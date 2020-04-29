"Це не вхід закритий, а вихід на окрему терасу. Інтерес був у самому шоу, а не в тому, щоб закрити по-справжньому", - Береза показав недозакритий Олегом Ляшком ресторан "Велюр". ВIДЕО
Екснардеп Борислав Береза показав недозакритий екснардепом Олегом Ляшком ресторан "Велюр".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому видно, що вхід у ресторан ніхто і не збирався замуровувати, Береза опублікував на своїй сторінці в соцмережі.
"Насправді все дуже погано. Це не вхід закритий, а вихід на окрему терасу ... Це була піар-акція незрозуміло для кого ... Мабуть, інтерес був у шоу, а не в тому, щоб закрити по-справжньому", - каже Береза.
Топ коментарі
+27 Oljik
показати весь коментар29.04.2020 16:14 Відповісти Посилання
+21 Oljik
показати весь коментар29.04.2020 16:23 Відповісти Посилання
+19 Никонор Босой
показати весь коментар29.04.2020 16:11 Відповісти Посилання
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Ви такі кумедні у своїх потугах! Але не можу не визнати- користь від вас є, саме завдяки паланню ваших сідниць взимку було тепло й Україна менше грошей витратила на опалення!
може наверху помітять , щось запропонують, він же ж тоже х.з в чомусь експерт
которых ранее от корыта отлучили
наверное чуют шо то крысы
революция скоро опять будет
а петр алексеевич никому не заложил?)
или никого) не, правильно надо говорить
куда ... за воротник))
Судя по тому, что им для этого даже заявления не понадобилось - по приказу руководства НПУ.
Похоже на шоу.
Что же он не привёз миксер бетона М600, и не замуровал ?
Хоча в тому древньому фільмі цей молодий дядько курячи намекував, що користувався лише головним входом, а через задній не заходили. Я в це не вірю, але можливо тоді так і було. Тільки не зараз. Зараз гроші інші. Для VIP послуг завжди всі двері відчинені.
Не зрозуміло тільки хто проплатив це шоу. Мабуть хтось демонстрував, що за борги корову забрали, а вили залишили. Щоб стояв на вході. Поки не покличуть.
То ж він ще повернеться. Але з виделкою.
народилася не від хорошого життя. Тепер ми дозволяємо їй не від хорошого життя
померти! Революція Гідності, якщо її не доводять до кінця- завжди м'яко перетворюється в гибридну Контреволюцію Негідників!