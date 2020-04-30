"Слугу народу" Холодова не пускали на рейс SkyUp, але він все ж прилетів до Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Народний депутат СН Андрій Холодов розповів, що представники авіакомпанії намагалися не пустити його на борт, аргументуючи це тим, що він нібито хворий COVID-19. Сам депутат вважає, що вже одужав.

Про це Холодов розповів у відео, опублікованому на його сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибачте, якщо я не доберуся. Це представники української авіакомпанії, які начиталися преси, очевидно, порушують закони", - сказав Холодов.

За словами депутата, представники авіакомпанії обґрунтували свої дії наявністю у них інформації, що Холодов хворий на коронавірус.





Водночас пізніше парламентарій дав зрозуміти, що його пустили на борт літака і він прямує в Україну. "Летимо до Києва. Ось такий вигляд має стюардеса", - написав Холодов у Фейсбуці, проілюструвавши повідомлення фотографією дівчини в засобах індивідуального захисту.

Зараз народний депутат уже в Україні. "Добрався до Києва. Дякую всім за підтримку і розуміння. Інцидент із компанією SkyUP вичерпано, мене пустили на борт, оскільки зараз я здоровий. І той факт, що я вже перехворів, знижує ймовірність повторного інфікування до нуля", - написав він.

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Холодов додав, що попереду у нього ще 2 тижні самоізоляції.

Раніше Холодов повідомляв, що з 15 березня перебував на Кіпрі у зв'язку з операцією, яку робили його маленькому синові. Він розповів, що захворів там на коронавірус, проходив лікування і був на самоізоляції.