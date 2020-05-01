ДБР порушило справи проти Порошенка без складу злочину і без доказів, - Рябошапка. ВIДЕО

Так звана "справа моряків", яку ДБР порушило проти п'ятого президента Порошенка, не має правової перспективи і підриває міжнародні позиції України.

Про це колишній генпрокурор Руслан Рябошапка заявив в інтерв'ю для YouTube-каналу Олексія Гончаренка, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що оголошення підозри в цій справі не тільки вдарить по позиції України в Міжнародному арбітражі з морського права, а й завдасть удару по авторитету держави.

"Це однозначно послабить позиції України не тільки в міжнародному арбітражі, а й взагалі на міжнародній арені. Тому до такого роду проваджень необхідно підходити дуже обережно і враховувати всі обставини, і ті, які привели до такого кроку президента. І не тільки президента, а й РНБО. Там рішення приймалося не тільки Порошенком, було багато осіб. Тому такі важливі речі, власне, контекст, в якому відбувалася ця ситуація: і війна, і загострення на той момент, все треба було брати до уваги", - переконаний Рябошапка.





Він також повідомив, що в цьому провадженні не було чого розслідувати. "Щодо Керченської протоки, то я думав, що це справа вже давно забута, оскільки ми дійсно дискутували про таке провадження. Вона розслідувалася ДБР. І після кількох нарад я думав, що більше до цього повертатися не будемо. Оскільки перспективи і логіки в таких провадженнях я на бачу. І ми навіть не поверталися кілька місяців до цього провадження. Я про нього почув знову кілька днів тому, коли було піднято публічний резонанс щодо можливого вручення повідомлення про підозру. Для мене це досить дивно, я думав - була поставлена ​​крапка, і органи кримінальноі юстиції не розслідували це провадження. Там не було чого розслідувати. І для того, щоб переконати наших колег із ДБР, ми запропонували їм спробувати підготувати хоч якийсь письмовий документ і обґрунтувати для себе, щоб було видно - чи є там склад злочину. Вони почали це робити, ми потім зустрілися і знову зрозуміли, що там перспективи немає", - розповів Рябошапка.

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Ексгенпрокурор також повідомив, що два інші епізоди, які розслідує ДБР щодо Порошенка, ґрунтуються на абсурдних з точки зору права обвинуваченнях. Тому він відмовився підписувати підозру, підготовлену під керівництвом Ірини Венедіктової, яка на той момент очолювала ДБР.

"Що стосується повідомлення про підозру, яке я не підписав, воно стосувалося двох епізодів. Це призначення двох членів ВРП наприкінці каденції п'ятого президента. І другий - це епізод про призначених першого заступника керівника Служби зовнішньої розвідки. І що ставилося в провину п'ятому президенту - це узурпація влади. Очевидно, що узурпація влади, узурпація повноважень, передбачених Конституцією, просто неможлива. Це абсурд. І це суперечить здоровому глузду", - зазначає Рябошапка.

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"Інший аспект - це нібито зловживання повноваженнями президента. Але знову ж таки, з тих матеріалів справи, які я читав, але не читала Венедіктова, не було жодних доказів, які могли б свідчити про те, що були ознаки цих злочинів. Тобто, доказів не було. Сама юридична конструкція мала безглуздий вигляд. І сам документ був написаний, таке враження, що студентами. Я хотів би звернути увагу, що, власне, в той день, коли відправили цей проєкт повідомлення в прокуратуру, в той же день з'явилося медійне повідомлення з тим, що нібито ДБР підготувало підозру, а прокуратура блокує вручення повідомлення про підозру п'ятому президенту України. Тобто, таке було прагнення медійне підштовхнути мене до того, щоб я підписав цей документ. Я дав своїм прокурорам, щоб вони переглянули, і він був весь покреслений. Документ був весь покреслений. Очевидно, що таке не можна підписувати. І, відповідно, було відмовлено в підписанні цього документа. Ми не підписали і відправили назад", - розповідає Рябошапка.

Руслан Рябошапка також підтвердив, що відмова підписати абсурдну підозру Петрові Порошенку стала останньою краплею, яка призвела до його відставки. За його словами, представники монобільшості Зеленського цього не приховували і говорили про це журналістам.

"Публічні спікери партії Зеленського, власне, про це говорили. І Корнієнко, і Арахамія говорили, що це стало останньою краплею в тому, що прокуратура блокує роботу ДБР і не підписує підозру Порошенку, тому необхідно звільняти", - нагадав Рябошапка.