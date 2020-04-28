Міноборони спростувало заяву ексміністра Загороднюка про успіхи Офісу реформ МО. ВІДЕО+ІНФОГРАФІКА

Міністр оборони України інституціоналізованої функцію реформи оборонного відомства в новий Директорат оборонної політики, на який покладено вирішення питань реформування на стратегічному рівні. Директорат буде укомплектований державними службовцями з відповідними повноваженнями.

Про це заявила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Представники Проєктного офісу реформ, діяльність якого припинено одночасно зі створенням Директорату оборонної політики, можуть працювати у новому Директораті, взявши участь у конкурсах на посади державної служби. Натомість, представники офісу почали активно створювати інформаційні приводи у медіа-полі країни", - заявили в Міноборони.

"Ми вдячні їм за можливість комунікувати з цієї теми і доносити до громадян інформацію про реальне становище з реформуванням оборонного відомства. Більше того, не без допомоги Проєктного офісу у нас виникла можливість розгорнути широке обговорення у суспільстві питань реформування і в рамках даного дискурсу ми готові спілкуватись на підставі професійного підходу до оцінки стратегічно важливого напрямку діяльності в Міністерстві оборони України", - додали у відомстві.

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"Почнемо з того, що в одному з українських видань минулого місяця було опубліковано матеріали про начебто "заслуги" Проєктного офісу та їх очільника впродовж 6 місяців його перебування в Міністерстві. На скільки це не відповідає дійсності, пропонуємо вам пересвідчитись на представлених слайдах із порівнянням неправдивих тверджень з інформацію про реальний стан речей", - заявили в Міноборони.































