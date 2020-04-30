Кличко "неприємно шокований" кількістю людей у столиці, які "самі собі скасували карантин". ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко "неприємно шокований" кількістю людей, які "самі собі скасували карантин".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на брифінгу.

"Друзі! Я вдячний усім, хто дотримується правил обмежень. А тим, хто ними нехтує, скажу: ви, звичайно, можете не вірити в загрозу вірусу і говорити, що все це - легенди. Але, в такому разі, ви не можете потім пред'являти претензії, що лікарні переповнені. Що вам не змогли надати допомогу. Що вас не попереджали! А як уберегти людей, якщо вони самі цього не хочуть?! І ще й наражають на небезпеку інших", - сказав Кличко.

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Він додав, що "неприємно шокований" кількістю людей, які "самі собі скасували карантин", вийшли на вулиці, нехтуючи правилами безпеки.

"Вчора на Хрещатику гуляло вже багато людей, переважно - без масок. Крім того, з дітьми. А на дорогах такі пробки, бо всі вирішили кудись поїхати", - сказав мер.

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