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"Пляшки з-під горілки з окопів викидали. Бачили, як з гітарою ходили. Великдень ще святкують", - бійці ЗСУ біля Торецька про російських терористів. ВIДЕО

Вогнева активність російських окупантів біля Торецька дещо знизилася протягом останніх днів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ICTV, про це розповіли бійці ЗСУ, які утримують позиції на цьому відрізку лінії фронту. Зниження активності, припускають українські воїни, пов'язане з продовженням святкування Великодня.

"Вони можуть пострілювати з ранку або ввечері. Один раз спостерігали, що вони з окопів викидають порожні пляшки з-під горілки. Бачили - з гітарою ходили", - говорить один з бійців ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Терориста "ДНР", який брав участь в обстрілі Торецька, затримано в Маріуполі, - СБУ. ФОТО

Автор: 

росія (66125) Торецьк (508)


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Топ коментарі
+11
Зараз практично не роблять записів з фронту. Наче і війни нема.

Бережіть себе, хлопці.
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28.04.2020 17:27 Відповісти
+8
Зебіли ж від війни втомились
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28.04.2020 17:39 Відповісти
+7
Та кому ти потрібне, чмо зелене. Хоча, ти ж само в розмову встряло. От прикрий пащеку, тобі й писати ніхто не буде.
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28.04.2020 17:45 Відповісти
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Если скрестить свинью и собаку, получается русский.
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28.04.2020 17:27 Відповісти
кацап. З такого схрещення кацап виходить
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28.04.2020 17:38 Відповісти
Зараз практично не роблять записів з фронту. Наче і війни нема.

Бережіть себе, хлопці.
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28.04.2020 17:27 Відповісти
К кому претензии? А?
Отож!
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28.04.2020 17:32 Відповісти
Зебіли ж від війни втомились
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28.04.2020 17:39 Відповісти
Смотрю тебе война так нравится, шо ты в окопе сейчас.
Все, пасть прикрой и не пиши мне.
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28.04.2020 17:42 Відповісти
Та кому ти потрібне, чмо зелене. Хоча, ти ж само в розмову встряло. От прикрий пащеку, тобі й писати ніхто не буде.
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28.04.2020 17:45 Відповісти
отдавили себе все бока на диване
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28.04.2020 18:31 Відповісти
к сожалению нам нельзя стрелять .. только по нам можно .. иначе бы в кацапский окоп можно было бы подарочков подогнать ...
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28.04.2020 17:29 Відповісти
жаль... что не можете в тот окоп "гостинца" подкинуть....ну чтоб быстрее бегали... или летали запчастями
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28.04.2020 17:33 Відповісти
Нельзя, теперь вся надежда что бы сепары с пьяну шмалять не начали.
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28.04.2020 18:13 Відповісти
не надо надеяться на дядю. идешь в военкомат. просишься на передовую. и доставляй ностинцы хоть каждый день.
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28.04.2020 18:31 Відповісти
карантин!
***
карантин - это военные сборы диванных войск.
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28.04.2020 18:33 Відповісти
Иди.
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28.04.2020 19:31 Відповісти
мне эстонцу это не надо. тебе я смотрю тоже. та - настоящий диванный патриот.
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29.04.2020 08:45 Відповісти
Кем вы-кацапы только не прикидываетесь. Стесняешься своей тряпки власовской? Смотрит оно...посмотри себе в черепную коробку лучше. Там сквозняки гуляют.😉
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29.04.2020 08:51 Відповісти
желательно порося под 155 номером
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28.04.2020 18:55 Відповісти
НВК "Іскра" розпочала серійне виробництво контрбатарейних радарів на замовлення української армії

Вже незабаром українська армія поповниться серійними контрбатарейними радарами 1Л220УК від НВК "Іскра".
На сьогодні відбувається серійне виробництво контрбатарейних радарів 1Л220УК. Про це в коментарі https://defence-ua.com/ Defense Express повідомив директор КП "НВК "Іскра" Юрій Пащенко.
Станом на сьогодні "Іскра" вже розпочала серійне виробництво замовлених вітчизняним оборонним відомством контрбатарейних радарів 1Л220УК. Паралельно з цим відбувається наладка технологічних процесів на новому обладнанні, яке було придбане під виробництво саме цихМи розраховуємо до кінця поточного року здати один з серійних зразків для Міноборони України. Наступна станція буде виготовлена з певним зсувом, через поточний карантин, на початку наступного року. Однак ми розраховуємо, що ЗСУ замовить у нас не декілька машин, а хоча б, так як це передбачалося з початку - до десяти. Це пов'язано з особливістю виробництва такої специфічної високотехнологічної техніки. Тут не можна замовити дві-три одиниці, потім зробити паузу на кілька років і дозамовити ще. До того ж, безперервність роботи впродовж кількох років поспіль, дозволить нам підготувати наступну модель станції контрбатарейної боротьби, яка вже є в наших планах. Вона матиме тактичне застосування", - повідомив Юрій Пащенко. Більше тут: https://uprom.info/news/vpk/nvk-iskra-rozpochala-serijne-vyrobnycztvo-kontrbatarejnyh-radariv-na-zamovlennya-************-armiyi/
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28.04.2020 17:34 Відповісти
Система проти офіцера: справа майора Ковальова. https://www.youtube.com/watch?v=9t96m5Qm2_g
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28.04.2020 17:37 Відповісти
хорошо что никому в голову бутылкой не попали
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28.04.2020 18:19 Відповісти
Гулять так гулять...
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28.04.2020 18:51 Відповісти
Почувають себе впевнено. І ефективність їх збільшилась, на жаль.
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28.04.2020 19:07 Відповісти
кацапня алкашная всегда бухает
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28.04.2020 19:17 Відповісти
Самое время атаковать.пьяный враг-подарок для бойца .можно ж ...типа оборонялись и в ходе оборонных действий взяли...донецк.
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28.04.2020 19:18 Відповісти
Низзя.
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28.04.2020 21:48 Відповісти
Друзья сивохи. Бухают,на гитарке бренчат. Обоссаные в блиндажах валяются. "Рюскемир", ****.
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28.04.2020 19:25 Відповісти
"Пляшки з-під горілки з окопів викидали. Бачили, як з гітарою ходили. Великдень ще святкують", - бійці ЗСУ біля Торецька про російських терористів - Цензор.НЕТ 2835
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28.04.2020 22:03 Відповісти
хлопці - спочатку влучний постріл, а потім вже підходіть з алкотестером- хай дихне...
хлопці - спочатку влучний постріл, а потім вже підходіть дивитися на пальці - музикальні чи ні... Слава УКРАЇНІ !!!
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28.04.2020 23:42 Відповісти
Зачем бутылки из под водки выбрасывать, на них ещё сидеть можно...хотя может они на них уже и сидели)))
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28.04.2020 23:44 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!!!
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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28.04.2020 23:52 Відповісти
читаю каструлі гольових і ржу, пипец відсталі !!!
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29.04.2020 03:03 Відповісти
"Пляшки з-під горілки з окопів викидали. Бачили, як з гітарою ходили. Великдень ще святкують", - бійці ЗСУ біля Торецька про російських терористів - Цензор.НЕТ 8682
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29.04.2020 18:31 Відповісти
 
 