Шахраї "продавали" неіснуючі протиепідемічні товари, встигли збагатитися на більш ніж 2 млн грн, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Служба безпеки України викрила групу шахраїв, які через інтернет здійснювали продаж неіснуючих у них товарів протиепідемічного призначення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У межах раніше розпочатого кримінального провадження співробітники спецслужби встановили, що організували протиправний "бізнес" двоє мешканців Києва та Бахмута. Вони розміщували в мережі оголошення про продаж захисних масок, респіраторів та інших засобів індивідуального захисту за значно нижчими цінами ніж у торговельних мережах. Обов’язковою умовою доставки товару була стовідсоткова передоплата. Отримавши гроші, зловмисники видаляли інформацію та блокували мобільні номери.

Для надання інтернет-угодам легального вигляду учасники групи використовували дані чинних комерційних структур, але зі зміненими реквізитами для оплати. За оперативною інформацію, з кінця березня шахраї встигли збагатитися на більш ніж 2 мільйони гривень. Серед ошуканих покупців були медичні заклади, комерційні структури та пересічні громадяни з усіх регіонів України.

Під час обшуків у помешканнях двох фігурантів справи у Києві та Бахмуті правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, печатки фіктивних підприємств, гроші, ймовірно здобуті злочинним шляхом, а також чорнові записи із даними про здійснення оборудок. Вилучені предмети направлено для проведення відповідних експертиз, після яких буде прийнято рішення щодо кваліфікації дій зловмисників. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

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