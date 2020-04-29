"Люди на карантині, а вони откривають оце дороге, гламурне гімно, щоб жрать!" -ексдепутат Ляшко "замурував" вхід до ресторану "Велюр". ВIДЕО
Лідер "Радикальної партії", колишній народний депутат Олег Ляшко з декількома однодумцями заклали блоками вхід в ресторан "Велюр", який належить депутату СН Миколі Тищенку.
Відповідне відео Ляшко виклав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Карантин, так карантин. Для всіх! А то мільйони бідують, а слуги жирують", - написав він.
Вхід до будівлі заклали блоками, простір між ними – задули піною. На вікні залишили напис "Закон один для всіх".
Нагадаємо, журналісти з'ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".
28 квітня поліція перевірила ресторан. Правоохоронці не виявили в залах відвідувачів. Адміністратор дав письмове зобов'язання дотримуватися карантинних обмежень.
Будь ласка, зачекайте...
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Согласована работа или нет - это вопрос отдельный и данное нарушение еще надо доказать.
Тому що про роботу ресторана теж є достатньо відеоматеріалів, як і про нанесення матеріальної шкоди ляшком.
И если о нанесении вреда - так на ролике все ясно видно, кто как там чего делает. И Ляшко там крутится.
А вот насчет работы ресторана - так тут видно только, что некоторые люди туда заходят. А вот работает ли он или нет - не видно (ну по увиденным мною роликам). Выходящие из ресторана даже не облизывались
Так что тут дело такое...
Нет, в-общем и целом мне акция Ляшко по душе. Только вот исполнение, а главное последствия могут быть не сильно радостными для исполняющего.
А взагалі, якби поліція хотіла знайти докази, вона б їх знайшла. Як щодо тищенка, так і щодо ляшка.
Я так думаю, что они немного друг в друга говном пошвыряются и на том дело закончится.
Не последние ж люди.
Так что если реакции от Тищенко не будет - договорняк. А если будет и не на словах - то Ляшко хорошо бы запастись вазелином.
пусть жертва таскает, если ей так легче будет
вазелин еще надо заслужить
Это как разница между минетом и тибетом
Звичайно що в нормальній країні де закон один для всіх таке робити не будуть.
Что бы не забывали кто хозяин в Украине
За нагоди можете його запитати про його передвиборчі уподобання...
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https://tsn.ua/politika/lyashko-obizvav-timoshenko-dranoyu-lisoyu-i-zvinuvativ-u-gri-na-korist-kremlya-807871.html ЛЯШКО ОБІЗВАВ ТИМОШЕНКО "ЛИСОЮ ДРАНОЮ" І ЗВИНУВАТИВ У ГРІ НА КОРИСТЬ КРЕМЛЯ
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https://www.youtube.com/watch?v=NqSXSsOx-rw Ляшко: Хай Супрун «дурь» своїм дітям пропонує, а не українцям - відео
Ржу! Они даже не знают, как правильно положить блоки, чтоб не рассыпались, и куда пеной дуть... И эти люди дуют щеки в политике???
https://www.youtube.com/watch?v=sAJsRi86NVA суровые уличные разборки
Теперь Колян тоже опущенный, никто ему руки не подаст
а там, очень доходное место...
к нему хоть подьехать можно?
Пруф с видео смотрите https://www.facebook.com/borislav.bereza/videos/4357018327657573/
всеадно без ляшка там ничо
Жах. Біда бідезна...