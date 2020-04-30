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Новини Відео Коронавірус і карантин
15 052 67

"Слугу народу" Холодова не пускали на рейс SkyUp, але він все ж прилетів до Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Народний депутат СН Андрій Холодов розповів, що представники авіакомпанії намагалися не пустити його на борт, аргументуючи це тим, що він нібито хворий COVID-19. Сам депутат вважає, що вже одужав.

Про це Холодов розповів у відео, опублікованому на його сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибачте, якщо я не доберуся. Це представники української авіакомпанії, які начиталися преси, очевидно, порушують закони", - сказав Холодов.

За словами депутата, представники авіакомпанії обґрунтували свої дії наявністю у них інформації, що Холодов хворий на коронавірус.


Водночас пізніше парламентарій дав зрозуміти, що його пустили на борт літака і він прямує в Україну. "Летимо до Києва. Ось такий вигляд має стюардеса", - написав Холодов у Фейсбуці, проілюструвавши повідомлення фотографією дівчини в засобах індивідуального захисту.

Слугу народу Холодова не пускали на рейс SkyUp, але він все ж прилетів до Києва 01

Зараз народний депутат уже в Україні. "Добрався до Києва. Дякую всім за підтримку і розуміння. Інцидент із компанією SkyUP вичерпано, мене пустили на борт, оскільки зараз я здоровий. І той факт, що я вже перехворів, знижує ймовірність повторного інфікування до нуля", - написав він.

Слугу народу Холодова не пускали на рейс SkyUp, але він все ж прилетів до Києва 02

Читайте також: Після заклику Зеленського до українців про повернення через коронавірус "слуга народу" Холодов вилетів на Кіпр і відтоді не повертався, - журналістка Єгошина

Холодов додав, що попереду у нього ще 2 тижні самоізоляції.

Раніше Холодов повідомляв, що з 15 березня перебував на Кіпрі у зв'язку з операцією, яку робили його маленькому синові. Він розповів, що захворів там на коронавірус, проходив лікування і був на самоізоляції.

Слугу народу Холодова не пускали на рейс SkyUp, але він все ж прилетів до Києва 03

Автор: 

карантин (18172) Кіпр (246) Холодов Андрій (80) SkyUp (352) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+21
Зустрічайте ще одного довбо#оба.
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30.04.2020 19:19 Відповісти
+19
Подсадить его на двухнедельную клизму...
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30.04.2020 19:18 Відповісти
+16
Свалил с работы на полтора месяца на курорт, абсолютно здоровый. Тунеядец 100% и брехун. Но пытается себя выставить героем. Уверен что еще зарплату получит и матпомощь попросит. Такие свиньи только вызывают отвращение к власти, все боль и больше.
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30.04.2020 19:25 Відповісти
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Подсадить его на двухнедельную клизму...
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30.04.2020 19:18 Відповісти
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30.04.2020 19:20 Відповісти
Урод **аный !
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30.04.2020 19:22 Відповісти
***********
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30.04.2020 22:44 Відповісти
Невловимий Джо, бо нахрін нікому не потрібен. Шапіто зараз відпочиває.
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30.04.2020 19:18 Відповісти
...і всіх 200 тепер - у ковідарій
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30.04.2020 19:18 Відповісти
весь рейс отправлен на обсервацию? Холодов тоже на подписке? да буй там. получайте бараны еще одну порцию ковидия.
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30.04.2020 19:48 Відповісти
Зустрічайте ще одного довбо#оба.
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30.04.2020 19:19 Відповісти
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30.04.2020 19:19 Відповісти
"Слугу народа" Холодова не пускали на рейс SkyUp, но он прорвался и прилетел в Киев - Цензор.НЕТ 9873
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30.04.2020 19:20 Відповісти
Это потому что этот зильоный https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=9427 вот эту петицию не подписал ))
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30.04.2020 19:20 Відповісти
А сынок где после операции - оставил на Кипре?
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30.04.2020 19:21 Відповісти
А кто тебе сказал и доказал что операция была? Свистешь разве не видно?
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30.04.2020 19:26 Відповісти
Друже, почитай про таке поняття як сарказм...
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30.04.2020 19:28 Відповісти
Так стюардеси ризикують саме через таких чмошників, знає що хворий і пхається в літак.
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30.04.2020 19:21 Відповісти
Ну ты ведь с Митенкой за них голосовал! Лижбы не Порох! Живешь по заветам *****!
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30.04.2020 19:26 Відповісти
За себе кажи, а не бреши про інших.
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30.04.2020 19:38 Відповісти
Я за Порошенко голосовал а ты во втором туре за кого?
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30.04.2020 19:51 Відповісти
***** сказал кто угодно только не Порошенко! Значит кто голосовал за Зеленского голосовали по указке *****!
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30.04.2020 19:52 Відповісти
Завжди дивувала думка телепнів, які роблять вигляд, що знають хто за кого голосував, це дурість, тупість чи проплачена хрень? Запиши собі на чолі, я голосував за Кошулинського, на другий тур не ходив. І ваша думка про Дмитра мене не цікавить, в мене інша.
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30.04.2020 19:54 Відповісти
Ну да признаться сейчас что голосовал за Зеленского это признаться что козел переспал с тобой! Ну тебе с козлом видно понравилось! Только вот признаваться в западло
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30.04.2020 19:59 Відповісти
Ти хворий.
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30.04.2020 20:00 Відповісти
Що я не кохаюсь з козлами то я хворий?
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30.04.2020 20:25 Відповісти
Так что козел его, это же вроде будет после трех по полгода?)) А сейчас еще только он козла))) Или я ошибаюсь?
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01.05.2020 03:53 Відповісти
Оказывается дети наших депутатов лечатся за границей.А чем им наша медицина не подходит? Они же наши слуги.И второе,если кто то с летевших с ним заболеет,то Холодца нужно будет судить.Но никто не будет,он же свой.
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30.04.2020 19:23 Відповісти
то цей холопов хизуйєця шо порушив режим самоізоляції на міжнародному рівні?!?!?! От пєтух!!!
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30.04.2020 19:23 Відповісти
Беня позвал Приват отжимать!
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30.04.2020 19:25 Відповісти
Ещё один ******* из нарида.
Если у тибя, гавнюка, " что впереди у него еще 2 недели самоизоляции" так что же ты падло летишь в набитом самолёте? Самоизоляция впереди, а сейчас не?
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30.04.2020 19:25 Відповісти
Свалил с работы на полтора месяца на курорт, абсолютно здоровый. Тунеядец 100% и брехун. Но пытается себя выставить героем. Уверен что еще зарплату получит и матпомощь попросит. Такие свиньи только вызывают отвращение к власти, все боль и больше.
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30.04.2020 19:25 Відповісти
Скот тупой, впрочем как и большая половина слуг урода.
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30.04.2020 19:25 Відповісти
Зеленой плесени позволено захватывать самолеты?
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30.04.2020 19:26 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25001640.html Зеленский на самоизоляции (скрытая камера)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=JYguKqJ7e3A&feature=emb_logo

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30.04.2020 19:29 Відповісти
Остання фраза просто супер!
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30.04.2020 19:36 Відповісти
а де поліцаї? Чому не встрічають шоп мордою в асвальт поялозити??? На хлопця шо приплив вискочила ціла рота в'язати, а він не болів
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30.04.2020 19:26 Відповісти
ак как сейчас я здоров. И тот факт, что я уже переболел, снижает вероятность повторного инфицирования до нуля", Источник: https://censor.net/v3192783\\\\\\\\\\\\\

Где только таких дебилов понабирали? желаю шоб о5 заболел, но уже шоб подох
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30.04.2020 19:26 Відповісти
Не подохнет на него потратят все возможные ресурсы что есть!
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30.04.2020 19:31 Відповісти
Это как кому-то отрезать башку и выделить триллион евро шоб пришили взад и поциент не помер - толку то?
Лекарства нет и если хорошенько заразиться, то холодов ли, теплов ли - пофиг. Ну просто дольше помучается чем дядя Вася дворник. Если даже Аллах обосрался, не говоря уже о Яхве - то холодов вирусу вообще как динозавру мышь раздавить)
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30.04.2020 19:45 Відповісти
Представители авиакомпании какие-то любители. Бросить клич среди пассажиров, что он болен. Зацарапают бабы до смерти ))))
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30.04.2020 19:37 Відповісти
Налету с самолёта вытолкают.
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30.04.2020 20:14 Відповісти
Петушара!!! Подонок думает, что кто то в Украине растроится если его пнут ногой с самолета!!! Наивный дебил!!!
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30.04.2020 19:38 Відповісти
А в чём прикол? Как по мне то пох куда его не пускали, или написать куда меня не пускали?
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30.04.2020 19:38 Відповісти
Феєрична більшість Вовки феєрично акцентує його власні ПРовали - невже ЗЕк був розумнішим ? ПРо це вже все точно може сказати Разумков ...
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30.04.2020 19:39 Відповісти
а ось і підтвердження
Источник: председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на https://www.youtube.com/watch?v=ASYeCyiL5NI брифинге 30 апреля
Прямая речь: "Голосов (за назначение Саакашвили вице-премьер - ред.) хватает, но Саакашвили в последние несколько дней вел длительные консультации с президентом, и они нашли другой формат, в котором они будут работать. Новая должность".
Детали: Он отказался говорить, о каком именно посте идет речь, объяснив, что "это инициатива президента".
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30.04.2020 19:47 Відповісти
В деПутанів "іммунітет" офігітєльний...))
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30.04.2020 19:39 Відповісти
Мотор Січ.

Бариги при владі і всюди корупція
- 2018 - чистий прибуток 543 млн грн.

Прийшов чесний і маладой, пабіділ кокорупцію

- 2019 - збитки 532 млн грн.

- 2020 - за перший квартал(!) збитки 220 млн грн.

Думаю, "нада дать єму ісчо 100 днєй"
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30.04.2020 19:39 Відповісти
"Народне радіо" запитують: чим викликана така пильна увага до "народного депутата" прогульщика? "Народне радіо" відповідає: "слуги народу" подають цей вчинок як героїзм і, мабуть, зроблять спробу з прогульщика зробити УБД.
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30.04.2020 19:40 Відповісти
Одел пояс шахида и прорвался с боем... Как это "прорвался на самолет"...
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30.04.2020 19:41 Відповісти
Країна дурнів. Одні звинувачують людину в надуманній формі, інші в протилежному. Я так розумію, що для кожної людини в цьому дурдомі знайдуться порохоботи, які лящатимуть з любої причини. Це якийсь психічний масовий дегенеративний стан, який не має нічого спільного із здоровим глуздом.
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30.04.2020 19:43 Відповісти
По факту прорива хворого на літак є що сказати?
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30.04.2020 19:44 Відповісти
Тявкнув,а тепер заткнись.
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30.04.2020 20:06 Відповісти
Шас полегче нам станет...кормилец в страну прорвался...Героя ему присвоить.
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30.04.2020 19:56 Відповісти
"Народный депутат...Холодов рассказал, что представители авиакомпании пытались не пустить его на борт, аргументируя это тем, что он якобы болен COVID-19. Сам депутат считает, что уже выздоровел."

1. Как же он преодолел законные требования авиакомпании? Быконул и пропустили?
2. Почему не взял справку у кипрских медиков, что здоров? Потому, что не здоров?
3. Депутат считает, что выздоровел. Он считает! Он что, медик? Докажи, что здоров.
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30.04.2020 20:01 Відповісти
А для цього ідіота українські закони і постанови уряду не є обовязковим виконанням.? Якщо хтось з даного рейсу заболіє--його потрібно обовязково покарати увязненням,а не штрафом. А чому сина лічать за кордоном--в нас же найкраща медицина.
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30.04.2020 20:04 Відповісти
Холодов чихнул в самолёте...
"Слугу народу" Холодова не пускали на рейс SkyUp, але він все ж прилетів до Києва - Цензор.НЕТ 492
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30.04.2020 20:12 Відповісти
продолжаю вчерашние коменты свои по поводу Холодова что в тёплые края умчался в песок присыпать настогованое в холодных но родных местах. Пока присыпал под хорошие проценты, на месте изначальном успели ещё натоптать. Пора по новой провернуть в ту же сторону и не меньше. Как говорят северные братаны:*А Васька слушает---да ест*! Киевляне---у вас что проблема с оптическими прицелами? Мне что ли с деревни ехать с куском арматуры рифлёнки?
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30.04.2020 20:12 Відповісти
И надо ж было прессе шум поднять. Сидел бы спокойно на Кипре. Теперь возможен новый очаг вируса в Киеве.
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30.04.2020 20:14 Відповісти
Влада та президент - не просто відмовляються розслідувати корупцію, вони її кришують. Свідченням цього є відмова представників партії «Слуга народу» у Тимчасовій слідчій комісії розглядати оборудки НАК «Нафтогаз».
Про це заявила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час брифінгу за результатами другого засідання ТСК з питань розслідування корупції високопосадовців.
Лідер «Батьківщини» повідомила, що парламентській слідчій комісії були передані докази про те що за останні чотири роки НАК «Нафтогаз» не доплатив до державного бюджету мінімум 72 мільярди гривень.https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-ne-dozvolimo-vladi-grabuvati-lyudej-korupcijni-sxemi-nak-naftogaz-budut-pripineni/
"Слугу народу" Холодова не пускали на рейс SkyUp, але він все ж прилетів до Києва - Цензор.НЕТ 3812
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30.04.2020 20:16 Відповісти
А что Жулька хочет за газовый контракт с лаптестаном досидеть?!
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30.04.2020 20:41 Відповісти
если нельзя, но депутату очень хочется то можно... я бы за такой подвиг прытягнув его до криминала, но некому - везде свои парни и девочки.
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30.04.2020 20:20 Відповісти
Я даже не подозревал, сколько откровенных идиотов может собрать в одну кучу себе в слуги Зеленский. Это шедеврально в плохом смысле слова.
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30.04.2020 20:21 Відповісти
Верность долгу у депутата Холодова настолько сильна , что может быть для других депутатов просто заразительной .))
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30.04.2020 20:25 Відповісти
Ой, Вань, гляди какие клоуны...
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30.04.2020 20:32 Відповісти
Повесить урода!
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30.04.2020 21:09 Відповісти
Зря его пропустили в самолёт, ох зря, наделает падло делов, что ещё карантин затянется.
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30.04.2020 21:57 Відповісти
Да кому ты нахрен нужен, чтоб тебя поддерживали и понимали, опять из-за тебя карантин продлят.
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30.04.2020 22:57 Відповісти
Бидлота!
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01.05.2020 09:48 Відповісти
 
 