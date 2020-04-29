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Держпродспоживслужба матиме право закрити ринок, на якому зафіксує порушення карантинних заходів, - Степанов. ВIДЕО

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що питанням контролю роботи ринків, щоб усе відбувалося в межах законодавства, займатиметься Держпродспоживслужба.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.

"У нас є в державі відповідний орган Держпродспоживслужба, яка разом з іншими відомствами саме має контролювати, зокрема, дотримання карантинних заходів на ринках. Якщо будуть великі порушення, то їм буде надано право щодо закриття таких ринків. Бо для нас здоров'я громадян дуже важливе, ми не можемо допустити спалахів, які встановлені", - зазначив він.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко підписав умови, які висунуло Міністерство охорони здоров'я для запуску роботи ринків в умовах карантину. Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що 1 травня в Україні можуть відновити свою роботу продуктові ринки.

Кабмін сьогодні на засіданні розгляне питання підтримки малого бізнесу та відкриття ринків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дотримання карантинних вимог на ринках контролюватимуть інспектори Держпродспоживслужби, - міністр економіки Петрашко

Автор: 

карантин (18172) ринок (460) Держпродспоживслужба1 (579) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Скинулись,заплатили новой службе - работайте,пожадничали - вас закроют,все просто.
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29.04.2020 10:50 Відповісти
+2
Сьогодні по всій Україні торгують продуктами на вулиці поза межами облаштовани ринків, за хабарі поліції, управлінням торгівлі та всім іншим державним службам! Це повний параліч влади яка не може навести порядок! Навіщо давати право якимось чиновникам закривати ринки якщо влала не може навести елементарний порядок поза межами ринків? Ніякого права закривати ринки ніхто на має, бо це порушення прав людини на роботу і порушення прав споживачів на доступ до дешевих продуктів!
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29.04.2020 10:48 Відповісти
+2
Ух, у кого-то ручки зачесались)
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29.04.2020 12:25 Відповісти
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Сьогодні по всій Україні торгують продуктами на вулиці поза межами облаштовани ринків, за хабарі поліції, управлінням торгівлі та всім іншим державним службам! Це повний параліч влади яка не може навести порядок! Навіщо давати право якимось чиновникам закривати ринки якщо влала не може навести елементарний порядок поза межами ринків? Ніякого права закривати ринки ніхто на має, бо це порушення прав людини на роботу і порушення прав споживачів на доступ до дешевих продуктів!
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29.04.2020 10:48 Відповісти
Скинулись,заплатили новой службе - работайте,пожадничали - вас закроют,все просто.
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29.04.2020 10:50 Відповісти
Шантажисты, млин
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29.04.2020 10:53 Відповісти
Судя по кадрам из Закарпатья с рынка, его уже нужно было закрыть вчера. На рынке требования безопасности выполнить НЕ ВОЗМОЖНО !!!, Или открывайте и несите за это полную ответственность или пусть пока побудут закрытыми, до конца мая. А открывать и делать вид что там будет что то соблюдаться.. не смешите людей. ( Любой, любой рынок на 100% можно будет закрыть на следующий же день.. но видимо на это будут закрывать глаза, и пиариться на закрытии пары - тройки рынков . В общем полная ерунда.
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29.04.2020 10:54 Відповісти
так и продуктовые магазины закрыть. ****?
во многих магазинах вентиляция отсутсвует как таковая. там где есть - выключена, ибо дохера електроэнергии... риск заражения воздушно-капельным путем в помещении на 1-2 порядка(!) выше, нежели на открытом воздухе. с поверхностями - та же фигня.
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29.04.2020 11:06 Відповісти
весь ринок ізза одного барана? порушника і закривайте.
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29.04.2020 11:57 Відповісти
Держпродспоживслужба не приймає рішення про закриття чи відкриття ринків, на сьогодні такі рішення приймаються виключно органами місцевого самоврядування. Держпродспоживслужба лише перевіряє дотримання вимог які встановлені головним державним санітарним лікарем (Міністерство охорони здоров'я) та надають цю інформацію до органів місцевого самоврядування. Чому завжди "Все пропало!!!". У керівництва ринків є альтернатива дотриматись цих вимог і працювати, або невиконувати і не працювати. ВСЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ДИРЕКЦІЇ РИНКІВ ТА ПІДПРИЄМЦІВ ЯКІ ТАМ ПРАЦЮЮТЬ.
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29.04.2020 12:22 Відповісти
Ух, у кого-то ручки зачесались)
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29.04.2020 12:25 Відповісти
Ой бабло опять на карманчик продспоживслужбе полетит )
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29.04.2020 13:05 Відповісти
Створена нова годівничка для чиновників. Хочеш працювати - плати, а то знайдемо порушення.
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29.04.2020 17:24 Відповісти
Госпродпотребслужба это крупционная структура, паразитирующая на тале Украины
!
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29.04.2020 18:19 Відповісти
Думаю, что рыночные майданы будут каждый день.Рынок должен открывать и закрывать мэр. И пусть все разбираются со своими мэрами на своей территории.Хватит шастать со своими огурцами по всей стране.
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29.04.2020 18:36 Відповісти
 
 