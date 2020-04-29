Секретні лабораторії США в Україні. Як брешуть рупори Кремля. ВIДЕО

Черговий випуск "Без цензури" присвячено атаці конспірологічного маразму московської пропаганди проти розуму українців. Інформпростір завалено повідомленнями про "секретні лабораторії США", які "випробовують біологічну зброю".

Хто в Україні просуває маразматичну конспірологію Кремля, особливо небезпечну на тлі епідемії коронавірусу? Як український канал перетворився на фабрику фейків, що діє в унісон із російськими засобами масової дезінформації? Та яку максимальну кількість постулатів російської пропаганди можна запхнути у максимально короткий відрізок ефіру? Перевіряє Богдан Буткевич.

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