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На одноразові виплати ветеранам війни виділено 1,3 млрд грн, - Лазебна. ВIДЕО

З бюджету України виділено 1,3 млрд грн на одноразові виплати ветеранам війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це під час брифінгу 29 квітня повідомила міністр соцполітики Марина Лазебна.

"Щорічно напередодні травневих свят понад мільйон ветеранів і жертв нацистських переслідувань отримують разову грошову допомогу до 5 травня. У 2020 році вона становитиме від 900 грн до 4120 грн залежно від категорії", - повідомила міністр.

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За її словами виплати за категоріями розділяться так:

- ветерани війни I групи інвалідності - 4120 грн,
- ветерани війни II групи інвалідності - 3640 грн;
- ветерани війни IIІ групи інвалідності - 3160 грн;
- учасники бойових дій - 1390 грн;
- особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною - 4120 грн;
- члени сімей загиблих, дружини і чоловіки померлих осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, подружжя померлих учасників бойових дій, учасники війни, визнані за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин - по 900 грн.

Лазебна додала, що станом на 28 квітня 843 тис. ветеранів вже отримали такі грошові виплати.

Автор: 

ветерани (1090) соцвиплати (313) Лазебна Марина (167)


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Топ коментарі
+6
я овт постоянно задаюсь вопросом, когда это победоносная вакханалия закончится!!! Простая арифметика, на конец Второй мировой пусть будет участнику, минимально 18-19, это сейчас они имеют от 95 лет!!! кажется кого то ********** со статистикой !! скорее всего у них уже дети умерли, согласно статистики продолжительности жизни!! в нашей стране!!
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29.04.2020 17:36 Відповісти
+6
********* неприкрите 1,3 мільярди 10 ці столітніх КГБ шникам..Бо саме вони могли дожити до таких років з великими пенсіями і санаторними,госпітальними лікуваннями.
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29.04.2020 17:41 Відповісти
+6
Лазебная добавила, что по состоянию на 28 апреля 843 тыс. ветеранов уже получили подобные денежные выплаты.Источник: https://censor.net/n3192457

Вам самим не смішно з такої цифри? Де їх стільки може бути? В москалів таке саме,кожен рік ветеранів,все більше і більше.
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29.04.2020 17:51 Відповісти
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я овт постоянно задаюсь вопросом, когда это победоносная вакханалия закончится!!! Простая арифметика, на конец Второй мировой пусть будет участнику, минимально 18-19, это сейчас они имеют от 95 лет!!! кажется кого то ********** со статистикой !! скорее всего у них уже дети умерли, согласно статистики продолжительности жизни!! в нашей стране!!
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29.04.2020 17:36 Відповісти
********* неприкрите 1,3 мільярди 10 ці столітніх КГБ шникам..Бо саме вони могли дожити до таких років з великими пенсіями і санаторними,госпітальними лікуваннями.
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29.04.2020 17:41 Відповісти
100 % ..
.Відкрийте закон про ветеранів ВОВ ..Там здається всі хто *воював * до 1956 року Ё
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29.04.2020 17:44 Відповісти
К ним приравнены участники АТО/ООС, они также получили выплаты как ветераны войны кацапо-украинской.
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29.04.2020 17:52 Відповісти
кацапо-украинской войны.
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29.04.2020 17:52 Відповісти
Не підходить, у нас законодавчо москалі ще не визнані нацистами, Ежегодно накануне майских праздников более миллиона ветеранов и жертв нацистских преследований получают разовую денежную помощь до 5 мая. Источник: https://censor.net/n3192457
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29.04.2020 17:59 Відповісти
То, что у вас они не признаны не значит, что они нацисто-рашисты. Так что все верно делают ЗЫ. Кстати, выплаты эти при ПАПе еще введены
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29.04.2020 18:08 Відповісти
Если цензор не раскрыл полность тему, это не значит, что это не так -
Стаття 4. Ветерани війни
Ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав.
До ветеранів війни належать: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни.
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29.04.2020 18:15 Відповісти
Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
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29.04.2020 18:16 Відповісти
"До ветеранів війни належать: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни." - отношение к Второй Мировой имеют пару тысяч!! Какое отношение к ВМВ имеют все остальные категории граждан!????????????? НИКАКОЕ!! почему их положенные выплаты приурочивают к этому моменту, победобесию??
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29.04.2020 20:31 Відповісти
Их положение приурочено не ко дню победы а к 5 мая, проще говоря, решили свести в единый закон все категории, принимавшие участия в боевых действий и лиц, которые к ним относятся и выплачивать им в один день шоб не **.ть с**е мозги, выплаты били изначально ВОВ к 9 мая, сейчас свели все категории и нашли оптимальную дату 5 мая, и ко дню примерения и ко дню победы над нацизмом. Почитай ст.ст. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Закона, и ты поймешь какое количество разных категорий и участников разных военных конфликтов за 20-21 столетия туда входят, думаешь, будут каждый день кому то чт ото выплачивать? Нет, собрали всех и к 5 мая, что тут не понятного?
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29.04.2020 20:53 Відповісти
Ветеран войны может быть не обязательно тот кто воевал . К этой категории зачисляют например военных ликвидаторов аварии на ЧАЭС , ставших инвалидами , вследствие болезней вызванных действием радиации ,и другие . .
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29.04.2020 17:58 Відповісти
Ліквідатори отримують по іншим статтям.
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29.04.2020 18:00 Відповісти
Я говорю про то что ликвидатор аварии на ЧАЭС , военный срочник , инвалид 1 - 2 группы ,получивший инвалидность вследствие болезней вызванных действием радиации , получает в собесе статус и удостоверение ветерана вследствие войны ,, и получает эти выплаты как ветеран войны . Это есть в законе .
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29.04.2020 18:21 Відповісти
Сорри , - инвалида вследствие войны .
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29.04.2020 18:46 Відповісти
я - особа, припівняна до цих ветеранів. Відповідно до Закону, який наводить Дмитро Чуб.
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29.04.2020 18:36 Відповісти
Давайте на чистоту,ці ветерани воювали проти нацистів,щоб їх комуністи продовжували вбивати і садити в концтабори.Комуняки вбили українців більше,ніж нацисти.Я взагалі не розумію,яку таку перемогу,багато хто з українців ще до нині святкує?
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29.04.2020 17:49 Відповісти
Упівці теж ветерани війни і отримують ці кошти.
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29.04.2020 18:03 Відповісти
ветеранов и жертв нацистских преследований Источник: https://censor.net/v3192457
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29.04.2020 18:12 Відповісти
https://censor.net/user/173780 Та скільки тих воїнів УПА.І вони воювали дійсно за вільну Україну.Я ж за них нічого не казав.
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29.04.2020 19:46 Відповісти
вот тебе и электронная перепись населения
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29.04.2020 17:49 Відповісти
Лазебная добавила, что по состоянию на 28 апреля 843 тыс. ветеранов уже получили подобные денежные выплаты.Источник: https://censor.net/n3192457

Вам самим не смішно з такої цифри? Де їх стільки може бути? В москалів таке саме,кожен рік ветеранів,все більше і більше.
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29.04.2020 17:51 Відповісти
Чому Україна взагалі має це все сплачувати? Всі питання до московитів,вони правоприємники сесесеру.
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29.04.2020 17:53 Відповісти
Афганцы, и те кто читал в Праге " Идите домой. Водки нет" тоже УБД.
Я ( 4 волна мобилизации) получил 1390 где-то три недели назад.
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29.04.2020 17:55 Відповісти
Це все добре. Хочеться зрозуміти звідки гроші на ці виплати
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29.04.2020 18:09 Відповісти
Так надо было так и сказать, что ветеранов всех войн.
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29.04.2020 18:16 Відповісти
й на куліковім полі
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29.04.2020 18:21 Відповісти
!ветеранов и жертв нацистских преследований Источник: https://censor.net/v3192457
Итак - это все евреи, которые жили в 1939-1945 году.
Я правильно понял?
Хохлы, они ж не жертвы, а последний мой родственник-ветеран войны помер лет 20 назад.
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29.04.2020 18:16 Відповісти
19+55+19=93 роки
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29.04.2020 18:19 Відповісти
Ежегодный грандиозный распил бабла.... Какие нахрен ветераны? Их на всю страну наверное двое осталось.... Миллионы ветеранов.... пипец.. их в 45 году столько не было ...
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29.04.2020 18:24 Відповісти
они походу размножаются, якось...
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29.04.2020 22:38 Відповісти
Моїй матері 90р лежить снопом вже рік, порахуйте скільки їй було коли вона "брала" Берлін ?
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29.04.2020 18:49 Відповісти
зе! смешные выделения ,как миниум все должно быть в евро и в 10 кратном размере !!! урежь зарплату депутатам на 90% в связи с агресией кацапни !!!потому как там 90 % кацапсинские шпионы !!!
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29.04.2020 18:56 Відповісти
Вместо поддержать малый бизнес, поддерживаюсь опять ветераны. Поддержите внуков и правнуков этих ветеранов, чтобы могли в свою очередь помочь старшим. Это ж так просто. Нахрена то постоянное проедание в ручном режиме.
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29.04.2020 19:02 Відповісти
В совкові часи в магазинах були куточки для ветеранів. Якщо в самому магазині окрім хліба, макаронів та лимонаду "буратино" нічого не було , то в ветеранському куточку -розчиннакава, згущене молоко, шоколадні набори...(не дивуйтесь при совку це були делікатеси! Не для всіх!)
З цього приводу було багато анекдотів. Один із таких.
Заходить мужик і бачить над таким куточком напис - ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ КУЛИКОВСЬКОЇ БИТВИ.
Мужик до продавчині - ви що! Це ж було коли!
Продавчиня - нічого не знаю! Довідки приносять ми й відпускаєм!
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29.04.2020 19:12 Відповісти
Тем, кого призвали в 1945 году должно быть не менее 93 года. Где эти ветераны?
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29.04.2020 19:16 Відповісти
Какой войны???? Где столько ветеранов они насчитали??? Более миллиона??? На дворе 2020 год! ВОВ ( Вторая Мировая) закончилась 75 !!!! лет назад!!!! Они что в колясках воевали или в животах у мам????
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29.04.2020 19:44 Відповісти
А якщо читати уважніше? Там не написано "ветеранів ВОВ", чи не так? Ветеранів [різних війн] та " жертв нацистських переслідувань". Так складається?
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29.04.2020 20:05 Відповісти
Каких ещё войн? В чужих странах? С какого перепуга???? Пускай уточнят. Это народные деньги и народ имеет право знать куда уходят его миллионы!!!!
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29.04.2020 20:44 Відповісти
Чому ж "в чужих"? Учасники бойових дій на сході України, у ході російсько-української війни також отримають допомогу.
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30.04.2020 09:47 Відповісти
А про "жертв" так вообще анекдотично. Так их переслідували, что они почти до ста лет дожили))) круто, пережили тех, кого не преследовали и ещё им деньги за это, в размере двух пенсий тех, кто по 40 лет отработал и платил налоги!?!?!!!
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29.04.2020 20:51 Відповісти
Чім далі від другої світової, тим більше що ветеранів.
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29.04.2020 19:45 Відповісти
Как и "чернобыльцев"
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29.04.2020 20:41 Відповісти
клоунские ветераны.
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29.04.2020 20:04 Відповісти
 
 