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Прикордонники затримали в Карпатах 4 дорослих і 7 дітей-нелегалів з Афганістану. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

2 родини родом з Афганістану намагалися нелегально перетнути кордон, щоб потрапити до Словаччини. Неподалік затримали провідника - громадянина України з рацією.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Іноземців затримали біля села Гута Закарпатської області.

"Мандрівники назвалися громадянами Афганістану та повідомили, що документи у них забрали організатори нелегальної мандрівки. Громадянство кількох із затриманих вдалося підтвердити доволі швидко, адже прикордонники вже затримували їх раніше", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Француз намагався нелегально перетнути кордон України на шляху в російський Владивосток, його повернули до Польщі, - ДПСУ. ФОТО

Неподалік прикордонники затримали ймовірного провідника - громадянина України, у якого була при собі рація.

Усіх порушників доставили до прикордонного підрозділу. Тепер іноземців притягнуть до адміністративної, а українця-провідника - до кримінальної відповідальності.

Прикордонники затримали в Карпатах 4 дорослих і 7 дітей-нелегалів з Афганістану 01
Прикордонники затримали в Карпатах 4 дорослих і 7 дітей-нелегалів з Афганістану 02

Автор: 

Афганістан (493) Держприкордонслужба ДПСУ (6152) Карпати (265) нелегали (384)


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Топ коментарі
+7
они?!..
Пограничники задержали в Карпатах 4 взрослых и 7 детей-нелегалов из Афганистана - Цензор.НЕТ 7971
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29.04.2020 12:18 Відповісти
+5
Грузины, пуштуны, евреи, русские . В руководстве Украиной вообще есть украинцы?
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29.04.2020 12:37 Відповісти
+3
Украинские пограничники реализовали анизотропный феномен "Демона Максвелла" - каким-то образом они пропускают внутрь страны нелегалов, а вот выпускать уже не хотят. Или вы хотите сказать, что афганцы у нас от Мустафы Найема отпочковываются периодически?
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29.04.2020 12:18 Відповісти
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Украинские пограничники реализовали анизотропный феномен "Демона Максвелла" - каким-то образом они пропускают внутрь страны нелегалов, а вот выпускать уже не хотят. Или вы хотите сказать, что афганцы у нас от Мустафы Найема отпочковываются периодически?
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29.04.2020 12:18 Відповісти
Они там водятся.
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29.04.2020 12:34 Відповісти
они?!..
Пограничники задержали в Карпатах 4 взрослых и 7 детей-нелегалов из Афганистана - Цензор.НЕТ 7971
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29.04.2020 12:18 Відповісти
Грузины, пуштуны, евреи, русские . В руководстве Украиной вообще есть украинцы?
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29.04.2020 12:37 Відповісти
Да. Пихамова, торговавшая паспортами
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29.04.2020 12:40 Відповісти
Даже если руководит украинец - все всё равно будет считаться шо его настоящая фамилия Гольденблюм.
Потому шо мы-то все честные, а вот масоны нам все время каких-то воров присылают.
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29.04.2020 12:43 Відповісти
пуштуны тоже относят себя к евреям))
(как и хозары)
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29.04.2020 13:17 Відповісти
Ви, мабуть, переплутали пуштунів з афганськими хазарейцями.
А пуштуни походять від ефталітів. Народ такий колись був. Древній. Їх ще називали білими гуннами.
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29.04.2020 13:49 Відповісти
Левый на Ленина похож.
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29.04.2020 12:48 Відповісти
они все левые
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29.04.2020 13:15 Відповісти
Шо-они?Организаторы?возможно
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29.04.2020 14:17 Відповісти
поразительно другое, уже столько времени закрыты границы!!! А эти каждый день как грибы растут?? интересно на чьих фермах они так плодовиты!!
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29.04.2020 12:22 Відповісти
норм нет песка-есть лето.а тут так повязали)
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29.04.2020 12:25 Відповісти
Не страна, а какой-то проходной двор и это во время войны и вируса.
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29.04.2020 12:45 Відповісти
Пограничники задержали в Карпатах 4 взрослых и 7 детей-нелегалов из Афганистана.
**********
Партізанський отряд муджахедів у Карпатах.
Дожилися, блєать...
Якби соціальні пособія давали пінгвінам, то скоро на одного пінгвіна в Антарктиді припадало б по 10 нєгрів і арабів...
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29.04.2020 13:39 Відповісти
Яка границя? Нарід просто у гриби пішов.
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29.04.2020 12:53 Відповісти
Від Гути до кордону ще пів сотні кілометрів по прямій по таких горах, що і місцевим пройти не просто. А потім по рівнині і через річку вплав. Цих духів розвели як котенят, тільки на бабки.
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29.04.2020 13:05 Відповісти
я тоже думаю, что договорено было с погранцами задержание. А бабло душманам не вернут.
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29.04.2020 13:25 Відповісти
И как их теперь депортировать обратно в Афганистан?
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29.04.2020 13:28 Відповісти
Шо то они на цыган смахивают.Депорт этих нелегалов нафиг от сюда.
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29.04.2020 15:45 Відповісти
 
 