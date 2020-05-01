Кредит МВФ - це можливість замінити дорогий борг на дешевий, - "слуга народу" Гетманцев. ВIДЕО

Кредит від Міжнародного валютного фонду - це можливість здешевити обслуговування державного боргу і потужний сигнал інвесторам.

Про це в ефірі 1+1, заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, нова програма МВФ розрахована на 8 млрд доларів, з яких протягом цього року Україна може отримати 3,5 млрд двома траншами.

"У нас дуже дорогий державний борг, майже третина бюджету йде на виплату заборгованості та його обслуговування", - сказав Гетманцев, зауваживши, що гроші МВФ дозволять знизити вартість обслуговування держборгу.

Крім того, кредит МВФ - це сигнал інвесторам.

"Кредит, який ми отримуємо від Міжнародного валютного фонду, - це не просто гроші, це потужний сигнал інвесторам, які надаватимуть гроші Україні на сприятливих умовах".

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Нардеп зазначив, що в середньостроковій перспективі цілком реально відмовитися від кредитування в МВФ та інших міжнародних кредиторів.

"У середньостроковій перспективі, можливо через 2-3 роки, ми вважаємо це можливим", - зазначив Гетманцев.

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