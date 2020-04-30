"Доказів у справі Шеремета було достатньо для переслідування, але недостатньо для суду. Мене запросили на брифінг з ініціативи міністра МВС", - Рябошапка. ВIДЕО
Доказів для того, щоб передати справу про вбивство Павла Шеремета до суду, було недостатньо, але матеріали справи цілком дозволяли почати переслідування фігурантів і висунути їм підозру.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів ексгенпрокурор Руслан Рябошапка в інтерв'ю нардепу Олексію Гончаренку.
"Доказів для того, щоб почати переслідування, тобто повідомити про підозру, було достатньо, але їх було недостатньо для того, щоб іти у суд із цією справою. Порівняємо, наприклад, зі справою Гандзюк, коли в суд передали справу, яка фактично не була готовою і, власне, ми хотіли уникнути такої ситуації", - сказав Рябошапка.
Крім того, Рябошапка розповів, що був запрошений на брифінг, у якому брав участь президент України Володимир Зеленський, з ініціативи голови МВС Арсена Авакова.
"Думаю, що необхідність у таких заходах є - для інформування суспільства про хід розслідування резонансних справ ... Я б радив сьогодні президенту не брати участі в таких заходах - для цього достатньо публічного звіту Національної поліції ... Мене запросили на брифінг з ініціативи глави МВС", - уточнив ексгенпрокурор.
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но проблема в том, что Рябошапка сам замазанный в этой фальсификации и будет когда нибудь за это наказан...
Можемо лише спамити...
Колись були файні дівки, а тепер нема... "
Доказів було достатньо, кажете? 😉 І куди ж ті докази діваються? Антоненку, Кузьменко, Дугар вже скільки разів термін затримання продовжили? Я так розумію, що з кожним продовженням доказів все менше?
опять словоблудие...если достаточно доказательств для преследования (!!) то почему они не годятся в суде??? если не годятся в суде...то почему стараются впихнуть невпихуемое (обломать или выбить или заставить взять вину?) а не отрабатывают другие направления?
У нас просто суспільство дилетантів і реальні проблеми, ми обговорюємо на прикладах... Це як вищу математику пояснювати за допомогою 3-х яблук...
Уявіть собі, що щодня, сотні правоохоронців підписують пусті підозри, задля можливості розслідувати реальні злочини, знаючи, що кожна з таких підозр, може закінчитись справою по ним самим. От сьогодні жінку затримали із відрізаною головою. А це порушення цього КПК, то що мали менти робити, затримати і підставитись під кримінал, чи нехай далі гуляє із тою головою у пакеті?