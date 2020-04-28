Ця справа дуже мила Росії, - В'ятрович перед допитом в ДБР через форум, присвячений Голодомору. ВIДЕО
Нардеп ("ЄС"), ексглава Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович прийшов на допит у Державне бюро розслідування.
Про це заявив перед початком допиту нардеп (ЄС) Володимир В'ятрович, передає Цензор.НЕТ.
"Нехай здійсниться правосуддя, щоб не загинув світ". Мало хто чув це гасло, ще менше людей знає до чого тут ДБР. А воно має безпосередній стосунок до Державного бюро розслідувань - це офіційне гасло цієї структури. Ми не випадково не бачимо зв’язку між ними. За неповні два роки роботи ДБР діяло в діаметрально протилежному цим гарним словам напрямку. Тому спрямувало свою енергію і наші гроші на таких "небезпечних злочинців" як Софія Федина, від слів якої потерпів наш президент. Тому розслідуючи злочини здійснені під час Революції гідності ДБР дійшло до формування звинувачень проти активістки Майдану Тетяни Чорновол у зумисному вбивстві та організації масових заворушень. Тому п‘ятого президента ДБР по суті звинувачує в організації спротиву російській агресії. Тепер Бюро розпочало розслідування ще в одній милій для Росії справі - щодо організації міжнародного форуму Голодомору. Саме тому нині викликали мене на допит", - розповів В'ятрович.
"Повістку я отримав через кілька днів після того як подав у суд на бездіяльність ДБР, яка не помітила державної зради у діях Кучми і Єрмака, що своїми підписами у Мінську легалізували терористичні структури ЛНР ДНР, перекваліфікували Росію із агресора на стороннього спостерігача у конфлікті в Україні. Я прийшов на допит аби почути де зловживання владою в поширенні інформації про Голодомор в Україні та світі. Аби побачити як використовуються кошти громадян України спрямовані на фінансування ДБР. Нещодавно парламент ухвалював зміни до бюджету України з метою виділити додаткові кошти на боротьбу із пандемією. Економити вирішили на культурі та освіті - галузі окремі програми в яких зазнали скорочення до 50 відсотків і більше. Бюджети правоохоронних органів не постраждали: ДБР має майже на третину більше як минулого року. Півтори мільярди гривень, зокрема на те щоб розбиратися чи мала українська держава вшановувати пам‘ять мільйонів наших земляків вбитих комуністами під час Голодомору", - резюмував В'ятрович.
Підтримати В'ятровича прийшли українські активісти, дослідники та політики.
"Ми обурені політичними переслідуваннями відомого історика, колишнього Голови Українського інституту національної пам’яті, народного депутата Володимира В’ятровича, якого ДБР викликало на допит у зв‘язку з організацією міжнародного Форуму на вшанування 85-ї річниці Голодомору. Форум відбувся у 2018 році за участі кількасот учасників із України, Європи, США, Канади та інших країн, серед яких — провідні дослідники історії Голодомору та геноцидів. Але ДБР вирішили кваліфікувати організацію Форуму як "попередню змову", "зловживання службовим становищем" та "розтрату", що загрожує організатору 5-8 роками в’язниці. Це "розслідування" на підставі заяви політика від "Слуги народу", відомого своїми зневажливими ставленням до Голодомору та захопленням совєцьким режимом, а також одночасні переслідування учасників Революції Гідності та воїнів АТО-ООС, виразно свідчить про намагання повернути проросійський порядок денний в Україні. Нинішня справа нагадує кримінальні переслідування, які були влаштовані режимом Януковича у 2010 щодо команди Володимира В’ятровича у так званій "справі істориків", обвинувачених у "розкритті державної таємниці" щодо Голодомору та визвольного руху під час розсекречення архівів КДБ. Тиск на Володимира В’ятровича є відвертим переслідуванням тих, хто сприяв і сприяє відродженню національної пам’яті", - заявила співробітниця Центру досліджень визвольного руху Ярина Ясиневич.
"Прийшли під ДБР підтримати порядну людину, патріота Володимира В’ятровича проти якого шиють абсурдну кримінальну справу за організацію форуму пам'яті Голодомора. Це звичайно не корупція Єрмака, не ресторан Велюр, не продажі за кордон масок, не капітуляція - це більший злочин для офісу і Росії, намагання зберегти національну пам'ять. В цьому році нас чекають бурхливі, буремні події, коли нам знову доведеться відстоювати державність", - заявив волонтер Мирослав Гай.
"Справа проти Володимира В'ятровича - це продовження політичних репресій, які влада організовує проти активістів Майдану і опозиції на догоду Кремлю",- заявили народні депутати "ЄС" на акції під ДБР.
"У нас все дуже просто, щоб потрапити під політичне кримінальне переслідування треба дві фішечки. Одна називається - "Росія" і друга - "особиста помста". Щодо Вятровича фактор Росії і особистої помсти - єдиний. Переслідування Вятровича це однозначно помста Єрмака, за те, що депутат "ЄС" ініціював кримінальну справу, щодо держзради Єрмака і Кучми в Мінську. ДБР і ГПУ зараз інстументи прямої дії Єрмака. Мене дивує завзяття, яким Венедиктову намагаються прив'язати до Авакова. Вона - продукт "вати", конкретно Добкіна і Кернеса. За Кернесом чіпляється Тадеєв, за Тадеєвим з одного боку ланцюжку - Єрмак, з іншого - Південна Осетія, Козак і знову Єрмак - коло замкнулося. І все заради "бабла". Єрмак в Мінську підписував створення не "консультативного", а "конвертаційного" центру ОРДЛО. Заганяєш туди бюджетні – російські, українські кошти, міжнародну допомогу, а дістаєш "чорний нал". Брати Єрмаки, ще ті "комерсанти", нічого святого, з тою лише різницею, що у молодшого горизонти нижчі. Про це детально читайте тут", - заявила екснардеп Тетяна Чорновол.
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попробовал бы он в Израиле про лоукост Холокост пошутить
и выбрали бы его евреи главнокомандующим после этого
( С.Шнуров)
Тоді усі їх дії проти патріотів стануть зрозумілими
Чи слугам портнова не давали вказівки?
https://www.facebook.com/vitaliy.kolomiets/posts/3436839479678786 1 год
Живі люди, які після всіх факапів, продовжують співчувати тяжкій долі нової влади
Cвітовий конгрес українців та вся українська діаспора стурбовані через можливий тиск на незалежність судових та правоохоронних органів, спроби переслідування політичних опонентів та перекручення подій Революції Гідності. На цьому наголошується у заяві СКУ, опублікованій на https://ukrainianworldcongress.org/news.php/news/2064/lang/ua сайті організації .
"СКУ вчергове підкреслює важливість дотримання принципів верховенства права та неможливості здійснення політичного правосуддя й тиску на судову гілку влади. Будь-які розслідування мають відбуватися у повній відповідності до норм чинного законодавства, а не скеровуватися політичними рішеннями. Це є першочергові завдання для забезпечення людської гідності та утвердження міжнародного іміджу України як демократичної держави. Кожен громадянин України має право на законний захист і справедливий суд", - мовиться у заяві.
Президент СКУ Павло Ґрод зазначив: "Без дотримання принципів верховенства права, поваги до прав людини, такі процеси будуть розглядатися на міжнародному рівні як політично вмотивоване правосуддя. Таке політичне правосуддя може обернутися трагедією не лише для жертв переслідувань, а й для країни в цілому".
Не вперше СКУ висловлює стурбованість на адресу президента Зеленського через політично вмотивовані переслідування - в тому числі щодо лідерів опозиції, зокрема і п'ятого президента Петра Порошенка. Конгрес також вважає неприпустимим призначення колишнього захисника втікача Януковича - Олександра Бабікова - заступником директора Державного бюро розслідувань, позаяк цим нівелюються досягнення Революції Гідності.Світовий Конґрес Українців постійно закликає президента Зеленського та новопризначений уряд уникати політично вмотивованого правосуддя, дотримуватись принципів верховенства права, курсу реформ та євроатлантичного напряму.
"Українська держава ризикує втратити підтримку міжнародних партнерів, якщо її політичні лідери перестануть дотримуватися принципу верховенства права, будуть використовувати правосуддя у політичних цілях та не зможуть повноцінно впровадити необхідні демократичні та економічні реформи", - йдеться в заяві.
"Надзвичайно важливо, щоб обрані та призначені державні діячі продовжували позитивний курс реформ, дотримуючись верховенства права, поважаючи права людини та уникаючи політично мотивованого правосуддя", - заявив Президент СКУ Павло Ґрод.
У заяві зазначається, що Світовий Конґрес Українців докладає всіх зусиль для посилення України як успішної, демократичної, європейської держави.
"Ми стоїмо з народом України, який захищає свою територіальну цілісність і суверенітет в ході триваючої російської військової, політичної та економічної агресії. Cвітовий Конґрес Українців продовжить стежити за діяльністю політичних лідерів, щоб переконатися в дотриманні принципу верховенства права та у подальшій успішній реалізації євроатлантичного вектору розвитку України", - наголосили в СКУ.
https://www.5.ua/polityka/mozhe-obernutysia-trahediieiu-dlia-krainy-sku-zasterih-zelenskoho-vid-politychnykh-peresliduvan-213713.html
https://prm.ua/svitoviy-kongres-ukrayintsiv-zaklikav-vladu-zelenskogo-unikati-politichno-vmotivovanogo-pravosuddya/
Побував на допиті в ДБР.Проінформував слідчого для чого і як ми організували міжнародний форум пам'яті жертв Голодомору.
Певен, що наданої інформації має бути досить, аби закрити цю безглузду справу і не витрачати ані мого часу, ані коштів і часу Державного бюро розслідувань.
Дякую всім за підтримку!
ГБР України це філія фсб чи як ?
Допросите лучше Сивохо-обсцикохо или Ермака-мудака
москальською?
Звернення до ДБР із закликом не стати інструментом у політичних замовленнях антиукраїнських сил розмістив перший віцепрезидент Світового конгресу українців, співголова Громадського комітету із вшанування пам'яті жертв Голодомору-геноциду 1932-22 рр. Стефан Романів у https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10157357762935662&id=676930661 Facebook .
"Громадський комітет з вшанування пам'яті жертв Голодомору- геноциду 1932-33 років, громадська організація "Всеукраїнська правозахисна організація "Меморіал" імені Василя Стуса" та Світовий конгрес українців занепокоєні заявою народного депутата Володимира В'ятровича про його переслідування як колишнього голови Українського інституту національної пам'яті за організацію ним у 2018 році міжнародного форуму "Україна пам'ятає, світ визнає!", присвяченого 85-роковинам Голодомору - геноциду української нації", - йдеться у зверненні.
Підписанти зауважують, що ДБР розпочало розслідування за листом "політика, відомого своїми зневажливими заявами щодо теми Голодомору та національної пам'яті українців", який публічно називає В'ятровича своїм політичним опонентом.
"Закликаємо ДБР не стати інструментом у політичних замовленнях антиукраїнських сил, які піднімають голову останнім часом, і не спричинитися до згортання наукових досліджень про злочин геноциду української нації", - йдеться у зверненні.
Як підкреслюється у документі, Голодомор визнали злочином багато країн, а трагедії такого рівня і такого значення для масової свідомості нації є одним з базових елементів національної пам'яті.
"На державному рівні вшановують пам'ять жертв Голокосту в Державі Ізраїль, жертв інших масових убивств у країнах, які постраждали. Натомість в Україні вшанування жертв Голодомору-геноциду з залученням державних коштів знову стало можливим лише після перемоги Революції гідності", - підкреслюють підписанти.
Вони наголошують, що Громадський комітет із вшанування пам'яті жертв Голодомору-геноциду 1932-33 років виступив співорганізатором державно-громадських заходів пам'яті до 85-х роковин Голодомору. Міжнародний форум "Україна пам'ятає, світ визнає!" відбувся на високому науковому, представницькому та організаційному рівні. Серед доповідачів було 32 українські та 20 іноземних дослідників теми Голодомору, ряд представників іноземних країн, СКУ, керівники європейських інституцій національної пам'яті, представники українських та закордонних медіа.
Одночасно меморіальні заходи відбулися у більш як 80 містах в Австралії, Канаді, США, Японії, Китаї, Португалії, Італії, Угорщині, Чехії та інших країнах, нагадують автори звернення.
Серед підписантів - співголови Громадського комітету із вшанування пам'яті жертв Голодомору-геноциду 1932-33 років Ігор Юхновський, Іван Васюник і Стефан Романів, заступник голови Всеукраїнської правозахисної організації "Меморіал" ім. В.Стуса Іван Окоєв, архієрей Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Священного Синоду Євстратій (Зоря), письменниця, лауреат Національної премії України ім. Т.Г.Шевченка Оксана Забужко, представник України в Раді ООН із прав людини з 2006 по 2010 рр. Володимир Василенко, міністр культури і туризму України у 2007-2010 роках; Василь Вовкун, міністр освіти і науки України у 2014-2016 рр. Сергій Квіт та ін.
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3014540-gromadski-organizacii-ta-svitovij-kongres-ukrainciv-opriludnili-zvernenna-na-pidtrimku-vatrovica.html
при которых Украина заберёт Ялынковича в свою тюрьму:- вывести войска и вернуть оккупированные территории - минимум 2 трлн долларов репараций- ядерно разоружиться россии
- полностью федерализироваться россии- законодательно дать право на "дать подсрачник путену" каждому украинцу- послать всем миром хором паРашу нах и навсегда
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
Український інститут національної пам'яті УІНП має спеціальний статус. Він був створений в 2006 р. з ініціативи В.А. Ющенко з основними завданнями «відтворення справедливої історії української нації» і розсекречення секретних архівів кривавих кремлівських катів окупантів в Україні. І першим його керівником був І. Юхновський.
Але вже 19 липня 2010 року антиукраїнський ригоАнальний Кабмін в України при захопленій про-кремлівській владі продажного московського холуя ЗЕКА злочинно призначив головою цього інституту ярого ворога України проклятого комуняку, колишнього старшого наукового співробітника Інституту історії при продажній ЦК Компартії України. Був він і завкафедрою в Київській Вищій партійній школі, заввідділом Інституту політдосліджень ЦК про-кремлівської КПУ. українофоба В.Ф. Солдатенко. І цей комуняка Юда відразу за наказом кремля і ЗЕКА, повністю заборонив публічне дослідження архівів, і навіть є підстави про підозру часткового знищення архіву під його керівництвом. Тоді колишній директор архіву СБУ Володимир В'ятрович пов'язав це злочинне призначення зі спробою кремля і їх резидентів з бандитської про-московської влади ЗЕКА про повну ревізію і фальсифікацію історії України. І тільки після зміни продажного про-кремлівського режима керівництва України в березні 2014 року Володимир В'ятрович очолив цей інститут. Ось тільки тоді і з'явилася широка можливість вивчення історичної правди в секретних архівах України, досі невідомих документів, що стосуються багатогранної мужньої боротьби українського народу за свою незалежність. Тепер до влади знову пробралися продажні антиукраїнські сили вже ЗЕбілів - капітулянтів, які як і при Іуді -ЗЕКу також почнуть злочинно спотворювати архівні дані про історію України та мужню боротьбу Українського народу за свою і за незалежність своєї Української держави.
толком спотворювати історію, її треба добре знати...
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3014755-vatrovic-dav-svidcenna-dbr-u-spravi-sodo-forumu-pamati-zertv-golodomoru.html?fbclid=IwAR0yHH9xRwgX-D1wMYMyCbLluVTxsjfr7tty0EmWQs9Kre8s8KTSSWLGwkM Про це повідомив сам В'ятрович після допиту, передає "Укрінформ" .
"Я сподіваюся, що мої достатньо виразні свідчення дали зрозуміти, що справи як такої не існує. Підстав для того, щоб проводити цю справу взагалі немає. Ці кілька десятків сторінок, які були в слідчого, що проводив допит, зібрані станом на тепер, - це, на жаль, дарма витрачений його час, тому що він, виявляється, займається цим декілька місяців. І зараз цей допит - трохи більше години - це так само, на жаль, витрачений мій час. Я сподіваюся, що і я, і пан слідчий матимемо можливість використовувати свій час більш ефективно і раціонально на благо України", - сказав В'ятрович.
Він зазначив на тому, що форум відбувався на виконання указу президента від 2016 року, на виконання відповідного розпорядження Кабінету міністрів 2017 року, наказів Українського інституту національної пам'яті. Це був ювілейний захід до 85-их роковин Голодомору, в якому взяло участь близько 700 людей, з них десятки людей - відомі дослідники з-за кордону.
В'ятрович не бачить підстав для повторного допиту.
"Жри. Не обляпайся" (с)
Всё врут!