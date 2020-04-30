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Новини Відео Вибухи на складі в Балаклії
29 339 187

Перший вибух на арсеналі в Балаклії 23 березня 2017-го - ракети "Куб". ВIДЕО камер спостереження

Джерела Цензор.НЕТ отримали ексклюзивне відео моменту першого вибуху на складах у Балаклії 23 березня 2017 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це відео зроблено камерою спостереження 65-го арсеналу.

Вибух стався о 2:45 на майданчику зберігання старих зенітних ракет "Куб". На відео добре помітно, що вибух не був підземним, і що сталося займання твердого палива і розліт палаючих фрагментів палива зенітних ракет.

Одне це відео спростовує заяву Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, що вибух стався внаслідок "кумулятивно-фугасного заряду". У цьому випадку тверде паливо б не запалало, а ракети просто розлетілися б у різні боки, здетонувати могли тільки бойові частини.

Також читайте: Чумак оскаржив висновки ТСК щодо вибухів у Балаклії: "Є докази, що перші вибухи були не з-під землі"

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вибух (4527) зброя (7543) Балаклія (280) склад (183)


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Топ коментарі
+38
Что ни день, то власть ловят на непрофессионализме, подтасовках и откровенной лжи. И мы это терпим, терпим, терпим...
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30.04.2020 09:45 Відповісти
+30
Не получается засРашку отмазать
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30.04.2020 09:49 Відповісти
+26
зебилы, разве вы не видите на первых секундах порошенко со спичками? да, да именно он лично поджигал ракету "куб".
а зеленский молодец, просто взял и прекратил производтство ракетного топлива закрыв профильный завод, теперь ни ракет "ольха", ни "нептун", ни даже "гром 2" больше не будут выпускать, следственно ничего не будет взрываться.
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30.04.2020 09:51 Відповісти
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Янек, Пєця і Зєля - три російських шпигуни. Вже сьогодні можна стверджувати, що їх протистояння удаване, постановочне. Наприклад Порошенко і Ахметов за Зеленьского отримує ще більше прибутку, ніж раніше. А вся Україна лежить на больовому прийомі і схоплена за кадик.
Тільки громадянське суспільство може змінити стан речей. Зєлю геть. Дострокові. Українців вчергове пошили в дурні. Зєля виявивсь таким самим російським шпигуном, як і Пєця.
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30.04.2020 10:17 Відповісти
Ага, только твоя Бахня вся в белом. Скоро еще и в белых тапочках будет.
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30.04.2020 10:35 Відповісти
Колишній заступник генпрокурора Віктор Чумак повністю спростовує версію ТСК, згідно з якою вибухи почалися через закладки у грунт.

Перший вибух на арсеналі в Балаклії 23 березня 2017-го - ракети "Куб" - Цензор.НЕТ 4562
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30.04.2020 10:26 Відповісти
Институт Бакариуса не поверил в версию Луценко - и это неправильно? А беспилотники нашли?
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30.04.2020 10:49 Відповісти
Как-то странно пропадает изображение в самый неподходящий момент.
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30.04.2020 10:32 Відповісти
оно не пропадает, это засветка матрицы камеры при взрыве, так и должно быть.
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30.04.2020 10:37 Відповісти
Понял. Спасибо.
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30.04.2020 10:39 Відповісти
Не важно, как трактовать сам взрыв арсенала. Важно трактовать события, которые этому предшествовали. Так же как АН-225 привёз сотню тонн гуманитарного коммерческого груза из Китая, так же он мог увезти сотню тонн боеприпасов на экспорт. Не думаю, что кому-то до этого арсенала было дело как среди боевиков ЛДНР, так и в РФ. Думаю им заинтересовались оружейные бароны. А они могут уже быть и в РФ и в США и в других местах. Кто-то нагрел на этом руки, а подрыв - то концы в воду...
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30.04.2020 10:36 Відповісти
т.е. версия что Раша виновата тебя не устраивает? Все с тобой ясно.
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30.04.2020 10:38 Відповісти
Версия устраивает любая. А моя версия тебя устраивает? На то они и версии, чтобы некоторые отбрасывать, а некоторые разрабатывать. Я за Шария, чтобы тебе было ещё яснее.
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30.04.2020 10:42 Відповісти
Шарий такой же фейкометчик в пользу россии,как и Арахамия.
Только Арахамия еще и возглавляет фракцию Зеленского в Раде, и это вообще жесть.

"Фейки Шария: разоблачение пророссийского пропагандиста."

https://censor.net.ua/resonance/3167451/feyiki_shariya_razoblachenie_prorossiyiskogo_propagandista
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30.04.2020 10:49 Відповісти
https://censor.net/resonance/3167451/feyiki_shariya_razoblachenie_prorossiyiskogo_propagandista
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30.04.2020 11:03 Відповісти
Это даже читать не буду. Многа букафф. Я смотрю блог Шария и мне это нравится. Бутусов - иного мнения. Партия Шария легальна, официально зарегистрирована. Это война. На войне часто бывает умышленная дезинформация. А бывает просто неточная информация, полученная из ненадёжных источников и её нельзя проверить. Бутусов - военный специалист, он может подвергнуть анализу эту информацию. А Шарий - за что купил - за то и продал. Он блогер. Ему кто-то слил это, а он не проверил, как Бутусов. В чём пророссийскоть? Обе стороны творили там беспредел. Да, представьте, издевались и убивали противника. Это война. И Шарий как может, пытается освещать её с другой стороны. Но это не есть пропаганда.
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30.04.2020 11:39 Відповісти
"А Шарий - за что купил - за то и продал. "

Тупой, не соображает что разносит?
Грязньій торгаш, зарабатьівающий рапространением фейков против СВОЕЙ страньі.
Он хуже скабеевьіх, соловьевьіх, киселевьіх.
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30.04.2020 11:45 Відповісти
А мне нравится, как он мочит прогнившую власть, которая реально хуже упомянутых вами лиц. Те - лишь пропагандисты. От них нет особого вреда. А наша власть - преступники, предатели национальных интересов, компрадоры и мародёры. Чужие дяди разграбили страну, уничтожили промышленность, медицину, армию, социалку, суды, милицию, тяжёлое машиностроение, химическую промышленность, корабле-самолёто-тпловозо-автомобиле-строение и космические технологии, фармакологию и науку, а наши власти на этом лишь разбогатели. Вот, например, узнал от Шария, что останавливают ядерные энергоблоки на АЭС. А наши средства массовой информации это не освещали. Мы десятками тонн завозим маски из Китая. Страна не способна к куску текстиля пришить или приклеить две резинки... И, да, РФ и её пропагандисты виноваты. Однозначно.
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30.04.2020 12:01 Відповісти
"Вот, например, узнал от Шария, что останавливают ядерные энергоблоки на АЭС. "

Меньше зависайте на говноканалах Шария, будете видеть, что пишут украинские.

"Кабмін через балансові обмеження зупиняє 3 енергоблоки АЕС, а 9 - переводить на знижену потужність. ДОКУМЕНТ"

https://censor.net/ua/news/3192327/kabmin_cherez_balansovi_obmejennya_zupynyaye_3_energobloky_aes_a_9_perevodyt_na_znyjenu_potujnist_dokument
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30.04.2020 12:04 Відповісти
А вы посмотрите анализ Шария и поймёте, какой у нас плохой уряд. Потому, что электростанции на угле вырабатывают более дорогую ЭЭ и экологически грязные. А "зелёный" тариф вообще - по заоблачным ценам и способ воровать деньги из бюджета. А об этом украинские СМИ рассказали? А в стране дефицит бюджета. Помню, Пабло Эскобар, пребывая в бегах с семьёй, чтобы согреть своего ребёнка сжигал доллары. Но у него их было очень много. Не то, что в Украине...
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30.04.2020 12:27 Відповісти
Ради интереса, собственной оценки когда-то смотрела пару видео. Потоки ненависти и скудоумия от закомплексованного чмошника, которьій самоутверждается, изрьігая это все, сидят перед камерой.
Смотрела и интервью с ним, где все его зависимости и комплексьі лились рекой.
Оно постоянно оглядьівадось на свою жену и спрашивало "а это можно говорить, рассказьівать?".
Крюкова, которая брала у него интервью, ржала над ним все интервью.
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30.04.2020 12:41 Відповісти
У вас субъективное мнение о нём и личная неприязнь. Я вам его не навязываю, будьте справедливы. Я высказал своё отношение, только и всего. И пользуюсь своим правом смотреть что мне интересно. Есть у него много противоречивого, но и есть полезное. Нужно отсеять семена от плевел. И вообще в Союзе я смотрел программу "Время" и присутствовал не политинформации, тем не менее слушал запрещённый "Голос Америки". Так и в этом случае. Можно послушать украинскую пропаганду и враньё про гуманитарный груз, а потом послушать обзор блогера на это событие.
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30.04.2020 12:53 Відповісти
Я свое мнение об этом ущербном составила и смотреть как его колбасит от ненависти не собираюсь. Альтернативньіе мнения можно получать из других источников, без истерик и брьізганья слюной.
Меня интересуют фактьі.
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30.04.2020 12:58 Відповісти
Бачите як гарно ми знайшли порозуміння. Ви отримуєте альтернативні думки з інших джерел й не збираєтеся дивитися як його ковбасить. А коли я людині сказав для ясності що я за нього - вам треба було просто проігнорувати. Будьте здорові. Вони всі не вартують нашіх нервів) От він на мене так не впливає. Можу собі дозволити.
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30.04.2020 13:12 Відповісти
Чому це я на форумі ПОВИННА ігнорувати?
Форуми і існують для висловлювання своїх думок, переконань.
Я ж не на вулиці до вас підійшла чи в кафе, коли ви з кимось обговорювали шарія.
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30.04.2020 13:18 Відповісти
Добре, ви праві. Форуми для цього. Я віддам перевагу в цьому випадку, щоб переконатися самому. Я його дивлюся приблизно півтора року, натрапив випадково. Може я ще не розібрався що він за російський пропагандист. Владу він критикує вміло, на мій погляд, й висвітлює війну частково з "того боку". А там - побачимо.
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30.04.2020 13:37 Відповісти
Береш Шарія і йдеш нах. Шо тобі не ясно?
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30.04.2020 13:52 Відповісти
Тобто ви за його політично партію не будете голосувати. А за яку? Переагітуйте мене. Раніше я був прихильником Ю. В. Тимошенко. Ось не знаю зараз кому віддати перевагу на наступних виборах.
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30.04.2020 14:15 Відповісти
Шарий ненавистник всего украинского, обожать его может, только московит или малоросс.
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01.05.2020 00:00 Відповісти
Что-то у этого Кацманавта из скафандра не пейсы, а борода и лапти торчат!
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30.04.2020 12:08 Відповісти
Дурик, я лапти и бороду надеваю поверх скафандра! А ты, смотрю, из ариев будешь? Чистокровный, эталонный, да? И пейсы тебе не по душе, и лапти...
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30.04.2020 12:13 Відповісти
От пропагандистов нет вреда???
Серьезно?
Всегда считал поклонников шария умственно отсталыми, но чтобы на столько...
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30.04.2020 12:24 Відповісти
Написано же для умственно-продвинутых - нет ОСОБОГО вреда. А значит есть. Но он не сравним с тем вредом, например, какой стране нанёс режим Порошенко. А поклонники Зеленского? 73%? Тоже умственно отсталые? Да вас, цицеронов, в стране с гулькин нос остался. В красную книгу вас нужно занести.
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30.04.2020 12:31 Відповісти
Идиот...то, что у кацапов в 2014м получилось захватить часть Украины, то, что некоторая местная вата оказывала противодействие ВСУ в наведении порядка и устранении иностранных захватчиков - прямая вина именно пропагандистов!
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30.04.2020 12:47 Відповісти
Да, вина пропагандистов в этом есть. А прямая вина на политическом руководстве РФ. А я что утверждал обратное? Я говорил, что Порошенко нанёс стране вред больший, нежели пропагандисты.
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30.04.2020 12:57 Відповісти
Пропагандисты и есть одно из видов оружия политического руководства РФ против Украины. И любимый тобой шарий - именно из этой обоймы антиукраинского оружия РФ.
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30.04.2020 13:08 Відповісти
Я не бачу в ньому нічого антиукраїнського або пророссійського. А ще я за врегулювання конфлікту дипломатичним шляхом. Треба переглянути стосунки з РФ. Це нормально. США вважає Україну останнім оплотом Російської імперії. Руйнування України призведе до руйнування РФ. Якось так... Невесела перспектива.
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30.04.2020 13:21 Відповісти


Який набір маячні...жах. Помітно, що ти дуже ********* прокацапських блогерів.
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30.04.2020 13:57 Відповісти
Тобто американського політолога й соціолога Збігнева Бжезінського ти не читав. Почитай для загального розвитку "Велика шахматна дошка". Якщо ти стверджуєш, що вислови самих американців, радників президентів, то є маячня - то ти трохи заблукав у всесвіті. Ти не розумієш ******** геополітичних процесів й до чого вони призвели.
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30.04.2020 14:10 Відповісти
Судя по текстовке, идиотом ты прикидываешься. Но пропагандист из тебя хреновый. Попробуй перейти к агитации!
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30.04.2020 14:43 Відповісти
Я никого не пропагандирую и не стану ни за кого агитировать. Этот выбор - это индивидуальное дело. Есть политики. Есть их бэкграунд. И есть программы их политических партий. Выбирай на любой вкус. А если ты о внешнеполитическом курсе Украины - то нас жестоко *******. Причём дважды. Наши западные партнёры. И наши доморощенные политики европейцы. И теперь мы аграрно-сырьевая нищая страна третьего мира с историей в которой мало есть чем гордиться. За державу обидно...
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30.04.2020 14:59 Відповісти
О-о-о.....
Узнаю старшего брата Васю!
Крававый оскал амириканского импириализма... Портвейн "Приморский по 2-12....Певое свидание... Спасибо, дружыще!

Перший вибух на арсеналі в Балаклії 23 березня 2017-го - ракети "Куб" - Цензор.НЕТ 4051
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30.04.2020 15:32 Відповісти
А. Понял. Ты гордишься тем, что будучи дикарём признан другом цивилизованных американцев))) Ну-ну. Европеец)))
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30.04.2020 23:33 Відповісти
Какие знакомые логические цепи, какие памятные литературные манеры изложения, этот слог, к штыку приравнявший перо....
Два в одном, "Пионерская правда" + "Известия".....
Однако я предпочитал "Семья и школа".
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01.05.2020 10:17 Відповісти
У всех предпочтения разные. Юный техник, Моделист конструктор, Юный натуралист, Техника молодёжи, За рулём, Здоровье, Ровесник, Зарубежное военное обозрение, Наука и жизнь, Юность, Новое время, Вокруг света, Роман-газета, Огонёк, Крокодил и Перець. Это была добровольная подписка в нашей семье. А на коммунистические пропагандистские издания подписка была обязательна, иногда даже, и не членам партии. А, ещё районная газета Нове життя. В Броварах такая была. Поздравляю тебя с Первым мая, международным днём солидарности трудящихся. Когда-то все выбритые, накрашенные и наряженные шли на демонстрацию. Потом на маёвку с шашлыками и водочкой. А теперь - только шашлыки и водочка. Официальную часть упразднили.
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01.05.2020 11:12 Відповісти
Прими мои соболезнования.....
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01.05.2020 11:49 Відповісти
Принимаю. Однозначно для трудящихся проявить солидарность лучше в мае, чем зимой наблюдать за стадом дикарей, бегающих с факелами в 21 веке и орущих дебильные слоганы несущие ненависть.
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01.05.2020 13:29 Відповісти
Естественно! То ли дело советские воины-интернационалисты, несущие свет социализма в афганские кишлаки или российские чудо-богатыри, восстанавливающие конституционный порядок путём ковровых бомбометаний Чечни!
А ныне - поглядит в зобоящик! Как российские советники ведут донецких героев на защиту распятых мальчиков и вдутых пеной девочек!
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01.05.2020 14:05 Відповісти
тогда предлагаю рассмотреть версию инопланетян. Инопланетяне пересмотерли Раша-ТВ и решили помочь Раше бороться с фошыздами, для чего при помощи аннигиляционного лазера стрельнули в склад. Координировал атаку Макаронный Монстр с орбиты Земли.
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30.04.2020 11:01 Відповісти
При чём здесь Россия? Склад находится на территории Украины. Там есть караул, часовые, боевое охранение, заграждение и всё, что нужно для таких объектов. Есть военные аналитики, штабы, СБУ - которые должны в случае угрозы военного конфликта принять меры. Если допустить версию, что взорвала Россия - виновата Украина в лице ответственных лиц, допустивших такое разгильдяйство. Ну, а насчёт подорвать арсенал зарядом сброшенным с бытового дрона - это вряд ли. С боевого - есть вероятность, но всё равно, чтобы уничтожилось всё... Да и средства ПВО должны охранять такие объекты. Не? Не охраняли? И зачем РФ взрывать склад? Цель? Скорее РФ, оружейная мафия РФ - способствовала продаже арсенала и участвовала в дерибане. В это я поверю быстрее.
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30.04.2020 11:24 Відповісти
Склад строился при СССРе и находился в глубоком тылу, тогда не знали про беспилотники и не предполагалось что враг будет стоять в 40 км.
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30.04.2020 11:49 Відповісти
Это не оправдание. Склад можно было реструктуризировать, разбить на несколько, изменить дислокацию. Просто 30 лет никто этим не занимался, никому не было дела. Просто очень были заняты скирдованием наворованного из бюджета бабла. Я могу утверждать, что с такой же долей вероятности склад взорвать могли США. Чтобы оружие не распространялось по миру и не попадало всяким недружественным им режимам. Шо не? Легко. За ними станется...
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30.04.2020 12:10 Відповісти
Да-да, и Раша с Украиной не воюет, это "гражданский конфликт", и "кгававая бойня выгодна только Порошенко", все это мы слышали.
В спам.
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30.04.2020 12:25 Відповісти
Официально, с юридической точки зрения войны нет. Фактически - это позиционная окопная война. Отчасти - это можно рассматривать как гражданский конфликт, так как часть граждан Украины перешла на сторону противника и воюет против другой части граждан Украины. В общем-то в РФ так и задумывалось. Ну и в истории это не впервые.
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30.04.2020 12:40 Відповісти
Но по-твоему, склады взорвали или Порошенко или США.
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30.04.2020 12:59 Відповісти
Я не знаю. По твоему взорвала РФ. А я скажу честно - я не знаю. Вот, смотрю - кому выгодно. Не понимаю зачем РФ взрывать склад. Они могли его просто захватить. Крым же со складами просто захватили. БП на миллионы долларов. Зачем добро взрывать? А может наши взорвали по правилам военной науки, чтобы врагу не достался?) ХЗ)
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30.04.2020 13:28 Відповісти
"...я за Шария...". Ты - гандон, Кацман
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30.04.2020 12:29 Відповісти
Нормальная политическая дискуссия! Партия Шария официально зарегистрирована, легальна и набрала больше голосов, чем всякие националисты. У нас в стране демократия и если мне нравится программа партии, если она для меня убедительна - значит я отдам ей предпочтение. А что? У вас в Америке не так?
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30.04.2020 12:36 Відповісти
ПНХ Так зрозуміло?
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30.04.2020 20:01 Відповісти
версия что Раша виновата тебя не устраивает?
Если взрывы произошли на украинском складе, виноваты всегда персонал, охрана итд этого склада. Иначе вообще они нужны в вооюющей стране, если виноват во взрывах чужой дядя, а они все в белом?
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30.04.2020 16:59 Відповісти
Если тебя обокрали то виноват ты сам - не обеспечил охрану своего имущества.
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30.04.2020 19:36 Відповісти
Я всё равно уверен, что взрывали склады потрошиные генералы - такие же барыги, мародёры и бизнес партнёры ***** как и потрох.
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30.04.2020 10:38 Відповісти
Если такой вой поднялся из-за взрывов в Балаклее - 100 процентов, что у пороха рыло в пуху!
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30.04.2020 10:46 Відповісти
100% что ты балбес.
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30.04.2020 11:01 Відповісти
Перший вибух на арсеналі в Балаклії 23 березня 2017-го - ракети "Куб" - Цензор.НЕТ 5605. .
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30.04.2020 11:16 Відповісти
Простой вопрос, зачем Порошенко, главнокомандующему ВСУ, которая была и создана с нуля им, уничтожать собственные боеприпасы? Ты идиот, или работаешь?
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30.04.2020 12:30 Відповісти
а сторені ним котли, винищення добробатів? А те, що клятий жил запакував у тюрми більше 8 тисяч добровольців? з передку передавали, що бк з України камазами везуть до луганська та донецька.
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30.04.2020 12:38 Відповісти
Тебе ще не відпустило за рік після стадіону? Кацапи і горе-командири на місцях до котлів руку не прикладали? Де ж ті 8 тисяч добровольців у тюрмах, досі сидять? Чому найвеличніший їх не випускає? Ти хоч один камаз бачив чи може відео є? Де розслідування на чолі зі 100%-ним прокурором(шою)?

А от що відбувається зараз? Волонтерів, АТОвців та майданівців судять, війська відводять, жінок за "погрози" у бік найвеличнішого тягають по судах. Тому іди нах, кацапе тупий.
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30.04.2020 14:01 Відповісти
Дивовижний ідіот )). А в тебе своїх очей нема? Дивись результат. А він є. Гостру фазу війни зупинено, ***** санкціями обкладено, нові ВСУ створено, незалежна церква з Томосом збудована. Котли робило ***** і такі як ти - кацяпські тваринки.
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30.04.2020 20:00 Відповісти
Ну да *** ,с нуля великим полководцем.Если о ком-то и говорить в этом контексте,так это о добровольцах,волонтёрах и желанием простых граждан,помочь в восстановлении боеспособности армии.
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30.04.2020 13:50 Відповісти
Тогда почему граждане не сделали всего этого, например, в 2012??
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30.04.2020 19:53 Відповісти
На этом видео вообще видно все, что хочется увидеть Бутусову, причем не только в Балаклее, особенно на 10й секунде.
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30.04.2020 10:49 Відповісти
оперативно
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30.04.2020 11:09 Відповісти
ну вибух і вибух
як ви змогли з цього ціле оповідання нахєрачить?
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30.04.2020 11:16 Відповісти
Все доморощенные иксперды упускают или не хотят замечать очень интересную фигню, на которую и указала комиссия, что после того как харьковский институт обнаружил в воронке следы постороннего ВВ,чего никто не опроверг,, а для этог беспилотник самая удобная штука экспертизу забрали в Киев, что очень смахивает на отмазывание очень ответственной задницы, а для этого беспилотник самая удобная штука и не нужно искать диверсантов....как говорят- "баба з возу" ..
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30.04.2020 11:20 Відповісти
Дякую за відео. Як на мене, дійсно спростовує версію про підземний заряд.
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30.04.2020 11:26 Відповісти
Ну и камеры...и это дерьмо установлено на военных складах и рядом с ними???На важнейшем объекте???
Да мой утюг и то лучше видео снимает! Даже на этом сэкономили...ой...как неудобно-то....в 2017... Зебилов еще не было. Да шо ж такое...
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30.04.2020 11:32 Відповісти
"Это был не подземный, а надземный заряд, Сеня!"
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30.04.2020 12:09 Відповісти
з самого початку було зрозуміло, що всі вибухи були санкціоновані катом України, молдавським євреєм вальцманом - порошенком. Не дурно американці боялись давати зброю Україні, прямо заявляючи, що клятий жид продасть її москалям.
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30.04.2020 12:33 Відповісти
Бачу прихильника Зельцмана.
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30.04.2020 15:21 Відповісти
ничего это видео не доказывает.
кроме того его уже видели все эксперты и сделали вывод о подземном взрыве.
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30.04.2020 12:58 Відповісти
Ну и где посадки, П.Падлошенка в первую очередь?
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30.04.2020 14:45 Відповісти
Це все одна і та шобла, рем. Треба дострокові.
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30.04.2020 16:31 Відповісти
дятел писал, если фугас подложили под движок - он бы горел как на видео, если бы в головную, взорвалась бы...
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30.04.2020 17:59 Відповісти
Это видео ниочем...Мародеры пытаются замазать свою вину в медиа,разгоняя этот фейк.
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30.04.2020 18:50 Відповісти
то не кацапи, то порох сірниками грався.
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30.04.2020 21:04 Відповісти
арахамия ****** получается
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01.05.2020 13:19 Відповісти
ну блин, три года прошло, а видео до сих пор "эксклюзивное"?
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01.05.2020 15:03 Відповісти
Арахамия гнида подзаборная, маскалям как и вся команда , подигрывает.... . Жду момента окончания их каденции, ох и побегают они по полкам правосудия.. очень жду. Суки.
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01.05.2020 15:11 Відповісти
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