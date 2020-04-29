Прикордонники затримали в Карпатах 4 дорослих і 7 дітей-нелегалів з Афганістану. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
2 родини родом з Афганістану намагалися нелегально перетнути кордон, щоб потрапити до Словаччини. Неподалік затримали провідника - громадянина України з рацією.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Іноземців затримали біля села Гута Закарпатської області.
"Мандрівники назвалися громадянами Афганістану та повідомили, що документи у них забрали організатори нелегальної мандрівки. Громадянство кількох із затриманих вдалося підтвердити доволі швидко, адже прикордонники вже затримували їх раніше", - йдеться в повідомленні.
Неподалік прикордонники затримали ймовірного провідника - громадянина України, у якого була при собі рація.
Усіх порушників доставили до прикордонного підрозділу. Тепер іноземців притягнуть до адміністративної, а українця-провідника - до кримінальної відповідальності.
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(как и хозары)
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