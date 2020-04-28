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"У закладі відвідувачів не було", - поліцейські перевірили ресторан Тищенка "Велюр". ВIДЕО

Адміністратор закладу в письмовому вигляді взяв на себе зобов'язання не приймати відвідувачів під час карантину.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва. У повідомленні поліції не вказано назву ресторану, але на відео видно, що перевірка проходила саме в "Велюрі".

"На момент перебування правоохоронців у ресторані відвідувачів не було. Поліцейські роз'яснили обмежувальні норми в період карантину і взяли в адміністратора закладу зобов'язання щодо роботи таких установ тільки в онлайн-режимі", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Найкращий вихід для Тищенка - визнати порушення, вибачитися і заплатити штраф за кожен день роботи "Велюру" в період карантину, - "слуга народу" Яременко

Поліцейські зазначили, що прийшли в ресторан із перевіркою після того, як напередодні в інтернеті з'явилася інформація, що "Велюр" працює всупереч карантину.


Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тисячі ресторанів закриті, а "Коля-котлета" годує обраних у центрі Києва. Шановні полісмени, вам адресу підказати? - журналістка "1+1" Мосейчук

"У закладі відвідувачів не було. Там було кілька співробітників. Ми роз'яснили адміністратору ресторану норми про дотримання карантину і відповідальність за його порушення. Адміністратор написав пояснення і зобов'язання про заборону закладам громадського харчування приймати відвідувачів у період карантину", - сказав співробітник Голосіївського управління поліції Андрій Вернигора.

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".

У закладі відвідувачів не було, - поліцейські перевірили ресторан Тищенка Велюр 01
У закладі відвідувачів не було, - поліцейські перевірили ресторан Тищенка Велюр 02

Автор: 

карантин (18172) Нацполіція (15282) ресторани (337) Тищенко Микола (352)


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Топ коментарі
+135
На каких зедаунов этот цирк рассчитан?
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28.04.2020 19:27 Відповісти
+79
Цирк для идиотов
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28.04.2020 19:30 Відповісти
+67
Не знаю чи ржати як кінь чи ридати як белуга
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28.04.2020 19:29 Відповісти
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Записи с камер которых там полно верифицированные в лаборатории предъявите. Все остальное шоу для умственно неполноценных, то что полиция в этом участвует-печаль.
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28.04.2020 20:07 Відповісти
"У закладі відвідувачів не було", - поліцейські перевірили ресторан Тищенка "Велюр" - Цензор.НЕТ 175
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28.04.2020 20:08 Відповісти
Работают,ули, за сракнестапестическую зарплату
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28.04.2020 20:09 Відповісти
Ще б через тиждень "нагрянули" з "перевіркою"...
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28.04.2020 20:10 Відповісти
Для 73% з їхнім слизменним мисленням - все норм.
"Дык им можноть, оне баре, не то шо мы, быдло сиволапое".
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28.04.2020 20:11 Відповісти
Я пришов - тэбэ нэма.Підманула - підвела.
Тиж мєне підманула,тиж мєне підвела.
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28.04.2020 20:12 Відповісти
насоса знаю давно - негодяй и проходимец
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28.04.2020 20:13 Відповісти
Бандит с Оболони . Но ссыкливый . По слухам - в 90 тых ходил под знаменитым криминальным авторитетом с погонялом " Череп " , но когда того начали прессовать его же "коллеги по цеху" "Солоха" , " Москва "и др , быстренько от него свалил . .
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28.04.2020 20:24 Відповісти
А зачем полиция так зачехлилась??? У нас так не принято по городу ходить)))))
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28.04.2020 20:13 Відповісти
бггг) так клоун у власти - надо соотвецтвовать)
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28.04.2020 21:25 Відповісти
шоб видосики запилить на всех СМИ.
стиль зелено-даунито.
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28.04.2020 22:38 Відповісти
Чтобы не видели,кто проверял
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29.04.2020 09:10 Відповісти
А где штраф на 17 тыс? Непорядок. Двойные стандарты
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28.04.2020 20:20 Відповісти
Справжні дибіли!
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28.04.2020 20:20 Відповісти
так, пороходЭбилы!
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28.04.2020 20:29 Відповісти
Я еще год, как минимум, буду поддерживать Зеленского...
И скорее всего и дальше...
Но то, что творится в министерствах, это тихий ужас!!!
Не могу понять, почему это проверку не сделали намного раньше?
Сейчас такая проверка просто пшик...
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28.04.2020 20:39 Відповісти
Вы лучше пойдите голову проверти на зеЛЕновирус !А то видно он крепко у вас засел
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28.04.2020 20:50 Відповісти
Я промовчу щодо вашого посту, а то мене точно забанять
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28.04.2020 20:56 Відповісти
Кто же забанит - у вас же и справка есть
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28.04.2020 21:13 Відповісти
сколько вам годков...?!судя по мыслям-около 23...
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28.04.2020 22:30 Відповісти
...всем! не ржать)...аваков тепловизор. ....прийдется три вилки! расконсервировать....хотя может все в марио дернули)
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28.04.2020 20:22 Відповісти
"У закладі відвідувачів не було", - поліцейські перевірили ресторан Тищенка "Велюр" - Цензор.НЕТ 3180
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28.04.2020 20:26 Відповісти
клоуны ***...
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28.04.2020 20:29 Відповісти
Порушень нема, розходимось
"У закладі відвідувачів не було", - поліцейські перевірили ресторан Тищенка "Велюр" - Цензор.НЕТ 3750
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28.04.2020 20:30 Відповісти
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28.04.2020 20:34 Відповісти
Зебилы, глазки открывайте по1шире, вечерний сеанс уринотерапии.
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28.04.2020 20:31 Відповісти
на кого этот дебильный цирк рассчитан такой ЗЕ треш для всех они считают себя умниками клоуны
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28.04.2020 20:33 Відповісти
Розраховано на 73%. Ті проковтнуть що завгодно.
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28.04.2020 20:41 Відповісти
На солидарных.
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28.04.2020 21:19 Відповісти
Не нада с людей деб@лов делать.Понятно что была реакция и в заведении явно ждали полицию.
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28.04.2020 20:39 Відповісти
Сначала позвонили, предупредили, потом прислали слепых и глухих, недалеких дежурных с участка.
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28.04.2020 20:41 Відповісти
После пожара и хер огнетушитель!
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28.04.2020 20:49 Відповісти
Ух ти у нас вже зявились космічні менти
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28.04.2020 20:51 Відповісти
Закажите туда визит Ревизора с Аней Жижей. Пусть эпидситуацию обрисуют.
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28.04.2020 20:52 Відповісти
Звичайна показуха, дарможери "Козирної карти" продовжують спасати свого кормильця
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28.04.2020 20:55 Відповісти
https://twitter.com/IvanGonta72
https://twitter.com/IvanGonta72
https://twitter.com/IvanGonta72


https://twitter.com/IvanGonta72
https://twitter.com/IvanGonta72
https://twitter.com/IvanGonta72
Дев'єть з половино

@IvanGonta72


Тищенку нічого не буде за те, що працює його ресторан, бо його офіційно визнали Бібліотекою, з елементами Музею.
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28.04.2020 20:55 Відповісти
Там можна гулять з собакою?Хочу зайти з Дубінським.
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28.04.2020 21:12 Відповісти
Понятно, шо никого не было.
После того, как Коля-котлета жидко обгадился,
Один запах и остался...
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28.04.2020 21:00 Відповісти
його тепер ні в одне шоу не візмуть...інтелехт "на лицо"...
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28.04.2020 22:26 Відповісти
А де зебіли?Нехай пояснять, чого весь бізнес на карантині,несе збитки,а зеленим слугам закон не писаний?Відповідай те.
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28.04.2020 21:10 Відповісти
Вас, дорогие, так купили на выборах , 73 %.Разыграв мизансцену чуть посложней . Я БЫ НА ИХ МЕСТЕ НАШЕЛ ПАРУ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И ОШТРАФОВАЛ ЗАВЕДЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА . Но они (слуги) настолько жадны ,что 17000гр жалко.
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28.04.2020 21:13 Відповісти
ДБР рассмотрит єтот вапроссс... немедленно...а печерский суд примет "справедливейшее" решение...
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28.04.2020 22:25 Відповісти
"У закладі відвідувачів не було", - поліцейські перевірили ресторан Тищенка "Велюр" - Цензор.НЕТ 4650
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28.04.2020 21:16 Відповісти
Шо это за 2 клоуна в белом ? ....Этот бред уже можно как-то остановить ? ( я уже просто не могу представить "глубину" идиотизма ублюдков при власти ).
Как-же им повезло , что сейчас так "мутно" с этим вирусом - ох , повезло ...
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28.04.2020 21:44 Відповісти
К чему этот цирк? Чтобы ещё раз показать что менты в завязке с верхушкой? Так мы и так это знаем...
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28.04.2020 22:06 Відповісти
не, это просто чтоб вы не забывали на кого нельзя батон крошить
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28.04.2020 22:41 Відповісти
мля...навіщо цей галімий "спектакль"...?! це радше-сюжет для Кварталу -95...ось тільки тут ми його не побачимо...бо то "сваи" спалались..."начальство приказало менять "точку"...ГАНЬБА!!!
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28.04.2020 22:22 Відповісти
Кто бы сомневался: пришли в 9 утра, предварительно перезвонили, взяли писульку у администратора, и опа...дело закрыто. А только что я там проезжал, внутри горит свет, стоят машины.
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28.04.2020 22:26 Відповісти
"На момент нахождения правоохранителей в ресторане посетителей не было. чё? серьезно? да не может такого быть.
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28.04.2020 22:27 Відповісти
одного не доберу...навіщо поліцейскі вирядились наче йдуть до Александровської лікарні...?!!!
невже зараз в "Велюрі" як в березні було в Крушавелі...?!!!
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28.04.2020 22:33 Відповісти
Це означає, що обвинувачення не підтвердилось? Не знаю, сміятись чи плакати.
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28.04.2020 22:34 Відповісти
плакати
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28.04.2020 22:42 Відповісти
для 73% лохів вичерпне пояснення. Ось тільки одне но ... на час довготривалої зупинки праці, скатертини прибирають, а м'яку мебель ховають під чохлами від пилу та, зазвичай, солонки та інше прибирають
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28.04.2020 22:39 Відповісти
спеціально залогінився, щоб поставити + цьому коментарю
ну, елементарно ж
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29.04.2020 09:09 Відповісти
73% недалеких лохов..
Вы это выбрали. Хавай.те. Вы это заслужили.
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28.04.2020 22:44 Відповісти
уже столько грязи вылили на Зе и его команду, судимый Робинович возглавляемый оппозицию с полными карманами денег всё призывает голосовать за них рвущихся к корыту изо всех сил, Зе молодец, что отогнал их от корыта кудесницу Юлю с новыми лицами, прав был Януковч, закрывший Юлю: рыбак рыбака видит из далека, Януковича зэка не проведёшь, кто шапки снимал, а кто на газе наживался.
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29.04.2020 01:15 Відповісти
Ага Янукович прав уже , может его назад вернем?
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29.04.2020 02:14 Відповісти
Испанское издание El País, несколько дней назад подводившее итоги первого года президентства Владимира Зеленского и заявившее о том, что, в результате, среди самих украинцев "страх начал превалировать над надеждой", предоставило возможность высказаться самому президенту Украины.
Глава государства не заставил долго себя ждать - в ночь на 27 апреля издание опубликовало авторскую колонку Зеленского под названием "Призрак банкротства завис над Украиной".
Зеленский умоляет Запад о помощи: Банкротство Украины будет на вашей совести
Испанская газета El Pais опубликовала статью президента Украины Владимира Зеленского под красноречивым заголовком «Призрак банкротства парит над Украиной». Неизвестно, был ли согласован заголовок с Владимиром Зеленским, но он красноречиво подчёркивает, что

всего лишь за год пребывания во власти бывший комик успешно подвёл Украину к пропасти, куда она может свалиться в любой момент.



Зеленский рассказал, что Украина остро нуждается в международных партнерах, таких как Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие.
"Без этого призрак банкротства парит над Украиной, который ввергнет ее в нищету", - говорится в статье.
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29.04.2020 09:38 Відповісти
Я точно повірив. Краще мовчіть і не зліть нарід!
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29.04.2020 09:00 Відповісти
А какого х..ресторан вообще открыт?
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29.04.2020 09:13 Відповісти
Побити вікна їм щонайменше треба
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29.04.2020 09:32 Відповісти
цензор сделай опрос про уровень доверия. можно даже правило ввести в опросах с регистрацией не менее полгода например
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29.04.2020 09:45 Відповісти
А причём тут Зеленский - ОН, что ходит обедать в этот ресторан, или В его обязанности входит проверять учреждения которые во время карантина должны быть ЗАКРЫТЫ???. А может нужно спросить местные городские власти, А так же местных работников полиции - ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ТАКИХ МЕСТ КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЫТЫ!?.
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29.04.2020 09:50 Відповісти
"У закладі відвідувачів не було", - поліцейські перевірили ресторан Тищенка "Велюр" - Цензор.НЕТ 5085
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29.04.2020 11:01 Відповісти
Да ни при чем зеля, всего лишь Коля Оболонский в его партии состоит. Подумаешь, бандюган и уголовник.
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29.04.2020 12:00 Відповісти
Та бачу що Зе вже рік ні при чому з тим що коїться в Україні - саме якось зліпиться
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29.04.2020 12:13 Відповісти
Вистава у стилі сватів,розрахована на тупе стадо.
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29.04.2020 09:56 Відповісти
геть не розумію на яких вже янелохів розрахований цей виступ квартала-95. для чого ця дурна вистава. для справи шеремета було достатньо кривого відео. а тут ціле кіно відзнято та виставлено на широкий загал.
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29.04.2020 10:03 Відповісти
Спокойно-все под контролем, в том числе и полиция! Работали клоуны с квартала95!
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29.04.2020 10:10 Відповісти
Отправьте туда Сивоху, он примирит
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29.04.2020 10:12 Відповісти
Они, полиция, пришли бы проверять через неделю.
Тищенко говорит, что люди были. Мол проводили партийные совещания.
А полиция заявляет, что никого не было.
Кого то надо сажать за лжесвидетельство.
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29.04.2020 10:31 Відповісти
Мда, это надо же быть на столько наивными, что бы такую шнягу показывать? Неужели они думают что люди в это поверят? Вот если бы растелили на полу парочку "Прислуг Уродов" вот уже был бы сюжет (хоть и это была бы постановка для зрителей)
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29.04.2020 10:59 Відповісти
)))))))) интересно сколько раз бенино муСорини сАбаков звонил этому королю Гавна и пара тищенко, перед тем как послать своих обновленных??? клоунада продолжается!!!
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29.04.2020 11:18 Відповісти
На момент нахождения правоохранителей в ресторане посетителей не было ....да .и никто не удивляется ведь. сами там и паслись. От этой лицемерной лжи уже тошнит
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29.04.2020 11:30 Відповісти
Цирк уродов.
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29.04.2020 11:51 Відповісти
Господи... Коли вже це все припиниться? Я розумію, що малороси подібні шоу для бидла хавають на ура, їм не звикати, вони 95 квартал дивилися, але ж...
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29.04.2020 11:54 Відповісти
https://antikor.com.ua/articles/340673-kolja_obolonskij__novye_litsa_konets_epohi_hadnosti_i_prochee_blablabla Кто такой Коля?
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29.04.2020 11:59 Відповісти
Ну высокий - это лысый с квартала. А того, что поменьше не узнаю в маскировке...
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29.04.2020 12:02 Відповісти
На момент нахождения правоохранителей в ресторане посетителей не было. Источник: https://censor.net/n3192197

В туалеті дивились ? То їх штаб, Коля Тіщенко так і сказав
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29.04.2020 12:11 Відповісти
Проверяли после завтрака перед обедом...???
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29.04.2020 15:25 Відповісти
Зебилы схавают
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29.04.2020 15:58 Відповісти
А ВЕЧЕРОМ ПРОВЕРИТЬ !?) И В ПЯТНИЦУ, СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ !!!
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29.04.2020 20:24 Відповісти
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПЗДЮКИ )))
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29.04.2020 20:25 Відповісти
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