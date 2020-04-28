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У Києві водій "Мерседеса" збив кур'єра на скутері, який їхав на зелений сигнал світлофора. ВIДЕО реєстратора

У мережі з'явилося відео моменту вчорашньої ДТП у Києві на площі Льва Толстого, під час якого автомобіль "Мерседес" протаранив кур'єра на скутері. Увага! Нецензурна лексика! Увага! Не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опубліковано на інтернет-ресурсі Київ оперативний.

Як видно з відеозапису, кур'єр на скутері почав рух на зелений сигнал світлофора. Найімовірніше, водій автомобіля вирішив проскочити вже на червоний. Під час удару скутерист перекинувся в повітрі. Коли перехожі почали до нього підбігати, то він був притомний і сидів на асфальті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дивна ДТП на Північному мосту в Києві: водій скутера в'їхав в автомобіль, що стояв. ВIДЕО камер спостереження

Автор: 

ДТП (4483) скутер (5)


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Топ коментарі
+35
Любителей проскочить на красный надо лупашить дубиной на месте и лишать прав лет на 20!!
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28.04.2020 14:07 Відповісти
+24
На Мерседесе, МУДАК, ехала твоя бабушка, после того, как твой дедушка ей ПИСТОНА ВСТАВИЛ.
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28.04.2020 14:19 Відповісти
+23
хренасе.... если останется жив и не калека - второй раз родился
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28.04.2020 13:55 Відповісти
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Сторінка 4 з 4
це просто шедевр. Тут тобі і
обгін зправа
і заборона їхати скутеру на Красноармійську (з чого б це?)


Стає моторошно, коли уявляєш з яким знанням ПДД люди виїжджають на дороги загального користування
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28.04.2020 17:19 Відповісти
Господє, да зникни вже, крижопільцю! Ну де ти побачив, що ви на мопєдіках не можете їхати по Червоноармійській, тим паче що твій дружок по ній й їхав ? Его вина не в езде по определенной улице, а втом, что он это сделал перестроившись с правого ряда, предназначенного для поаорота направо во второй ряд, чем совершил обгон справа
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28.04.2020 17:31 Відповісти
шедеври незупинні!
перелаштування з правого ряду перетворилося на обгін зправа!
я вже не питаю тебе (бо тут і так зрозуміло) з чого ти вирішило, що скутерист їхав саме по правому ряду - на відео це не видно.
До речі поворот направо на В Васильківську і ця ділянка (на відео) - це одне й те саме перехрестя чи два різні?
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28.04.2020 18:34 Відповісти
Там НЕТ поворота направо, умник!
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28.04.2020 20:02 Відповісти
Да ну? И куда ж деваются с Красноармейской 5, 7, 8 и 17-й троллейбусы? Летают как трамваи в Генуе?
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28.04.2020 20:11 Відповісти
Ты в жопу или из жопы? На знак посмотри, умник!
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28.04.2020 20:37 Відповісти
Валера, я писал, что ******* ломанулся с правого ряда, где ЕСТЬ поворот направо на Толстого и поехал прямо на Велику Васильківську, обогнав справа ТС. Поведай, где там нет правого поворота, если туда едут 4 тралика??? Придолбайся лучше к селюку, котор ый увидел поворот направо на В.Василькивську. Вероятно, он закругление на встречке перед кинотеатром Киев считает поворотом
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28.04.2020 20:51 Відповісти
Єдиний селюк тут ти, бо ти вирішив чомусь, що з правої полоси цього перехрестя чомусь не можна скутерісту їхати прямо
https://www.google.com.ua/maps/@50.4395836,30.5156334,3a,75y,125.38h,78.91t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipNW7FLITp5D7nfKnlDqaxzv1bu8pf9okPPhUqZ6!2e10!3e11!7i5120!8i2560?hl=en&authuser=0
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28.04.2020 21:15 Відповісти
Как же он может ехать прямо,если ряд занят.
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28.04.2020 23:16 Відповісти
ви ніколи не бачили на перехрестях як у першій широкій смузі машини що їдуть прямо стоять трохи лівіше, а ті що повертають праворуч проїжджають повз них?
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28.04.2020 23:30 Відповісти
Да,это в том случае,если есть зелёная стрелка вправо и моё желание пропустить его,а могу тупо стоять и ждать зелёного,ничего не нарушая.И при чём здесь правый поворот,если все ехали прямо.
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28.04.2020 23:42 Відповісти
а є заборона в ПДР щодо кількості ТЗ на полосі?
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30.04.2020 13:21 Відповісти
Наприклад коли ви об'їжджаєте велосипедиста ви завжди змінюєте смугу?
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30.04.2020 13:24 Відповісти
https://vodiy.ua/ru/pdr/11/#1114 11.14
Движение по проезжей части на велосипедах, мопедах, гужевых повозках (санях) и всадникам разрешается только в один ряд.
https://vodiy.ua/ru/pdr/11/#1110 11.10
На дорогах, проезжая часть которых разделена на полосы движения линиями дорожной разметки, запрещается двигаться, занимая одновременно две полосы. Наезжать на прерывистые линии разметки разрешается лишь во время перестраивания.
Для чего отдельное правило для автомобилей,если они не поместятся на полосе в 2 ряда..
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30.04.2020 14:02 Відповісти
А ось положення скутеріста перед виїздом на перехрестя
https://www.google.com.ua/maps/@50.4394046,30.516511,3a,75y,103.71h,79.19t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipPnzm2V2JuWBA2wbzs4kMq4d75vO83gD0Laui7q!2e10!7i5120!8i2560?hl=en&authuser=0
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28.04.2020 21:16 Відповісти
Добавлю к Вашему комментарию, движение прямо по крайней правой полосе, по которой ехал мерседес там запрещено, там только поворот на право.
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29.04.2020 00:28 Відповісти
і да, у мопєдіка Толстого позаду, а не праворуч, "киянине"
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28.04.2020 21:19 Відповісти
Ты знаешь чем упорство отличается от тупого упрямства?
Млять, посмотри на картинку - и ту увидишь под светофором знаки, в частности "направление движения по полосам".
Давай, дальше бубни про правый поворот!
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29.04.2020 10:04 Відповісти
Вася, ты понимаешь, что ваш драгоценный хруст перестроился из ряда, который уже повернул направо на Толстого в один из двух рядов, ведущих налево в сторону Саксаганского, и влез впереди синего авто. Если бы он этого не делал, то стоял бы сзади в очереди полосе прямо. Очень жаль, что там никто не поворачивал направо, так бы влупил хруста не так, что он уоетел к Макдональду, а только влупился бы в оградку справа, Ты варнякаешь же за знаки движения по полосам, которые над стоп-линиями перед светофором. Поедь в Киев как-ниьудь и убедись, что поворот с Красноармейской направо есть и туда даже поворачивают троллейбусы. Это такие рогатые автобусы, если ты не в курсе
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29.04.2020 11:59 Відповісти
Ты идиот или страдаешь пространственным кретинизмом? При чём тут "с Красноармейской" к ситуации, показанной на видео?
На карту посмотри!
https://www.google.com/maps/place/%D0%BF%D0%BB.+%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%B0+%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE,+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+02000/@50.4392947,30.5163273,20z/data=!4m5!3m4!1s0x40d4cefeb023565d:0x2a44eb520cdd3d05!8m2!3d50.4393186!4d30.5159652
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29.04.2020 13:07 Відповісти
обгон - це виїзд на зустрічну, а він виконував об'їзд стоячих ТЗ
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28.04.2020 16:09 Відповісти
Необязательно выезд на встречную. Поменял полосу - обгон.
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28.04.2020 16:14 Відповісти
то є випередження - зовсім інший термін
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28.04.2020 17:07 Відповісти
об'їзд - це стоячих
випередження - це коли інші їдуть
обгін - це випередження з виїздом на зустрічну
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28.04.2020 17:08 Відповісти
Обгон - надо менять полосу.

Опережение - обгон по разным полосам.
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28.04.2020 17:16 Відповісти
Випередження - рух транспортного засобу із швидкістю, що перевищує швидкість попутного транспортного засобу, що рухається поряд по суміжній смузі
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28.04.2020 17:16 Відповісти
з ПДД п.1
https://vodiy.ua/pdr/1/#4700 обгін - випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху;
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28.04.2020 17:21 Відповісти
все інше - це випередження або об'їзд
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28.04.2020 17:21 Відповісти
бачу, що нема для об'їзду окремого визначення у ПДД
є тільки маневрування та випередження
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28.04.2020 17:24 Відповісти
Об'їзд застосовується до нерухомої перешкоди. Знак 4.9 Обї'їзд перешкоди.

Водіям мопедів (скутерів) не можна рухатися (п. 11.14 ПДР) в два ряди, причому їхати можна тільки по правій крайній смузі і як можна правіше. Виїжджати за її межі на мопеді можна тільки для об'їзду перешкод.
https://auto.24tv.ua/tag/porady_tag24/
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28.04.2020 17:41 Відповісти
ну так він і робив. Він рухався інші стояли - об'їзд перешкод. І це один епізод. А перехрестя - то вже інший
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28.04.2020 18:02 Відповісти
Та ні, ТЗ в одному ряду з ним то не перешкода. Він ніяк не змінив траєкторію, він їхав там де і мав. Але порушив правила тому що не виконав (п. 11.14 ПДР) "водіям мопедів (скутерів) не можна рухатися в два ряди"
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28.04.2020 18:10 Відповісти
в такому випадку порушував не він, а іншій скутеріст, бо цей був правіше за того
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28.04.2020 21:20 Відповісти
Что такое обгон справа? Обгон - это опережение с выездом на полосу встречного движения. В Украине справа по определению нет полос встречного движения и поэтому фраза «обгон справа» лишена какого-либо смысла.
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28.04.2020 21:50 Відповісти
Эта трактовка была отменена еще правительством Азирова в 2013 году
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28.04.2020 22:27 Відповісти
По-моему даже еще раньше (точно не уверен, но думаю в 2000 или 2001...)
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28.04.2020 22:51 Відповісти
Украинские правила 2020 годаа: https://vodiy.ua/pdr/1/

"https://vodiy.ua/pdr/1/#4700 обгін - випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху;"
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29.04.2020 03:49 Відповісти
треба ще зауважити, що жовтий сигнал занадто короткий, хоча якщо там перед тим є блимаючий зелений, то повинно вистачити для гальмування з дозволених 50 км/год....
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28.04.2020 16:08 Відповісти
да какие там 50 км/час???
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28.04.2020 16:30 Відповісти
у тому то і річ
Світлофори у місті розраховані на 50-70км/год, ті хто їдуть швидше повинні розуміти, що можуть не відреагувати вчасно на сигнал, що змінюється
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28.04.2020 17:10 Відповісти
Тест на вшивость для тех кто обвиняет скутериста:
Представьте что вы полицай и после этого эпизода останавливаете скутер, подходите и ...
- Сержант Петренко. Вы порушили правила пункт ...
Вопрос - что нарушил скутерист?
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28.04.2020 16:10 Відповісти
Обгін справа це лотерея і тут вона проти скутериста.
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28.04.2020 16:14 Відповісти
обгін зправа не може бути за визначенням. Тут об'їзд
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28.04.2020 17:11 Відповісти
''Обгін справа ....''

Любой профи водитель знает правило - НЕ ОБГОНЯЙ СПРАВА И НЕ УХОДИ ОТ СТОЛКНОВЕНИЯ ВЛЕВО!
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28.04.2020 21:05 Відповісти
Любой профи водитель, который учил ПДД, знает, что обгона справа не может быть по определнию, т.к. обгон - это опережение с выездом на полосу встречного движения, а в Украине справа нет полос встречного движения.
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28.04.2020 21:55 Відповісти
Под термином "ПРОФИ" я подразумеваю не 30 летнего сцыкуна на МАНе, а человека с выдающимся опытом и колоссальным стажем, пережившего изменения в ПДД еще со времен совка. Это для зеленых и сопливых обгон - выезд на встречку. А настоящие профи-бобры знают, что прежде это был маневр опережения, связанный со сменой полосы движения и обгонять справа запрещалось. В новых правилах термин подразумевает исключительно выезд на встречную полосу, всё остальное - опережение. Соответственно запрет на обгон справа исчез сам собой.
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28.04.2020 22:38 Відповісти
випередження зправа теж не заборонене
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28.04.2020 23:33 Відповісти
Держи советские ПДД, страница 4, там такое же точно определение обгона и как раз таки оно с советских времен и не менялось: http://xodoki.net/sovetskie-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-skachat/

А теперь если использовать верную терминологию, ты хочешь сказать, что если я еду в левом ряду и упираюсь кому-нибудь в жопу, то не имею права перестроится в правый ряд и объехать его? Из какого пальца ты эти правила высасываешь?

Подрезюмируем, обгона справа не существует по определению. Опережение справа совершенно нормальный разрешенный маневр. В случившемся виноват ***** на консерве, т.к. поехал на красный свет. Все остальное - казуистика мамкиных интернет-экспердов.
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29.04.2020 03:41 Відповісти
" ты хочешь сказать ..."

============================
Я хочу послать тебя нах... Поточу, что ты - быдловатое чмо, которое неуважительно относится к собеседнику. Ты еще чупа-чупс сосал, когда я свои тысячи на камазе по союзу мотал.
P.S. Вот тебе ПДД 1983 года, читай что про обгон написано: https://ibb.co/TqKrHBB
У Києві водій "Мерседеса" збив кур'єра на скутері, який їхав на зелений сигнал світлофора - Цензор.НЕТ 5919
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29.04.2020 08:39 Відповісти
Как ты общаешься на форуме - так ты ведешь себя на дороге.
Вот ты, типичный пример сопливого быдла за рулем!
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29.04.2020 09:19 Відповісти
Ну это признак классического интернет-*******, переходить на личности когда его взяли за жабры рациональными аргументами, которым и возразить нечего. И тебя эта участь не миновала, динозавр камазный.

ПС. Ты бы еще правила 1593 года выкопал, когда на лошадях ездили. Ты совсем там ******** ссылаться в 2020 году на правила 1983 года несуществующей страны?
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29.04.2020 16:29 Відповісти
Вина идиота на мерсе однозначно.
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28.04.2020 16:22 Відповісти
А обгін справа на перехресті то не провина? Звідки той придурок на скутері на такій швидкості там взявся. Хотів бути хирішим? То йому вдалось. Вискочив на перехрестя, не думаючи, що там також джигіт летить.
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28.04.2020 16:26 Відповісти
Ну во первых: там не было никакого обгона. Скутер выехал на зелёный светофор и его скорость не превышала положенных 50км/ч. А вот мерин, даже не притормозил перед перекрёстком, надеясь проскочить и скорее всего, практически на красный.
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28.04.2020 16:35 Відповісти
Не там тицьнув. Повторю.
Там в нього була вільна смуга, чи він попри бордюр не зупиняючись проскочив? А так можна? Він мав під`їхати ззаду тих, що стоять на червоний за ними продовжувати рух на зелений.То раз.
І друге - дивись, куди їдеш. А він бачив, якщо з-за спин вискакував? От і поплатився ідіот, бо попав на такого самого ідіота. Там обидва винні. Правда тому, що в Мерсі клопіт, а скутеристу біда. От і все.
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28.04.2020 16:41 Відповісти
Жаль, что ничего не написано, задержали ли ублюдка на Мерсе ? И где эти чудесные, купленные давно за бюджетные сотни миллионов гривень, видеокамеры, распознающие номера, лица?
Или там же, где видеокамеры и сервера, купленные для избирательных участков и благополучно разворованные?
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29.04.2020 12:55 Відповісти
Скажу так - яке їхало, таке здибало. Один і другий ідіоти думали, що вони хитрожопіші від тих, що ще стоять.
Висновок - не спіши поперед батька в пекло.
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28.04.2020 16:23 Відповісти
Там в нього була вільна смуга, чи він попри бордюр не зупиняючись проскочив? А так можна? Він мав під`їхати ззаду тих, що стоять на червоний за ними продовжувати рух на зелений.То раз.
І друге - дивись, куди їдеш. А він бачив, якщо з-за спин вискакував? От і поплатився ідіот, бо попав на такого самого ідіота. Там обидва винні. Правда тому, що в Мерсі клопіт, а скутеристу біда. От і все.
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28.04.2020 16:40 Відповісти
где написано что это курьер..вот глово которого не сбили да курьер....сам ихфотал не раз в запоре на велике и видел на скутере а это хз кто...
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28.04.2020 16:56 Відповісти
матрицу 4 снимают штоле
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28.04.2020 17:24 Відповісти
Водила на мерсе не прав конечно, но эти хрустики на шуруповёртах гоняют так, как будто они бессмертные.
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28.04.2020 18:07 Відповісти
а другой курьер просто проехал мимо, дружный украинский народ, взаимовыручка просто зашкаливает
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28.04.2020 18:42 Відповісти
НУ ВО ПЕРВЫХ ОН В АХ...Е ОТ ВСЕГО ЧТО ПРОИЗОШЛО, ВОЗМОЖНО БУДЕТ ЕМУ УРОКОМ, ВО ВТОРЫХ ОН УЕХАЛ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ И ЭТО НЕ САМОЕ ПЛОХОЕ.
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28.04.2020 23:15 Відповісти
В конце ролика видно, что он подходит к сбитому.
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29.04.2020 09:20 Відповісти
Мерседес з довбойобом спалили на місці? Ні? Хто наступний?
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28.04.2020 18:46 Відповісти
Два дебила- это сила)))
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28.04.2020 19:19 Відповісти
Скутерист дебил. Ну что ж, "его пример - другим наука".
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28.04.2020 19:32 Відповісти
Про ЧТО вы спорите?
Там два ряда, скутер ехал третьим. Да.
ОН ехал на зелёный. Да.
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28.04.2020 20:06 Відповісти
В ши ддовской Украине Мерседес - это диагноз.
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28.04.2020 20:07 Відповісти
16.5 При подаче сигнала регулировщиком или включении сигнала светофора, разрешающего движение, води­тель обязан уступить дорогу транспортным сред­ствам, завершающим движение через перекресток, а также пешеходам, заканчивающим переход.

---
Водила мерса конечно мудак...
Но скутерист ему под стать...
Он летел, как будто за ним гнались чупакабры....
За отсутствием мозгов теперь придется телу пострадать...
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28.04.2020 20:50 Відповісти
че ты несешь что он завершал он ******** на красный который горел минимум 3-5 секунд. проскачун дебил
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28.04.2020 21:50 Відповісти
Я езжу на разных двухколесных уже лет двадцать... И меня в самом начале научили одному железному правилу...
Первое - на дороге нет правых и виноватых... Если Вы на танке, то Вы можете быть всегда правым, пока Вам не повстречается авто с ПТУР...
Если Вы на лекгом скутере, то Вы всегда уязвимы...
Если бы тот скутерист ехал на КАМАЗе, то он мог бы не смотреть...
Водитель Мерса сам бы себя наказал мнгновенно...
Но если Вы на скутере, то забудте про свои права...
Тот скутерист теперь может засудить водилу Мерса...
Но поломанные кости от этого не исчезнут...
Правило второе - УДД...
Уступи Дорогу Дураку... Целей будешь...
Потом ты можешь этого дурака догнать, найти и разбить ему морду...
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29.04.2020 10:09 Відповісти
100%
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29.04.2020 10:50 Відповісти
******** ездящего на красный в тюрьму
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28.04.2020 21:48 Відповісти
непременно.
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28.04.2020 23:53 Відповісти
Я смотрю тут в коментах дохуа «плоскоземельщиков» с теорией «обгона справа» - это пугает...
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28.04.2020 21:57 Відповісти
не те слово.
Плутають обгін, випередження і об'їзд
Плутають завершення руху через перехрестя з початком руху через нього ж
Ще і плутанина з визначенням меж перехрестя
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28.04.2020 22:28 Відповісти
В коментах то чепуха, но они ж на дорогу после комента выезжают и мне не меньше трех в день таких попадается - бибикалка и жопа скоро сгорит...
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29.04.2020 10:29 Відповісти
Любитель проскочить между рядами напоролся на любителя проскочить на красный.
Помните, могильщикам не важно, кто именно был прав на дороге.
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28.04.2020 22:04 Відповісти
горел зеленый, скутер пересек стоп линию на зеленый, а это значит что низко летящий тупо проехал свою стоп линию на красный (не на желтый). много раз замечал что некоторые водятля тупо едут на красный (не на желтый) не сбавляя скорости в надежде проскочить.
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28.04.2020 22:04 Відповісти
явно зебил на мерсе, который купил на пижженые у народа бабки...
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29.04.2020 00:22 Відповісти
Водитель Мерса завершал маневр, а этот водятел летел наперерез, не по своей полосе.
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29.04.2020 00:33 Відповісти
??? Шо это за маневр такой?)))
Шо его завершают на красный...

Не неси х..ю всякую!
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29.04.2020 08:25 Відповісти
Дятел, сделай стоп кадр и обрати внимание где был он в момент зажигания красного и пори херни. Светофор он мог вполне проехать не на красный. В любом случае водятел на скутере сам виноват.
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29.04.2020 11:21 Відповісти
Дело в том ,что жёлтый тоже запрещает движение.Так что,если по правилам,то максимум две машины на приличной скорости, могут проскочить на жёлтый.
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29.04.2020 13:26 Відповісти
и дебилы подбежали и давай поднимать! ну придурашные... если там переломы. его лучше не шевелить вообще было, а они еще и дергают подымают.
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29.04.2020 04:50 Відповісти
Это называется ехавшего? Он летел как не вменяемый.
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29.04.2020 07:56 Відповісти
еще и слева еда млять ракета лелетела нарушая все правила, двигаясь с нарушением скоростного режима, обогнала с нарушением всеь поток. Моедиста под суд !
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29.04.2020 10:49 Відповісти
чувак с регистратором на самом деле очень помог в расследовании.
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29.04.2020 08:13 Відповісти
Ок, мерс хотел проскочить, но дикарь на мопеде какого хера обогнал всех слева ? У нас обгоны слева по обочине разрешены ? Эти дебилы каджый день выскакивают слева и обгоняют всегда не поправилам !
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29.04.2020 10:47 Відповісти
Незнаю как там с обгонами по обочине, но путать «слева» с «справа» у нас точно запрещено.
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29.04.2020 16:34 Відповісти
О чем спор? В понятиях братвы мерс "круче" двухколесного драндулета с моторчиком от карлсона (это даже не "жопарожец"), поэтому путь "настоящему пацану" преградил, какой-то "сраный лох-неудачник" (и не может быть никакого "красного света" для крутяка на мерсе, вы о чем вааще? Светофоры поставили для бедолаг и "терпил"!)
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29.04.2020 11:05 Відповісти
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