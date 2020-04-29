"Це не вхід закритий, а вихід на окрему терасу. Інтерес був у самому шоу, а не в тому, щоб закрити по-справжньому", - Береза показав недозакритий Олегом Ляшком ресторан "Велюр". ВIДЕО

Екснардеп Борислав Береза показав недозакритий екснардепом Олегом Ляшком ресторан "Велюр".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому видно, що вхід у ресторан ніхто і не збирався замуровувати, Береза ​​опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

"Насправді все дуже погано. Це не вхід закритий, а вихід на окрему терасу ... Це була піар-акція незрозуміло для кого ... Мабуть, інтерес був у шоу, а не в тому, щоб закрити по-справжньому", - каже Береза.

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