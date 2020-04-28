УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6500 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
8 163 42

"Богу слава, що відкрили базар. Бо вдома важко сидіти", - продуктові ринки працюють у Мукачеві з 28 квітня. ВIДЕО

Згідно з рішенням комісії з надзвичайних ситуацій Мукачівської міської ради, ринки були закриті до 27 квітня.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами контролера Івана Кукли, два тижні в місті не працював ринок "Центральний". На ньому 300 торгових місць.

Наприклад, Любов Машіка продає молочні вироби. Вона розповідає: "Натираю руки. Беру рукавиці. Окуляри теж маю. Богу слава, що відкрили базар. Бо вдома важко сидіти".

За словами торговця Віктора Пронтекера, людей ходить мало.

"Не бачив ні кашляючих, ні з соплями. Люди у нас свідомі, вживають запобіжних засобів", - зазначив він.

Відвідувачам Центрального ринку на вході вимірюють температуру і обробляють руки антисептиком.

Іван Кукла, старший контролер "Центрального ринку" в Мукачеві, розповідає: "Підприємці всі у нас одягнені в маски. Стежимо, щоб маски були не тільки на підборідді. Рукавиці. Всі в окулярах. І всі дотримуються дистанції, щоб не було скупчення народу. В основному продавці стоять на 2 метри один від одного".

Нагадаємо, на ранок 28 квітня зафіксовано 401 новий випадок COVID-19 в Україні: всього - 9410, летальних - 239, одужали 992 особи.

Напередодні в Мукачеві коронавірус виявили у 16 ​​співробітників станції екстреної медичної допомоги Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги, її робота тимчасово припинена

Автор: 

карантин (18172) Мукачево (175) продукти (1178) ринок (460) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Закарпатська область (2080)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
Когда было 20 зараженных на всю страну - закрыли всё под ноль.

Когда стало 10 тысяч зараженных - надо открывать.

Я один не понимаю логики ?
показати весь коментар
28.04.2020 22:59 Відповісти
+6
Всё это очень правильно, только исправить нужно фарс с масками, которые на лицах для вида. Может я не эксперт в области вирусологии, но они дышат носами на продукты, которые потом едят.
показати весь коментар
28.04.2020 22:58 Відповісти
+6
Власть растеряна и не понимает, что происходит...
Вроде бы для людей стараются (по их мнению) - хотят уберечь людей от пандемии. Заставляют всех сидеть дома и не рыпаться на улицу.
А люди такие неблагодарные, не хотят уже сидеть дома, да ещё и права свои качают, какие то протесты организовывают, дороги перекрывают, требуя открытия базаров, магазинов, итд.
Нет, что бы сидели себе дома и тихо подыхали с голода, без работы, без средств к существованию...
А народ гад, всё возмущается и возмущается, не слушает власть, уже забивает на этот карантин и выходит на улицы.
Ну, ладно, думает власть... Да подавитесь вы люди... откроем мы вам базары...
Короче говоря. Старшилки власти о короновирусе уже перестают действовать на людей, тем более пандемия существует только в воспалённом мозгу власти.
А значит не власть будет решать, когда прекращать карантин, в какие этапы...
А народ.
Завтра, например, народ потребует открыть парикмакерские... власть откроет.
Потом, народ потребует восстановить транспортное сообщение... Власть пойдёт на попятную и восстановит транспорт.
Потом будут протестовать работники баров, ресторанов, кинотеатров... Власть разрешит им работать.
И таким образом, народ лишь своим упорством, отменит никому не нужный карантин тупой власти.
показати весь коментар
28.04.2020 23:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всё это очень правильно, только исправить нужно фарс с масками, которые на лицах для вида. Может я не эксперт в области вирусологии, но они дышат носами на продукты, которые потом едят.
показати весь коментар
28.04.2020 22:58 Відповісти
Психозов дофига после карантина будет. И ОКР -щиков. У меня мать в молодости переболела туберкулезом, чудом выжила. Я в детстве не мог понять, почему у друзей родители нормальные , а мать по три раза в день полы хлоркой моет, даже когда и выздоровела уже. До 70- ти лет мыла, у меня до сих пор аллергия на хлорку.
показати весь коментар
28.04.2020 23:14 Відповісти
Ничего страшного Закон еволюции все исправит. Тупые и слабые сдохнут, умные и осторожные выживут и размножатся.
показати весь коментар
28.04.2020 23:44 Відповісти
Тяжело сидеть дома, но

легко лежать на ... кладбище 🙄
показати весь коментар
29.04.2020 00:39 Відповісти
Ну я точно на базари не піду поки що. Береженого Бог береже. Подивившись на цю бабцю, мені стало не по собі. Тепер я точно бачу різницю між супермаркетом і базаром.
показати весь коментар
29.04.2020 01:02 Відповісти
Когда было 20 зараженных на всю страну - закрыли всё под ноль.

Когда стало 10 тысяч зараженных - надо открывать.

Я один не понимаю логики ?
показати весь коментар
28.04.2020 22:59 Відповісти
Не один....
показати весь коментар
28.04.2020 23:08 Відповісти
Раньше совсем мало знали о вирусе, да и на защитных средствах наварились, а набрать нужное количество - необходимо время.
показати весь коментар
28.04.2020 23:23 Відповісти
https://nv.ua/opinion/koronavirus-16-aprelya-mozhno-li-zarazitsya-cherez-predmety-poslednie-novosti-50082570.html Вирус - не муха. Можно ли заразиться через предметы, одежду и дверные ручки
показати весь коментар
29.04.2020 00:07 Відповісти
Полезно прочитать, но выводы сделаны:

Семен Есилевский
Ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины, стипендиат Марии Кюри в Университете Франш-Конте

Ну, что же, потянет на студенческий реферат...
Не надо только самому делать выводы, просто принять во внимание.
Вы просто не встречали учёных, которые делают выводы на заказ, а это не эксперт в этой области, просто решили придать статье солидности его титулами...
показати весь коментар
29.04.2020 00:29 Відповісти
мне, наоборот, показалось, что в статье сложные научные результаты исследований в вирусологии попытались рассказать максимально доступным языком
показати весь коментар
29.04.2020 00:32 Відповісти
"Когда эти капли попадают на какие-то предметы и успевают высохнуть на них, то, конечно, есть шанс заразиться, потрогав такой предмет, но вероятность этого ничтожна."

Немецкие учёные сказали, что вирус гибнет при высыхании...
Мы же это как-то обсуждали - силикагель...
показати весь коментар
29.04.2020 00:37 Відповісти
я тогда написал, что я не биолог и судить не берусь по отдельно взятой фразе,

а этот чувак всё доходчиво разложил по полкам
показати весь коментар
29.04.2020 00:53 Відповісти
Научный сотрудник обязан по должности давать достоверные знания, а если он пишет хоть в одном месте чушь (свои выдумки), то есть ли смысл доверять всей его статье?
показати весь коментар
29.04.2020 01:00 Відповісти
Власть растеряна и не понимает, что происходит...
Вроде бы для людей стараются (по их мнению) - хотят уберечь людей от пандемии. Заставляют всех сидеть дома и не рыпаться на улицу.
А люди такие неблагодарные, не хотят уже сидеть дома, да ещё и права свои качают, какие то протесты организовывают, дороги перекрывают, требуя открытия базаров, магазинов, итд.
Нет, что бы сидели себе дома и тихо подыхали с голода, без работы, без средств к существованию...
А народ гад, всё возмущается и возмущается, не слушает власть, уже забивает на этот карантин и выходит на улицы.
Ну, ладно, думает власть... Да подавитесь вы люди... откроем мы вам базары...
Короче говоря. Старшилки власти о короновирусе уже перестают действовать на людей, тем более пандемия существует только в воспалённом мозгу власти.
А значит не власть будет решать, когда прекращать карантин, в какие этапы...
А народ.
Завтра, например, народ потребует открыть парикмакерские... власть откроет.
Потом, народ потребует восстановить транспортное сообщение... Власть пойдёт на попятную и восстановит транспорт.
Потом будут протестовать работники баров, ресторанов, кинотеатров... Власть разрешит им работать.
И таким образом, народ лишь своим упорством, отменит никому не нужный карантин тупой власти.
показати весь коментар
28.04.2020 23:07 Відповісти
Це вже хаос, а не влада... Тобто 9 тис. захворівших та 239 померлих людей - це так собі, ілюзія, пусте місце?
показати весь коментар
28.04.2020 23:16 Відповісти
За два месяца карантина, в Украине уже умерло 100 тысяч людей, не от короновируса.
Это не иллюзия, это статистический факт.
показати весь коментар
28.04.2020 23:31 Відповісти
За два месяца карантина,
От какого дня отсчёт?
показати весь коментар
29.04.2020 00:00 Відповісти
Ви точно впевнені, що цей карантин не потрібен? Можете починати відлік. Побачимо через два тижні.
показати весь коментар
29.04.2020 00:58 Відповісти
Они знали что люди всё равно не пойдут на базары бо денег нет.
показати весь коментар
28.04.2020 23:16 Відповісти
А на базарах дают деньги или продукты бесплатно? Не знаю как в США но в Украине на базарах ничуть не дешевле чем в магазинах, кроме некоторых позиций
показати весь коментар
28.04.2020 23:42 Відповісти
В Киеве на рынках дороже, чем в супермаркетах.
показати весь коментар
29.04.2020 00:13 Відповісти
Люди будут работать и жить человеческой жизнью, а не по норам , как кроты сидеть. Медицина будет лечить ковид, как и все остальные заболевания. Каждый будет занят своим делом. И это хорошо.
показати весь коментар
28.04.2020 23:17 Відповісти
И похоронным бюро работы прибавится

Уррряя! Полная занятость населения
показати весь коментар
29.04.2020 00:43 Відповісти
Умник ответь на один простой вопрос.Как будут работать если хоть один заболеют?Это тысяча народа !!!Как отрабатывать и вычислять цепочку.?Хотите как в Италии десятки тысяч мёртвых и военными колонами труппы вывозить?В супермаркетах и магазинах нет продуктов что нада сейчас шляться по базару?Это бл@дь так необходимо ценой своей жизни?!
показати весь коментар
29.04.2020 01:05 Відповісти
Гоните продавцов с рынка тех, кто стягивает маски с носа.
показати весь коментар
28.04.2020 23:26 Відповісти
такое впечатление , что шмыгаль со товарищи сам по себе, а города сами по себе...
показати весь коментар
28.04.2020 23:27 Відповісти
Натерла руки какой то гадостью и накладывает етими руками творог. Смачного вам . Ждем что покажет статистика через 2 недели
показати весь коментар
28.04.2020 23:41 Відповісти
Наговариваете Вы. Иван Кукла следит - она в варежках.
показати весь коментар
29.04.2020 00:02 Відповісти
відкрийте магазини канцтоварів, виродки.. Мені маркер потрібний!
показати весь коментар
28.04.2020 23:48 Відповісти
Стоматологи пусть работают. Я на них бабки даже при безденежье найду. Если зубы запустить, потом лечение в разы дороже выходит.
показати весь коментар
29.04.2020 00:03 Відповісти
стоматологи працюють, підпільно)). В людей же ж зуби не слухаються карантинів, болять і потребують негайного лікування. Дурість не дозволяти працювати стоматологам, це те ж саме, що і закрити лікарні на карантин.
показати весь коментар
29.04.2020 22:37 Відповісти
Где три метра между продавцами, где полтора метра между покупателями, где перчатки у продавцов, где защитный экран между продавцом и покупателем. Все открыто не расфасовано, все тут же накладывается бог весть на сколько все там чисто.. Думаю это можно продолжать до бесконечности. По идее согласно требований рынок уже завтра должен быть закрыт на 8 дней. или я не прав. Если государство издает указ ( закон, постановление) оно должно обеспечить его выполнение, если нет это не государство и даже не колхоз..) Рынки окажутся №2 по месту заражения после больниц. Вперед господа, вперед.
показати весь коментар
28.04.2020 23:52 Відповісти
Им надо молиться чтобы ни один больной не зашел. Эти дурацкие меры все равно не спасут.
показати весь коментар
29.04.2020 00:00 Відповісти
А ты не ходи на рынок ,не подвергай себя опасности.
показати весь коментар
29.04.2020 00:04 Відповісти
..."И на вопрос продавщицы "А кто это здесь такой умный?" открыть люк, высунуться из танка и сказать: "Я..."
показати весь коментар
29.04.2020 00:12 Відповісти
То все фікція... з носу летить в той сир , цей мішок на руку натягнула перед камерой тай все , і вона і покупці надійно захищені !
показати весь коментар
29.04.2020 00:13 Відповісти
-"Люди у нас сознательные - ПРЕДОХРАНЯЮТСЯ"...
показати весь коментар
29.04.2020 00:14 Відповісти
Продавцы на видео половина без перчаток,у большинства спущены маски.У людей спущены маски некоторых я видел без масок.Дистанции нет и товар весь открыт! Люди вам к психиатру нада !У нас пик заболеваемости а это просто рассадник !Хоть один заболеет и крышка всех кто торговал или посещал как отрабатывать будите?! Больные на голову руководство !
показати весь коментар
29.04.2020 00:54 Відповісти
От козли. Маски вони начепили, ніс відкритий. Боком воно вам вилізе.
показати весь коментар
29.04.2020 00:56 Відповісти
на рынке 300 рабочих мест.В месяц около 150 тыс прибыли.Алэ...
Поставить на прилавок пластиков.заграждения -Ну,шо таке ви кажете?!
Це ж доляры трэба мIняти......
показати весь коментар
29.04.2020 06:48 Відповісти
Маска -это как символ пренадлежности к толпе. Постоянно напоминает шо есть такой вирус. И карантин. Дисциплинирует. Вот и все ее функции. Кроме, естественно, масок у работников больниц. Там это рабочая одежда.
показати весь коментар
29.04.2020 08:04 Відповісти
 
 