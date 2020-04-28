"Богу слава, що відкрили базар. Бо вдома важко сидіти", - продуктові ринки працюють у Мукачеві з 28 квітня. ВIДЕО
Згідно з рішенням комісії з надзвичайних ситуацій Мукачівської міської ради, ринки були закриті до 27 квітня.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За словами контролера Івана Кукли, два тижні в місті не працював ринок "Центральний". На ньому 300 торгових місць.
Наприклад, Любов Машіка продає молочні вироби. Вона розповідає: "Натираю руки. Беру рукавиці. Окуляри теж маю. Богу слава, що відкрили базар. Бо вдома важко сидіти".
За словами торговця Віктора Пронтекера, людей ходить мало.
"Не бачив ні кашляючих, ні з соплями. Люди у нас свідомі, вживають запобіжних засобів", - зазначив він.
Відвідувачам Центрального ринку на вході вимірюють температуру і обробляють руки антисептиком.
Іван Кукла, старший контролер "Центрального ринку" в Мукачеві, розповідає: "Підприємці всі у нас одягнені в маски. Стежимо, щоб маски були не тільки на підборідді. Рукавиці. Всі в окулярах. І всі дотримуються дистанції, щоб не було скупчення народу. В основному продавці стоять на 2 метри один від одного".
Нагадаємо, на ранок 28 квітня зафіксовано 401 новий випадок COVID-19 в Україні: всього - 9410, летальних - 239, одужали 992 особи.
Напередодні в Мукачеві коронавірус виявили у 16 співробітників станції екстреної медичної допомоги Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги, її робота тимчасово припинена
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легко лежать на ... кладбище 🙄
Когда стало 10 тысяч зараженных - надо открывать.
Я один не понимаю логики ?
Семен Есилевский
Ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины, стипендиат Марии Кюри в Университете Франш-Конте
Ну, что же, потянет на студенческий реферат...
Не надо только самому делать выводы, просто принять во внимание.
Вы просто не встречали учёных, которые делают выводы на заказ, а это не эксперт в этой области, просто решили придать статье солидности его титулами...
Немецкие учёные сказали, что вирус гибнет при высыхании...
Мы же это как-то обсуждали - силикагель...
а этот чувак всё доходчиво разложил по полкам
Вроде бы для людей стараются (по их мнению) - хотят уберечь людей от пандемии. Заставляют всех сидеть дома и не рыпаться на улицу.
А люди такие неблагодарные, не хотят уже сидеть дома, да ещё и права свои качают, какие то протесты организовывают, дороги перекрывают, требуя открытия базаров, магазинов, итд.
Нет, что бы сидели себе дома и тихо подыхали с голода, без работы, без средств к существованию...
А народ гад, всё возмущается и возмущается, не слушает власть, уже забивает на этот карантин и выходит на улицы.
Ну, ладно, думает власть... Да подавитесь вы люди... откроем мы вам базары...
Короче говоря. Старшилки власти о короновирусе уже перестают действовать на людей, тем более пандемия существует только в воспалённом мозгу власти.
А значит не власть будет решать, когда прекращать карантин, в какие этапы...
А народ.
Завтра, например, народ потребует открыть парикмакерские... власть откроет.
Потом, народ потребует восстановить транспортное сообщение... Власть пойдёт на попятную и восстановит транспорт.
Потом будут протестовать работники баров, ресторанов, кинотеатров... Власть разрешит им работать.
И таким образом, народ лишь своим упорством, отменит никому не нужный карантин тупой власти.
Это не иллюзия, это статистический факт.
От какого дня отсчёт?
Уррряя! Полная занятость населения
Поставить на прилавок пластиков.заграждения -Ну,шо таке ви кажете?!
Це ж доляры трэба мIняти......