Ми вчасно зайшли в карантин, буде прикро, якщо ми швидше, ніж потрібно вийдемо з нього, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко закликає під час голосування за вихід з карантину враховувати епідеміологічну ситуацію і брати до уваги вплив економічної діяльності на можливість поширення коронавірусної хвороби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час погоджувальної ради перед засіданням Ради.

"Коли ми говоримо про вихід з карантину, нам потрібно знайти баланс між епідемічними заходами та економікою. Ми вчасно зайшли в карантин, це підтверджують рівні нашої статистики захворюваності на коронавірусну хворобу. Буде досить прикро швидше, ніж потрібно вийти з карантину", - підкреслив він.

Ляшко закликає під час голосування за вихід з карантину враховувати епідеміологічну ситуацію і враховувати вплив економічної діяльності на можливість поширення коронавірусної хвороби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін опублікував постанову про відкриття продуктових ринків