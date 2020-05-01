УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10192 відвідувача онлайн
Новини Відео
26 036 91

25-річний син нового керівника Податкової Любченка володіє майном на 300 тисяч доларів, - ЗМІ. ВIДЕО

25-річний син нового глави Податкової служби Олексія Любченка Андрій володіє майном на 300 тис. доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті журналістів "Cлідство. Інфо".

У ньому зокрема повідомляється, що у 25-річного Андрія Любченка є квартира в новобудові у центрі Києва й автомобіль Porsche Macan 2019 року. Сукупна вартість цього майна оцінюється приблизно в 300 тис. доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий голова податкової Любченко потрапляє під люстрацію, - нардепка "Голосу" Клименко

"Cлідство. Інфо" стверджує, що Андрій Любченко не може пояснити походження майна. З 2013 року йому належить квартира на понад 100 квадратів, а також паркомісце в одній із новобудов на Печерську. На момент купівлі йому було лише 18 років, і він заявив, що не пам'ятає, звідки у нього з'явилися, за підрахунками журналістів, близько 215 тисяч доларів.

"Я не пам'ятаю, хто там, що і коли купував. І зараз не можу дати інформації з цього приводу", - сказав він, але припустив, що йому допомагали батьки.

Крім того, близько двох місяців тому син глави Податкової купив автомобіль Porsche Macan 2019 випуску, вартість якого стартує від 72 тисяч доларів. На нього Любченко-молодший заробив, нібито займаючись маркетингом.

"Ну, я взагалі-то працюю, у мене ФОП третьої групи, я займаюся маркетингом у соціальних мережах: Facebook, Instagram-реклама, Google і так далі. Тому, в принципі, нічого дуже дивного немає і, по-моєму, це авто не надто вже дорого коштувало", - зазначив Андрій Любченко.

"Судячи зі сторінки Любченка-молодшого в соціальній мережі Instagram, кілька років до цього він їздив на автомобілі Mercedes-Benz 2013 року. Як ми з'ясували, це авто належить приватній фірмі, зареєстрованій на Черкащині, звідки родом головний податківець країни.

Очевидно, саме на цьому автомобілі Андрія Любченка у 2018 році затримали патрульні за водіння в нетверезому стані. Сам правопорушник у суді визнав свою провину. Але покарання не отримав. Як з'ясувалося, на момент розгляду справи закінчилися строки притягнення до відповідальності. За словами сина податківця, це було службове авто і він використовував його для роботи", - зазначають журналісти.

Розслідувачі "Слідство.Інфо" намагалися зв'язатися з самим керівником Податкової про походження статків його сім'ї, але Олексій Любченко не відповів на дзвінки та повідомлення.

Автор: 

багатство (68) Любченко Олексій (114)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+59
Сын главного налоговика демонстрирует наличие доходов, явно превышающих его возможности (но прекрасно вписывающихся в возможности его родителей).

Реакция НБУ? Ноль.
Реакция НАБУ? Ноль.

Реакция депутатов? Ноль.

Реакция Венедиктовой? Ноль.

Реакция президента? Ноль.
Реакция премьера? Ноль.
...
Реакция народа-терпилы? Ноль.
показати весь коментар
01.05.2020 19:10 Відповісти
+35
Яка талановита молодь...
показати весь коментар
01.05.2020 18:59 Відповісти
+31
Не может быть!!!!
показати весь коментар
01.05.2020 18:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не может быть!!!!
показати весь коментар
01.05.2020 18:58 Відповісти
талант
показати весь коментар
01.05.2020 21:59 Відповісти
еще один Оннелох
показати весь коментар
02.05.2020 15:23 Відповісти
Яка талановита молодь...
показати весь коментар
01.05.2020 18:59 Відповісти
это - сироты...тяжелоё наследие царского режима...
показати весь коментар
01.05.2020 19:57 Відповісти
Можно адресочек черкануть этого пацанчика в той новостройке?Братва заинтересовалась...
показати весь коментар
01.05.2020 21:12 Відповісти
да он наверняка сдаёт. бояре в Конче живут, в Козине, на дамбе направо если после Украинки уйти. и островах тамошних
показати весь коментар
02.05.2020 15:25 Відповісти
пора кастріровать
показати весь коментар
01.05.2020 21:31 Відповісти
бедный мальчик
показати весь коментар
01.05.2020 19:00 Відповісти
Бідолага....напевно все дитинство вагони розгружав....
показати весь коментар
01.05.2020 19:04 Відповісти
скоріше всього вагонетки завантажував.
показати весь коментар
01.05.2020 19:56 Відповісти
Ну если у него зарплата 3000 долларов в месяц с 15 лет,то вполне ))
показати весь коментар
01.05.2020 19:07 Відповісти
виграв в лотерею,з ким не буває)

кожен з нас президент# кожен із вас 73,22% несе за це відповідальність#ви зробили це разом!
показати весь коментар
01.05.2020 19:10 Відповісти
Сын главного налоговика демонстрирует наличие доходов, явно превышающих его возможности (но прекрасно вписывающихся в возможности его родителей).

Реакция НБУ? Ноль.
Реакция НАБУ? Ноль.

Реакция депутатов? Ноль.

Реакция Венедиктовой? Ноль.

Реакция президента? Ноль.
Реакция премьера? Ноль.
...
Реакция народа-терпилы? Ноль.
показати весь коментар
01.05.2020 19:10 Відповісти
Реакция Дубинского - Зашквар.
показати весь коментар
01.05.2020 19:13 Відповісти
Я давно собі сказав, що цей народ безнадійний...
показати весь коментар
01.05.2020 19:28 Відповісти
Реакция народа-терпилы? Ноль.
Вывод: продолжает действовать старое правило: "Отчего ж не воровать, если некому унять?"
показати весь коментар
01.05.2020 20:04 Відповісти
зато гейша на своём месте
показати весь коментар
02.05.2020 15:26 Відповісти
Зебилам, чего не показали по телевизору - того не существует!
показати весь коментар
01.05.2020 21:55 Відповісти
причём только на скрепных каналах типа Г+Г
показати весь коментар
02.05.2020 15:27 Відповісти
Иногда хочется шоб изобрели какое-то зелье оживляющее.... шоб оживляло года на 2.
25-летний сын нового главы Налоговой Любченко владеет имуществом на 300 тысяч долларов, - СМИ - Цензор.НЕТ 1628
показати весь коментар
01.05.2020 19:12 Відповісти
Чого вчепилися? ЗЕ-42 обіцяв кінець епохи бідності? От для нього він і настав! Так що ставайте в чергу і чекайте коли для вас теж він настане!
показати весь коментар
01.05.2020 19:13 Відповісти
для більшості таке може настати в разі анархії, бідні будуть трусити багатих,оті панські маєтки і авто за 5 мільонів будуть чудові орієнтири,як це виглядає можна подивитися на https://youtu.be/r60FOzniSZE Ліван
показати весь коментар
01.05.2020 19:27 Відповісти
Хотел цензурно. Но получилось: пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи... Ну шо ж. Майдан, так Майдан.
показати весь коментар
01.05.2020 19:17 Відповісти
Добре хоч футболку з написом russia не носить )))
показати весь коментар
01.05.2020 19:20 Відповісти
Если сын главы налоговой богат , то это плохо. А если беден, то никто в это не поверит. Вопрос. Какое материальное положение должно быть у сына, что бы все были довольны.
Естественно, все кто рвутся к власти и должностям делают это не из-за любви к Родине. Тот, кто утверждает, что из-за любви, должен быть уничтожен на месте, ибо этот тип проходимцев пока мало изучен и вызывает ещё больше подозрений)
показати весь коментар
01.05.2020 19:22 Відповісти
Должно быть такое положение, чтобы мог объяснить и обосновать документально источник доходов. Вот и всё.
показати весь коментар
01.05.2020 20:07 Відповісти
А есть такие у которых не обосновано? Мы же не верим ни в какие обоснования.
показати весь коментар
01.05.2020 21:43 Відповісти
Це багато? В мене син має більше, а я навіть не голова ДПІ в районі.
показати весь коментар
01.05.2020 19:28 Відповісти
безденежных не назначают, чтобы не травмировать человеку психику.
показати весь коментар
01.05.2020 19:28 Відповісти
"Честным" трудом пацан всё заработал, вместе со своим папашей, который также "честно" сколотил своё состояние.
показати весь коментар
01.05.2020 19:31 Відповісти
Если бы папашка не заработал, то не мог бы заплатить брату Ермака за тепленькое местечко!
показати весь коментар
01.05.2020 21:57 Відповісти
так что - Зеленский это мафия и круговая порука?
показати весь коментар
02.05.2020 15:28 Відповісти
А причому тут Цензор? Це розслідування Гнапа, написано ж Слідство.інфо... А от Гнапа точно не можна назвати порохоботом!
показати весь коментар
01.05.2020 19:43 Відповісти
он хотел такую власть - ему её и топить. а для профилактики еще Гнапу по почкам дать как Кутепову
показати весь коментар
02.05.2020 15:30 Відповісти
25-летний сын нового главы Налоговой Любченко владеет имуществом на 300 тысяч долларов, - СМИ - Цензор.НЕТ 6958
показати весь коментар
01.05.2020 19:40 Відповісти
Кто бы сомневался.. Папаша в налоговой больше 20 лет.... Чуть копнуть - там и на расстрел хватит...
показати весь коментар
01.05.2020 19:48 Відповісти
Раньше за 1 миллион деревянных расстреливали. На т\х Армении боцман как то косынок на 980 тыс рублей контрабандой привёз. Так не расстреляли.
показати весь коментар
01.05.2020 20:39 Відповісти
Раньше за 10000 рублей расстреливали,не неси пургу миллион там...
показати весь коментар
01.05.2020 21:14 Відповісти
за колосок зібранний після жнив відсилали на каторгу в сибір
показати весь коментар
02.05.2020 13:57 Відповісти
При Петре такого не было!
показати весь коментар
01.05.2020 19:52 Відповісти
Он свой капитал при Януковиче и барыги сколотил. А сейчас растёт дальше как на дрожжах. Вот ещё МВФ денег подкинет.
показати весь коментар
01.05.2020 20:41 Відповісти
и правильно что вам Порох в штаны срет!
показати весь коментар
02.05.2020 07:19 Відповісти
Зачем я слышу слово ПЭТЯ на цензоре? Еите кончу заспу
показати весь коментар
01.05.2020 19:54 Відповісти
что-то нищеброд какой-то сынок
показати весь коментар
01.05.2020 19:59 Відповісти
Ну когда уже? А то утюги, паяльники и молотки уже готовы.
показати весь коментар
01.05.2020 20:01 Відповісти
Вопрос к Монике Оманской : все возвращается на круги своя ?
показати весь коментар
01.05.2020 20:09 Відповісти
оце слуга засцяв нам очі
показати весь коментар
01.05.2020 20:12 Відповісти
Просто хорошо работает. Почему все это не понимают.
показати весь коментар
01.05.2020 20:13 Відповісти
Как сказал Янукович:
-Просоо мой сын много работает!
показати весь коментар
01.05.2020 20:15 Відповісти
руки от дитей прочь, черти немытые, ничего святого у гнапа нет
показати весь коментар
02.05.2020 15:38 Відповісти
Какой удачный ребёнок
показати весь коментар
01.05.2020 20:18 Відповісти
Сироты...
показати весь коментар
01.05.2020 20:21 Відповісти
А цим корупціонерам, Зеленський не хоче "пламенний привіт" передати? Ато он меру Черкас передавав... =)
показати весь коментар
01.05.2020 20:32 Відповісти
Да не расстраивайтесь так,денёк прошёл и пол процента рейтинга ЗЕбил потерял,а сколько их этих деньков ещё впереди 1400 примерно.Для ЗЕбила всё закончится ещё фееричней,чем у Пороха...
показати весь коментар
01.05.2020 21:18 Відповісти
У Зели вор на воре сидит и вором погоняет.
показати весь коментар
01.05.2020 20:35 Відповісти
Сынок также любит скорость, да и свой уголок надо ж иметь.
показати весь коментар
01.05.2020 20:48 Відповісти
Ну чего пристали к хлопцу? Он на бурячках все честно заработал.
показати весь коментар
01.05.2020 21:20 Відповісти
Получается на фоне попередников он честнейший человек , сына просто таки в чёрном теле держит .
показати весь коментар
01.05.2020 21:23 Відповісти
так у него сыну 8 лет? или уже в этом возрасте должен быть свой мерседес? или вы о ком?
показати весь коментар
02.05.2020 15:39 Відповісти
цензор врет ) как обычно ) по заказу )
показати весь коментар
01.05.2020 21:28 Відповісти
25-річний син нового керівника Податкової Любченка володіє майном на 300 тисяч доларів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7553
показати весь коментар
01.05.2020 21:36 Відповісти
НИТКУМАВСТВУ!
показати весь коментар
01.05.2020 21:51 Відповісти
Это же коррупция, явная и наглая!
Зебилы 73%-е, какие же вы зебилы - прощения вам не будет..... Дурость и ограниченность ваша - это не оправдание!
показати весь коментар
01.05.2020 21:53 Відповісти
А если серьезно, то вся нечисть добравшаяся до власти и до корыта при Зе-барыгах, будет стоять за него насмерть - если сметут Зебила, воры и преступники из его кагорты, будут болтаться на фонарях!

У них теперь круговая порука!
показати весь коментар
01.05.2020 21:59 Відповісти
Так адрес бы дали где это чувырло живет ...
показати весь коментар
01.05.2020 22:05 Відповісти
адрес дайте( охренеть, когда народу дойдёт, что нужно и самому иногда хвостом шевельнуть
показати весь коментар
02.05.2020 15:41 Відповісти
сцынок... - воровать и то толком не умеют...
показати весь коментар
01.05.2020 22:24 Відповісти
Очень рад за талановиту дитину. Явно весь в батька.
показати весь коментар
01.05.2020 23:51 Відповісти
В нормальной стране папаша подал бы в отставку.
показати весь коментар
02.05.2020 00:42 Відповісти
хороший мальчик.
показати весь коментар
02.05.2020 08:54 Відповісти
Вот это я понимаю.!!! Стартуем от 300 000....... У кого больше ?
показати весь коментар
02.05.2020 09:14 Відповісти
Який талановитий хлопчик, тепер папа купить йому посаду премьера і знову на електро самокаті поїде новий талант по широким коридорам Кабінету Міністрів України. Це перемога. І буде папа і син упаковуватись по горлянку. Щасти їм в українській політиці.
показати весь коментар
02.05.2020 09:22 Відповісти
нехер ім шастати в цій Украінській політиці
показати весь коментар
02.05.2020 14:12 Відповісти
Зае#али ! Так и просятся на фонарях повисеть! Пока такие уроды будут править страной - страны не будет!
показати весь коментар
02.05.2020 10:17 Відповісти
Ну хоть не депутат как у Петра Алексеича...тот миллионер, сын миллиардера
показати весь коментар
02.05.2020 10:31 Відповісти
хах, попадет в обычную больницу(заграница закончилась уже) и там его будет лечить врач за минималку.
Поможет ему порш? Или банально поедет на море и в яму попадет и убьется.
Быдло скот не понимает, что за забором и на поршах не отсидятся, когда вокруг миллионы голодных.
показати весь коментар
02.05.2020 11:50 Відповісти
ну типа мы должны быть ему благодарны за то, что не топчет украинский флаг. как же утомили эти зеленушки и недоразвитые, которые за это проголосовали
показати весь коментар
02.05.2020 12:31 Відповісти
Ясно-понятно. Талантливый прост...
Ещё один одаренный сын чиновника. Ничего удивительного.
показати весь коментар
02.05.2020 12:42 Відповісти
точно также, как авокян со своим сынком.
показати весь коментар
02.05.2020 16:52 Відповісти
вот для кого пешеходы должны построить автобан.
показати весь коментар
02.05.2020 13:21 Відповісти
Папа наколядовал.
показати весь коментар
02.05.2020 13:34 Відповісти
Мама всю жизнь копила
показати весь коментар
02.05.2020 15:31 Відповісти
Твари, сына с папашей на нары нахрен, всё это нажито не честным трудом, во сволочи оборзели.
показати весь коментар
02.05.2020 16:50 Відповісти
Зебильі, не завидуйте а лучше работайте в 2 сменьі по 6 дней в неделю и тоже будете зарабатьівать как новьіе лица
показати весь коментар
02.05.2020 18:59 Відповісти
Вешать просто их надо!
показати весь коментар
03.05.2020 02:49 Відповісти
Вангую - така людина, нова, певно, таки буде чесна боротьба з корупцією
показати весь коментар
03.05.2020 09:04 Відповісти
Покращення!!!
показати весь коментар
03.08.2020 16:21 Відповісти
 
 