Держпродспоживслужба матиме право закрити ринок, на якому зафіксує порушення карантинних заходів, - Степанов. ВIДЕО

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що питанням контролю роботи ринків, щоб усе відбувалося в межах законодавства, займатиметься Держпродспоживслужба.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.

"У нас є в державі відповідний орган Держпродспоживслужба, яка разом з іншими відомствами саме має контролювати, зокрема, дотримання карантинних заходів на ринках. Якщо будуть великі порушення, то їм буде надано право щодо закриття таких ринків. Бо для нас здоров'я громадян дуже важливе, ми не можемо допустити спалахів, які встановлені", - зазначив він.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко підписав умови, які висунуло Міністерство охорони здоров'я для запуску роботи ринків в умовах карантину. Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що 1 травня в Україні можуть відновити свою роботу продуктові ринки.

Кабмін сьогодні на засіданні розгляне питання підтримки малого бізнесу та відкриття ринків.

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