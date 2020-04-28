"Богу слава, що відкрили базар. Бо вдома важко сидіти", - продуктові ринки працюють у Мукачеві з 28 квітня. ВIДЕО

Згідно з рішенням комісії з надзвичайних ситуацій Мукачівської міської ради, ринки були закриті до 27 квітня.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами контролера Івана Кукли, два тижні в місті не працював ринок "Центральний". На ньому 300 торгових місць.

Наприклад, Любов Машіка продає молочні вироби. Вона розповідає: "Натираю руки. Беру рукавиці. Окуляри теж маю. Богу слава, що відкрили базар. Бо вдома важко сидіти".

За словами торговця Віктора Пронтекера, людей ходить мало.

"Не бачив ні кашляючих, ні з соплями. Люди у нас свідомі, вживають запобіжних засобів", - зазначив він.

Відвідувачам Центрального ринку на вході вимірюють температуру і обробляють руки антисептиком.

Іван Кукла, старший контролер "Центрального ринку" в Мукачеві, розповідає: "Підприємці всі у нас одягнені в маски. Стежимо, щоб маски були не тільки на підборідді. Рукавиці. Всі в окулярах. І всі дотримуються дистанції, щоб не було скупчення народу. В основному продавці стоять на 2 метри один від одного".

Нагадаємо, на ранок 28 квітня зафіксовано 401 новий випадок COVID-19 в Україні: всього - 9410, летальних - 239, одужали 992 особи.

Напередодні в Мукачеві коронавірус виявили у 16 ​​співробітників станції екстреної медичної допомоги Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги, її робота тимчасово припинена