Карантинна зачіска від Кличка: мер Києва самостійно підрізає волосся перед дзеркалом. ВIДЕО
Мер Києва Віталій Кличко самостійно перед дзеркалом підрізав собі волосся на голові і зробив зачіску.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, процес карантинної стрижки мер Києва виклав на своїй сторінці в соцмережі.
"Зранку причепурився", - підписав відеозапис Кличко.
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