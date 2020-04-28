Ця справа дуже мила Росії, - В'ятрович перед допитом в ДБР через форум, присвячений Голодомору. ВIДЕО

Нардеп ("ЄС"), ексглава Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович прийшов на допит у Державне бюро розслідування.

Про це заявив перед початком допиту нардеп (ЄС) Володимир В'ятрович, передає Цензор.НЕТ.

"Нехай здійсниться правосуддя, щоб не загинув світ". Мало хто чув це гасло, ще менше людей знає до чого тут ДБР. А воно має безпосередній стосунок до Державного бюро розслідувань - це офіційне гасло цієї структури. Ми не випадково не бачимо зв’язку між ними. За неповні два роки роботи ДБР діяло в діаметрально протилежному цим гарним словам напрямку. Тому спрямувало свою енергію і наші гроші на таких "небезпечних злочинців" як Софія Федина, від слів якої потерпів наш президент. Тому розслідуючи злочини здійснені під час Революції гідності ДБР дійшло до формування звинувачень проти активістки Майдану Тетяни Чорновол у зумисному вбивстві та організації масових заворушень. Тому п‘ятого президента ДБР по суті звинувачує в організації спротиву російській агресії. Тепер Бюро розпочало розслідування ще в одній милій для Росії справі - щодо організації міжнародного форуму Голодомору. Саме тому нині викликали мене на допит", - розповів В'ятрович.

"Повістку я отримав через кілька днів після того як подав у суд на бездіяльність ДБР, яка не помітила державної зради у діях Кучми і Єрмака, що своїми підписами у Мінську легалізували терористичні структури ЛНР ДНР, перекваліфікували Росію із агресора на стороннього спостерігача у конфлікті в Україні. Я прийшов на допит аби почути де зловживання владою в поширенні інформації про Голодомор в Україні та світі. Аби побачити як використовуються кошти громадян України спрямовані на фінансування ДБР. Нещодавно парламент ухвалював зміни до бюджету України з метою виділити додаткові кошти на боротьбу із пандемією. Економити вирішили на культурі та освіті - галузі окремі програми в яких зазнали скорочення до 50 відсотків і більше. Бюджети правоохоронних органів не постраждали: ДБР має майже на третину більше як минулого року. Півтори мільярди гривень, зокрема на те щоб розбиратися чи мала українська держава вшановувати пам‘ять мільйонів наших земляків вбитих комуністами під час Голодомору", - резюмував В'ятрович.

Підтримати В'ятровича прийшли українські активісти, дослідники та політики.

"Ми обурені політичними переслідуваннями відомого історика, колишнього Голови Українського інституту національної пам’яті, народного депутата Володимира В’ятровича, якого ДБР викликало на допит у зв‘язку з організацією міжнародного Форуму на вшанування 85-ї річниці Голодомору. Форум відбувся у 2018 році за участі кількасот учасників із України, Європи, США, Канади та інших країн, серед яких — провідні дослідники історії Голодомору та геноцидів. Але ДБР вирішили кваліфікувати організацію Форуму як "попередню змову", "зловживання службовим становищем" та "розтрату", що загрожує організатору 5-8 роками в’язниці. Це "розслідування" на підставі заяви політика від "Слуги народу", відомого своїми зневажливими ставленням до Голодомору та захопленням совєцьким режимом, а також одночасні переслідування учасників Революції Гідності та воїнів АТО-ООС, виразно свідчить про намагання повернути проросійський порядок денний в Україні. Нинішня справа нагадує кримінальні переслідування, які були влаштовані режимом Януковича у 2010 щодо команди Володимира В’ятровича у так званій "справі істориків", обвинувачених у "розкритті державної таємниці" щодо Голодомору та визвольного руху під час розсекречення архівів КДБ. Тиск на Володимира В’ятровича є відвертим переслідуванням тих, хто сприяв і сприяє відродженню національної пам’яті", - заявила співробітниця Центру досліджень визвольного руху Ярина Ясиневич.

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"Прийшли під ДБР підтримати порядну людину, патріота Володимира В’ятровича проти якого шиють абсурдну кримінальну справу за організацію форуму пам'яті Голодомора. Це звичайно не корупція Єрмака, не ресторан Велюр, не продажі за кордон масок, не капітуляція - це більший злочин для офісу і Росії, намагання зберегти національну пам'ять. В цьому році нас чекають бурхливі, буремні події, коли нам знову доведеться відстоювати державність", - заявив волонтер Мирослав Гай.

"Справа проти Володимира В'ятровича - це продовження політичних репресій, які влада організовує проти активістів Майдану і опозиції на догоду Кремлю",- заявили народні депутати "ЄС" на акції під ДБР.

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"У нас все дуже просто, щоб потрапити під політичне кримінальне переслідування треба дві фішечки. Одна називається - "Росія" і друга - "особиста помста". Щодо Вятровича фактор Росії і особистої помсти - єдиний. Переслідування Вятровича це однозначно помста Єрмака, за те, що депутат "ЄС" ініціював кримінальну справу, щодо держзради Єрмака і Кучми в Мінську. ДБР і ГПУ зараз інстументи прямої дії Єрмака. Мене дивує завзяття, яким Венедиктову намагаються прив'язати до Авакова. Вона - продукт "вати", конкретно Добкіна і Кернеса. За Кернесом чіпляється Тадеєв, за Тадеєвим з одного боку ланцюжку - Єрмак, з іншого - Південна Осетія, Козак і знову Єрмак - коло замкнулося. І все заради "бабла". Єрмак в Мінську підписував створення не "консультативного", а "конвертаційного" центру ОРДЛО. Заганяєш туди бюджетні – російські, українські кошти, міжнародну допомогу, а дістаєш "чорний нал". Брати Єрмаки, ще ті "комерсанти", нічого святого, з тою лише різницею, що у молодшого горизонти нижчі. Про це детально читайте тут", - заявила екснардеп Тетяна Чорновол.



















