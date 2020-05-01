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Київський безпековий форум: "Глобальний шторм: як урятувати економіку України і відкрити нові можливості". ВIДЕО

У п'ятницю, 1 травня 2020 року, відбувається онлайн-дискусія Київського безпекового форуму на тему: "Глобальний шторм: як урятувати економіку України і відкрити нові можливості".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

Форум продовжує онлайн-формат роботи дискусією про економічну ситуацію в Україні в контексті глобальної рецесії.

Учасники дискусії:

Михайло Винницький, доцент Києво-Могилянської Академії, викладач Львівської бізнес школи Українського Католицького Університету;

Тімоті Еш, економіст, старший стратегічний радник компанії Blue Bay Asset management, експерт з питань України;

Владислав Рашкован, Заступник Виконавчого директора Міжнародного Валютного Фонду;

Наталя Яресько, Виконавчий директор Ради фінансового контролю та управління в Пуерто-Рико, Міністрів фінансів України у 2014-16 роках;

Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, засновник Фонду "Відкрий Україну" і Київського Безпекового форуму.

Модератор дискусії – Данило Лубківський, Заступник Міністра закордонних справ України у 2014 році, член Наглядової ради фонду "Відкрий Україну".

Учасники дискусії обговорюють такі питання:

  • Що відбувається з глобальною економікою?
  • Чи можна розпізнати риси нової економічної реальності?
  • Які пріоритети повинен обрати український уряд, щоб врятувати економіку від колапсу, підтримати національний бізнес і не допустити масової бідності та безробіття?
  • Чи можна в кризі знайти нові можливості і переваги для українського бізнесу?
  • Що найнеобхідніше порадять антикризові менеджери українському керівництву?

Також читайте: Київський безпековий форум: Головні проблеми захисту України від російської агресії. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Київський безпековий форум - провідне міжнародне зібрання України для обговорення проблем миру і безпеки. Форум засновано в 2007 році. Ініціатор і засновник безпекового форуму - фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Автор: 

Форум (134) Яценюк Арсеній (2577)


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Топ коментарі
+4
Вы уточняйте, что на всех етих формах обсуждается как помочь Ахметову и КО не потерять места в списке Форбс
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01.05.2020 15:21 Відповісти
+4
Уже блоки АЭС с минимальной ценой энергии останавливают...в Европе цена падает, но мы же не можем допустить чтоб татарин в убытки залез.
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01.05.2020 15:32 Відповісти
+3
Удивительно по-советски! Вначале обосрались на ровном месте. Теперь с пафосом обсуждают, что со смердящей кучей делать.
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01.05.2020 15:12 Відповісти
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Зто то кто в носе квыряет,
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01.05.2020 15:04 Відповісти
Утилизируйтесь ,🤡🤢🎪клоуны погорелого 95
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01.05.2020 15:21 Відповісти
Ну толку то. Соберутся, потусуются. умные. авторитетные и не очень, временные снапыщеным видом, случайные особи, просто полезныые идиоты. Новая Власть опытных и умных, независимых, с авторитетом боится!!! Набирают управляемых макак, карманных мартышек с интеллектом ниже плинтуса и думают что страной управляют.
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01.05.2020 15:06 Відповісти
Кеша, а хто на вашу думку ефективно керував країною за роки незалежності..? Та чому вона посідає останні місця за рівнем життя та економічних свобод у Європі, але одне з перших за рівнем депопуляції у світі..дяки..
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01.05.2020 15:18 Відповісти
Ты бы лучше спросил кто из президентов за годы независомости думал о благосостоянии народа а не о олигархах и своих карманах
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01.05.2020 15:23 Відповісти
Це дещо спрощено..ця людина мислить більш глобально..😏
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01.05.2020 15:27 Відповісти
Інокентій, відповідь будЕ..?
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01.05.2020 16:43 Відповісти
Удивительно по-советски! Вначале обосрались на ровном месте. Теперь с пафосом обсуждают, что со смердящей кучей делать.
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01.05.2020 15:12 Відповісти
Київський безпековий форум: "Глобальний шторм: як урятувати економіку України і відкрити нові можливості" - Цензор.НЕТ 4673
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01.05.2020 15:46 Відповісти
Немедицинские последствия пандемии грозят стать для многих еще более убийственными, чем сам вирус.©
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01.05.2020 15:19 Відповісти
Вы уточняйте, что на всех етих формах обсуждается как помочь Ахметову и КО не потерять места в списке Форбс
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01.05.2020 15:21 Відповісти
Уже блоки АЭС с минимальной ценой энергии останавливают...в Европе цена падает, но мы же не можем допустить чтоб татарин в убытки залез.
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01.05.2020 15:32 Відповісти
Так и есть. Когда казалось бы что проблема в очевидном- ето коррупция, воровство, большие налоги и дорогие енергоресурсы которые в каждом продукте занимают львиную долю цены. Только вместо решить проблему они ищут выход как помочь олигархам-ворам.
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01.05.2020 15:46 Відповісти
Если внимательно послушать все ети форумы, то можно понять что на них обсуждается как насрать в штаны чтобы не сильно воняло
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01.05.2020 15:42 Відповісти
Как спасти экономику Украины? Обвалить тарифы на электроэнергию и бизнес в Украине воспроянет. Но зе-власть пошла путём уничтожения индустрии Украины - остановила 4 энергоблока. Поэтому все эти форумы проплаченная лапша для отвода глаз, чтоб народ или как его назвал тигипко - внешняя среда, не сильно роптал.
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01.05.2020 16:17 Відповісти
Сразу ответ: её спасти не возможно, если только все на заработки уедут. Ну или слёзно попросить у агрессора вернуть рынок сбыта для 90% заводов Украины.
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01.05.2020 19:08 Відповісти
Блин,бараны,нефть скупайте,предлагайте разместить заводы в Украине,которые будут убирать с Китая все страны!
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02.05.2020 00:22 Відповісти
 
 