На одноразові виплати ветеранам війни виділено 1,3 млрд грн, - Лазебна. ВIДЕО

З бюджету України виділено 1,3 млрд грн на одноразові виплати ветеранам війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це під час брифінгу 29 квітня повідомила міністр соцполітики Марина Лазебна.

"Щорічно напередодні травневих свят понад мільйон ветеранів і жертв нацистських переслідувань отримують разову грошову допомогу до 5 травня. У 2020 році вона становитиме від 900 грн до 4120 грн залежно від категорії", - повідомила міністр.

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За її словами виплати за категоріями розділяться так:

- ветерани війни I групи інвалідності - 4120 грн,

- ветерани війни II групи інвалідності - 3640 грн;

- ветерани війни IIІ групи інвалідності - 3160 грн;

- учасники бойових дій - 1390 грн;

- особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною - 4120 грн;

- члени сімей загиблих, дружини і чоловіки померлих осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, подружжя померлих учасників бойових дій, учасники війни, визнані за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин - по 900 грн.

Лазебна додала, що станом на 28 квітня 843 тис. ветеранів вже отримали такі грошові виплати.