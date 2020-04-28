"Пляшки з-під горілки з окопів викидали. Бачили, як з гітарою ходили. Великдень ще святкують", - бійці ЗСУ біля Торецька про російських терористів. ВIДЕО
Вогнева активність російських окупантів біля Торецька дещо знизилася протягом останніх днів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ICTV, про це розповіли бійці ЗСУ, які утримують позиції на цьому відрізку лінії фронту. Зниження активності, припускають українські воїни, пов'язане з продовженням святкування Великодня.
"Вони можуть пострілювати з ранку або ввечері. Один раз спостерігали, що вони з окопів викидають порожні пляшки з-під горілки. Бачили - з гітарою ходили", - говорить один з бійців ЗСУ.
Топ коментарі
+11 Ksenia VB
показати весь коментар28.04.2020 17:27 Відповісти Посилання
+8 Gal
показати весь коментар28.04.2020 17:39 Відповісти Посилання
+7 Gal
показати весь коментар28.04.2020 17:45 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бережіть себе, хлопці.
Отож!
Все, пасть прикрой и не пиши мне.
***
карантин - это военные сборы диванных войск.
Вже незабаром українська армія поповниться серійними контрбатарейними радарами 1Л220УК від НВК "Іскра".
На сьогодні відбувається серійне виробництво контрбатарейних радарів 1Л220УК. Про це в коментарі https://defence-ua.com/ Defense Express повідомив директор КП "НВК "Іскра" Юрій Пащенко.
Станом на сьогодні "Іскра" вже розпочала серійне виробництво замовлених вітчизняним оборонним відомством контрбатарейних радарів 1Л220УК. Паралельно з цим відбувається наладка технологічних процесів на новому обладнанні, яке було придбане під виробництво саме цихМи розраховуємо до кінця поточного року здати один з серійних зразків для Міноборони України. Наступна станція буде виготовлена з певним зсувом, через поточний карантин, на початку наступного року. Однак ми розраховуємо, що ЗСУ замовить у нас не декілька машин, а хоча б, так як це передбачалося з початку - до десяти. Це пов'язано з особливістю виробництва такої специфічної високотехнологічної техніки. Тут не можна замовити дві-три одиниці, потім зробити паузу на кілька років і дозамовити ще. До того ж, безперервність роботи впродовж кількох років поспіль, дозволить нам підготувати наступну модель станції контрбатарейної боротьби, яка вже є в наших планах. Вона матиме тактичне застосування", - повідомив Юрій Пащенко. Більше тут: https://uprom.info/news/vpk/nvk-iskra-rozpochala-serijne-vyrobnycztvo-kontrbatarejnyh-radariv-na-zamovlennya-************-armiyi/
хлопці - спочатку влучний постріл, а потім вже підходіть дивитися на пальці - музикальні чи ні... Слава УКРАЇНІ !!!
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля