У Києві водій "Мерседеса" збив кур'єра на скутері, який їхав на зелений сигнал світлофора. ВIДЕО реєстратора

У мережі з'явилося відео моменту вчорашньої ДТП у Києві на площі Льва Толстого, під час якого автомобіль "Мерседес" протаранив кур'єра на скутері. Увага! Нецензурна лексика! Увага! Не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опубліковано на інтернет-ресурсі Київ оперативний.

Як видно з відеозапису, кур'єр на скутері почав рух на зелений сигнал світлофора. Найімовірніше, водій автомобіля вирішив проскочити вже на червоний. Під час удару скутерист перекинувся в повітрі. Коли перехожі почали до нього підбігати, то він був притомний і сидів на асфальті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дивна ДТП на Північному мосту в Києві: водій скутера в'їхав в автомобіль, що стояв. ВIДЕО камер спостереження