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Кредит МВФ - це можливість замінити дорогий борг на дешевий, - "слуга народу" Гетманцев. ВIДЕО

Кредит від Міжнародного валютного фонду - це можливість здешевити обслуговування державного боргу і потужний сигнал інвесторам.

Про це в ефірі 1+1, заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, нова програма МВФ розрахована на 8 млрд доларів, з яких протягом цього року Україна може отримати 3,5 млрд двома траншами.

"У нас дуже дорогий державний борг, майже третина бюджету йде на виплату заборгованості та його обслуговування", - сказав Гетманцев, зауваживши, що гроші МВФ дозволять знизити вартість обслуговування держборгу.

Крім того, кредит МВФ - це сигнал інвесторам.

"Кредит, який ми отримуємо від Міжнародного валютного фонду, - це не просто гроші, це потужний сигнал інвесторам, які надаватимуть гроші Україні на сприятливих умовах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна очікує $ 2 млрд першого траншу від МВФ у травні, - Гетманцев

Нардеп зазначив, що в середньостроковій перспективі цілком реально відмовитися від кредитування в МВФ та інших міжнародних кредиторів.

"У середньостроковій перспективі, можливо через 2-3 роки, ми вважаємо це можливим", - зазначив Гетманцев.

Читайте також: МВФ попередив ОП у зв'язку з можливими змінами законодавства про НАБУ: Зупинить виконання чинної програми

Автор: 

МВФ (3078) Гетманцев Данило (908)


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Топ коментарі
+15
При той скорости, с которой вы печатаете короткие ОГВЗ, это не удивительно. Скоро половина бюджета будет уходить на погашение.
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01.05.2020 02:38 Відповісти
+13
Закончится этот шабаш настоящей военной хунтой и карточной системой.
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01.05.2020 02:43 Відповісти
+11
Если страна и ее граждане, три раза станцевавши на одних и тех же граблях, не поняли, как их тремя наперстками епут- кто им доктор?, И да. У нас был политик, который вам предлагал и программу действий, и исполнителей, и сроки исполнения.
У этого политика один огромный недостаток; я его наблюдал в 2014-ом и в прошлом году - он к вам относится как к умным, рассчитывал на то, что население умеет помнить хоть немного и мало-мальски анализировать события.
Но население давно уже этого не умеет. Ему надо минимум: красивый клипчик и ворох лживых обещаний - но из каждого утюга.
Голоборотьку на лисапете надо.
Ну, Голоборотька так Голоборотька. Получите и распишитесь.
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01.05.2020 03:25 Відповісти
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С Зеркаль будет то же что и с Порошенком . Украинское олигархическое ТВ , которое во всём равняется а кацапское , её уничтожит . Потому что Зеркаль - проукраинская . .
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01.05.2020 08:12 Відповісти
Тобто ви думку українців взагалі обезцінюєте? А ми для чого? Тількі на сматфон заробляти і кішкоблудством займатись? А попрацюівати на Україну? Поагітувати? В мережі? Може навіть на вулиці? Може розклеїти, роздати агітки якісь? Постояти в пікеті, або прийти на мітінг? За безкоштовно поагітувати, на за гроші. Будемо мовчки дивитись, як ми з усією країною летимо у прірву? І навіть фігом не поворушимо, щоб змінити цей стан речей?
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01.05.2020 08:35 Відповісти
Сулима , не не будь же таким наивным . ! Ты никогда не сможешь своими агитками , перебить пропаганду Г+Г . Во первых из за массовости . Пока ты сагитируешь 10 человек на улице - голосовать за Зеркаль , мосейчучка ( за то же время ) убедит миллионы голосовать против неё . Понимаешь ,, мы в неравных условиях с ТВ . К тому же там профи пропаганды , натасканные волчары ,, они учились этому годами , а кто ты против них , со своими агитками . ?

То что вкладывают в головы людям СМИ , вытравить потом очень трудно . Вот последний пример , прихожу к матери а она и рассказывает мне об американских лабораториях , которые ставят опыты на украинцах ,, увидела " секретные материалы " с дебилом Чаплыгой в главной роли , на Г+Г , и уже чуть не плачет - как же так мол . И я вынужден битый час ей всё разжёвывать и объяснять ,что там той правды , от силы -процентов 5 . ! Потом начинается - а зачем же они это показывают ,, и я начинаю по новой .

И так же нужно подробно разжёвывать 9 людям из 10 . Никаких нервoв не хватит . .
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01.05.2020 09:10 Відповісти
Люды бараны , потому что поверили кацапской пропаганде . "Купились" на скабеевскую брехню про Пороха , и взамен его выбрали чмо , которое и хотел х.йло .. Вот это больше всего печалит . Вот ты например , наверняка не видел даже Пороха вживую , но свято уверен что он у тебя что то украл .. А откуда это знаешь , а из телевизора ,, ведь больше неоткуда . Включаешь его,а там скабеева с мосейчучкой во всю жужжат круглоcуточно , шо Порошенко всэпакрав ... Вот так же и другие . А потом вы идёте и голосуете за малоросов .

Идеальных президентов не бывает сулима , но при всём , лучше Петрухи , в Украины президента ещё небыло . Не говорю шо он " святой " и вовсе безгрешный ,, но всё же это был реально - проукраинский президент .В отличии от нынешнего - малороса .
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01.05.2020 08:07 Відповісти
Давайте не будемо про Пєцю. Я ж не агітую за Юлю, наприклад? Я агітую за Зєркаль. Тим більш, що вона з орбіти Пєці, доречі. Хоч я і переконаний, що кращого преза, ніж Юля, не існує в природі. Але і на Юлі, і на Пєці величезний негатив за більш ніж 20 років в політиці і вони не об'єднають українців навколо себе. А не об'єднавшись ми втратимо і країну, і програємо будь яку війну з Рашою, і весь світ буде вважати нас недоговороздібними, нацією, що сама-себе губить, сама-себе поборює. От пані Олена і потрібна нам, як компромісний кандидат, який примирить усіх, об'єднає навколо себе. А Пєця і Юля могли б працювати в її уряді, чому ні?
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01.05.2020 08:48 Відповісти
Якщо ви це щиро написали, то так і буде! Але побачите скільки буде бруду в її бік від ваших колишніх однодумців!
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01.05.2020 08:50 Відповісти
Та я тут согласен с тобой , и считаю на сегодня Зеркаль - лучшим вариантом , но я ж не это имел ввиду . Я за Порошенка тоже не агитирую , и понимаю что реально , а что нет .Сегодня важней всего исправить прошлогодние ошибки общества , которые могут стоить Украине независимости . Чтo как никогда , теперь становится реальностью .!! .
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01.05.2020 09:25 Відповісти
Кредит МВФ - это возможность заменить дорогой долг на дешевый, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8106
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01.05.2020 07:20 Відповісти
Кредит МВФ - это возможность заменить дорогой долг на дешевый, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9822
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01.05.2020 07:23 Відповісти
а ты чаю выпей....
все, кто проголосовал и топил за Зелю, должны пить чай с самовара, как на Расеюшки принято....
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01.05.2020 07:49 Відповісти
Самовар і чай родом з Китаю.
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01.05.2020 07:53 Відповісти
вже забув як той самовар виглядає.. тра старі мультики переглянути
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01.05.2020 07:55 Відповісти
Купіть старовинний відновлений самовар і пийте з нього чай😊
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01.05.2020 08:06 Відповісти
Ну хоть - как лаптём щи хлебать , ещё не забыл .?? .
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01.05.2020 08:17 Відповісти
ат вас же нє скроєшшся
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01.05.2020 08:28 Відповісти
Від мене теж. Тільки смерть розлучить нас👿
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01.05.2020 08:31 Відповісти
Состоялось заседание кредитного комитета МВФ по вопросам выделения кредитов. Выделение кредита Украине не обсуждалось.
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01.05.2020 07:33 Відповісти
Протягом цього року з боку України спостерігалися численні спроби обдурити МВФ- взяти кредит, але не виконати його умови. Або Прийняти закон про банки, але "повернути" Коломойському 2 млд. доларів з бюджету. Або розповісти населенню, що продаж землі ця умова МВФ. Або розповісти населенню, що зняти з НАБУ Ситника - вимога МВФ.
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01.05.2020 09:29 Відповісти
Хотілося б почути думку Голохвастова-Голобородько відносно кредиту МВФ бо заяви депутатів - це як пусте потрясіння повітря пустими словами.
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01.05.2020 07:40 Відповісти
Кредиты? А может рискнёте и попробуете поработать. А то все эти Оманы и Трускавцы денег не приносят
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01.05.2020 07:41 Відповісти
Зелёная плесень пришла работать ? Они пришли грабить !
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01.05.2020 09:32 Відповісти
Кредит МВФ - это возможность заменить дорогой долг на дешевый, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 825
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01.05.2020 07:43 Відповісти
Мвф это путь в никуда и мы 30 лет на нем.
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01.05.2020 07:47 Відповісти
Кредит МВФ - это возможность заменить дорогой долг на дешевый, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 791
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01.05.2020 07:49 Відповісти
от дивлюся я нна цю морду..якщо окуляри зняти - вилитий порошенко
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01.05.2020 07:57 Відповісти
А що... свин бороду запустив !?
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01.05.2020 08:01 Відповісти
свина за грати..нє?
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01.05.2020 08:06 Відповісти
Бєня вже свин?
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01.05.2020 08:32 Відповісти
вчора прослухав.. хрватска лєпа.. люблю хорватів.. наша лєпа домовина в них гімн
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01.05.2020 08:34 Відповісти
Хорвати предки українців! Бували у бойківських селах?
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01.05.2020 08:43 Відповісти
тікі після вас
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01.05.2020 08:47 Відповісти
А я там бував не один раз! У цьому році відпустки може не бути, тому раджу там відпочивати.
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01.05.2020 08:53 Відповісти
за таких предків не соромно.. якщо правда
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01.05.2020 08:50 Відповісти
Білі хорвати (дав.-рус. Хорвати Бѣлии, Хорвати[1]) - слов'янське плем'я, згадане в ряді середньовічних джерел, яке жило в VI-X століттях на території Східної Європи, найімовірніше в районі південного заходу Польщі, півночі Чехії та частково на сході Німеччини. В українській історіографії «білих хорватів» часто ототожнюють із мешканцями Великої Хорватії, також їм відводять місце в етногенезі українців.[2][3]

Білі хорвати
East Slavic tribes peoples 8th 9th century.jpg
Східнослов'янські племена (700-850 рр.)
Ареал
Україна, Польща, Словаччина, Чехія
Згас
по XI ст. н. е.
Раса
європеоїдна
Близькі до:
русини, хорвати
Входить у
українці, поляки, словаки, чехи
Релігія
Язичництво, християнство
Нинішні хорвати Хорватії це «червоні хорвати». Одне зі східнослов'янських племен, яке проживало в східній Галичині західної території України називалося «білі хорвати» й мало прадавню батьківщину Білу Хорватію. У VII столітті частина білих хорватів мігрувала з Білої Хорватії на територію ******** Хорватії.[4] Племена, котрі проживають у Моравії та Словаччині - «чорні хорвати».
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01.05.2020 08:54 Відповісти
Бойків розглядають як нащадків давнього племені білих хорватів[12], котрі брали безпосередню участь у етногенезі українського народу часів раннього середньовічя та Київської Русі[4].
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01.05.2020 08:59 Відповісти
ОВГЗ скупили банки оллигархов которые 5 лет рубили 15%-20% годовых из бюджета проедания. Теперь оллигархи хотят из ОВГЗ выйти в бакс для этого и нужен кредит МВФ. Проще говоря население от этого кредита ничего не получит. Следующим этапо будет девальвация гривны которую устроят те же оллигархи чтобы обедневшее до предела население продавало земельку за бесценок.
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01.05.2020 08:02 Відповісти
Во время предвыборной компании все поливали грязью правительство при Порошенко за кредиты МВФ. Оказывается, это выгодно государству. Комментироватьуже больше нечего
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01.05.2020 08:04 Відповісти
Его далеко не за это критиковали.У него было 5 лет,чтоб изменить страну ,но он как олигарх выбрал помощь им.Теперь неолигарх зеля выбрал тоже самое.Так ,что продолжаем идти вперед вопреки этому.
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01.05.2020 08:12 Відповісти
Кредит МВФ - це можливість замінити дорогий борг на дешевий, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8484
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01.05.2020 08:05 Відповісти
Кредит МВФ - це можливість замінити дорогий борг на дешевий, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2887
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01.05.2020 08:08 Відповісти
золоті слова.. там на 20 бюджетів і пєнсам на трі палучкі... взять і атабрать!!!
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01.05.2020 08:13 Відповісти
Слуги народу не хочуть призначати Саакашвілі. Розумієте чому?
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01.05.2020 08:22 Відповісти
Тому, що Саакашвілі не буде працювати на партію СН, а сам хоче мати свою партію і бути президентом.
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01.05.2020 08:45 Відповісти
Через советский ГУЛАГ Джугашвили прошло 65 миллионов человек.
генерал-полковник Дмитрий Волконогов.1991 год.Ты лучше стал жить?
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01.05.2020 08:31 Відповісти
Деньги МВФ пойдут на погашение предыдущих кредитов.С чего вы взяли что их вам отстегнут с барского плеча.Погашение кредитов в срок,задача не простая.тем более с дефицитом бюджета в 300 ярдов.Зеля нищету победил на плакатах еще 16 мая прошлого года.
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01.05.2020 08:25 Відповісти
Ты тупой дятел.Свали
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01.05.2020 08:43 Відповісти
Деньги МВФ пойдут на погашение долгов перед Ахметовым, на закупку росийского угля и за уплату *зеленых тарифов* которые вы так пропихивали. Так что жрите порохосрань.
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01.05.2020 12:14 Відповісти
В Китае ежегодно казнят в среднем 15 000 взяточников и коррупционеров,но коррупция в Китае не уменьшается,а скорее наоборот...Сажатели казенных стен маратели...
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01.05.2020 08:41 Відповісти
Досить вже сидіти на кабальних подачках МВФ!
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01.05.2020 08:44 Відповісти
В любой семье в любой компании кредиты берут под конкретные программы! типа возмем кредит икупим новые станки и на них больше заработаем! А ВЫ УРОДЫ ПОД ЧТО БЕРЕТЕ КРЕДИТ? ПРОСТО ЧТОБЫ РАЗВОРОВАТЬ!! ТАК ГЛАВНОЕ ДАЖЕ ЭТО НЕ СКРЫВАЕТЕ ТАК И ГОВОРИТЕ ДА МЫ БЕРЕМ КРЕДИТ ЧТОБЫ ЕГО РАСПИЛИТЬ! И ЧТО ВЫ НАМ СДЕЛАЕТЕ!!!
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01.05.2020 08:44 Відповісти
Валютный фонд даёт кредит под 2 % годовых.Дешевле нет в природе.
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01.05.2020 08:45 Відповісти
Кредит это не бесплатные деньги! кредит надо будет отдавать ЧЕМ ОТДАВАТЬ БУДЕШЬ? ЗЕМЛЕЙ ДА!!
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01.05.2020 08:46 Відповісти
ЗЕЛЯ И КОМАНДА ДЕЛАЮТ ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ ЧТО ДЕЛАЛ И ПЕТЯ И ПРОТИВ ЧЕГО ГОЛОСОВАЛИ ГРАЖДАНЕ!! ТАК ЧТО РЕЗУЛЬТАТ У ЗЕЛИ БУДЕТ ТАКОЙ ЖЕ КАК И У ПЕТИ!!
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01.05.2020 08:45 Відповісти
73 % ЗелеШАРИКОВЫХ отдадут
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01.05.2020 08:48 Відповісти
Дайте йому дешевого оселедця...
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01.05.2020 08:49 Відповісти
Ыканамист Зеля стадо баранов накормит от пуза
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01.05.2020 08:50 Відповісти
и лєнін всєгда ж маладой
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01.05.2020 08:52 Відповісти
Знаєте чому Зе помилився і став значно гіршим?
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01.05.2020 08:56 Відповісти
знаю.. країна в дупі.. але ми сваримося
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01.05.2020 09:08 Відповісти
Сваримося, бо не треба було обирати того, хто нас у цю дупу штовхав! А чому Зе став гіршим краще скажу вам. Зе був кращим у ролі кловуна, а не президента. Я ціную більше артистів, ніж таких політиків.
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01.05.2020 09:14 Відповісти
Такі прикормлені "гетманцеви" тримають чверть століття Україну в кредитній петлі Мвфа. Проводячи політику олігархізації, офшоризації та деіндустрілізації.
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01.05.2020 09:10 Відповісти
Уже лет 20-ть власть работает по одной схеме - берёт в долг и ворует. Поэтому если зе-власть берёт в долг она стопудово ворует. МВФ это маркер воровства высшими должносными лицами государства.
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01.05.2020 09:17 Відповісти
Ті хто брали кредит МВФ не разу не виконали рекомендації МВФ. Якби вони їх виконували, ми б уже розлучилися з корупцією. як країни Прибалтики
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01.05.2020 09:18 Відповісти
напиши краще про "нивидиму руку ринка". все виконують. промисловість приватизували, офшори відкрили. пенсійний вік підняли, 200 банків обанкротили, землю продали.
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01.05.2020 09:39 Відповісти
сЦарь РАБссии Николашка Кровавый придумал Трибунал в Гааге.Теперь Путлера посдят за сбитый Боинг.Пути Господни неисповедимы...
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01.05.2020 09:25 Відповісти
Таблица погашения украинских кредитов в этом году есть на сайте Кабмина,посмотреть график погашения может каждый желающий....
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01.05.2020 09:27 Відповісти
зеленский и его зеКОманда отстой
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01.05.2020 09:33 Відповісти
Прежде чем комментировать кредиты, рассказал бы лучше Гетьманцев, почему его мамаша, владелица крупного туроператора ТПГ, кинула всех туристов, не переносит туры, не возвращает людям деньги за несостоявшиеся поездки?
Это единственный туроператор, который положил болт на всех своих туристов и не сделал вообще ничего еще, что бы решить проблему!
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01.05.2020 09:49 Відповісти
Кредит МВФ ето очередной обман для простого населения. Ахметовы, Коломойские, Порошенки и прочая нечесть возьмут кредит в МВФ под 2%, а украинцам будут ети деньги давать в кредит под 25%. Выручка больше 20% в год на ровном месте. Вот откуда деньги у олигофренов. Вот и весь их *бизнесс*. В результате страна как была в Жопе и в долгах так и осталась. Потому что в нормальной стране кредиты у МВФ берут чтобы вкладывать в производство а не деребанить между мафиозными кланами.
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01.05.2020 12:12 Відповісти
Цікаво борги України вже 82 млрд доларів, а жодна галузь так і не піднялась з колін, при цьому в офшор вивозять суми в валюті, які чомусь дивни чином співрозмірні з крадитами МВФ. А ще половина тих кредитів іде на консультантів і радників яких надає той же МВФ. Це такий собі кругообіг корупції в природі? Тварини коли вже ви подавитесь вкраденим!
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01.05.2020 12:13 Відповісти
Без нашої допомоги - ніколи.
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01.05.2020 14:06 Відповісти
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