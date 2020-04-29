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"Це не вхід закритий, а вихід на окрему терасу. Інтерес був у самому шоу, а не в тому, щоб закрити по-справжньому", - Береза показав недозакритий Олегом Ляшком ресторан "Велюр". ВIДЕО

Екснардеп Борислав Береза показав недозакритий екснардепом Олегом Ляшком ресторан "Велюр".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому видно, що вхід у ресторан ніхто і не збирався замуровувати, Береза ​​опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

"Насправді все дуже погано. Це не вхід закритий, а вихід на окрему терасу ... Це була піар-акція незрозуміло для кого ... Мабуть, інтерес був у шоу, а не в тому, щоб закрити по-справжньому", - каже Береза.

Також дивіться: "Люди на карантині, а вони откривають оце дороге, гламурне гімно, щоб жрать!" -ексдепутат Ляшко "замурував" вхід до ресторану "Велюр". ВIДЕО

Автор: 

Ляшко Олег (1019) ресторани (337) Береза Борислав (152) Тищенко Микола (352)


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Топ коментарі
+27
Основний посил 8%-вих - не такий вже Ляшко п#дар у порівнянні з зеленими шмакляками.
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29.04.2020 16:14 Відповісти
+21
Більша частина того народу вже виздоровіла, але залишилась невеличка невиліковна - упорота клініка.)))
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29.04.2020 16:23 Відповісти
+19
Перечитав ще раз коменти 8%-вих з першої новини... Поржав
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29.04.2020 16:11 Відповісти
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Перечитав ще раз коменти 8%-вих з першої новини... Поржав
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29.04.2020 16:11 Відповісти
Основний посил 8%-вих - не такий вже Ляшко п#дар у порівнянні з зеленими шмакляками.
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29.04.2020 16:14 Відповісти
посил 8%-вих був рік тому народом України
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29.04.2020 16:19 Відповісти
Більша частина того народу вже виздоровіла, але залишилась невеличка невиліковна - упорота клініка.)))
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29.04.2020 16:23 Відповісти
Не "виздоровіла" а намінуточку прозрєла, бо по Г+Г перестали показувать новини про бєшену стоімость борщового набору.
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29.04.2020 16:48 Відповісти
На жаль 8% невиліковних!)))
Ви такі кумедні у своїх потугах! Але не можу не визнати- користь від вас є, саме завдяки паланню ваших сідниць взимку було тепло й Україна менше грошей витратила на опалення!
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29.04.2020 16:54 Відповісти
Я не 73% і не 25%, але в мене питання: як ти, українськомовний українець, міг торік проголосувати за російськомовного неукраїнця?
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29.04.2020 21:03 Відповісти
Босой, той "народ" послав себе у турборєжимноє путішествіє, тільки чомусь запасних штанів не взяв.
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29.04.2020 16:52 Відповісти
так Ляшко тільки й міг закрити... виход - соотвєцтвєнно дізорійєнтації *)))
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29.04.2020 16:31 Відповісти
Эта **** еще смеется с Ляшка, вместо того, чтобы закрыть свою пасть и свой ресторан.
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29.04.2020 16:35 Відповісти
йому же навіть заплатила за піноблоки, заради зайвої реклами.
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29.04.2020 16:58 Відповісти
ой. блін, не побачив, кому лайкнув...
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29.04.2020 16:59 Відповісти
"Це не вхід закритий, а вихід на окрему терасу. Інтерес був у самому шоу, а не в тому, щоб закрити по-справжньому", - Береза показав недозакритий Олегом Ляшком ресторан "Велюр" - Цензор.НЕТ 4517
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30.04.2020 02:44 Відповісти
Та да, сколько с утра было желающих за Ляшка жопу рвать. А тут ой.
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29.04.2020 16:28 Відповісти
Поржав и хорошо ,,, а теперь срочно на процедуры .Санитары небось тебя уже обыскались .! .
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29.04.2020 16:52 Відповісти
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29.04.2020 17:22 Відповісти
Хаха, вот Шлюшко молодец, и пропиарился и отношений не испортил.
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29.04.2020 16:11 Відповісти
Да мы и так знаем хто такой ляшка-шяшка
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29.04.2020 16:11 Відповісти
Ляшко, как всегда, пошёл через зад....
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29.04.2020 16:11 Відповісти
Зато рррадикально !
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30.04.2020 06:42 Відповісти
Цікаво, від чого це відволікається увага цією виставою?
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29.04.2020 16:12 Відповісти
хіба у берези є якийсь задум?...на антиляшківщині рішив попіаритись,
може наверху помітять , щось запропонують, він же ж тоже х.з в чомусь експерт
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29.04.2020 16:33 Відповісти
навпаки, привертається... Карантин закінчується...
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29.04.2020 17:00 Відповісти
А в чем собсно дело? Ляшко показал как надо зетипилов строить. А вот ты, Береза, шо сделал полезного окромя языком чесать?
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29.04.2020 16:12 Відповісти
хз о чем речь?судя по видео Бигуса этот вход заложенный, именно тот куда вся киздобратия захаживала.
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29.04.2020 21:20 Відповісти
херь разная из щелей повылазила
которых ранее от корыта отлучили
наверное чуют шо то крысы
революция скоро опять будет
а петр алексеевич никому не заложил?)
или никого) не, правильно надо говорить
куда ... за воротник))
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29.04.2020 16:12 Відповісти
нє гаварітє про ліваруцію - тєма закрита - кіна нє будіт
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29.04.2020 16:32 Відповісти
ніхто вкладивать лярди вкладивать нє станєт - тут всьо пєрєварачівайєца обратно - опосля оранжевого майдану, такі, шапкокрада вибралі, а послє Євромайдана антімайдан торжествуйєт. А у народа рєсурсов на ліваруцію нєт - всьо на карантін потрачєно - впєрєді дачі/огороди. Так шо протєст возможен як гусєй порєжут - в ноябрє/дікабрє
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29.04.2020 16:38 Відповісти
Моментальная реакция. Нацполиция отправила следственную группу по факту замуровывания ресторана Велюр.
Судя по тому, что им для этого даже заявления не понадобилось - по приказу руководства НПУ.
Похоже на шоу.
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29.04.2020 16:14 Відповісти
Тищенко, скорее всего, и заплатил ляшку за пиар бодеги.
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29.04.2020 16:14 Відповісти
Що спільного між Ляшком і Велюром? У Велюр і Ляшка можна потрапити через задній вхід.
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29.04.2020 16:16 Відповісти
Ляшко без оплаты, просто так никогда ничего не делает. Политическая проститутка по вызову. Потому и долларовый миллионер
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29.04.2020 16:15 Відповісти
Думаю, Ляшко вообще заранее с владельцем договорился, сюжет и сценарий согласовал и утвердил.
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29.04.2020 16:15 Відповісти
согласно прейскуранту на вилы и корову
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29.04.2020 16:31 Відповісти
О!, і я про те ж саме! П-р ще й бабло з Колі здер, за свою "акцію"!
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29.04.2020 17:01 Відповісти
Не, "соромно" - это не про него.
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29.04.2020 16:17 Відповісти
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29.04.2020 16:19 Відповісти
)) задний проход значит заложил. под натурала закосил.
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29.04.2020 16:17 Відповісти
Давайте подякуємо Березу за таке фейєричне розслідування. )) Нам так не вистачає хороших новин...((((
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29.04.2020 16:20 Відповісти
Береза в курсе,не раз в Велюр захаживал раз знает где какой выход.
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29.04.2020 21:13 Відповісти
Там напротв этого ,,Велюра,, через дорогу живет целая когорта доброжелателей, которым известен номер мобильника Березы
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30.04.2020 06:47 Відповісти
Ляшко не такой дурак чтоб перепутать вход в ресторан и выход на террасу. а значит или зассал или договорняк с владельцем.
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29.04.2020 16:19 Відповісти
Это как ,,потусовался,, с Герусом - потаскал за пижак из угла в угол, но в морду так и не дал
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30.04.2020 06:49 Відповісти
Олежка как всегда, в своем репертуаре. https://www.youtube.com/watch?v=KHjDGM6NXzA Як Ляшко режисує і знімає свої «подвиги»
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29.04.2020 16:21 Відповісти
конкурирующая фирма в лице Бляхера-Березы прибыла)
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29.04.2020 16:22 Відповісти
А это видео Берёзы не пиар-акция ?
Что же он не привёз миксер бетона М600, и не замуровал ?
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29.04.2020 16:23 Відповісти
С языка снял .))👍
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29.04.2020 16:26 Відповісти
Депутаты и депутатки тайно стригуться в секретных перукарнях прямо в ВР КАБМИНА И АП
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29.04.2020 16:24 Відповісти
*стригутся* отвечает на вопрос *что делают* (пишется без Ь), а значит, и *стригутся* без Ь.
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29.04.2020 17:25 Відповісти
Б.Береза молодець, всі б були такі ще українці як він!
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29.04.2020 16:34 Відповісти
Ляшко - плохой, Тищенко - хороший и БЕРЕЗА при-нём, при-нём.....приём.....
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29.04.2020 16:34 Відповісти
Другой клоун заревновал. Подумал что на его месте должен был быть он.
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29.04.2020 16:39 Відповісти
Как будто кто не знает пиарщика до мозга костей Ляшко.. он в своем репертуаре , а на сцене Рады его с успехом заменяют Рабинович, Королевская и Шахов.
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29.04.2020 16:39 Відповісти
Даже Бубочку по пиару обошел? Или нет?
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29.04.2020 16:43 Відповісти
Бубочка по сравнению с этими " профи", 3 я лига дворового футбола. .
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29.04.2020 16:53 Відповісти
Кто-нибудь ещё из страждущих, ищущих, и на их огорчение с каждым днём всё сильней забываемых- так сказать, из "недавних" подтянется?
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29.04.2020 16:41 Відповісти
"Це не вхід закритий, а вихід на окрему терасу. Інтерес був у самому шоу, а не в тому, щоб закрити по-справжньому", - Береза показав недозакритий Олегом Ляшком ресторан "Велюр" - Цензор.НЕТ 487. .
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29.04.2020 17:16 Відповісти
"Це не вхід закритий, а вихід на окрему терасу. Інтерес був у самому шоу, а не в тому, щоб закрити по-справжньому", - Береза показав недозакритий Олегом Ляшком ресторан "Велюр" - Цензор.НЕТ 8519
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29.04.2020 17:20 Відповісти
Тим часом
"Це не вхід закритий, а вихід на окрему терасу. Інтерес був у самому шоу, а не в тому, щоб закрити по-справжньому", - Береза показав недозакритий Олегом Ляшком ресторан "Велюр" - Цензор.НЕТ 309
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29.04.2020 17:39 Відповісти
****, это ж не Эпицентр...
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29.04.2020 21:40 Відповісти
А одна жинка с Краматорска хотела укрзалезнице продать бракованные маски на 10 млн гривен.
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29.04.2020 22:39 Відповісти
короче, нарид хотел шоу и видосики - хавай.Те ибо больше показывать нечего.
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29.04.2020 17:39 Відповісти
То хто заважає Березі підвезти ще блоків
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29.04.2020 17:50 Відповісти
А ти, Береза, взяв би та й дозакладав. А то сам нічого не робиш, тільки критикуєш.
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29.04.2020 17:55 Відповісти
пізно...цей 3.14дар гроші уже отримав
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29.04.2020 19:09 Відповісти
виконавці заказного шоу могли просто не знати, що ресторан на двоє дверей.)))
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29.04.2020 19:47 Відповісти
та і незаказного теж )))) дивлячись як готувалися і з якої сторно до ресторану йшли - на перших дверях зупинилися і вирішили, що все. а що апартаменти аж на двоє дверей ... пагана підготовка.
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29.04.2020 19:49 Відповісти
Ляшко в своем репертуаре - первым делом он всегда заботится о заднем проходе, искренне полагая его главным.
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29.04.2020 20:41 Відповісти
Молодца! Гарно поєднав всякі тонкощі. Аплодую.
Хоча в тому древньому фільмі цей молодий дядько курячи намекував, що користувався лише головним входом, а через задній не заходили. Я в це не вірю, але можливо тоді так і було. Тільки не зараз. Зараз гроші інші. Для VIP послуг завжди всі двері відчинені.
Не зрозуміло тільки хто проплатив це шоу. Мабуть хтось демонстрував, що за борги корову забрали, а вили залишили. Щоб стояв на вході. Поки не покличуть.
То ж він ще повернеться. Але з виделкою.
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30.04.2020 11:20 Відповісти
Ляшко Копперфильд , ну и скотыняка.
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29.04.2020 20:58 Відповісти
Ляшко решил освоить строительную профессию, сменил вилы на мастерок.
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29.04.2020 21:57 Відповісти
Ідея Революції Гідності
народилася не від хорошого життя. Тепер ми дозволяємо їй не від хорошого життя
померти! Революція Гідності, якщо її не доводять до кінця- завжди м'яко перетворюється в гибридну Контреволюцію Негідників!
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29.04.2020 22:23 Відповісти
А корову чего не привёл.
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29.04.2020 22:37 Відповісти
Важко сказати, що ахмєтко-рошенівський клоун замислив, але його кар'єра закінчена, як і багатьох інших слабозадих.
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30.04.2020 00:37 Відповісти
Кар'єра таких клоунів не закінчується. Надто багато бабла вкладено в їх впізнаваність та їхнє вміння пиз*іти поки ті пиз*ять. Його послали в карантин до чергових виборів. Такі не вмирають. Як, для прикладу, Тимошенко.
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30.04.2020 09:44 Відповісти
Ти знову замурував Ляшка. Генія мислі і отца ахметовської демократії. Скотиняка така. Тьфу на Тебе!
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30.04.2020 09:26 Відповісти
ВлагоЛяшко хотів намахати народ, а для Колі Насоса провести рекламу Велюра)))
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30.04.2020 10:12 Відповісти
 
 