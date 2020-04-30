"Слугу народу" Холодова не пускали на рейс SkyUp, але він все ж прилетів до Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Народний депутат СН Андрій Холодов розповів, що представники авіакомпанії намагалися не пустити його на борт, аргументуючи це тим, що він нібито хворий COVID-19. Сам депутат вважає, що вже одужав.
Про це Холодов розповів у відео, опублікованому на його сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Вибачте, якщо я не доберуся. Це представники української авіакомпанії, які начиталися преси, очевидно, порушують закони", - сказав Холодов.
За словами депутата, представники авіакомпанії обґрунтували свої дії наявністю у них інформації, що Холодов хворий на коронавірус.
Водночас пізніше парламентарій дав зрозуміти, що його пустили на борт літака і він прямує в Україну. "Летимо до Києва. Ось такий вигляд має стюардеса", - написав Холодов у Фейсбуці, проілюструвавши повідомлення фотографією дівчини в засобах індивідуального захисту.
Зараз народний депутат уже в Україні. "Добрався до Києва. Дякую всім за підтримку і розуміння. Інцидент із компанією SkyUP вичерпано, мене пустили на борт, оскільки зараз я здоровий. І той факт, що я вже перехворів, знижує ймовірність повторного інфікування до нуля", - написав він.
Холодов додав, що попереду у нього ще 2 тижні самоізоляції.
Раніше Холодов повідомляв, що з 15 березня перебував на Кіпрі у зв'язку з операцією, яку робили його маленькому синові. Він розповів, що захворів там на коронавірус, проходив лікування і був на самоізоляції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Если у тибя, гавнюка, " что впереди у него еще 2 недели самоизоляции" так что же ты падло летишь в набитом самолёте? Самоизоляция впереди, а сейчас не?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=JYguKqJ7e3A&feature=emb_logo
Где только таких дебилов понабирали? желаю шоб о5 заболел, но уже шоб подох
Лекарства нет и если хорошенько заразиться, то холодов ли, теплов ли - пофиг. Ну просто дольше помучается чем дядя Вася дворник. Если даже Аллах обосрался, не говоря уже о Яхве - то холодов вирусу вообще как динозавру мышь раздавить)
Источник: председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на https://www.youtube.com/watch?v=ASYeCyiL5NI брифинге 30 апреля
Прямая речь: "Голосов (за назначение Саакашвили вице-премьер - ред.) хватает, но Саакашвили в последние несколько дней вел длительные консультации с президентом, и они нашли другой формат, в котором они будут работать. Новая должность".
Детали: Он отказался говорить, о каком именно посте идет речь, объяснив, что "это инициатива президента".
Бариги при владі і всюди корупція
- 2018 - чистий прибуток 543 млн грн.
Прийшов чесний і маладой, пабіділ кокорупцію
- 2019 - збитки 532 млн грн.
- 2020 - за перший квартал(!) збитки 220 млн грн.
Думаю, "нада дать єму ісчо 100 днєй"
1. Как же он преодолел законные требования авиакомпании? Быконул и пропустили?
2. Почему не взял справку у кипрских медиков, что здоров? Потому, что не здоров?
3. Депутат считает, что выздоровел. Он считает! Он что, медик? Докажи, что здоров.
Про це заявила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час брифінгу за результатами другого засідання ТСК з питань розслідування корупції високопосадовців.
Лідер «Батьківщини» повідомила, що парламентській слідчій комісії були передані докази про те що за останні чотири роки НАК «Нафтогаз» не доплатив до державного бюджету мінімум 72 мільярди гривень.https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-ne-dozvolimo-vladi-grabuvati-lyudej-korupcijni-sxemi-nak-naftogaz-budut-pripineni/