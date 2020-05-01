25-річний син нового керівника Податкової Любченка володіє майном на 300 тисяч доларів, - ЗМІ. ВIДЕО

25-річний син нового глави Податкової служби Олексія Любченка Андрій володіє майном на 300 тис. доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті журналістів "Cлідство. Інфо".

У ньому зокрема повідомляється, що у 25-річного Андрія Любченка є квартира в новобудові у центрі Києва й автомобіль Porsche Macan 2019 року. Сукупна вартість цього майна оцінюється приблизно в 300 тис. доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий голова податкової Любченко потрапляє під люстрацію, - нардепка "Голосу" Клименко

"Cлідство. Інфо" стверджує, що Андрій Любченко не може пояснити походження майна. З 2013 року йому належить квартира на понад 100 квадратів, а також паркомісце в одній із новобудов на Печерську. На момент купівлі йому було лише 18 років, і він заявив, що не пам'ятає, звідки у нього з'явилися, за підрахунками журналістів, близько 215 тисяч доларів.

"Я не пам'ятаю, хто там, що і коли купував. І зараз не можу дати інформації з цього приводу", - сказав він, але припустив, що йому допомагали батьки.

Крім того, близько двох місяців тому син глави Податкової купив автомобіль Porsche Macan 2019 випуску, вартість якого стартує від 72 тисяч доларів. На нього Любченко-молодший заробив, нібито займаючись маркетингом.

"Ну, я взагалі-то працюю, у мене ФОП третьої групи, я займаюся маркетингом у соціальних мережах: Facebook, Instagram-реклама, Google і так далі. Тому, в принципі, нічого дуже дивного немає і, по-моєму, це авто не надто вже дорого коштувало", - зазначив Андрій Любченко.

"Судячи зі сторінки Любченка-молодшого в соціальній мережі Instagram, кілька років до цього він їздив на автомобілі Mercedes-Benz 2013 року. Як ми з'ясували, це авто належить приватній фірмі, зареєстрованій на Черкащині, звідки родом головний податківець країни.

Очевидно, саме на цьому автомобілі Андрія Любченка у 2018 році затримали патрульні за водіння в нетверезому стані. Сам правопорушник у суді визнав свою провину. Але покарання не отримав. Як з'ясувалося, на момент розгляду справи закінчилися строки притягнення до відповідальності. За словами сина податківця, це було службове авто і він використовував його для роботи", - зазначають журналісти.

Розслідувачі "Слідство.Інфо" намагалися зв'язатися з самим керівником Податкової про походження статків його сім'ї, але Олексій Любченко не відповів на дзвінки та повідомлення.