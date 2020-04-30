"Доказів у справі Шеремета було достатньо для переслідування, але недостатньо для суду. Мене запросили на брифінг з ініціативи міністра МВС", - Рябошапка. ВIДЕО

Доказів для того, щоб передати справу про вбивство Павла Шеремета до суду, було недостатньо, але матеріали справи цілком дозволяли почати переслідування фігурантів і висунути їм підозру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів ексгенпрокурор Руслан Рябошапка в інтерв'ю нардепу Олексію Гончаренку.

"Доказів для того, щоб почати переслідування, тобто повідомити про підозру, було достатньо, але їх було недостатньо для того, щоб іти у суд із цією справою. Порівняємо, наприклад, зі справою Гандзюк, коли в суд передали справу, яка фактично не була готовою і, власне, ми хотіли уникнути такої ситуації", - сказав Рябошапка.

Крім того, Рябошапка розповів, що був запрошений на брифінг, у якому брав участь президент України Володимир Зеленський, з ініціативи голови МВС Арсена Авакова.

"Думаю, що необхідність у таких заходах є - для інформування суспільства про хід розслідування резонансних справ ... Я б радив сьогодні президенту не брати участі в таких заходах - для цього достатньо публічного звіту Національної поліції ... Мене запросили на брифінг з ініціативи глави МВС", - уточнив ексгенпрокурор.

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