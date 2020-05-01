Київський безпековий форум: "Глобальний шторм: як урятувати економіку України і відкрити нові можливості". ВIДЕО

У п'ятницю, 1 травня 2020 року, відбувається онлайн-дискусія Київського безпекового форуму на тему: "Глобальний шторм: як урятувати економіку України і відкрити нові можливості".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

Форум продовжує онлайн-формат роботи дискусією про економічну ситуацію в Україні в контексті глобальної рецесії.

Учасники дискусії:

Михайло Винницький, доцент Києво-Могилянської Академії, викладач Львівської бізнес школи Українського Католицького Університету;

Тімоті Еш, економіст, старший стратегічний радник компанії Blue Bay Asset management, експерт з питань України;

Владислав Рашкован, Заступник Виконавчого директора Міжнародного Валютного Фонду;

Наталя Яресько, Виконавчий директор Ради фінансового контролю та управління в Пуерто-Рико, Міністрів фінансів України у 2014-16 роках;

Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, засновник Фонду "Відкрий Україну" і Київського Безпекового форуму.

Модератор дискусії – Данило Лубківський, Заступник Міністра закордонних справ України у 2014 році, член Наглядової ради фонду "Відкрий Україну".

Учасники дискусії обговорюють такі питання:

Що відбувається з глобальною економікою?

Чи можна розпізнати риси нової економічної реальності?

Які пріоритети повинен обрати український уряд, щоб врятувати економіку від колапсу, підтримати національний бізнес і не допустити масової бідності та безробіття?

Чи можна в кризі знайти нові можливості і переваги для українського бізнесу?

Що найнеобхідніше порадять антикризові менеджери українському керівництву?

Також читайте: Київський безпековий форум: Головні проблеми захисту України від російської агресії. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Київський безпековий форум - провідне міжнародне зібрання України для обговорення проблем миру і безпеки. Форум засновано в 2007 році. Ініціатор і засновник безпекового форуму - фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".