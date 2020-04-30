Перший вибух на арсеналі в Балаклії 23 березня 2017-го - ракети "Куб". ВIДЕО камер спостереження
Джерела Цензор.НЕТ отримали ексклюзивне відео моменту першого вибуху на складах у Балаклії 23 березня 2017 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, це відео зроблено камерою спостереження 65-го арсеналу.
Вибух стався о 2:45 на майданчику зберігання старих зенітних ракет "Куб". На відео добре помітно, що вибух не був підземним, і що сталося займання твердого палива і розліт палаючих фрагментів палива зенітних ракет.
Одне це відео спростовує заяву Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, що вибух стався внаслідок "кумулятивно-фугасного заряду". У цьому випадку тверде паливо б не запалало, а ракети просто розлетілися б у різні боки, здетонувати могли тільки бойові частини.
Топ коментарі
+38 Valentin Nasus
показати весь коментар30.04.2020 09:45 Відповісти Посилання
+30 Перехватчик
показати весь коментар30.04.2020 09:49 Відповісти Посилання
+26 Ihor V
показати весь коментар30.04.2020 09:51 Відповісти Посилання
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Тільки громадянське суспільство може змінити стан речей. Зєлю геть. Дострокові. Українців вчергове пошили в дурні. Зєля виявивсь таким самим російським шпигуном, як і Пєця.
гуманитарногокоммерческого груза из Китая, так же он мог увезти сотню тонн боеприпасов на экспорт. Не думаю, что кому-то до этого арсенала было дело как среди боевиков ЛДНР, так и в РФ. Думаю им заинтересовались оружейные бароны. А они могут уже быть и в РФ и в США и в других местах. Кто-то нагрел на этом руки, а подрыв - то концы в воду...
Только Арахамия еще и возглавляет фракцию Зеленского в Раде, и это вообще жесть.
"Фейки Шария: разоблачение пророссийского пропагандиста."
https://censor.net.ua/resonance/3167451/feyiki_shariya_razoblachenie_prorossiyiskogo_propagandista
Тупой, не соображает что разносит?
Грязньій торгаш, зарабатьівающий рапространением фейков против СВОЕЙ страньі.
Он хуже скабеевьіх, соловьевьіх, киселевьіх.
Меньше зависайте на говноканалах Шария, будете видеть, что пишут украинские.
"Кабмін через балансові обмеження зупиняє 3 енергоблоки АЕС, а 9 - переводить на знижену потужність. ДОКУМЕНТ"
https://censor.net/ua/news/3192327/kabmin_cherez_balansovi_obmejennya_zupynyaye_3_energobloky_aes_a_9_perevodyt_na_znyjenu_potujnist_dokument
Смотрела и интервью с ним, где все его зависимости и комплексьі лились рекой.
Оно постоянно оглядьівадось на свою жену и спрашивало "а это можно говорить, рассказьівать?".
Крюкова, которая брала у него интервью, ржала над ним все интервью.
Меня интересуют фактьі.
Форуми і існують для висловлювання своїх думок, переконань.
Я ж не на вулиці до вас підійшла чи в кафе, коли ви з кимось обговорювали шарія.
Серьезно?
Всегда считал поклонников шария умственно отсталыми, но чтобы на столько...
Який набір маячні...жах. Помітно, що ти дуже ********* прокацапських блогерів.
Узнаю старшего брата Васю!
Крававый оскал амириканского импириализма... Портвейн "Приморский по 2-12....Певое свидание... Спасибо, дружыще!
Два в одном, "Пионерская правда" + "Известия".....
Однако я предпочитал "Семья и школа".
А ныне - поглядит в зобоящик! Как российские советники ведут донецких героев на защиту распятых мальчиков и вдутых пеной девочек!
В спам.
Если взрывы произошли на украинском складе, виноваты всегда персонал, охрана итд этого склада. Иначе вообще они нужны в вооюющей стране, если виноват во взрывах чужой дядя, а они все в белом?
А от що відбувається зараз? Волонтерів, АТОвців та майданівців судять, війська відводять, жінок за "погрози" у бік найвеличнішого тягають по судах. Тому іди нах, кацапе тупий.
як ви змогли з цього ціле оповідання нахєрачить?
Да мой утюг и то лучше видео снимает! Даже на этом сэкономили...ой...как неудобно-то....в 2017... Зебилов еще не было. Да шо ж такое...
кроме того его уже видели все эксперты и сделали вывод о подземном взрыве.