформував слідчого для чого і як ми організували міжнародний форум пам'яті жертв Голодомору.
Певен, що наданої інформації має бути досить, аби закрити цю безглузду справу і не витрачати ані мого часу, ані коштів і часу Державного бюро розслідувань.
Дякую всім за підтримку!
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28.04.2020 13:20 Відповісти
Нардеп ("ЕС"), экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович пришел на допрос в Государственное бюро расследования. Источник: https://censor.net/v3192063

ГБР України це філія фсб чи як ?
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28.04.2020 13:21 Відповісти
сцукки зеленые
Допросите лучше Сивохо-обсцикохо или Ермака-мудака
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28.04.2020 13:22 Відповісти
Цензор, агов, "астанавітєсь"! Коли буде публікація даної новини українською, чому українською публікують з запізненням, чому я повинен читати те, що сказав В'ятрович,
москальською?
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28.04.2020 13:23 Відповісти
Сами себе готовят Майдан и изгнание?
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28.04.2020 13:27 Відповісти
Ряд (в контексті правильно - "низка"; але нині керівництво сайту змінилося на "какаяразніца"...) українських громадських організацій та Світовий конгрес українців оприлюднили відкрите звернення до Державного бюро розслідувань (ДБР), висловивши занепокоєння заявою ексголови Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича щодо його переслідування.
Звернення до ДБР із закликом не стати інструментом у політичних замовленнях антиукраїнських сил розмістив перший віцепрезидент Світового конгресу українців, співголова Громадського комітету із вшанування пам'яті жертв Голодомору-геноциду 1932-22 рр. Стефан Романів у https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10157357762935662&id=676930661 Facebook .
"Громадський комітет з вшанування пам'яті жертв Голодомору- геноциду 1932-33 років, громадська організація "Всеукраїнська правозахисна організація "Меморіал" імені Василя Стуса" та Світовий конгрес українців занепокоєні заявою народного депутата Володимира В'ятровича про його переслідування як колишнього голови Українського інституту національної пам'яті за організацію ним у 2018 році міжнародного форуму "Україна пам'ятає, світ визнає!", присвяченого 85-роковинам Голодомору - геноциду української нації", - йдеться у зверненні.
Підписанти зауважують, що ДБР розпочало розслідування за листом "політика, відомого своїми зневажливими заявами щодо теми Голодомору та національної пам'яті українців", який публічно називає В'ятровича своїм політичним опонентом.
"Закликаємо ДБР не стати інструментом у політичних замовленнях антиукраїнських сил, які піднімають голову останнім часом, і не спричинитися до згортання наукових досліджень про злочин геноциду української нації", - йдеться у зверненні.
Як підкреслюється у документі, Голодомор визнали злочином багато країн, а трагедії такого рівня і такого значення для масової свідомості нації є одним з базових елементів національної пам'яті.
"На державному рівні вшановують пам'ять жертв Голокосту в Державі Ізраїль, жертв інших масових убивств у країнах, які постраждали. Натомість в Україні вшанування жертв Голодомору-геноциду з залученням державних коштів знову стало можливим лише після перемоги Революції гідності", - підкреслюють підписанти.
Вони наголошують, що Громадський комітет із вшанування пам'яті жертв Голодомору-геноциду 1932-33 років виступив співорганізатором державно-громадських заходів пам'яті до 85-х роковин Голодомору. Міжнародний форум "Україна пам'ятає, світ визнає!" відбувся на високому науковому, представницькому та організаційному рівні. Серед доповідачів було 32 українські та 20 іноземних дослідників теми Голодомору, ряд представників іноземних країн, СКУ, керівники європейських інституцій національної пам'яті, представники українських та закордонних медіа.
Одночасно меморіальні заходи відбулися у більш як 80 містах в Австралії, Канаді, США, Японії, Китаї, Португалії, Італії, Угорщині, Чехії та інших країнах, нагадують автори звернення.
Серед підписантів - співголови Громадського комітету із вшанування пам'яті жертв Голодомору-геноциду 1932-33 років Ігор Юхновський, Іван Васюник і Стефан Романів, заступник голови Всеукраїнської правозахисної організації "Меморіал" ім. В.Стуса Іван Окоєв, архієрей Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Священного Синоду Євстратій (Зоря), письменниця, лауреат Національної премії України ім. Т.Г.Шевченка Оксана Забужко, представник України в Раді ООН із прав людини з 2006 по 2010 рр. Володимир Василенко, міністр культури і туризму України у 2007-2010 роках; Василь Вовкун, міністр освіти і науки України у 2014-2016 рр. Сергій Квіт та ін.
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3014540-gromadski-organizacii-ta-svitovij-kongres-ukrainciv-opriludnili-zvernenna-na-pidtrimku-vatrovica.html
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28.04.2020 13:28 Відповісти
Чорновол сожгла здание в Центре Киева в результате чего погиб человек, - стала депутатом и её поддерживают "активисты" и политики. Мамчур с песней сдал пятерым (!!) оккупантам со стрелковым оружием воинскую часть вместе с арсеналом, личным составом и боевыми самолетами - стал депутатом и Героем Украины. Может быть Вятровичу и ему подобным нужно тщательнее подумать о критериях патриотизма но не разжигать ненависть внутри Украины?.
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28.04.2020 13:36 Відповісти
Ну вы ведь предпочли вааще отсидеться за бугром. Кста, как там еврогеи? Парашники говорят шо вас в опу ипут?
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28.04.2020 21:07 Відповісти
Зеленский всё больше и больше напоминает мне путинскую шестёрку Лукашенко. Такое же восторженно - самовлюблённое, такое же хитрожопое и скользкое, такое же раболепно услужливое по отношению к кремлёвскому опарышу путину. Зеленский - наш приговор,наказание нашему недоразвитому обществу за примитивное мышление, за иллюзии, фантазии, слабоумие и отсутствие собственного достоинства.Есть исключения в нашем тупом стаде - это воины - герои, волонтёры - герои, медики, патриоты .... Их - меньшинство.Но в их руках судьба нашей страны, наша свобода, наше будущее....Зеленско - медведчуковская грязь доживает свой недолгий век, поэтому и неистовствует, и агонизирует, испуская последний дух...Аминь!
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28.04.2020 13:37 Відповісти
314дорасня зелена шо це вам ще не реванш? ви цього наобирали собі і нам мразоти ???
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28.04.2020 13:45 Відповісти
условия
при которых Украина заберёт Ялынковича в свою тюрьму:- вывести войска и вернуть оккупированные территории - минимум 2 трлн долларов репараций- ядерно разоружиться россии

- полностью федерализироваться россии- законодательно дать право на "дать подсрачник путену" каждому украинцу- послать всем миром хором паРашу нах и навсегда
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28.04.2020 13:48 Відповісти
Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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28.04.2020 13:55 Відповісти
-
Український інститут національної пам'яті УІНП має спеціальний статус. Він був створений в 2006 р. з ініціативи В.А. Ющенко з основними завданнями «відтворення справедливої ​​історії української нації» і розсекречення секретних архівів кривавих кремлівських катів окупантів в Україні. І першим його керівником був І. Юхновський.
Але вже 19 липня 2010 року антиукраїнський ригоАнальний Кабмін в України при захопленій про-кремлівській владі продажного московського холуя ЗЕКА злочинно призначив головою цього інституту ярого ворога України проклятого комуняку, колишнього старшого наукового співробітника Інституту історії при продажній ЦК Компартії України. Був він і завкафедрою в Київській Вищій партійній школі, заввідділом Інституту політдосліджень ЦК про-кремлівської КПУ. українофоба В.Ф. Солдатенко. І цей комуняка Юда відразу за наказом кремля і ЗЕКА, повністю заборонив публічне дослідження архівів, і навіть є підстави про підозру часткового знищення архіву під його керівництвом. Тоді колишній директор архіву СБУ Володимир В'ятрович пов'язав це злочинне призначення зі спробою кремля і їх резидентів з бандитської про-московської влади ЗЕКА про повну ревізію і фальсифікацію історії України. І тільки після зміни продажного про-кремлівського режима керівництва України в березні 2014 року Володимир В'ятрович очолив цей інститут. Ось тільки тоді і з'явилася широка можливість вивчення історичної правди в секретних архівах України, досі невідомих документів, що стосуються багатогранної мужньої боротьби українського народу за свою незалежність. Тепер до влади знову пробралися продажні антиукраїнські сили вже ЗЕбілів - капітулянтів, які як і при Іуді -ЗЕКу також почнуть злочинно спотворювати архівні дані про історію України та мужню боротьбу Українського народу за свою і за незалежність своєї Української держави.
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28.04.2020 14:01 Відповісти
Казалось бы, а причём тут Зеленский и партия "Слуга Народа" ?
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28.04.2020 14:19 Відповісти
Почему до сих пор не сидит, премьер- гончарук., братья Ермаки, все кто распродал медикаменты с госрезерва, Н савчеко и рубан, Насиров, братья Клюевы, Ставицкий, богатырёва, А. Ефремов,табачник и многие другие.
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28.04.2020 14:22 Відповісти
Зелені гниди існують для побудови малоросії, іншого їм не дано.
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28.04.2020 14:23 Відповісти
Шура Семенец. Ти серйозно про Свинарчуків? Якби там було хоча б якесь ефемерне порушення закону, вереску було б на весь світ і процес ішов би за процесом.Вам вбили в бошки херню собачу, ви її з"їли а тепер не можете зізнатись самі собі що вас розвели як сільських пенсіонерок.
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28.04.2020 14:30 Відповісти
это был сарказм
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28.04.2020 14:50 Відповісти
Икра на этом форуме была так себе, а вот рябчики очень ничего.
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28.04.2020 14:35 Відповісти
Вятрович, спитай у гебеерів, на кого вони працюють, бо навіть для того щоб з
толком спотворювати історію, її треба добре знати...
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28.04.2020 14:55 Відповісти
Как видим, лизать жопу Путину можно в самых разных формах, в том числе и возбуждением таких уголовных дел. Помните слова Зеленского: "Я стану перед Путиным на колени"? Не обманул, стал и лижет, лижет, лижет... Хорошо у него получается, правда, "73%"?
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28.04.2020 14:58 Відповісти
Ну, что перед допросом будет это было понятно сразу. А что после допроса? Опять "Преступление и наказание " Зощенко М.М. ?
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28.04.2020 15:03 Відповісти
Колишній голова Українського інституту національної пам'яті, народний депутат Володимир В'ятрович дав свідчення у Державному бюро розслідувань як свідок у справі щодо коштів, витрачених на проведення у 2018 році Міжнародного форуму пам'яті жертв Голодомору
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3014755-vatrovic-dav-svidcenna-dbr-u-spravi-sodo-forumu-pamati-zertv-golodomoru.html?fbclid=IwAR0yHH9xRwgX-D1wMYMyCbLluVTxsjfr7tty0EmWQs9Kre8s8KTSSWLGwkM Про це повідомив сам В'ятрович після допиту, передає "Укрінформ" .
"Я сподіваюся, що мої достатньо виразні свідчення дали зрозуміти, що справи як такої не існує. Підстав для того, щоб проводити цю справу взагалі немає. Ці кілька десятків сторінок, які були в слідчого, що проводив допит, зібрані станом на тепер, - це, на жаль, дарма витрачений його час, тому що він, виявляється, займається цим декілька місяців. І зараз цей допит - трохи більше години - це так само, на жаль, витрачений мій час. Я сподіваюся, що і я, і пан слідчий матимемо можливість використовувати свій час більш ефективно і раціонально на благо України", - сказав В'ятрович.
Він зазначив на тому, що форум відбувався на виконання указу президента від 2016 року, на виконання відповідного розпорядження Кабінету міністрів 2017 року, наказів Українського інституту національної пам'яті. Це був ювілейний захід до 85-их роковин Голодомору, в якому взяло участь близько 700 людей, з них десятки людей - відомі дослідники з-за кордону.
В'ятрович не бачить підстав для повторного допиту.
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28.04.2020 15:29 Відповісти
Банкет, посвященный голодомору, тоже мил россии.
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28.04.2020 15:39 Відповісти
тільки касапські провокатори штибу https://censor.net/user/465931 здатні пребріхати міжнародну конференцію з вшанування памяті жертв Голодомору (з обовязковим фуршетом - міжнародна же!) в банкет.
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28.04.2020 15:48 Відповісти
Фуршет.
"Жри. Не обляпайся" (с)

Ця справа дуже мила Росії, - В'ятрович перед допитом в ДБР через форум, присвячений Голодомору - Цензор.НЕТ 8683
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28.04.2020 16:22 Відповісти
я на ваші зебільні ні раути, ні гулянки не хожу. А меню традиційного бюджетного фуршету кардинально інше.
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28.04.2020 19:58 Відповісти
Так был банкет с красной икрой на форуме по Голодомору или нет?
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28.04.2020 15:55 Відповісти
Брехня! Красной икры не было.
Всё врут!

Ця справа дуже мила Росії, - В'ятрович перед допитом в ДБР через форум, присвячений Голодомору - Цензор.НЕТ 3302
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28.04.2020 16:26 Відповісти
Млинці з червоною ікрою.Потратили на банкет пів мільйона гривень.
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28.04.2020 16:34 Відповісти
на основании заявления политика от "Слуги народа"Источник: https://censor.net/v3192063 А это кто ,имя этой мерзости в студию Это ж надо поворот, на 6-м году Полный бред и отсутствие инстинкта самосохранения у зеленых
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28.04.2020 18:59 Відповісти
Бужанський його фио
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28.04.2020 19:59 Відповісти
ватники вылезли со всех щелей, многие тихо сидели на должностях, перестали бояться.
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28.04.2020 20:17 Відповісти
 
 