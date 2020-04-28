"Пляшки з-під горілки з окопів викидали. Бачили, як з гітарою ходили. Великдень ще святкують", - бійці ЗСУ біля Торецька про російських терористів. ВIДЕО

Вогнева активність російських окупантів біля Торецька дещо знизилася протягом останніх днів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ICTV, про це розповіли бійці ЗСУ, які утримують позиції на цьому відрізку лінії фронту. Зниження активності, припускають українські воїни, пов'язане з продовженням святкування Великодня.

"Вони можуть пострілювати з ранку або ввечері. Один раз спостерігали, що вони з окопів викидають порожні пляшки з-під горілки. Бачили - з гітарою ходили", - говорить один з бійців ЗСУ.

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