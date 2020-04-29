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"Люди на карантині, а вони откривають оце дороге, гламурне гімно, щоб жрать!" -ексдепутат Ляшко "замурував" вхід до ресторану "Велюр". ВIДЕО

Лідер "Радикальної партії", колишній народний депутат Олег Ляшко з декількома однодумцями заклали блоками вхід в ресторан "Велюр", який належить депутату СН Миколі Тищенку.

Відповідне відео Ляшко виклав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Карантин, так карантин. Для всіх! А то мільйони бідують, а слуги жирують", - написав він.

Вхід до будівлі заклали блоками, простір між ними – задули піною. На вікні залишили напис "Закон один для всіх".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Історія з рестораном Тищенка підтверджує, що карантин потрібно послаблювати, - "слуги народу" просять Шмигаля відкрити літні тераси кафе. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".

28 квітня поліція перевірила ресторан. Правоохоронці не виявили в залах відвідувачів. Адміністратор дав письмове зобов'язання дотримуватися карантинних обмежень.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Олег (1019) ресторани (337) Тищенко Микола (352)


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Топ коментарі
+48
Молодец Ляшко. Доброе дело сделал. Карантин и для ублюдков.
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29.04.2020 13:26 Відповісти
+45
Скотыняки не пройдут ?
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29.04.2020 13:23 Відповісти
+30
хм...
а по ходу у этой "политпроститутке" только и хватило мужества вот так попинать ногами Зе-отморозков...
Остальные в соц.сетях возмущаются.....
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29.04.2020 13:26 Відповісти
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ну нічьо, скоро ляшко отримає нову кримінальну справу, ділов то!
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29.04.2020 13:30 Відповісти
А ведь мог и через окно бетоном залить! Не догадался или сам постоянный посетитель?
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29.04.2020 13:30 Відповісти
замуровав задній проход страпоном...
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29.04.2020 13:30 Відповісти
Олежку, сейчас, никто не любит, никто не приголубит.
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29.04.2020 13:31 Відповісти
Ждем исков от Тищенко?
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29.04.2020 13:31 Відповісти
Или акция была согласована?
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29.04.2020 13:32 Відповісти
А роботу ресторана було погоджено?
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29.04.2020 13:45 Відповісти
а какая разница? Пеной и краской имущество изгажено? Да. Фасад пеноблоками тоже уделан? Да.
Согласована работа или нет - это вопрос отдельный и данное нарушение еще надо доказать.
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29.04.2020 14:36 Відповісти
Якщо Ви про юридичні питання, то нанесення матеріальної шкоди теж потрібно довести.
Тому що про роботу ресторана теж є достатньо відеоматеріалів, як і про нанесення матеріальної шкоди ляшком.
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29.04.2020 14:45 Відповісти
Да, именно про юридическую сторону.
И если о нанесении вреда - так на ролике все ясно видно, кто как там чего делает. И Ляшко там крутится.
А вот насчет работы ресторана - так тут видно только, что некоторые люди туда заходят. А вот работает ли он или нет - не видно (ну по увиденным мною роликам). Выходящие из ресторана даже не облизывались
Так что тут дело такое...

Нет, в-общем и целом мне акция Ляшко по душе. Только вот исполнение, а главное последствия могут быть не сильно радостными для исполняющего.
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29.04.2020 15:15 Відповісти
Дійсно, на цьому відео про роботу ресторана не можна судити, а у відео Бігуса трохи більше є.
А взагалі, якби поліція хотіла знайти докази, вона б їх знайшла. Як щодо тищенка, так і щодо ляшка.
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29.04.2020 15:29 Відповісти
Так ото ж...
Я так думаю, что они немного друг в друга говном пошвыряются и на том дело закончится.
Не последние ж люди.
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29.04.2020 16:01 Відповісти
Как бы и чтобы там не было, но это частная собственность, за такие кренделя можно и пиз..ну не слабую получить, что может и произойти. Или это очередной договорняк?
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29.04.2020 13:34 Відповісти
частная собственность - это помещение. Летняя площадка на которой Ляшко кладет блоки, находится на улице которая принадлежит городу.
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29.04.2020 14:18 Відповісти
Ага, да... А испорченный краской и пеной фасад помещения? Кроме того - это препятствование доступа к частной собственности.
Так что если реакции от Тищенко не будет - договорняк. А если будет и не на словах - то Ляшко хорошо бы запастись вазелином.
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29.04.2020 14:39 Відповісти
а чего Ляшко должен вазелин с собой таскать?
пусть жертва таскает, если ей так легче будет
вазелин еще надо заслужить
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30.04.2020 13:55 Відповісти
Потому, что будет не он, а его пользовать.
Это как разница между минетом и тибетом
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30.04.2020 17:00 Відповісти
Зуб за зуб. А то для когось гроші а іншим закони.
Звичайно що в нормальній країні де закон один для всіх таке робити не будуть.
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29.04.2020 17:04 Відповісти
Это на руку владельцам. Все свои будут спокойно ходить через "черный ход", оставаясь "замурованными". Так что Ляшко такой же как и зеленые слуги. По образу мышления.
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29.04.2020 13:34 Відповісти
Нерадивых слуг надо *******
Что бы не забывали кто хозяин в Украине
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29.04.2020 13:36 Відповісти
Це наказ чи прохання? А самому слабо?
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29.04.2020 13:44 Відповісти
чей холуй будеш?
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29.04.2020 14:10 Відповісти
Якби був *********** таким як ти, то був би *********** холуєм.
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29.04.2020 14:14 Відповісти
Оля Ляшка напомнила о себе.
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29.04.2020 13:36 Відповісти
Олежка в своём стиле. Перднул в лужу и все дела.
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29.04.2020 13:38 Відповісти
Звичайна піарпоказуха відпрацьованого півня.
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29.04.2020 13:42 Відповісти
Чим відрізняється Ляшко від зелебобіка? Олег робив це для політичної карьєри, а зелебобіки роблять це для власного задоволення.
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29.04.2020 13:43 Відповісти
Ваш Ляшко - чудовий зразок активіста з усіх боків, такої собі взірець пасіонарної Ыліти нашого суспільства з ... швайкою у сраці. Чистокровний дуже радикальний 8%-ий "моск нації"
За нагоди можете його запитати про його передвиборчі уподобання...
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29.04.2020 14:48 Відповісти
Плохо когда дела в стране заменяются перформансами, для увеселения публики.
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29.04.2020 13:43 Відповісти
...ноль умножить на ноль=ноль. клоун на клоун?=ничего не прибавилось....вопрос и шо?
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29.04.2020 13:46 Відповісти
не быть Киеву преобразованным .-Тищенко заявил, что в ресторане готовит программу преобразования Киева. /Преобразование известно: передача бюджета (57млрд) Коломомойскому в жадные ручонки .
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29.04.2020 13:46 Відповісти
На вили скотиняк!
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29.04.2020 13:47 Відповісти
https://politeka.net/uk/news/politics/809969-ljashko-sorval-plany-poroshenko-otmenit-prezidentskie-vybory-jekspert Ляшко зірвав плани Порошенка скасувати президентські вибори

=====
https://tsn.ua/politika/lyashko-obizvav-timoshenko-dranoyu-lisoyu-i-zvinuvativ-u-gri-na-korist-kremlya-807871.html ЛЯШКО ОБІЗВАВ ТИМОШЕНКО "ЛИСОЮ ДРАНОЮ" І ЗВИНУВАТИВ У ГРІ НА КОРИСТЬ КРЕМЛЯ

===
https://www.youtube.com/watch?v=NqSXSsOx-rw Ляшко: Хай Супрун «дурь» своїм дітям пропонує, а не українцям - відео
Ексдепутат Ляшко "замурував" вхід до ресторану "Велюр" - Цензор.НЕТ 229
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29.04.2020 13:48 Відповісти
А на что существует Олежка? лотереи ведь не работают.
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29.04.2020 13:49 Відповісти
За времена депутатства хорошо наколядовал - долларовый миллионер с земельными участками, элитными квартирами и домами и мамой-пенсионеркой-миллионершей
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29.04.2020 14:16 Відповісти
Влаголяшко спочатку звонив Колі Насосу і запитав дозвіл на "муровання")
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29.04.2020 13:50 Відповісти
Монтажну піну (не рукожопи), тримають дном догори.
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29.04.2020 13:54 Відповісти
После увиденного повесились 45 каменщиков и застрелились 8 прорабов...
Ржу! Они даже не знают, как правильно положить блоки, чтоб не рассыпались, и куда пеной дуть... И эти люди дуют щеки в политике???
https://www.youtube.com/watch?v=sAJsRi86NVA суровые уличные разборки
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29.04.2020 13:56 Відповісти
даю наводку: там еще есть ресторан "Нобель" и ресторан "Эгоист".. тоже чаек по 300 - 500 грн..
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29.04.2020 13:56 Відповісти
А черный вход забыли замуровать!!!!!!!!!!!!!!!
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29.04.2020 13:59 Відповісти
"черный вход" для Олежки - святое.
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29.04.2020 14:19 Відповісти
Хулиганку скотыняки пришьют
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29.04.2020 14:01 Відповісти
Шлюшке явно хтось баблєца зарядив) Воскрес задохід
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29.04.2020 14:03 Відповісти
"Опущенный" зашкварил реального пацана
Теперь Колян тоже опущенный, никто ему руки не подаст
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29.04.2020 14:03 Відповісти
ляшком завоняло
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29.04.2020 14:05 Відповісти
Он побоялся, чтобы и ему там не замуровали.
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29.04.2020 14:07 Відповісти
Все это напоминает пиар акцию в отношение этого ресторана . Теперь Велюр и Коля - котлета на устах лохтората .Смешно , как мультимиллионер шЛяжко строит из себя конюха .Дело хорошее , но не Ляжку этим заниматься .
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29.04.2020 14:10 Відповісти
весь протєстний заряд ізрасходовали на недбалу стєнку. А на серйозні речі ніхто вже не звертає уваги. Апатія пронзайє всю суспільну свідомість. На марш феміністок збіговисько, а на життєвоважливі клопоти вже навіть і одиночного пікету не знайдеця
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29.04.2020 14:18 Відповісти
А где корова и вилы? Это всё мы уже видели много раз, заднеприводной. Смени пластинку. Хотя всё равно ты, ахметовский прихвостень, во власть уже не вернешься. Хоть вилы встроми себе в зад!
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29.04.2020 14:21 Відповісти
Скільки зебілів тут повилазило колю-котлету рятувати.
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29.04.2020 14:35 Відповісти
только само коля-котлета как обычно засцало лично приехать разобраться по понятиям....щас в соцсетях высрет что-то типа *был на совещании и не успел*...
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29.04.2020 15:01 Відповісти
К Ляшку можно относится по-разному, лично я его недолюбливаю. Но он, "скотЫняка" делает порой очень полезные для Украины вещи.
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29.04.2020 14:38 Відповісти
он ТОЛЬКО для себя делает, т.к. заднеприводной пролетел мимо Рады..
а там, очень доходное место...
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29.04.2020 14:40 Відповісти
То, что заднеприводный радикал пролетел мимо рады- туда ему и дорога, но его пиАрастические выходки временами задают очень полезный ритм нашему обществу, у большинства которого "хуже не будет"....
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29.04.2020 14:48 Відповісти
а к своему огромному домищу, он не заблокировал?
к нему хоть подьехать можно?
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29.04.2020 14:39 Відповісти
Він каже Шо то не його, він з останніх копійок його орендує
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29.04.2020 14:40 Відповісти
А бетоном Шо слабо було залити?
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29.04.2020 14:39 Відповісти
Гарний перформанс . Але у Борисполі з Герусом була ще краща. Хіба це обличчя "слуги" можна забути?
"Люди на карантині, а вони откривають оце дороге, гламурне гімно, щоб жрать!" -ексдепутат Ляшко "замурував" вхід до ресторану "Велюр" - Цензор.НЕТ 4659
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29.04.2020 14:46 Відповісти
міколка тіщенко качається дуже, тут його за барки не похватаєш, то не Гєрус з пузіком))
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29.04.2020 17:19 Відповісти
А что делать, если "73%" решили выбрать себе во власть самых мерзотнейших негодяев, каких только можно было найти в Украине.
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29.04.2020 15:02 Відповісти
ніколи не думав шо захочу потиснути Ляшко руку ))
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29.04.2020 15:02 Відповісти
півень выдрючивается
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29.04.2020 15:10 Відповісти
вылезло оно
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29.04.2020 15:18 Відповісти
за чорний хід забув
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29.04.2020 15:22 Відповісти
ЗАКРЫЛИ ЛЕТНЮЮ ТЕРАССУ, А НЕ ВХОД. РЕСТОРАН РАБОТАЕТ! А ЭТО ПИАР.
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29.04.2020 15:39 Відповісти
плз, поддержите лайками, чтобы камент остался сверху.

Пруф с видео смотрите https://www.facebook.com/borislav.bereza/videos/4357018327657573/
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29.04.2020 15:41 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/2582 Клоун-Ляшко опять глупо пиарится
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29.04.2020 15:53 Відповісти
МАРИОНЕТКА - Ахметова в очередной раз решил по пиариться, ТО на коровах, А теперь кладкой блоков занимается - освоил ещё одну профессию.
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29.04.2020 16:01 Відповісти
А может Ляшко тайно берёт в рот , пока все бордели на карантине? Почему вход в него скотчем не заклеен?
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29.04.2020 16:38 Відповісти
ой скотиняка, а шо тільки один вхід замурував, ще й не основний. Добрі люди вже зняли відосик.
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29.04.2020 16:47 Відповісти
Олэжу просто тягнет к задним входам,непреодалимо тягнет
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29.04.2020 17:36 Відповісти
Олежка оседлал своего конька. Поскакали!)
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29.04.2020 16:57 Відповісти
"бывший народный депутат" - прямо сердце греет. Но маловато будет.
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29.04.2020 17:00 Відповісти
Олег Ляшко замуровал задний вход регион"Люди на карантині, а вони откривають оце дороге, гламурне гімно, щоб жрать!" -ексдепутат Ляшко "замурував" вхід до ресторану "Велюр" - Цензор.НЕТ 554алу Лукьянову
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29.04.2020 17:39 Відповісти
"Люди на карантині, а вони откривають оце дороге, гламурне гімно, щоб жрать!" -ексдепутат Ляшко "замурував" вхід до ресторану "Велюр" - Цензор.НЕТ 4786
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30.04.2020 13:59 Відповісти
Де санітари ? Ще на прохожих почне кидатись
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29.04.2020 18:07 Відповісти
Вафлист хочет быть в деле.
"Люди на карантині, а вони откривають оце дороге, гламурне гімно, щоб жрать!" -ексдепутат Ляшко "замурував" вхід до ресторану "Велюр" - Цензор.НЕТ 4690
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29.04.2020 18:45 Відповісти
К "Скотиняке" можно по разному относиться, но тут он прав. Карантин так карантин.
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29.04.2020 19:13 Відповісти
еще В. раду замурует пусть

всеадно без ляшка там ничо
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29.04.2020 19:19 Відповісти
Ляшко клоун-любитель. Вот и выпал из тележки....
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29.04.2020 20:07 Відповісти
наверно ему кусок мяса принесли в этом ресторане на вилах
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29.04.2020 20:30 Відповісти
Мне особенно нравится, как поклонники Зе называют Ляшко клоуном и обвиняют его в том, что он шоу устраивает
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29.04.2020 21:24 Відповісти
А клоунады у Ляшко получаются ярче и смешнее, чем у профессионального зеклоуна)))
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29.04.2020 22:15 Відповісти
Чепушило рыгошеколадное
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30.04.2020 00:15 Відповісти
а сам в этом говне не весел?
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30.04.2020 06:47 Відповісти
А почему собрались больше 2-х рыл.???????Аааа?????Пожалуйте 17 тыщ в бюджет.
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30.04.2020 11:29 Відповісти
Олєжульці скучно на політичному смітнику. А тут ще весняне загострення "нормальності"! А тут ще карантин!

Жах. Біда бідезна...
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30.04.2020 12:43 Відповісти
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