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Карантинна зачіска від Кличка: мер Києва самостійно підрізає волосся перед дзеркалом. ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко самостійно перед дзеркалом підрізав собі волосся на голові і зробив зачіску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, процес карантинної стрижки мер Києва виклав на своїй сторінці в соцмережі.

"Зранку причепурився", - підписав відеозапис Кличко.

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Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3529)


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Топ коментарі
+32
дурной флешмоб!!!.. сейчас вылезет Ляшко с видосиком эпиляции зоны бикини, а затем Кива с коронным номером "Рука Мацквы"..
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30.04.2020 12:20 Відповісти
+21
респект Кличко)))
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30.04.2020 12:35 Відповісти
+14
При чем здесь с кем живет? Это был мастер-класс.
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30.04.2020 12:31 Відповісти
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у него братан по этим делам , а Виталька он самец .
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30.04.2020 15:05 Відповісти
А кто спорит!
Карантинна зачіска від Кличка: мер Києва самостійно підрізає волосся перед дзеркалом - Цензор.НЕТ 2400
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30.04.2020 16:03 Відповісти
это часом не Порошенко младший ?
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30.04.2020 16:08 Відповісти
Не знаю - фото "метросексуал".
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30.04.2020 16:10 Відповісти
А меня жена подстригла , кстати даже очень классно ! 👍))
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30.04.2020 16:12 Відповісти
Лет 10 как стригусь сам машинкой. Никуда ходить не надо, ждать. Быстро и дешево. Машинка за 3-4 месяца себя окупает, в Украине может чуть дольше.
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30.04.2020 17:25 Відповісти
Я також 😁👍. Philips НС-3510 рулить 😁
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01.05.2020 12:30 Відповісти
так і я можу після перукаря ножицями поводити поверх пальців
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30.04.2020 18:54 Відповісти
Респект и уважуха за лайхак!!! Салоны нужно открывать, чем они опасней супермаркетов.
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30.04.2020 18:58 Відповісти
виталя, осторожно, там мозг
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30.04.2020 19:11 Відповісти
Пидалик знает, что там его нет
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30.04.2020 20:25 Відповісти
У него как раз есть.
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30.04.2020 22:52 Відповісти
Норм, круто.
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30.04.2020 19:42 Відповісти
Виталик в сто раз умнее Зеленского, как и за многих других политиков.
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30.04.2020 19:45 Відповісти
согласен, кацапская пропаганда хотела сделать с Витали недалекого боксера тугодума, а он умнее 90 % из его критиков-журналюг не говоря о дерьме которое пишет комменты....которое ничего никогнда не добилось... не говорит ни на одном языке , зато дерьмом полить любого... такое дерьмо и выбрало похожее на себя тупое зе...
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01.05.2020 01:00 Відповісти
Щаз кацы накидают свой ответ как рузкай витязь валуев стрижет себя топором перед зеркалом заднего вида лады калины.
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01.05.2020 01:24 Відповісти
Видать с дому выгнали..
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30.04.2020 20:33 Відповісти
а сзади стричь не надо? пусть отрастает коса?
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30.04.2020 20:40 Відповісти
Молодец!))
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30.04.2020 21:14 Відповісти
главное что бы мозг бритвой не повредил .... х)
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30.04.2020 21:52 Відповісти
Там кость...Меня другое интересует ..немецкую свою женушку он тоже подстриг?
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30.04.2020 21:57 Відповісти
АХТУНГ!!! ))))
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30.04.2020 22:54 Відповісти
Він реально думає, що таким чином він завоює симпатії виборців? Всіх киян вже нудить від Віталіка. Гіршого мера в Києві ще не було.
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30.04.2020 22:24 Відповісти
А чому ж так нудыть.
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30.04.2020 22:53 Відповісти
было даже 2 - один в космос улетел, второй на бал в австрию
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01.05.2020 12:39 Відповісти
дайте ему дрель, хай зуб посверлит
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30.04.2020 23:58 Відповісти
НУ ВИДНО ЧТО НЕЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ЧЕЛОВЕКУ !)
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01.05.2020 00:31 Відповісти
Норм, чо. Я тоже уже давно себя сам стригу машинкой. В реальности не так сложно, как казалось. А с наступлением карантина навык пришелся как нельзя кстати.
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01.05.2020 01:21 Відповісти
😁👍 і не ви один 😁😁😁
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01.05.2020 12:33 Відповісти
Ех Віталя, Віталя, Льюіс мабуть теж зараз фігнею страдає удома
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01.05.2020 04:33 Відповісти
Прикольно.
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01.05.2020 04:58 Відповісти
кадырка №2
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01.05.2020 07:06 Відповісти
жду видос кличко на тракторе едет на большевик
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01.05.2020 07:12 Відповісти
Карантинна зачіска від Кличка: мер Києва самостійно підрізає волосся перед дзеркалом - Цензор.НЕТ 2018
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01.05.2020 12:38 Відповісти
следующий раз от Кличка будет про оральный секс в самоизоляции... они думают вообще хоть что нибудь
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01.05.2020 14:38 Відповісти
Показывает пример, как можно обходится без салонных процедур)
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08.06.2021 22:03 Відповісти
Хорошо, что хоть не показывает, как он волосы красит. Шучу. А если серьёзно, я уже сама давно не хожу в салоны, дома могу и кончики подрезать и покрасить. И краску беру самую недорогую, бюджетную Палет https://eva.ua/pr20581/ . Все волосы на месте, а какая экономия.
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08.06.2021 22:25 Відповісти
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