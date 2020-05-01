Кредит МВФ - це можливість замінити дорогий борг на дешевий, - "слуга народу" Гетманцев. ВIДЕО
Кредит від Міжнародного валютного фонду - це можливість здешевити обслуговування державного боргу і потужний сигнал інвесторам.
Про це в ефірі 1+1, заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, нова програма МВФ розрахована на 8 млрд доларів, з яких протягом цього року Україна може отримати 3,5 млрд двома траншами.
"У нас дуже дорогий державний борг, майже третина бюджету йде на виплату заборгованості та його обслуговування", - сказав Гетманцев, зауваживши, що гроші МВФ дозволять знизити вартість обслуговування держборгу.
Крім того, кредит МВФ - це сигнал інвесторам.
"Кредит, який ми отримуємо від Міжнародного валютного фонду, - це не просто гроші, це потужний сигнал інвесторам, які надаватимуть гроші Україні на сприятливих умовах".
Нардеп зазначив, що в середньостроковій перспективі цілком реально відмовитися від кредитування в МВФ та інших міжнародних кредиторів.
"У середньостроковій перспективі, можливо через 2-3 роки, ми вважаємо це можливим", - зазначив Гетманцев.
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То что вкладывают в головы людям СМИ , вытравить потом очень трудно . Вот последний пример , прихожу к матери а она и рассказывает мне об американских лабораториях , которые ставят опыты на украинцах ,, увидела " секретные материалы " с дебилом Чаплыгой в главной роли , на Г+Г , и уже чуть не плачет - как же так мол . И я вынужден битый час ей всё разжёвывать и объяснять ,что там той правды , от силы -процентов 5 . ! Потом начинается - а зачем же они это показывают ,, и я начинаю по новой .
И так же нужно подробно разжёвывать 9 людям из 10 . Никаких нервoв не хватит . .
Идеальных президентов не бывает сулима , но при всём , лучше Петрухи , в Украины президента ещё небыло . Не говорю шо он " святой " и вовсе безгрешный ,, но всё же это был реально - проукраинский президент .В отличии от нынешнего - малороса .
все, кто проголосовал и топил за Зелю, должны пить чай с самовара, как на Расеюшки принято....
Білі хорвати
East Slavic tribes peoples 8th 9th century.jpg
Східнослов'янські племена (700-850 рр.)
Ареал
Україна, Польща, Словаччина, Чехія
Згас
по XI ст. н. е.
Раса
європеоїдна
Близькі до:
русини, хорвати
Входить у
українці, поляки, словаки, чехи
Релігія
Язичництво, християнство
Нинішні хорвати Хорватії це «червоні хорвати». Одне зі східнослов'янських племен, яке проживало в східній Галичині західної території України називалося «білі хорвати» й мало прадавню батьківщину Білу Хорватію. У VII столітті частина білих хорватів мігрувала з Білої Хорватії на територію ******** Хорватії.[4] Племена, котрі проживають у Моравії та Словаччині - «чорні хорвати».
генерал-полковник Дмитрий Волконогов.1991 год.Ты лучше стал жить?
Это единственный туроператор, который положил болт на всех своих туристов и не сделал вообще ничего еще, что бы решить проблему!