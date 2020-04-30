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Новини Відео Убивство Шеремета
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"Доказів у справі Шеремета було достатньо для переслідування, але недостатньо для суду. Мене запросили на брифінг з ініціативи міністра МВС", - Рябошапка. ВIДЕО

Доказів для того, щоб передати справу про вбивство Павла Шеремета до суду, було недостатньо, але матеріали справи цілком дозволяли почати переслідування фігурантів і висунути їм підозру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів ексгенпрокурор Руслан Рябошапка в інтерв'ю нардепу Олексію Гончаренку.

"Доказів для того, щоб почати переслідування, тобто повідомити про підозру, було достатньо, але їх було недостатньо для того, щоб іти у суд із цією справою. Порівняємо, наприклад, зі справою Гандзюк, коли в суд передали справу, яка фактично не була готовою і, власне, ми хотіли уникнути такої ситуації", - сказав Рябошапка.

Крім того, Рябошапка розповів, що був запрошений на брифінг, у якому брав участь президент України Володимир Зеленський, з ініціативи голови МВС Арсена Авакова.

"Думаю, що необхідність у таких заходах є - для інформування суспільства про хід розслідування резонансних справ ... Я б радив сьогодні президенту не брати участі в таких заходах - для цього достатньо публічного звіту Національної поліції ... Мене запросили на брифінг з ініціативи глави МВС", - уточнив ексгенпрокурор.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Брифінг з приводу затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. ПОВНЕ ВIДЕО

Автор: 

Аваков Арсен (2191) Зеленський Володимир (24409) Гончаренко Олексій (488) Шеремет Павло (520) Рябошапка Руслан (441)


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Топ коментарі
+20
каждый кацап-московит выделяет жирным шрифтом то, что ему по душе....
но проблема в том, что Рябошапка сам замазанный в этой фальсификации и будет когда нибудь за это наказан...
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30.04.2020 15:16 Відповісти
+10
Доказательств для того, чтобы начать преследование, то есть сообщить о подозрении было достаточно, но их было недостаточно для того, чтобы идти в суд с этим делом....

опять словоблудие...если достаточно доказательств для преследования (!!) то почему они не годятся в суде??? если не годятся в суде...то почему стараются впихнуть невпихуемое (обломать или выбить или заставить взять вину?) а не отрабатывают другие направления?
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30.04.2020 15:25 Відповісти
+9
"Колись було літо-літо, а тепер зима,
Колись були файні дівки, а тепер нема... "
Доказів було достатньо, кажете? 😉 І куди ж ті докази діваються? Антоненку, Кузьменко, Дугар вже скільки разів термін затримання продовжили? Я так розумію, що з кожним продовженням доказів все менше?
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30.04.2020 15:25 Відповісти
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но материалы дела вполне позволяли начать преследование фигурантов и предъявить им подозрение
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30.04.2020 15:14 Відповісти
каждый кацап-московит выделяет жирным шрифтом то, что ему по душе....
но проблема в том, что Рябошапка сам замазанный в этой фальсификации и будет когда нибудь за это наказан...
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30.04.2020 15:16 Відповісти
Не забудь это напомнить, при случае, половому макартни.
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30.04.2020 15:40 Відповісти
когда Рябошапка говорит в угоду порохоботов он красавчик, когда не в угоду - замазанный и будет наказан хахах
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30.04.2020 20:10 Відповісти
От моя підозра в тому, що ти кацап цілком дозволяє тебе забанити. 😊
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30.04.2020 15:26 Відповісти
на жаль, на жаль...
Можемо лише спамити...
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30.04.2020 15:32 Відповісти
Есть обоснованные подозрения, что ты с неподмытой
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30.04.2020 15:28 Відповісти
Порохососный псевдогенпрокурор вешает лапшу на уши всей Украине. Мудило конченный.
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30.04.2020 15:17 Відповісти
Це той, про якого Зєля сказав "на 100 процентафф мой пракурор"?
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30.04.2020 15:27 Відповісти
Зебил много чего языком мелет всякую муйню. Этот шут уже ничего не стоит, а его слова уже давно ничего не представляют серьёзного.
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30.04.2020 15:31 Відповісти
Вить, так ты мудило или конченный, определись
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30.04.2020 15:29 Відповісти
Начни с себя, так будет вернее.
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30.04.2020 15:32 Відповісти
В мене цей кадр ("мудило") зазначений як "провокатор з ольгіно зебільний антиклован". Були підстави зробити такий висновок...
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30.04.2020 15:36 Відповісти
"Колись було літо-літо, а тепер зима,
Колись були файні дівки, а тепер нема... "
Доказів було достатньо, кажете? 😉 І куди ж ті докази діваються? Антоненку, Кузьменко, Дугар вже скільки разів термін затримання продовжили? Я так розумію, що з кожним продовженням доказів все менше?
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30.04.2020 15:25 Відповісти
Доказательств для того, чтобы начать преследование, то есть сообщить о подозрении было достаточно, но их было недостаточно для того, чтобы идти в суд с этим делом....

опять словоблудие...если достаточно доказательств для преследования (!!) то почему они не годятся в суде??? если не годятся в суде...то почему стараются впихнуть невпихуемое (обломать или выбить или заставить взять вину?) а не отрабатывают другие направления?
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30.04.2020 15:25 Відповісти
👏👏👏
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30.04.2020 15:29 Відповісти
тому, що у нас діє дебільний КПК ім.Портнова. Він ще м'яко висловився, по цьому КПК можно підозру взагалі без доказів підписувати. Він до речі так і передбачав. Є сумніви - отримай підозру = статус зацікавленої особи і певні обмеження, не підтвердилось, нарисувася інший фігурант - йому підозру, а на практики, усе вперлось у стару систему, де гостро стоїть питання притягнення невинуватої особи до відповідальності, а сама підозра вже рахується початком такого притягнення. Ні менти, ні прокурори та судді, не були готові до такого довільного трактування підозри. Це перетворилось у складну процедуру, рубікон після якого для правоохоронців повернення не має.
У нас просто суспільство дилетантів і реальні проблеми, ми обговорюємо на прикладах... Це як вищу математику пояснювати за допомогою 3-х яблук...
Уявіть собі, що щодня, сотні правоохоронців підписують пусті підозри, задля можливості розслідувати реальні злочини, знаючи, що кожна з таких підозр, може закінчитись справою по ним самим. От сьогодні жінку затримали із відрізаною головою. А це порушення цього КПК, то що мали менти робити, затримати і підставитись під кримінал, чи нехай далі гуляє із тою головою у пакеті?
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30.04.2020 17:32 Відповісти
Ну вот насколько у нас был генеральный проккурор некомпетентиный - обычная подставная говорящая голова - гражданин Франции, если попёрся на левый антизаконный, пропагандонский брифинг. Они все там такие - Украина для них бездонное корыто, а народ такой же ресурс как и уголь, газ, нефть, лес и песок... Доколе, украинцы?
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30.04.2020 15:26 Відповісти
Руслик, ты такой петушара, что все другие петушары по сравнению с тобой просто криминальные авторитеты....
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30.04.2020 15:26 Відповісти
......трэш! тебя что на банкет пригласили. возьми еще отзови все свои подписи. правда если они есть
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30.04.2020 15:40 Відповісти
пан президент і пан міністр МВС говорили наріду, що то ті, кого вони "закрили". То ж вони мають нести не тільки політичну відповідальність, але і конкретно по справі, бо посадові особи.
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30.04.2020 16:57 Відповісти
до речі, і Рябошапка - також. "Мене запросили" - в таких випадках не канає...
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30.04.2020 17:37 Відповісти
Выходит, что каждого гражданина можно преследовать по надуманым "достаточным" доказательствам и "мурыжить" дело до пришествия Христа безнаказанно морально издеваясь над ним. Ничего себе концепсия уголовно-процессуального производства!
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30.04.2020 17:00 Відповісти
так, а ви не знали? Як ви думаєте чому усі юристи, від слідчого та прокурора до судді та адвоката пишуть про злочинність і дебільність КПК розробленого Портновим?
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30.04.2020 17:34 Відповісти
Що ж ти за прокурор, якщо тобою мусора вертіли?
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30.04.2020 17:25 Відповісти
А який був мотив вбити Шеремета в цих підозрюваних?
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30.04.2020 18:32 Відповісти
Шавкою заленою так и останешься.И хватит брехать может забудут.
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30.04.2020 19:41 Відповісти
Скотина проклятая рябошапка, чтоб у тебя мозги отсохли.
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30.04.2020 20:18 Відповісти
обида у бывшего.
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30.04.2020 20:46 Відповісти
Машина заглохла и её заводят с толкача, но все равно ничего не получается, позднее выяснится что двигатель отвалился.
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30.04.2020 22:11 Відповісти
мальдівський мародер пообіцяло місце в списці для рудошапки
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01.05.2020 00:00 Відповісти
Мені цікаво, як так виходить, що більшість чи всі високопосадовці України мають житло зо кордоном, вчать дітей за кордоном. То їм треба і працювати за кордоном. Лиш біда, що працюючи за кордоном, будинки доведеться купувати не за 400.000 євро, а у два- три рази дешевші. І при умові, що вмієш щось робити. А українських ристів у Франції не потребують. То руками доведеться працювати
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01.05.2020 09:19 Відповісти
 
 