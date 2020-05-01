Нардепи, бізнесмени і держслужбовці, попри карантин, відвідують готелі й ресторани в Києві та Конча-Заспі, - ЗМІ. ВIДЕО

Суворий карантин в Україні діє вже понад півтора місяці. Протягом цього часу переважна більшість закладів, кафе, салонів краси, ресторанів, магазинів дотримуються правил і зачинили свої двері. Але є заклади, які не призупинили роботу. І таких – не один, і не два, а набагато більше. У тих, хто працює, є справді спільна риса – або впливові власники, або їхні VIP-клієнти.

За час карантину чимало таких випадків потрапило в об’єктив камери журналістів. "Схеми" розповідають, хто ці люди, в які заклади їм відкритий доступ, та які питання вони можуть вирішувати під час суцільних обмежень для інших, передає Цензор.НЕТ.

"8 квітня. Київ. Минуло два дні відтоді, як уряд у зв’язку з пандемією коронавірусу запровадив жорсткіші правила карантину по всій країні – зокрема, заборонив людям пересуватися групою більше двох і перебувати в громадських місцях без маски чи респіратора. Близько шостої вечора знімальна група "Схем" звернула увагу на автомобілі преміум класу, припарковані біля п’ятизіркового готелю Hyatt у самому центрі столиці. Та на охоронців, які чатували біля входу до нього. Згодом журналісти помітили, що на парковці готелю з’явилося авто, з якого вийшов народний депутат і член парламентського комітету з питань бюджету Валерій Лунченко. Охоронець завів чоловіків до готелю. А напередодні приїзду депутата звідти вийшов невідомий чоловік і поїхав на машині, яка, за даними журналістів, зареєстрована на харківського бізнесмена Юрія Кірєєва. І вже через кілька секунд журналісти побачили колишнього народного депутата, друга і бізнес-партнера міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Ігоря Котвіцького", - розповіли журналісти.

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"Пізніше його кортеж залишив парковку. А слідом за ним поїхало і авто, на якому приїхав депутат Лунченко. Автомобілі попрямували в урядовий квартал і біля Кабміну звернули до Sanahunt – одного з найдорожчих бутиків столиці. На парковці вони не зупинилися, а заїхали просто на територію закритого двору закладу. На сайті бутика зазначено, що там же розташований і ресторан. Згодом, близько 22-ї години, журналісти зафіксували, як ворота закладу відчинилися і з його закритої території спершу виїхало авто, яким користується народний депутат Лунченко. "Схемам" вдається помітити, як територію закладу з вимкненими фарами та проти руху транспорту покинуло авто колишнього народного депутата друга та бізнес-партнера міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Ігоря Котвіцького. Виходить, що Котвіцький і Лунченко у розпал карантину відвідували спершу готель, а потім заклад, який має бути закритим – і таким чином могли порушувати карантинні норми", - зазначають журналісти.

"14 квітня "Схеми" знову зафіксували машини Ігоря Котвіцького на парковці готелю Hyatt. А близько 18 помітили, як і сам бізнесмен покинув готель – до того ж без маски. Кортеж Котвіцького попрямував у міністерство внутрішніх справ. Там, як помітили журналісти, у зв'язку з карантином запроваджено посилені заходи безпеки - всім, хто хоче потрапити на територію, вимірюють температуру. Але Котвіцькому та охороні не перевіряють. А вартовий на воротах навіть віддає честь автомобілям бізнесмена", - зазначають журналісти.

"17 квітня знімальна група зафіксувала, як до бокового заїзду в Офіс президента заїхав Mercedes. Наступного тижня, "Схемам" знову вдалося зафіксувати це авто біля ОП – цього разу, воно виїхало з території Офісу. Журналісти рушили слідом за автівкою в напрямку Конча-Заспи і зафіксували, як вона заїхала на парковку заміського ресторану. Там, схоже, відбувалася зустріч, всі три учасники якої, як зауважила знімальна група, були без захисних масок – в порушення карантинної постанови Кабміну. В одному з чоловіків "Схеми" впізнали колишнього прокурора Костянтина Кулика. Пізніше "Схеми" впізнали в другому чоловікові начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони генерала-полковника Василя Бурбу. Редакція надіслала запит в Головне управління розвідки для того, щоб отримати декларацію Василя Бурби, аби зрозуміти, звідки у людини, яка багато років працює на державній службі, така автівка. Однак там відповіли, що не можуть надати запитувану інформацію. Окрім того, "Схемам" вдалося ідентифікувати і третього чоловіка на цій зустрічі. Це - Володимир Вільчинський. Колишній працівник СБУ, за президентства Януковича очолював один з відділів економічної контррозвідки спецслужби, спеціалізувався на сфері нафти й газу. Тож чого насправді могла стосуватися ця зустріч і наскільки вона була випадковою? Навіщо начальник розвідки Міноборони Василь Бурба проводить зустрічі з колишнім прокурором та експрацівником СБУ, які втратили владу після того, як потрапили у низку скандалів та були звільнені?" - наголошують журналісти.

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"23 квітня. На під’їзді до ресторану в Конча-Заспі, що під Києвом, "Схеми" помічають авто охорони. А на парковці ресторану чекають автомобілі преміум класу з охороною. За кілька хвилин після того на паркінг заїхала BMW. І на територію ресторану зайшли троє невідомих. Журналісти відзначили, що авто охорони закриває Mercedes і позашляховик – однак їм вдалося помітити за машиною народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Вадима Столара, який у супроводі охорони також попрямував на територію ресторану. Як встановили "Схеми", Mercedes, запаркований біля автомобілів депутата Столара, зареєстрований на Комарницького Дениса Сергійовича. Денис Комарницький за часів мера Черновецького очолював фракцію мера у Київраді", - зазначають журналісти.

"Схеми" поцікавилися у народного депутата Столара, на яких підставах він відвідував ресторан під час карантину та що їх пов'язує з Денисом Комарницьким?

"Я не відвідував ресторан, але гуляв поруч у лісі разом з моїм давнім другом Денисом Комарницьким. Ми обговорювали ситуацію у країні щодо коронавірусу, розповідали один одному останні новини. Спілкувалися, як мають спілкуватися друзі. Домовились зустрітися з родинами після закінчення епідемії та відміни карантину. З Денисом Комарницьким мене пов’язує 20 років дружби", – відповів Столар.

"Але депутат Столар не єдиний відвідувач ресторану в Конча-Заспі. 16 квітня, за тиждень до візиту Столара, журналісти помітили, що близько 21-ї біля ресторану запарковано декілька автівок преміум-класу. А згодом зафіксували, як із закладу вийшли два чоловіки – без захисних масок. Вони спершу спілкувалися на парковці, а потім сіли в автівки і від’їхали з ресторану, заблокувавши автівку знімальної групи з двох сторін. Одразу ж після цього підсвітку вивіски ресторану вимкнули, як і світло на парковці. Цих самих відвідувачів журналісти помітили в цьому ж ресторані і за кілька днів. Водночас менеджер закладу, до якого журналісти звернулися за поясненнями, заперечив, що відвідувачі заходять у заклад. За його словами, люди беруть каву із собою і гуляють лісом", - йдеться в сюжеті.

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"Виходить, що під час карантину робота готелів і ресторанів обмежується, але для друга міністра внутрішніх справ можна зробити виняток. Виходить, що для того, аби протидіяти розповсюдженню коронавірусу всі мають носити захисні маски в публічних місцях, але начальник розвідки міністерства оборони, який регулярно відвідує офіс президента, може не носити. Виходить, що ресторанам можна працювати лише на винос або доставку, але товариш мера Кличка і народний депутат відвідує ресторан. А це означає, що чим ближче людина до влади, тим менше обмежень під час карантину", - резюмують журналісти.