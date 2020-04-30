МВС запускає всеукраїнський онлайн-турнір із кіберспорту: Dota 2, Pro Evolution Soccer, League of Legends. ВIДЕО
Міністерство внутрішніх справ України у травні починає безкоштовний Всеукраїнський онлайн турнір із кіберспорту Ukrainian Open Quarantine Esports Cup.
Про це з посиланням на сайт МВС повідомляє Цензор.НЕТ.
"Міністерство внутрішніх справ України спільно з Федерацією кіберспорту України UESF і факультетом №4 кіберполіції Харківського національного університету внутрішніх пропонують вам взяти участь у безкоштовному Всеукраїнському онлайн кіберспортивному турнірі, який стартує вже в травні", - сказано в повідомленні.
У МВС пропонують позмагатися в:
"Учасниками можуть стати всі охочі громадяни (без вікових обмежень), які проживають на території України. Тривалість турніру залежатиме від кількості учасників", - наголошується в повідомленні.
Реєстрація, регламент турніру і календар матчів можна переглянути за посиланням.
Регистрация, регламент турнира и календарь матчей можно посмотреть по ссылке.
Будь ласка, зачекайте...
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