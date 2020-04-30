П'ять БТР-4Е з кулеметами українського виробництва передали Міноборони харківські машинобудівники, - "Укроборонпром". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова (ХКБМ), що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало Міністерству оборони чергову партію з 5 бронетранспортерів БТР-4Е.

Як повідомляє пресслужба "Укроборонпрому", всі БТР оснащені кулеметами КТ762 виробництва київського державного підприємства "Маяк", який є співвиконавцем контракту, передає Цензор.НЕТ.

Таким чином ХКБМ виконав уже 60% державного контракту – станом на кінець квітня на заводі виготовили та передали військовим 28 бронетранспортерів з 45, передбачених державним оборонним замовленням 2019 року.

"Усі БТР прийняті військовою прийомкою Міноборони та вже відбули до військової частини", – повідомив директор підприємства Яків Мормило.

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Перші відвантаження військовим бронетехніки після відновлення робіт за контрактом відбулися у грудні 2019 року – ХКБМ передав військовим 12 бронетранспортерів БТР-4Е. Далі відвантаження відбувалися чітко за графіком. Так, у лютому цього року підприємство відвантажило 3 бронемашини, у січні – 4, у березні – 4 та 5 – у квітні. Всього за контрактом ХКБМ має виготовити і передати 45 одиниць бронетранспортерів БТР-4Е.

Під час карантину в Україні виробництво кулеметів на заводі "Маяк" та бронетранспортерів на ХКБМ відбувається без затримок, державний контракт виконується всіма співвиконавцями у повному обсязі та згідно з графіком, зазначає пресслужба "Укроборонпрому".









