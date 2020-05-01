Нардепи, бізнесмени і держслужбовці, попри карантин, відвідують готелі й ресторани в Києві та Конча-Заспі, - ЗМІ. ВIДЕО
Суворий карантин в Україні діє вже понад півтора місяці. Протягом цього часу переважна більшість закладів, кафе, салонів краси, ресторанів, магазинів дотримуються правил і зачинили свої двері. Але є заклади, які не призупинили роботу. І таких – не один, і не два, а набагато більше. У тих, хто працює, є справді спільна риса – або впливові власники, або їхні VIP-клієнти.
За час карантину чимало таких випадків потрапило в об’єктив камери журналістів. "Схеми" розповідають, хто ці люди, в які заклади їм відкритий доступ, та які питання вони можуть вирішувати під час суцільних обмежень для інших, передає Цензор.НЕТ.
"8 квітня. Київ. Минуло два дні відтоді, як уряд у зв’язку з пандемією коронавірусу запровадив жорсткіші правила карантину по всій країні – зокрема, заборонив людям пересуватися групою більше двох і перебувати в громадських місцях без маски чи респіратора. Близько шостої вечора знімальна група "Схем" звернула увагу на автомобілі преміум класу, припарковані біля п’ятизіркового готелю Hyatt у самому центрі столиці. Та на охоронців, які чатували біля входу до нього. Згодом журналісти помітили, що на парковці готелю з’явилося авто, з якого вийшов народний депутат і член парламентського комітету з питань бюджету Валерій Лунченко. Охоронець завів чоловіків до готелю. А напередодні приїзду депутата звідти вийшов невідомий чоловік і поїхав на машині, яка, за даними журналістів, зареєстрована на харківського бізнесмена Юрія Кірєєва. І вже через кілька секунд журналісти побачили колишнього народного депутата, друга і бізнес-партнера міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Ігоря Котвіцького", - розповіли журналісти.
"Пізніше його кортеж залишив парковку. А слідом за ним поїхало і авто, на якому приїхав депутат Лунченко. Автомобілі попрямували в урядовий квартал і біля Кабміну звернули до Sanahunt – одного з найдорожчих бутиків столиці. На парковці вони не зупинилися, а заїхали просто на територію закритого двору закладу. На сайті бутика зазначено, що там же розташований і ресторан. Згодом, близько 22-ї години, журналісти зафіксували, як ворота закладу відчинилися і з його закритої території спершу виїхало авто, яким користується народний депутат Лунченко. "Схемам" вдається помітити, як територію закладу з вимкненими фарами та проти руху транспорту покинуло авто колишнього народного депутата друга та бізнес-партнера міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Ігоря Котвіцького. Виходить, що Котвіцький і Лунченко у розпал карантину відвідували спершу готель, а потім заклад, який має бути закритим – і таким чином могли порушувати карантинні норми", - зазначають журналісти.
"14 квітня "Схеми" знову зафіксували машини Ігоря Котвіцького на парковці готелю Hyatt. А близько 18 помітили, як і сам бізнесмен покинув готель – до того ж без маски. Кортеж Котвіцького попрямував у міністерство внутрішніх справ. Там, як помітили журналісти, у зв'язку з карантином запроваджено посилені заходи безпеки - всім, хто хоче потрапити на територію, вимірюють температуру. Але Котвіцькому та охороні не перевіряють. А вартовий на воротах навіть віддає честь автомобілям бізнесмена", - зазначають журналісти.
"17 квітня знімальна група зафіксувала, як до бокового заїзду в Офіс президента заїхав Mercedes. Наступного тижня, "Схемам" знову вдалося зафіксувати це авто біля ОП – цього разу, воно виїхало з території Офісу. Журналісти рушили слідом за автівкою в напрямку Конча-Заспи і зафіксували, як вона заїхала на парковку заміського ресторану. Там, схоже, відбувалася зустріч, всі три учасники якої, як зауважила знімальна група, були без захисних масок – в порушення карантинної постанови Кабміну. В одному з чоловіків "Схеми" впізнали колишнього прокурора Костянтина Кулика. Пізніше "Схеми" впізнали в другому чоловікові начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони генерала-полковника Василя Бурбу. Редакція надіслала запит в Головне управління розвідки для того, щоб отримати декларацію Василя Бурби, аби зрозуміти, звідки у людини, яка багато років працює на державній службі, така автівка. Однак там відповіли, що не можуть надати запитувану інформацію. Окрім того, "Схемам" вдалося ідентифікувати і третього чоловіка на цій зустрічі. Це - Володимир Вільчинський. Колишній працівник СБУ, за президентства Януковича очолював один з відділів економічної контррозвідки спецслужби, спеціалізувався на сфері нафти й газу. Тож чого насправді могла стосуватися ця зустріч і наскільки вона була випадковою? Навіщо начальник розвідки Міноборони Василь Бурба проводить зустрічі з колишнім прокурором та експрацівником СБУ, які втратили владу після того, як потрапили у низку скандалів та були звільнені?" - наголошують журналісти.
"23 квітня. На під’їзді до ресторану в Конча-Заспі, що під Києвом, "Схеми" помічають авто охорони. А на парковці ресторану чекають автомобілі преміум класу з охороною. За кілька хвилин після того на паркінг заїхала BMW. І на територію ресторану зайшли троє невідомих. Журналісти відзначили, що авто охорони закриває Mercedes і позашляховик – однак їм вдалося помітити за машиною народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Вадима Столара, який у супроводі охорони також попрямував на територію ресторану. Як встановили "Схеми", Mercedes, запаркований біля автомобілів депутата Столара, зареєстрований на Комарницького Дениса Сергійовича. Денис Комарницький за часів мера Черновецького очолював фракцію мера у Київраді", - зазначають журналісти.
"Схеми" поцікавилися у народного депутата Столара, на яких підставах він відвідував ресторан під час карантину та що їх пов'язує з Денисом Комарницьким?
"Я не відвідував ресторан, але гуляв поруч у лісі разом з моїм давнім другом Денисом Комарницьким. Ми обговорювали ситуацію у країні щодо коронавірусу, розповідали один одному останні новини. Спілкувалися, як мають спілкуватися друзі. Домовились зустрітися з родинами після закінчення епідемії та відміни карантину. З Денисом Комарницьким мене пов’язує 20 років дружби", – відповів Столар.
"Але депутат Столар не єдиний відвідувач ресторану в Конча-Заспі. 16 квітня, за тиждень до візиту Столара, журналісти помітили, що близько 21-ї біля ресторану запарковано декілька автівок преміум-класу. А згодом зафіксували, як із закладу вийшли два чоловіки – без захисних масок. Вони спершу спілкувалися на парковці, а потім сіли в автівки і від’їхали з ресторану, заблокувавши автівку знімальної групи з двох сторін. Одразу ж після цього підсвітку вивіски ресторану вимкнули, як і світло на парковці. Цих самих відвідувачів журналісти помітили в цьому ж ресторані і за кілька днів. Водночас менеджер закладу, до якого журналісти звернулися за поясненнями, заперечив, що відвідувачі заходять у заклад. За його словами, люди беруть каву із собою і гуляють лісом", - йдеться в сюжеті.
"Виходить, що під час карантину робота готелів і ресторанів обмежується, але для друга міністра внутрішніх справ можна зробити виняток. Виходить, що для того, аби протидіяти розповсюдженню коронавірусу всі мають носити захисні маски в публічних місцях, але начальник розвідки міністерства оборони, який регулярно відвідує офіс президента, може не носити. Виходить, що ресторанам можна працювати лише на винос або доставку, але товариш мера Кличка і народний депутат відвідує ресторан. А це означає, що чим ближче людина до влади, тим менше обмежень під час карантину", - резюмують журналісти.
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У меня, например, родственники по маминой, папиной, .... линиям доживали до 84 и до 90 лет. Но были и случаи, когда до 59-ти - дедушка мой и дядя, 73 года - мой отец ушел.
И, заметьте, я ни в чем не была виновата. Так уж у каждого - сколько на роду написано - всё его. При чем тыт была Спарта - непонятно...
Это Вы, видать, путина начитались))
"Путин напомнил о том, что в древней Спарте больных и увечных детей, согласно легенде, сбрасывали со скалы, а также упомянул рассказ Джека Лондона, в котором стариков оставляли на съедение диким зверям."
https://www.rbc.ru/politics/28/04/2020/5ea8581c9a79474468b255a7
это мог быть чей-то отец или муж, который кому-то очень дорог, и которого заразил какой-то даун или мудак из мп секты "коронавируса нет".
А для простых смертных вот это:" Министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил мэра Черкасс Анатолия Бондаренко о жесткой реакции правоохранительных органов в связи с решением городских властей смягчить карантин"
О том что он является активным членом армянской диаспоры и посещает их собрания...?
Это будет полезно знать украинцам, которые считают что национальность не имеет значение - лишбычеловекбылхорошим....
Вот армяне так не считают....
Как в СССР рестораны только для партноменклатуры.
Как в СССР закрыты границы
Как в СССР из общественного транспорта остались одни троллейбусы
Как в СССР есть единая и монолитная партия власти.
Тогда это была КПСС из марионеточных депутатов - сегодня это Слуга народа из марионеточных депутатов
Как в СССР есть политбюро.
Тогда это совет комунноверхушки - сегодня это совет олигархата
Как в СССР есть распиаренный солнцеликий вождь народа Ким Зе Лен, ежедневно делающий добро для своего народа. То поможет братскому коммунистическому Китаю и даст вывезти все маски и стратегический запас медициныких костюмов из Украины, то привезет для своего народа большую партию масок из братского коммунистического Китая самолетом Мрия, которые можно будет приобрести в Эпицентре втридорога.
До полного совка не хватает тотального дефицита товаров, но думаю слуги справятся с этой задачей. Также не хватает заворачивания на улице тунеядцев, кто посмел гулять на улице в рабочее время без справки, что можно уйти с завода.
Вата должны радоваться и стать наконец-то счастливой, ведь она уже практически в любимом совке.
До встречи в СССР
1) Кабмин - это орган исполнительной власти, а не законодательной, его постановления носят рекомендационный характер и не являются законами
2) 11 марта, когда якобы было принято постановление, не было заседания Кабмина
3) карантин не может ограничивать права и свободы граждан без оглашенного ЧП или ВП в соответствии с Конституцией Украины
любой нормативно-правовой акт, противоречащий Конституции Украины автоматически становится незаконным и необязательным к выполнению в соответствии с ст. 60 КУ
4) главный санитарный врач Ляшко не делал "подання" о необходимости оглашения карантина в Кабмин, как того требует законодательство
5) карантин, правило обсервации, как и правило ношения маски, имеет отношение лишь к больным людям, что явно видно по выраженным симптомам, либо доказано лабораторно
пока не доказано тестом, судом или другим способом факт болезни человека, ни Кабмин, ни полиция не имеет права считать его больным
на сегодня в судах Украины зарегистрировано более 10 исков о незаконности карантинапреступники будут наказаны!
От себя хочу сказать- элитные тачки, наглые рожи!!! Не за вас парни гибнут на войне , мерзкие вы!!
И не имеете вы никакого отношения , к Украине , к той Украине о которой Шеченко стихи писал!!!
Поэтому пошли вы в жопу и с вашими мерсами и деньгами и котеджами!!
Решайлы!!
Просто сами подойдите и посмотрите, и подумайте - а нахрена машины толпятся перед Авалон на Леонтовича, Марио на Толстого и т.п.........