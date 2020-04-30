Перший вибух на арсеналі в Балаклії 23 березня 2017-го - ракети "Куб". ВIДЕО камер спостереження

Джерела Цензор.НЕТ отримали ексклюзивне відео моменту першого вибуху на складах у Балаклії 23 березня 2017 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це відео зроблено камерою спостереження 65-го арсеналу.

Вибух стався о 2:45 на майданчику зберігання старих зенітних ракет "Куб". На відео добре помітно, що вибух не був підземним, і що сталося займання твердого палива і розліт палаючих фрагментів палива зенітних ракет.

Одне це відео спростовує заяву Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, що вибух стався внаслідок "кумулятивно-фугасного заряду". У цьому випадку тверде паливо б не запалало, а ракети просто розлетілися б у різні боки, здетонувати могли тільки бойові частини.

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