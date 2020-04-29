На одноразові виплати ветеранам війни виділено 1,3 млрд грн, - Лазебна. ВIДЕО
З бюджету України виділено 1,3 млрд грн на одноразові виплати ветеранам війни.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це під час брифінгу 29 квітня повідомила міністр соцполітики Марина Лазебна.
"Щорічно напередодні травневих свят понад мільйон ветеранів і жертв нацистських переслідувань отримують разову грошову допомогу до 5 травня. У 2020 році вона становитиме від 900 грн до 4120 грн залежно від категорії", - повідомила міністр.
За її словами виплати за категоріями розділяться так:
- ветерани війни I групи інвалідності - 4120 грн,
- ветерани війни II групи інвалідності - 3640 грн;
- ветерани війни IIІ групи інвалідності - 3160 грн;
- учасники бойових дій - 1390 грн;
- особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною - 4120 грн;
- члени сімей загиблих, дружини і чоловіки померлих осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, подружжя померлих учасників бойових дій, учасники війни, визнані за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин - по 900 грн.
Лазебна додала, що станом на 28 квітня 843 тис. ветеранів вже отримали такі грошові виплати.
Топ коментарі
+6 Александр Пушкин #84240
показати весь коментар29.04.2020 17:36 Відповісти Посилання
+6 Ксен Ляпін
показати весь коментар29.04.2020 17:41 Відповісти Посилання
+6 XENOmorph X #463378
показати весь коментар29.04.2020 17:51 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.Відкрийте закон про ветеранів ВОВ ..Там здається всі хто *воював * до 1956 року Ё
Стаття 4. Ветерани війни
Ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав.
До ветеранів війни належать: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни.
Вам самим не смішно з такої цифри? Де їх стільки може бути? В москалів таке саме,кожен рік ветеранів,все більше і більше.
Я ( 4 волна мобилизации) получил 1390 где-то три недели назад.
Итак - это все евреи, которые жили в 1939-1945 году.
Я правильно понял?
Хохлы, они ж не жертвы, а последний мой родственник-ветеран войны помер лет 20 назад.
З цього приводу було багато анекдотів. Один із таких.
Заходить мужик і бачить над таким куточком напис - ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ КУЛИКОВСЬКОЇ БИТВИ.
Мужик до продавчині - ви що! Це ж було коли!
Продавчиня - нічого не знаю! Довідки приносять ми й відпускаєм!