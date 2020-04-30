Карантинна зачіска від Кличка: мер Києва самостійно підрізає волосся перед дзеркалом. ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко самостійно перед дзеркалом підрізав собі волосся на голові і зробив зачіску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, процес карантинної стрижки мер Києва виклав на своїй сторінці в соцмережі.

"Зранку причепурився", - підписав відеозапис Кличко.

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