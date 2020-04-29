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Поліція за добу перевірила 204 київські ресторани, порушення знайшли лише у двох. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час перевірки більш ніж 200 об'єктів громадського харчування співробітники поліції виявили два порушення карантину в Подільському і Шевченківському районах Києва. На порушників карантину поліцейські склали адміністративні протоколи.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Останнім часом у соціальних мережах почала активно поширюватися інформація про порушення окремими закладами харчування умов карантину, а тому працівники поліції Києва вирішили перевірити зазначені об’єкти та нагадати їхнім власникам та співробітникам про адміністративну й кримінальну відповідальність", - йдеться в повідомленні.

У кожному райуправлінні для цього створили мобільні групи. Поліцейських одягнули в захисні костюми, маски, рукавички, окуляри та бахіли, а також забезпечили антисептиками.

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"Протягом лише останньої доби працівники поліції перевірили 204 заклади громадського харчування, за результатами відпрацювання склали два адміністративні протоколи за порушення правил карантину в Подільському і Шевченківському районах столиці", - повідомили в поліцію.

Загалом за час дії карантину столична поліція склала 1028 адмінпротоколів про порушення обмежень.

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Поліція за добу перевірила 204 київські ресторани, порушення знайшли лише у двох 01
Поліція за добу перевірила 204 київські ресторани, порушення знайшли лише у двох 02
Поліція за добу перевірила 204 київські ресторани, порушення знайшли лише у двох 03Поліція за добу перевірила 204 київські ресторани, порушення знайшли лише у двох 04

Автор: 

карантин (18172) Нацполіція (15285) Правоохоронні органи (2708) ресторани (337) силовики (2515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Серед 2х порушників- звичайно відсутній"Велюр"!
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29.04.2020 14:25 Відповісти
+2
Полиция за сутки проверила 204 киевских ресторана, нарушения нашли только в двух - Цензор.НЕТ 7303
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29.04.2020 14:25 Відповісти
+2
Полиция за сутки проверила 204 киевских ресторана, нарушения нашли только в двух - Цензор.НЕТ 2462
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29.04.2020 14:26 Відповісти
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Полиция за сутки проверила 204 киевских ресторана, нарушения нашли только в двух - Цензор.НЕТ 7303
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29.04.2020 14:25 Відповісти
Серед 2х порушників- звичайно відсутній"Велюр"!
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29.04.2020 14:25 Відповісти
205-й перевірив Ляшко.
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29.04.2020 14:42 Відповісти
Только двое непорешали
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29.04.2020 14:25 Відповісти
я міркую як вони нажерлись на дурняка
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29.04.2020 14:25 Відповісти
Полиция за сутки проверила 204 киевских ресторана, нарушения нашли только в двух - Цензор.НЕТ 2462
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29.04.2020 14:26 Відповісти
Штаб порятунку Києва від ЗЕдебільної влади-дійсно потрібен!
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29.04.2020 14:28 Відповісти
А в Велюре все в Ажуре.
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29.04.2020 14:31 Відповісти
Бахіли не зтоптались?
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29.04.2020 14:41 Відповісти
Нет, их на руках носили🙂
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29.04.2020 14:47 Відповісти
 
 