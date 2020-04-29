Секретні лабораторії США в Україні. Як брешуть рупори Кремля. ВIДЕО
Черговий випуск "Без цензури" присвячено атаці конспірологічного маразму московської пропаганди проти розуму українців. Інформпростір завалено повідомленнями про "секретні лабораторії США", які "випробовують біологічну зброю".
Хто в Україні просуває маразматичну конспірологію Кремля, особливо небезпечну на тлі епідемії коронавірусу? Як український канал перетворився на фабрику фейків, що діє в унісон із російськими засобами масової дезінформації? Та яку максимальну кількість постулатів російської пропаганди можна запхнути у максимально короткий відрізок ефіру? Перевіряє Богдан Буткевич.
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Топ коментарі
+26 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+24 Сірий
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+17 olele
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https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158343150948953?__xts__%5B0%5D=68.ARAnqlbHFgqw6qW4_U7krc4YSmdrarIKrF6gUttF4ducxYbxBE9D368JE-2T6Exbv3nbEAGIBBpTET87OazDFt24cVP6bJwuhHfGxhCG7-nIPep-z1hKZmwfa6CmiN86PwK3Zj24UBSHgIIpO_VTqoP7HLS0pKS5MqYnU1WHN6wjKs2_I97i3pnzFV5QwY0-_ss7sconhzN_b37yOwuiOtcYMdOiA9UawCvFI8swfQZrhY30UJj4wTdhkgaQjX6UUpXCpq1IYxgv1UN00BnCXQVeZBxC9NE97QRCv_p_pZ5YYIVBMsOZoxYHt8q7N5MOHHZYYcN3DkSZ4A&__tn__=-R 27 апреля в 02:32 · https://www.facebook.com/58843843952/posts/10158343150948953#
Перепощую, щоби вкотре закликати: шановна громадо, не треба "соромитись" під час війни висловлювати "конспіраційні версії" одразу, як помічаємо щось не те, - і тоді не муситимемо потім ані спростовувати версії агресора, ані, поготів, виконувати його вимоги!
Бо саме вимоги Герман нарешті й озвучила - після того, як всі "лідери громадської думки" всмак потоптались по "дурних селянах" та всерйоз пообговорювали "звичай палити траву" (вітаю, панове, вас славно від'юзали!).
А тепер - згодна, маємо готуватись ще й до "бунтів херсонських фермерів". (Вже наперед бачу в кадрі ці понурі "новосанжарські" обличчя з-під каптурів гуді - а за кадром надсаджується професійно-тривожний голос журналістки: жіночі голоси краще од чоловічих створюють ефект тривожности, психологи знають!).
Як же ж нудить од цього всього.
І не так од Росії, як од всіх тих внутрішніх колаборантів "за шмат гнилої ковбаси", на всіх поверхах соц. піраміди, без яких той "дядя Вова" був би - авжеж, безсилий.
https://www.facebook.com/faina.kaplan.50/posts/2927127307367320?__xts__%5B0%5D=68.ARAnqlbHFgqw6qW4_U7krc4YSmdrarIKrF6gUttF4ducxYbxBE9D368JE-2T6Exbv3nbEAGIBBpTET87OazDFt24cVP6bJwuhHfGxhCG7-nIPep-z1hKZmwfa6CmiN86PwK3Zj24UBSHgIIpO_VTqoP7HLS0pKS5MqYnU1WHN6wjKs2_I97i3pnzFV5QwY0-_ss7sconhzN_b37yOwuiOtcYMdOiA9UawCvFI8swfQZrhY30UJj4wTdhkgaQjX6UUpXCpq1IYxgv1UN00BnCXQVeZBxC9NE97QRCv_p_pZ5YYIVBMsOZoxYHt8q7N5MOHHZYYcN3DkSZ4A&__tn__=H-R 26 апреля в 08:54 · https://www.facebook.com/58843843952/posts/10158343150948953#
А як ви читаєте новини, якісь антидепресанти? Я часто роблю вигляд, шо не помітила якоїсь новини. Мені так легше.
Наприклад, оцю я б хотіла не бачить:
Анна Герман озвучила, шо Україна буде горіть, бо не дає воду в Крим. Тобто, шоб підпали припинились, нада дать воду в Крим.
Все розставила по полочкам, все сразу стало ясно чому горить.
Тобто якшо раньше люди якось соромились казать цю конспіраційну версію, то зараз вже можна не соромитись.
Вчора горіло близько коло Запорізької атомної. Не знаю який там статус зараз.
Тіки на нада начинать про екологію і дурних селян. Дядя Вова ніколи не робе катастрофу на пустому місці, це дорого. Він дивиться де є криза. А потім легко і дешево перетворює кризу на катастрофу (читайте матеріали ФБР, зібрані після 2016р). Селяни, шо палять сміття і екологія - це криза. А те шо ми маєм - це катастрофа створена диверсіями.
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Про воду в Крим- інтересна ситуація. Там два паралельних "наратива":
1. Перший "наратив". Медвечук і кримська влада: "Bода Криму не потрібна. Кpим повністю забезпечує свої потреби. Канал просто використовувався для поливу рисових полів. Зараз рис не вирощують там. Але вода з Кримського каналу зрошувала Херсонські поля. Які зараз висохли і фермери будуть організовувать бунти скоро" (запомніть цей твіт).
2. Херсонські селяни шото забарились з бунтами. Тому ось ще "наратив". Другий наратив. Нам нада почать подавать воду в Крим, бо
а) там буде екологічна катастрофа, а він же ж наш
б) там наші громадяни, це негуманно не давать їм води
в) можна заробить грошей на продажі води.
Для чого два таких протилежних наратива? Бо в ідеалі дядя Вова хоче воду безплатно, бо так "вигідно херсонським фермерам". Вода просто стікає в Крим, бо куда ж їй стікать? А так вода в Криму і ***** нікому не потрібна. Продавать вони хотять. Губу іди закатай. Даси беплатно, бо хата згорить.
Кто с нашей коррупцией доверит средства госдепа на организацию лабораторий? Американцы не дураки и деньги считать умеют.
бо нікому затикнути
де наглядовата шлаіпень в лиці Герасим'ючки та інших?
чому ведмедчуківську брехливу гидоту досі не позбавили ліцензій?
Бубочка бл.. ,, позвони Баканову по поводу этих чертей . !! Ведь тут недалеко и до международного скандала .
"Здесь, в Украине, программа Министерства обороны США «Снижение биологической угрозы» сотрудничает с украинским правительством в целях создания безопасных хранилищ патогенов и токсинов, вызывающих обеспокоенность с точки зрения безопасности, на украинских государственных объектах, что позволит проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины. Мы также работаем с нашими украинскими партнерами для того, чтобы обеспечить Украине возможность обнаруживать и сообщать о вспышках, вызванных опасными патогенами, прежде чем они станут угрожать безопасности или стабильности.
Наши совместные усилия помогают гарантировать, что опасные патогенные микроорганизмы не попадут в чужие руки. Мы гордимся сотрудничеством с министерством здравоохранения, Государственной службой безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, Национальной академией аграрных наук и министерством обороны Украины, благодаря которому все мы оказываемся в большей безопасности".
https://ua.usembassy.gov/u-s-ukraine-partnership-to-reduce-biological-threats/
Скобеева в помощь.
Мне даже название нравится .......лаборатория прикладной гравитационной динамики.
Неплохо, да????
После оккупации Крыма одесский УНИПЧИ остался де-факто единственным учреждением, которое по-настоящему занимается биологической безопасностью в воюющей стране.
Семь лет назад https://dumskaya.net/article/biologicheskij-schit-rodiny-v-laboratoriyah-xxi-/ «Думская» рассказывала об этом институте . Тогда, в 2012-м, сотрудники говорили, что «жизнь налаживается», с гордостью показывали свою крутейшую лабораторию и строили планы возрождения в Одессе производства иммунобиологических препаратов - вакцин и сывороток.
Тем более неожиданной стала новость о работе в УНИПЧИ ликвидационной комиссии.
В Министерстве здравоохранения утверждают, что реорганизация не означает ликвидации института. По планам, он будет переподчинен Центру общественного здоровья МОЗ. Дескать, сокращения штатов не предвидится, а фонд заработной платы финансируется в полном объеме. Однако уже сейчас, по данным «Думской», фактически прекращено финансирование остальных потребностей института, что ставит под вопрос целесообразность его дальнейшего существования.
Главным достоянием учреждения является национальная коллекция возбудителей особо опасных инфекций. Это результат многих десятилетий научной работы. Коллекция позволяет идентифицировать вирусы и бактерии, выявлять мутировавшие и генномодифицированные (в том числе боевые) штаммы, при необходимости - изготавливать тестовые системы и вакцины. Наличие такой коллекции в распоряжении государственного учреждения - это не только научная ценность, но и, без преувеличения, часть национального суверенитета и безопасности Украины.
Содержание коллекции, помимо зарплат лаборантов, требует и других затрат - например, на пересевы культур и поддержание особого температурного режима. Отсутствие денег может повлечь утерю образцов. Наши американские партнеры, которые в 2008 году финансировали модернизацию УНИПЧИ, уже высказали по этому поводу озабоченность и заявили о готовности в любой момент перенести коллекцию в надежное и безопасное место где-то на североамериканском континенте.
Но, пожалуй, главным богатством института является не смертоносная дрянь в пробирках, а уникальные научные кадры, специалисты по микроорганизмам и их переносчикам - насекомым, птицам, млекопитающим. Прекращение финансирования поставит крест на исследованиях. Не будет денег на полевые выезды в разные регионы страны, на сбор образцов клещей, комаров, грызунов и биоматериалов, на лабораторные реактивы, и научная работа остановится.
Курс на ликвидацию института был взят довольно давно. Двадцать лет назад в УНИПЧИ работали 82 человека, в том числе 45 научных сотрудников. Сейчас в научном штате осталось восемь с половиной ставок, которые делят 12 человек. Именно столько специалистов пока еще защищают многомиллионную Украину от возможных эпидемий чумы, туляремии, геморрагических лихорадок (например, Эболы), сибирской язвы и других смертельно опасных болезней.
Чтобы пояснить, в каком плачевном состоянии находится биологический щит Украины, достаточно напомнить, что в аналогичном французском центре работает больше тысячи сотрудников. Если мы действительно заботимся о безопасности государства, финансирование института должно быть не просто «сохранено», но и существенно увеличено. Однако пока научная часть УНИПЧИ осталась вообще без финансирования - вот уже второй месяц и.о. министра здравоохранения не подписывает смету.
Специалисты опасаются, что после реорганизации одесский институт может повторить судьбу Центральной СЭС, которая еще недавно была мощным исследовательским и лабораторным центром по изучению относительно «мирных» возбудителей. После переподчинения ЦСЭС упоминавшемуся выше Центру общественного здоровья Минздрав фактически остался без возможности проводить сложные вирусологические и бактериальные исследования. Результат - нынешняя вспышка кори. МОЗ реагирует на нее только настойчивыми требованиями еще более повысить охват детей прививками и не пускать невакцинированных в школы, хотя почти половина заболевших - взрослые. Это неудивительно: *****************, анализ состояния иммунитета в разных возрастных группах, выявление уязвимых прослоек, обоснованное планирование мероприятий - вся эта рутинная, но очень эффективная эпидемиологическая работа без лабораторной базы и грамотных специалистов попросту невозможна.
«Думская» https://dumskaya.net/news/_3579-095065/ уже как-то задавалась вопросом , сможет ли отреагировать государство, если на место кори придет другая, куда более опасная инфекция. Пока сохраняется кадровый и технический потенциал УНИПЧИ, возможности мониторинга и противодействия у государства остаются. Но что будет, если институт реорганизуют «до основанья», как ранее ЦСЭС?
Свою глубокую озабоченность по поводу судьбы противочумного института уже высказала Служба безопасности Украины и профильный комитет Верховной Рады. О готовности принять институт под крыло своего медицинского департамента заявило Министерство обороны Украины. Учитывая нынешнюю политическую и военную ситуацию, судьбу единственного научного учреждения в сфере биологической защиты страны, по всей видимости, должно решать не Министерство здравоохранения, а Совет национальной безопасности и обороны Украины и лично президент.
А нам пока остается только надеяться на более-менее благополучную эпидемическую ситуацию и на терпение сотрудников института, которых фактически вынуждают заниматься наукой и безопасностью государства за собственный счет. И то, и другое может прекратиться в любой момент.
В Украине https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/2/7193900/ тысячи потенциальных очагов сибирской язвы , совсем недавно с этим диагнозом https://24tv.ua/health/ru/v_ukraine_zafiksirovali_opasnuju_infekciju_vveden_karantin_n1040783 госпитализировали пять жителей Одесской области . В нашей стране эндемичны туляремия и лептоспироз, к сожалению, есть и https://www.obozrevatel.com/health/diseases/rost-leptospiroza-v-ukraine-kto-podverzhen-risku-zarazheniya.htm летальные исходы . В Одессе регулярно https://dumskaya.net/news/kontrasty-odesskoj-infekcionki-sverhsovremennye--054249/ госпитализируют больных с брюшным тифом и малярией . Продолжающаяся уже несколько лет вспышка чумы на Мадагаскаре - это вполне реальная угроза и для нашего портового города. Холерный вибрион регулярно находят в разных концах земного шара, в том числе и у нас. В результате глобального потепления меняются ареалы обитания https://dumskaya.net/news/gitelej-odesskoj-oblasti-atakuyut-kleschi-no-sre-019096/ энцефалитных клещей и различных видов комаров, которые переносят целый ряд опасных инфекций. С какой проблемой мы можем столкнуться завтра, предсказать трудно, но решать ее будут в первую очередь эти «восемь с половиной ставок». Если их, конечно, не реорганизуют до полной недееспособности.
Надолго ли нам хватит нынешнего запаса прочности?
Автор - Виктор Босняк
ЧУМА
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https://www.sovsekretno.ru/articles/chuma/ Автор: Лариса КИСЛИНСКАЯ 01.10.1998 Таисия БЕЛОУСОВА, обозреватель«Совершенно секретно»
Интереснейшие выводы..
После развала СССР начала разваливаться и противочумная система. В бывших союзных республиках из-за нехватки денег, отсутствия транспорта эпиднадзор уже не может осуществляться в прежнем объеме. А это значит, что в любой момент люди, находящиеся на территории природных очагов, могут стать жертвами стремительно распространяющейся эпидемии легочной чумы. На автомашинах и поездах «черная смерть» в два счета доберется и до России, в противочумной системе которой дела обстоят не лучше. Из-за недостаточного финансирования в ряде учреждений произвели сокращения кадров. Не имея денег на выплату зарплаты, сотрудников стали отправлять в бессрочные отпуска, что вызвало массовое увольнение специалистов. Старшее поколение уходит на пенсию, молодежь в противочумную систему практически не идет
В 1995 году Всемирная организация здравоохранения сообщила нам об эпидемии легочной чумы в Индии. Тогда в Москве были развернуты карантинные госпитали, в которых выдерживали и проверяли всех, кто прилетал из Индии. А как вы думаете, что случится, если эпидемия легочной чумы вспыхнет (не дай то Бог!) в той же Чечне, где нет не только противочумной станции, но и обычных врачей раз-два и обчелся? Только люди, посвятившие борьбе с чумой десятки лет, осознают, какой ужас ожидает всех нас.
Два года назад в письме к помощнику президента А.Я.Лифшицу ветераны-чумологи популярно объясняли, к чему приведет недофинансирование противочумной системы. На какое-то время положение улучшилось, а потом деньги снова перестали выделять. В 1997 году чумологи не выдержали и написали письмо в Минздрав России. Если государство не может, как раньше, финансировать противочумную службу, то давайте проведем разумную реорганизацию. Вот вам ее план, где учтено все. Новая служба будет способна обеспечить эпидемиологическое благополучие России и обойдется ей не дороже, чем в 1996 году. Письмо подписали известные ученые - академик И.В.Домарадский, профессора М.И.Леви и Ю.Г.******, доктора наук Н.Н.Басова, Л.А.Ряпис, Е.В.Ротшильд, бывшие руководители Главного управления карантинных работ и отдела особо опасных инфекций Л.М.Марчук, К.А.Кузнецова, Г.Д.Островский, сотрудники, проработавшие в противочумной системе десятки лет, - Р.С.Зотова, И.В.Худяков и другие. Ответить им никто не соизволил.
Господа чиновники всех рангов и мастей, от которых зависит судьба противочумной службы! Контроль за чумой и иной заразой утрачивается не по дням, а по часам! Мы не знаем, где и когда может вспыхнуть эпидемия. В природных очагах, там, где еще работают противочумные станции, специалисты постоянно выделяют у грызунов культуру чумного микроба. Прививки против чумы у нас делают по строгим показаниям лишь тем, кто работает в опасных зонах. К тому же вакцина не спасает от заражения, а только облегчает течение болезни. Так что подхватить чуму народу - раз плюнуть! Учитывая же общее состояние отечественного здравоохранения, можно предсказать наше будущее. Если в ближайшее время не укрепить противочумную службу, то месть чумы будет жестокой. И вполне вероятно, что в 2000 году россияне начнут вымирать, как мамонты.