Поліція за добу перевірила 204 київські ресторани, порушення знайшли лише у двох. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час перевірки більш ніж 200 об'єктів громадського харчування співробітники поліції виявили два порушення карантину в Подільському і Шевченківському районах Києва. На порушників карантину поліцейські склали адміністративні протоколи.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Останнім часом у соціальних мережах почала активно поширюватися інформація про порушення окремими закладами харчування умов карантину, а тому працівники поліції Києва вирішили перевірити зазначені об’єкти та нагадати їхнім власникам та співробітникам про адміністративну й кримінальну відповідальність", - йдеться в повідомленні.

У кожному райуправлінні для цього створили мобільні групи. Поліцейських одягнули в захисні костюми, маски, рукавички, окуляри та бахіли, а також забезпечили антисептиками.

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"Протягом лише останньої доби працівники поліції перевірили 204 заклади громадського харчування, за результатами відпрацювання склали два адміністративні протоколи за порушення правил карантину в Подільському і Шевченківському районах столиці", - повідомили в поліцію.

Загалом за час дії карантину столична поліція склала 1028 адмінпротоколів про порушення обмежень.

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