У Києві водій "Мерседеса" збив кур'єра на скутері, який їхав на зелений сигнал світлофора. ВIДЕО реєстратора
У мережі з'явилося відео моменту вчорашньої ДТП у Києві на площі Льва Толстого, під час якого автомобіль "Мерседес" протаранив кур'єра на скутері. Увага! Нецензурна лексика! Увага! Не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опубліковано на інтернет-ресурсі Київ оперативний.
Як видно з відеозапису, кур'єр на скутері почав рух на зелений сигнал світлофора. Найімовірніше, водій автомобіля вирішив проскочити вже на червоний. Під час удару скутерист перекинувся в повітрі. Коли перехожі почали до нього підбігати, то він був притомний і сидів на асфальті.
Топ коментарі
+35 Антон Чигур
показати весь коментар28.04.2020 14:07 Відповісти Посилання
+24 Uk Rop #461003
показати весь коментар28.04.2020 14:19 Відповісти Посилання
+23 Стрелок
показати весь коментар28.04.2020 13:55 Відповісти Посилання
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обгін зправа
і заборона їхати скутеру на Красноармійську (з чого б це?)
Стає моторошно, коли уявляєш з яким знанням ПДД люди виїжджають на дороги загального користування
перелаштування з правого ряду перетворилося на обгін зправа!
я вже не питаю тебе (бо тут і так зрозуміло) з чого ти вирішило, що скутерист їхав саме по правому ряду - на відео це не видно.
До речі поворот направо на В Васильківську і ця ділянка (на відео) - це одне й те саме перехрестя чи два різні?
https://www.google.com.ua/maps/@50.4395836,30.5156334,3a,75y,125.38h,78.91t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipNW7FLITp5D7nfKnlDqaxzv1bu8pf9okPPhUqZ6!2e10!3e11!7i5120!8i2560?hl=en&authuser=0
Движение по проезжей части на велосипедах, мопедах, гужевых повозках (санях) и всадникам разрешается только в один ряд.
https://vodiy.ua/ru/pdr/11/#1110 11.10
На дорогах, проезжая часть которых разделена на полосы движения линиями дорожной разметки, запрещается двигаться, занимая одновременно две полосы. Наезжать на прерывистые линии разметки разрешается лишь во время перестраивания.
Для чего отдельное правило для автомобилей,если они не поместятся на полосе в 2 ряда..
https://www.google.com.ua/maps/@50.4394046,30.516511,3a,75y,103.71h,79.19t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipPnzm2V2JuWBA2wbzs4kMq4d75vO83gD0Laui7q!2e10!7i5120!8i2560?hl=en&authuser=0
Млять, посмотри на картинку - и ту увидишь под светофором знаки, в частности "направление движения по полосам".
Давай, дальше бубни про правый поворот!
На карту посмотри!
https://www.google.com/maps/place/%D0%BF%D0%BB.+%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%B0+%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE,+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+02000/@50.4392947,30.5163273,20z/data=!4m5!3m4!1s0x40d4cefeb023565d:0x2a44eb520cdd3d05!8m2!3d50.4393186!4d30.5159652
випередження - це коли інші їдуть
обгін - це випередження з виїздом на зустрічну
Опережение - обгон по разным полосам.
https://vodiy.ua/pdr/1/#4700 обгін - випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху;
є тільки маневрування та випередження
Водіям мопедів (скутерів) не можна рухатися (п. 11.14 ПДР) в два ряди, причому їхати можна тільки по правій крайній смузі і як можна правіше. Виїжджати за її межі на мопеді можна тільки для об'їзду перешкод.
https://auto.24tv.ua/tag/porady_tag24/
"https://vodiy.ua/pdr/1/#4700 обгін - випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху;"
Світлофори у місті розраховані на 50-70км/год, ті хто їдуть швидше повинні розуміти, що можуть не відреагувати вчасно на сигнал, що змінюється
Представьте что вы полицай и после этого эпизода останавливаете скутер, подходите и ...
- Сержант Петренко. Вы порушили правила пункт ...
Вопрос - что нарушил скутерист?
Любой профи водитель знает правило - НЕ ОБГОНЯЙ СПРАВА И НЕ УХОДИ ОТ СТОЛКНОВЕНИЯ ВЛЕВО!
А теперь если использовать верную терминологию, ты хочешь сказать, что если я еду в левом ряду и упираюсь кому-нибудь в жопу, то не имею права перестроится в правый ряд и объехать его? Из какого пальца ты эти правила высасываешь?
Подрезюмируем, обгона справа не существует по определению. Опережение справа совершенно нормальный разрешенный маневр. В случившемся виноват ***** на консерве, т.к. поехал на красный свет. Все остальное - казуистика мамкиных интернет-экспердов.
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Я хочу послать тебя нах... Поточу, что ты - быдловатое чмо, которое неуважительно относится к собеседнику. Ты еще чупа-чупс сосал, когда я свои тысячи на камазе по союзу мотал.
P.S. Вот тебе ПДД 1983 года, читай что про обгон написано: https://ibb.co/TqKrHBB
Вот ты, типичный пример сопливого быдла за рулем!
ПС. Ты бы еще правила 1593 года выкопал, когда на лошадях ездили. Ты совсем там ******** ссылаться в 2020 году на правила 1983 года несуществующей страны?
Там в нього була вільна смуга, чи він попри бордюр не зупиняючись проскочив? А так можна? Він мав під`їхати ззаду тих, що стоять на червоний за ними продовжувати рух на зелений.То раз.
І друге - дивись, куди їдеш. А він бачив, якщо з-за спин вискакував? От і поплатився ідіот, бо попав на такого самого ідіота. Там обидва винні. Правда тому, що в Мерсі клопіт, а скутеристу біда. От і все.
Или там же, где видеокамеры и сервера, купленные для избирательных участков и благополучно разворованные?
Висновок - не спіши поперед батька в пекло.
І друге - дивись, куди їдеш. А він бачив, якщо з-за спин вискакував? От і поплатився ідіот, бо попав на такого самого ідіота. Там обидва винні. Правда тому, що в Мерсі клопіт, а скутеристу біда. От і все.
Там два ряда, скутер ехал третьим. Да.
ОН ехал на зелёный. Да.
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Водила мерса конечно мудак...
Но скутерист ему под стать...
Он летел, как будто за ним гнались чупакабры....
За отсутствием мозгов теперь придется телу пострадать...
Первое - на дороге нет правых и виноватых... Если Вы на танке, то Вы можете быть всегда правым, пока Вам не повстречается авто с ПТУР...
Если Вы на лекгом скутере, то Вы всегда уязвимы...
Если бы тот скутерист ехал на КАМАЗе, то он мог бы не смотреть...
Водитель Мерса сам бы себя наказал мнгновенно...
Но если Вы на скутере, то забудте про свои права...
Тот скутерист теперь может засудить водилу Мерса...
Но поломанные кости от этого не исчезнут...
Правило второе - УДД...
Уступи Дорогу Дураку... Целей будешь...
Потом ты можешь этого дурака догнать, найти и разбить ему морду...
Плутають обгін, випередження і об'їзд
Плутають завершення руху через перехрестя з початком руху через нього ж
Ще і плутанина з визначенням меж перехрестя
Помните, могильщикам не важно, кто именно был прав на дороге.
Шо его завершают на красный...
Не неси х..ю всякую!