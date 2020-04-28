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Міноборони спростувало заяву ексміністра Загороднюка про успіхи Офісу реформ МО. ВІДЕО+ІНФОГРАФІКА

Міністр оборони України інституціоналізованої функцію реформи оборонного відомства в новий Директорат оборонної політики, на який покладено вирішення питань реформування на стратегічному рівні. Директорат буде укомплектований державними службовцями з відповідними повноваженнями.

Про це заявила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Представники Проєктного офісу реформ, діяльність якого припинено одночасно зі створенням Директорату оборонної політики, можуть працювати у новому Директораті, взявши участь у конкурсах на посади державної служби. Натомість, представники офісу почали активно створювати інформаційні приводи у медіа-полі країни", - заявили в Міноборони.

"Ми вдячні їм за можливість комунікувати з цієї теми і доносити до громадян інформацію про реальне становище з реформуванням оборонного відомства. Більше того, не без допомоги Проєктного офісу у нас виникла можливість розгорнути широке обговорення у суспільстві питань реформування і в рамках даного дискурсу ми готові спілкуватись на підставі професійного підходу до оцінки стратегічно важливого напрямку діяльності в Міністерстві оборони України", - додали у відомстві.

Також дивіться: Таран створив у Міноборони Директорат політики у сфері оборони, відповідальний за проведення реформи та євроатлантичну інтеграцію. ВIДЕО

"Почнемо з того, що в одному з українських видань минулого місяця було опубліковано матеріали про начебто "заслуги" Проєктного офісу та їх очільника впродовж 6 місяців його перебування в Міністерстві. На скільки це не відповідає дійсності, пропонуємо вам пересвідчитись на представлених слайдах із порівнянням неправдивих тверджень з інформацію про реальний стан речей", - заявили в Міноборони.

Міноборони спростувало заяву ексміністра Загороднюка про успіхи Офісу реформ МО 01
Міноборони спростувало заяву ексміністра Загороднюка про успіхи Офісу реформ МО 02
Міноборони спростувало заяву ексміністра Загороднюка про успіхи Офісу реформ МО 03
Міноборони спростувало заяву ексміністра Загороднюка про успіхи Офісу реформ МО 04
Міноборони спростувало заяву ексміністра Загороднюка про успіхи Офісу реформ МО 05
Міноборони спростувало заяву ексміністра Загороднюка про успіхи Офісу реформ МО 06
Міноборони спростувало заяву ексміністра Загороднюка про успіхи Офісу реформ МО 07
Міноборони спростувало заяву ексміністра Загороднюка про успіхи Офісу реформ МО 08
Міноборони спростувало заяву ексміністра Загороднюка про успіхи Офісу реформ МО 09
Міноборони спростувало заяву ексміністра Загороднюка про успіхи Офісу реформ МО 10
Міноборони спростувало заяву ексміністра Загороднюка про успіхи Офісу реформ МО 11
Міноборони спростувало заяву ексміністра Загороднюка про успіхи Офісу реформ МО 12
Міноборони спростувало заяву ексміністра Загороднюка про успіхи Офісу реформ МО 13
Міноборони спростувало заяву ексміністра Загороднюка про успіхи Офісу реформ МО 14
Міноборони спростувало заяву ексміністра Загороднюка про успіхи Офісу реформ МО 15
Міноборони спростувало заяву ексміністра Загороднюка про успіхи Офісу реформ МО 16

Автор: 

Міноборони (7483) реформи (3211) Загороднюк Андрій (161) Таран Андрій (267)


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Миниатюра: ипала Зежаба Зегадюку
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28.04.2020 15:37 Відповісти
Міністерство оборони перетворюється в "Штаб южного военного округа МО РФ".
Реформуватимуть до стандартів Х**лостана.
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28.04.2020 16:19 Відповісти
Міноборони за державні кошти займається порнографією! Нікому нецікаво що там сказав колишній міністр оборони і тому витрачати час державних службовців на якісь спростовування слів екс-міністра оборони це просто абсурд! Мало того це повна втрата іміджу Міноборони в очах всього світу - нова команда замість роботи займається руйнуванням іміджу старої команди Міноборони! Невже так складно зрозуміти що як би не перебільшував екс-міністр оборони свої здобутки, Міноборони ніколи ні за яких обставин не може його спростовувати, а може тільки підтвердити або промовчати! Таке враження що в міноборони прийшли повні дебіли, які не розуміють що таке імідж та послідовність державної політики! За цей жахливий ідіотський прояв маразм міністра Тарана потрібно копняками вигнати з Міноборони і забрати в нього генеральське звання! Так Міноборони ще ніхто не ганьбив!
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28.04.2020 17:24 Відповісти
Опять...Шулера,мошенники,устал об этом говорить...
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28.04.2020 15:43 Відповісти
Короче, свои промахи вали на папярэднiкау, а отчитывайся их успехами...
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28.04.2020 15:48 Відповісти
Халва не халва??)))
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28.04.2020 15:48 Відповісти
Вот нахуа нас возращают в вонбчий совок где все зашибись было только на бумаге ( по крайней мере с начала 70 х и до развала? Кому нужны это бумагомарательство если все знают что это звездеж ( максимум закончили старые проэкты). Родственник работает на заводе и они получают заказы, вот после карантина переход на 3 х дневку. Последний год жопа и минимум работы и зарплаты.
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28.04.2020 15:52 Відповісти
 
 