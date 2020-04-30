П'ять БТР-4Е з кулеметами українського виробництва передали Міноборони харківські машинобудівники, - "Укроборонпром". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова (ХКБМ), що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало Міністерству оборони чергову партію з 5 бронетранспортерів БТР-4Е.
Як повідомляє пресслужба "Укроборонпрому", всі БТР оснащені кулеметами КТ762 виробництва київського державного підприємства "Маяк", який є співвиконавцем контракту, передає Цензор.НЕТ.
Таким чином ХКБМ виконав уже 60% державного контракту – станом на кінець квітня на заводі виготовили та передали військовим 28 бронетранспортерів з 45, передбачених державним оборонним замовленням 2019 року.
"Усі БТР прийняті військовою прийомкою Міноборони та вже відбули до військової частини", – повідомив директор підприємства Яків Мормило.
Перші відвантаження військовим бронетехніки після відновлення робіт за контрактом відбулися у грудні 2019 року – ХКБМ передав військовим 12 бронетранспортерів БТР-4Е. Далі відвантаження відбувалися чітко за графіком. Так, у лютому цього року підприємство відвантажило 3 бронемашини, у січні – 4, у березні – 4 та 5 – у квітні. Всього за контрактом ХКБМ має виготовити і передати 45 одиниць бронетранспортерів БТР-4Е.
Під час карантину в Україні виробництво кулеметів на заводі "Маяк" та бронетранспортерів на ХКБМ відбувається без затримок, державний контракт виконується всіма співвиконавцями у повному обсязі та згідно з графіком, зазначає пресслужба "Укроборонпрому".
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Возможность производить малой серией пулеметы - это хорошая новость для оружейной промышленности 1899 года, тк пулемет Максима был принят на вооружение. Хорошо показывал возможности промышленности страны в военное время. На конец 19 века.
история с Молотами не повторится. Пулемет - все-таки значительно более сложное устройство, чем миномет.
История миномета Молот - это история воровства, а не сложности вооружения.
Міномет це просто труба. А самі міни якими він стріляє не можуть взриватись не пролетівши певну дистанцію. Так у мін зроблений детонатор.
Вся причина в старих пошкоджених мінах із вийшовшим терміном придатності, в яких поламаний детонатор. Що призводить до того що міна детонує при старті.
В розрахунку міномета для цього навіть є спеціально людина яка стежить за вильотом міни.
Всю суть проблемы раскрыл директора Челябинского тракторного завода (УРАЛТРАК) Валерий Костюченко, который ответственен за подготовку двигателя 12ТВ373Ч («Чайка»). Как оказалось, разработчики допустили серьезную ошибку в проектировании этого двигателя и на данный момент принято решение о закрытии работ по его созданию. А именно данный двигатель должен был встать на всю серию «Арматы» и «Курганец». То есть по сути к 2020 году новая техника опять остается без двигателя и сроки поставок в армию вновь будет увеличены.Танк Т-14 на тяжелой гусеничной платформе «Армата» - новейший российский танк с необитаемой башней
Украинские эксперты утверждают, что позиционирующийся Россией Т-14 "Армата" как "революционный танк с активной защитой, радаром, 152-миллиметровой пушкой с автоматом заряжания и мощным двигателем", на самом деле является украинской разработкой 80-х годов прошлого века. Издание пишет, что в своей концепции и заданных характеристиках "Армата" ничем не отличается от харьковского "Молота", начиная "от калибра пушки и без экипажной башни, мощности двигателя и наличия активной защиты". Единственное различие - наличие современной электроники, но это на Украине объясняют "30-летним прогрессом технологий".(c)
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля