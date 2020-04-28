"У закладі відвідувачів не було", - поліцейські перевірили ресторан Тищенка "Велюр". ВIДЕО

Адміністратор закладу в письмовому вигляді взяв на себе зобов'язання не приймати відвідувачів під час карантину.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва. У повідомленні поліції не вказано назву ресторану, але на відео видно, що перевірка проходила саме в "Велюрі".

"На момент перебування правоохоронців у ресторані відвідувачів не було. Поліцейські роз'яснили обмежувальні норми в період карантину і взяли в адміністратора закладу зобов'язання щодо роботи таких установ тільки в онлайн-режимі", - сказано в повідомленні.

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Поліцейські зазначили, що прийшли в ресторан із перевіркою після того, як напередодні в інтернеті з'явилася інформація, що "Велюр" працює всупереч карантину.





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"У закладі відвідувачів не було. Там було кілька співробітників. Ми роз'яснили адміністратору ресторану норми про дотримання карантину і відповідальність за його порушення. Адміністратор написав пояснення і зобов'язання про заборону закладам громадського харчування приймати відвідувачів у період карантину", - сказав співробітник Голосіївського управління поліції Андрій Вернигора.

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".



