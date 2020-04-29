Якщо керівники підприємств під час карантину порушують права працівників, то треба звертатися до суду, - Кличко. ВIДЕО

Якщо керівники підприємств порушують права працівників під час дії обмежувальних заходів - треба звертатися до суду. Зокрема, і щодо інформації, про те, що медиків стоматології змушують писати заяви на відпустку за свій рахунок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання ЗМІ.

"Хочу наголосити: запроваджений в Україні карантин не є приводом для звільнення співробітника чи відправлення його у таку відпуску. – Положення Кодексу законів про працю не дають такого права. Якщо людина вважає дії роботодавця незаконними, треба звертатися до суду з позовом про порушення трудових прав", - підкреслив мер столиці.

Кличко нагадав, що на час обмежувальних заходів в столиці тимчасово обмежили надання стоматологічних послуг, крім невідкладних випадків. Рішення про невідкладність у кожному конкретному випадку ухвалює лікар-стоматолог.

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"Таке рішення зумовлене турботою про здоров’я лікарів та пацієнтів. Адже надання стоматологічних послуг людині, хворій на коронавірус, є небезпечним. Бо людина може не знати, що інфікована", - наголосив Віталій Кличко.

За його словами, під тимчасову, вимушену заборону підпала діяльність суб’єктів господарювання, що передбачає надання наступних послуг: ортодонтія, хірургічна стоматологія, терапевтична та дитяча стоматологія.

"Підкреслю. Йдеться про планові медичні послуги. І не тільки в стоматології. Також у місті поки не роблять планових операцій та обстежень у всіх медичних закладах. Тільки – невідкладні випадки", - зазначив Віталій Кличко.