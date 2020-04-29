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Момент застосування сили співробітниками поліції проти журналіста "Громадського" Кутєпова. ВIДЕО

Під час акції протесту підприємців біля Кабміну поліцейські застосували силу проти журналіста "Громадського телебачення" Богдана Кутєпова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту події опубліковано на youtube-сторінці Ukrinform TV.

Також дивіться: "Або прибираєш, або я зламаю": журналіст "Громадського" повідомив про напад на нього співробітників Нацполіції біля Кабміну. ВIДЕО

Автор: 

журналістика (1785) напад (1140) патрульна поліція (1443)


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Топ коментарі
+59
Бодя Кутєпов поборов "баригу", але виявилося, що це він також зробив себе сам. В якості побічного наслідку повернувся старий добрий беркут з 2014, який показав Боді, що він ніхто на цьому святі життя. Спочатку журналістам платили за повалення Пороха, а тепер їх просто б'ють.Вітаю
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29.04.2020 15:03 Відповісти
+53
А як все гарно починалося...

Момент применения силы сотрудниками полиции против журналиста "Громадського" Кутепова - Цензор.НЕТ 3202
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29.04.2020 15:17 Відповісти
+29
при диктаторе порошенко этого журналиста вообще бы убили...
помните как он обзывал журналистов? - "Дорогеньки!"
И флешбом журналистов помните...?

Момент применения силы сотрудниками полиции против журналиста "Громадського" Кутепова - Цензор.НЕТ 8372
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29.04.2020 15:04 Відповісти
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На видео четко видно следующее злодеяние: группа злочинцив пристает до гражданина. Гражданин не соглашается и игнорит их приставания. Тогда злочинци набрасываются на него и силой уволакивают в кусты с уже совершенно ясной целью. Это была преступная группа писюнковых злочинцив!
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30.04.2020 03:49 Відповісти
Это не простой гражданин он зигующий имбецил,такие сидеть в тюрьме должны.
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30.04.2020 06:18 Відповісти
он сам это сделал вместе... поэтому жаль шо так мало ...

https://hromadske.ua/ru/posts/kompromat-na-zelenskogo-kotorogo-my-ne-dozhdalis-hromadskedoc
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30.04.2020 09:23 Відповісти
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