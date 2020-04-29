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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Якщо керівники підприємств під час карантину порушують права працівників, то треба звертатися до суду, - Кличко. ВIДЕО

Якщо керівники підприємств порушують права працівників під час дії обмежувальних заходів - треба звертатися до суду. Зокрема, і щодо інформації, про те, що медиків стоматології змушують писати заяви на відпустку за свій рахунок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання ЗМІ.

"Хочу наголосити: запроваджений в Україні карантин не є приводом для звільнення співробітника чи відправлення його у таку відпуску. – Положення Кодексу законів про працю не дають такого права. Якщо людина вважає дії роботодавця незаконними, треба звертатися до суду з позовом про порушення трудових прав", - підкреслив мер столиці.

Кличко нагадав, що на час обмежувальних заходів в столиці тимчасово обмежили надання стоматологічних послуг, крім невідкладних випадків. Рішення про невідкладність у кожному конкретному випадку ухвалює лікар-стоматолог.

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"Таке рішення зумовлене турботою про здоров’я лікарів та пацієнтів. Адже надання стоматологічних послуг людині, хворій на коронавірус, є небезпечним. Бо людина може не знати, що інфікована", - наголосив Віталій Кличко.

За його словами, під тимчасову, вимушену заборону підпала діяльність суб’єктів господарювання, що передбачає надання наступних послуг: ортодонтія, хірургічна стоматологія, терапевтична та дитяча стоматологія.

"Підкреслю. Йдеться про планові медичні послуги. І не тільки в стоматології. Також у місті поки не роблять планових операцій та обстежень у всіх медичних закладах. Тільки – невідкладні випадки", - зазначив Віталій Кличко.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19688) робота (1249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Уникальный дятел
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29.04.2020 12:45 Відповісти
+2
Начебто у маячні це промовив мер столиці на підлозі рингу опісля бокс-бою, де дістав супер-нокаут.
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29.04.2020 12:48 Відповісти
+2
с тем же успехом можно обратиться в профком. совецкий профком ведь тоже - самый гуманный профком в мире, стоящий на защите прав работодателя от претензий бесправных работников.
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29.04.2020 12:50 Відповісти
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Уникальный дятел
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29.04.2020 12:45 Відповісти
Ага, а небо синее, потому что небо, а лес зелёный, потому что листья. И т.д. и т.п.. КОНЧЕННЫЙ БАЛБЕС. Только и способен, что раздавать дебильные советы.
А СЛАБО ОРГАНИЗОВАТЬ ЦЕНТР ПОМОЩИ ТАКИМ ОБИЖЕННЫМ ЛЮДЯМ И НАНЯТЬ ИМ БЕСПЛАТНЫХ АДВОКАТОВ, ДЕБИЛ-ПЕДАЛИК? Или ума только раздавать шизоидные советы хватает?
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29.04.2020 13:03 Відповісти
якщо маєш гроши найняти юриста адвоката та ще на різні судові збори..
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29.04.2020 12:46 Відповісти
Виталя, чуть с бабло проблемы. На адвоката и судебный сбор.
Это плохая новость.
Хорошая: мои права не нарушают.
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29.04.2020 12:47 Відповісти
Начебто у маячні це промовив мер столиці на підлозі рингу опісля бокс-бою, де дістав супер-нокаут.
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29.04.2020 12:48 Відповісти
в суд? т.е. в никуда
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29.04.2020 12:50 Відповісти
это на три буквы послать!
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29.04.2020 13:00 Відповісти
Суды у нас после самой лучшей реформы - Потрохом сделанной!
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29.04.2020 13:22 Відповісти
с тем же успехом можно обратиться в профком. совецкий профком ведь тоже - самый гуманный профком в мире, стоящий на защите прав работодателя от претензий бесправных работников.
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29.04.2020 12:50 Відповісти
А надзорных органов у нас нету? Чем они занимаются?
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29.04.2020 12:51 Відповісти
а еще педалик в эту голову ест.
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29.04.2020 12:52 Відповісти
соски из АМКУ мэрсы за чемоданы нала покупают, в течение года, зная, что нифуя им никакой "суд" не сделает, когда есть такса...
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29.04.2020 12:56 Відповісти
и шо смог выговорить это.....
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29.04.2020 12:57 Відповісти
Что за чушь несет этот вяликий ЭКОНОМИСТ!? Делают все правильно, что отправляют работников без содержания, а государство, которое объявило ЧС должно всем, кого отправили в отпуска без содержание выплачивать пособие на время ЧС. Если Виталик такой "добрый" (за чужой счет), то может выплачивать зарплату всем пострадавшим от ЧС из своего кармана!
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29.04.2020 12:58 Відповісти
Если вода не горячая, то значит она - холодная!!!
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29.04.2020 13:00 Відповісти
Якщо керівники підприємств під час карантину порушують права працівників, то треба звертатися до суду, - Кличко - Цензор.НЕТ 2926
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29.04.2020 13:07 Відповісти
"малый бизнес" в европейском понятии это например производство сыров на ферме. А в наших условиях это МАФ на газоне. Так вот, первое никто и не думал закрывать, а МАФы и без всякого карантина прикрыть надо.
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29.04.2020 13:29 Відповісти
Порохосмоки вы за Кличко?
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29.04.2020 13:22 Відповісти
 
 