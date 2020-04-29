Момент застосування сили співробітниками поліції проти журналіста "Громадського" Кутєпова. ВIДЕО
Під час акції протесту підприємців біля Кабміну поліцейські застосували силу проти журналіста "Громадського телебачення" Богдана Кутєпова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту події опубліковано на youtube-сторінці Ukrinform TV.
Топ коментарі
+59 Игорь Емец
показати весь коментар29.04.2020 15:03 Відповісти Посилання
+53 wake up-UA
показати весь коментар29.04.2020 15:17 Відповісти Посилання
+29 Лео Кот
показати весь коментар29.04.2020 15:04 Відповісти Посилання
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