МВС запускає всеукраїнський онлайн-турнір із кіберспорту: Dota 2, Pro Evolution Soccer, League of Legends. ВIДЕО

Міністерство внутрішніх справ України у травні починає безкоштовний Всеукраїнський онлайн турнір із кіберспорту Ukrainian Open Quarantine Esports Cup.

Про це з посиланням на сайт МВС повідомляє Цензор.НЕТ.

"Міністерство внутрішніх справ України спільно з Федерацією кіберспорту України UESF і факультетом №4 кіберполіції Харківського національного університету внутрішніх пропонують вам взяти участь у безкоштовному Всеукраїнському онлайн кіберспортивному турнірі, який стартує вже в травні", - сказано в повідомленні.

У МВС пропонують позмагатися в:

- Dota 2 - стратегія;

- Pro Evolution Soccer - симулятор футболу;

- League of Legends - стратегія.

"Учасниками можуть стати всі охочі громадяни (без вікових обмежень), які проживають на території України. Тривалість турніру залежатиме від кількості учасників", - наголошується в повідомленні.

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Реєстрація, регламент турніру і календар матчів можна переглянути за посиланням.

Регистрация, регламент турнира и календарь матчей можно посмотреть по ссылке.