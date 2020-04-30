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МВС запускає всеукраїнський онлайн-турнір із кіберспорту: Dota 2, Pro Evolution Soccer, League of Legends. ВIДЕО

Міністерство внутрішніх справ України у травні починає безкоштовний Всеукраїнський онлайн турнір із кіберспорту Ukrainian Open Quarantine Esports Cup.

Про це з посиланням на сайт МВС повідомляє Цензор.НЕТ.

"Міністерство внутрішніх справ України спільно з Федерацією кіберспорту України UESF і факультетом №4 кіберполіції Харківського національного університету внутрішніх пропонують вам взяти участь у безкоштовному Всеукраїнському онлайн кіберспортивному турнірі, який стартує вже в травні", - сказано в повідомленні.

У МВС пропонують позмагатися в:

- Dota 2 - стратегія;
- Pro Evolution Soccer - симулятор футболу;
- League of Legends - стратегія.

"Учасниками можуть стати всі охочі громадяни (без вікових обмежень), які проживають на території України. Тривалість турніру залежатиме від кількості учасників", - наголошується в повідомленні.

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Реєстрація, регламент турніру і календар матчів можна переглянути за посиланням.

Регистрация, регламент турнира и календарь матчей можно посмотреть по ссылке.

Автор: 

комп’ютери (274) МВС (3513) турнір (18)


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Топ коментарі
+11
дожились. полиция запускает турнир в доту.... капец
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30.04.2020 17:12 Відповісти
+7
Країна котиться в зад.А вони ігри грають.Це повний пі..ець.
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30.04.2020 17:09 Відповісти
+5
та какие, нафиг, танчики !

ФЕРМУ ДАВАЙ !!!
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30.04.2020 17:22 Відповісти
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А Танчики ?
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30.04.2020 17:08 Відповісти
та какие, нафиг, танчики !

ФЕРМУ ДАВАЙ !!!
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30.04.2020 17:22 Відповісти
Країна котиться в зад.А вони ігри грають.Це повний пі..ець.
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30.04.2020 17:09 Відповісти
дожились. полиция запускает турнир в доту.... капец
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30.04.2020 17:12 Відповісти
хорошо хоть не в танчики московские
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30.04.2020 17:18 Відповісти
танчики белорусские
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30.04.2020 17:20 Відповісти
Танчики белорусские.
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30.04.2020 17:23 Відповісти
Та "насрать"... Мене більш цікавить інше:
"Гримить! Благодатна пора наступає,
Природу розкішная дрож пронимає,
Жде спрагла земля плодотворної зливи,
І вітер над нею гуляє бурхливий,
І з заходу темная хмара летить
- Гримить!..."
(І. Франко)
Полісся почало накривать дощами...
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30.04.2020 17:24 Відповісти
Так і має бути, а в нас тільки блискає і гремить.
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30.04.2020 17:28 Відповісти
Нас уже МИЄ!!! Надворі чорно, полоще дощ і погрякує вдалині...
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30.04.2020 17:47 Відповісти
Та "насрать"... Мене більш цікавить...

"На все насрать, усе до сраки:
Оті дощі, вітри і мряки,
І грюкіт грому до зорі..."

Іван Франко "Каменярі"
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30.04.2020 17:32 Відповісти
Щось я в "Каменярах" такого не стрічав...
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30.04.2020 17:49 Відповісти
це з неопубрікованого
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30.04.2020 17:55 Відповісти
Они в контру не умеют.
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30.04.2020 22:42 Відповісти
чого тільки не зробиш, аби лиш не працювати
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30.04.2020 17:14 Відповісти
эм, а при чем тут вообще мусарня?
Или Аваковский Космолох просто в деле?
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30.04.2020 17:15 Відповісти
При том шо в доту одни укурки шпилят. От всех хто подаст заявки, сразу на карандаш и возьмут.
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30.04.2020 18:10 Відповісти
Без шансов. Копов натянут и сушиться повесят.
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30.04.2020 17:16 Відповісти
Остановитесь, глупцы: проведение турнира одновременно по DotA и LoL может вызвать нарушение пространственно-временного континуума!
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30.04.2020 17:18 Відповісти
Дайош "Казаки"!
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30.04.2020 17:19 Відповісти
Обозвали лол и доту стратегией.
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30.04.2020 17:26 Відповісти
Сколько бабла спишут на проведения этого?
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30.04.2020 17:36 Відповісти
а где контрА? Пусть бы корд показал, чему их там учили)
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30.04.2020 17:40 Відповісти
От и я про то. Без контры и старика, это позор какойто, а не чемпионат.
Цирк мля...
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30.04.2020 18:08 Відповісти
Дота стратегия
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30.04.2020 18:09 Відповісти
Для укуркрв, более чем.
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30.04.2020 18:10 Відповісти
Нуууу... Если играя в Доту ты не будешь планировать стратегию своей игры (что закупать, куда вкладывать очки умений, когда искать драки, а когда её избегать) - ты не много наиграешь...
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30.04.2020 23:55 Відповісти
Наши руки не для скуки! Дйошь турнир по онанизму среди полюцейских!
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30.04.2020 20:20 Відповісти
Главный судья Кива.
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30.04.2020 23:58 Відповісти
Дота? Краще б КС. Було б логічніше.)
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30.04.2020 20:27 Відповісти
Terrorist wins!!!
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30.04.2020 22:40 Відповісти
tis is a very good approach . i wish a good luck for this . it will mak mean improvement https://vigocart.com/best-pool-tables-under-1000/ Best Pool Tables under 1000$
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30.04.2020 20:58 Відповісти
А PUBG !!!???
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01.05.2020 00:40 Відповісти
 
 