"Люди на карантині, а вони откривають оце дороге, гламурне гімно, щоб жрать!" -ексдепутат Ляшко "замурував" вхід до ресторану "Велюр". ВIДЕО

Лідер "Радикальної партії", колишній народний депутат Олег Ляшко з декількома однодумцями заклали блоками вхід в ресторан "Велюр", який належить депутату СН Миколі Тищенку.

Відповідне відео Ляшко виклав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Карантин, так карантин. Для всіх! А то мільйони бідують, а слуги жирують", - написав він.

Вхід до будівлі заклали блоками, простір між ними – задули піною. На вікні залишили напис "Закон один для всіх".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Історія з рестораном Тищенка підтверджує, що карантин потрібно послаблювати, - "слуги народу" просять Шмигаля відкрити літні тераси кафе. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".

28 квітня поліція перевірила ресторан. Правоохоронці не виявили в залах відвідувачів. Адміністратор дав письмове зобов'язання дотримуватися карантинних обмежень.