Київський безпековий форум: "Глобальний шторм: як урятувати економіку України і відкрити нові можливості". ВIДЕО
У п'ятницю, 1 травня 2020 року, відбувається онлайн-дискусія Київського безпекового форуму на тему: "Глобальний шторм: як урятувати економіку України і відкрити нові можливості".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.
Форум продовжує онлайн-формат роботи дискусією про економічну ситуацію в Україні в контексті глобальної рецесії.
Учасники дискусії:
Михайло Винницький, доцент Києво-Могилянської Академії, викладач Львівської бізнес школи Українського Католицького Університету;
Тімоті Еш, економіст, старший стратегічний радник компанії Blue Bay Asset management, експерт з питань України;
Владислав Рашкован, Заступник Виконавчого директора Міжнародного Валютного Фонду;
Наталя Яресько, Виконавчий директор Ради фінансового контролю та управління в Пуерто-Рико, Міністрів фінансів України у 2014-16 роках;
Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, засновник Фонду "Відкрий Україну" і Київського Безпекового форуму.
Модератор дискусії – Данило Лубківський, Заступник Міністра закордонних справ України у 2014 році, член Наглядової ради фонду "Відкрий Україну".
Учасники дискусії обговорюють такі питання:
- Що відбувається з глобальною економікою?
- Чи можна розпізнати риси нової економічної реальності?
- Які пріоритети повинен обрати український уряд, щоб врятувати економіку від колапсу, підтримати національний бізнес і не допустити масової бідності та безробіття?
- Чи можна в кризі знайти нові можливості і переваги для українського бізнесу?
- Що найнеобхідніше порадять антикризові менеджери українському керівництву?
Київський безпековий форум - провідне міжнародне зібрання України для обговорення проблем миру і безпеки. Форум засновано в 2007 році. Ініціатор і засновник безпекового форуму - фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".
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