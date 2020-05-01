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ДБР порушило справи проти Порошенка без складу злочину і без доказів, - Рябошапка. ВIДЕО

Так звана "справа моряків", яку ДБР порушило проти п'ятого президента Порошенка, не має правової перспективи і підриває міжнародні позиції України.

Про це колишній генпрокурор Руслан Рябошапка заявив в інтерв'ю для YouTube-каналу Олексія Гончаренка, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що оголошення підозри в цій справі не тільки вдарить по позиції України в Міжнародному арбітражі з морського права, а й завдасть удару по авторитету держави.

"Це однозначно послабить позиції України не тільки в міжнародному арбітражі, а й взагалі на міжнародній арені. Тому до такого роду проваджень необхідно підходити дуже обережно і враховувати всі обставини, і ті, які привели до такого кроку президента. І не тільки президента, а й РНБО. Там рішення приймалося не тільки Порошенком, було багато осіб. Тому такі важливі речі, власне, контекст, в якому відбувалася ця ситуація: і війна, і загострення на той момент, все треба було брати до уваги", - переконаний Рябошапка.


Він також повідомив, що в цьому провадженні не було чого розслідувати. "Щодо Керченської протоки, то я думав, що це справа вже давно забута, оскільки ми дійсно дискутували про таке провадження. Вона розслідувалася ДБР. І після кількох нарад я думав, що більше до цього повертатися не будемо. Оскільки перспективи і логіки в таких провадженнях я на бачу. І ми навіть не поверталися кілька місяців до цього провадження. Я про нього почув знову кілька днів тому, коли було піднято публічний резонанс щодо можливого вручення повідомлення про підозру. Для мене це досить дивно, я думав - була поставлена ​​крапка, і органи кримінальноі юстиції не розслідували це провадження. Там не було чого розслідувати. І для того, щоб переконати наших колег із ДБР, ми запропонували їм спробувати підготувати хоч якийсь письмовий документ і обґрунтувати для себе, щоб було видно - чи є там склад злочину. Вони почали це робити, ми потім зустрілися і знову зрозуміли, що там перспективи немає", - розповів Рябошапка.

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Ексгенпрокурор також повідомив, що два інші епізоди, які розслідує ДБР щодо Порошенка, ґрунтуються на абсурдних з точки зору права обвинуваченнях. Тому він відмовився підписувати підозру, підготовлену під керівництвом Ірини Венедіктової, яка на той момент очолювала ДБР.

"Що стосується повідомлення про підозру, яке я не підписав, воно стосувалося двох епізодів. Це призначення двох членів ВРП наприкінці каденції п'ятого президента. І другий - це епізод про призначених першого заступника керівника Служби зовнішньої розвідки. І що ставилося в провину п'ятому президенту - це узурпація влади. Очевидно, що узурпація влади, узурпація повноважень, передбачених Конституцією, просто неможлива. Це абсурд. І це суперечить здоровому глузду", - зазначає Рябошапка.

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"Інший аспект - це нібито зловживання повноваженнями президента. Але знову ж таки, з тих матеріалів справи, які я читав, але не читала Венедіктова, не було жодних доказів, які могли б свідчити про те, що були ознаки цих злочинів. Тобто, доказів не було. Сама юридична конструкція мала безглуздий вигляд. І сам документ був написаний, таке враження, що студентами. Я хотів би звернути увагу, що, власне, в той день, коли відправили цей проєкт повідомлення в прокуратуру, в той же день з'явилося медійне повідомлення з тим, що нібито ДБР підготувало підозру, а прокуратура блокує вручення повідомлення про підозру п'ятому президенту України. Тобто, таке було прагнення медійне підштовхнути мене до того, щоб я підписав цей документ. Я дав своїм прокурорам, щоб вони переглянули, і він був весь покреслений. Документ був весь покреслений. Очевидно, що таке не можна підписувати. І, відповідно, було відмовлено в підписанні цього документа. Ми не підписали і відправили назад", - розповідає Рябошапка.

Руслан Рябошапка також підтвердив, що відмова підписати абсурдну підозру Петрові Порошенку стала останньою краплею, яка призвела до його відставки. За його словами, представники монобільшості Зеленського цього не приховували і говорили про це журналістам.

"Публічні спікери партії Зеленського, власне, про це говорили. І Корнієнко, і Арахамія говорили, що це стало останньою краплею в тому, що прокуратура блокує роботу ДБР і не підписує підозру Порошенку, тому необхідно звільняти", - нагадав Рябошапка.

Автор: 

Порошенко Петро (15203) прокуратура (3709) Гончаренко Олексій (488) Рябошапка Руслан (441) ДБР (3589) Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3304)


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Топ коментарі
+62
ГБР возбудило дела против Порошенко без состава преступления и без доказательств, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6231
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01.05.2020 22:15 Відповісти
+55
ДБР порушило справи проти Порошенка без складу злочину і без доказів, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7882
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01.05.2020 22:38 Відповісти
+48
Зебилы скоро на коленях приползут к Пороху после покращень от зебила ГБР возбудило дела против Порошенко без состава преступления и без доказательств, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5655
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01.05.2020 22:17 Відповісти
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ДБР порушило справи проти Порошенка без складу злочину і без доказів, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2985
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01.05.2020 23:21 Відповісти
ТАК А ЧТО ТЕ ЧТО СЕЙЧАС КРАДУТ НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ !!!???
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01.05.2020 23:29 Відповісти
В общем, кацапы с пятью петушариями и три зебила, понимают, что им кранты неизбежны)))) песня!
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02.05.2020 00:14 Відповісти
оправдовується що не даремно взяв хабар за закриття?
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02.05.2020 00:37 Відповісти
ДБР порушило справи проти Порошенка без складу злочину і без доказів, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 611
ДБР порушило справи проти Порошенка без складу злочину і без доказів, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5603
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02.05.2020 01:05 Відповісти
"Це однозначно послабить позиції України не тільки в міжнародному арбітражі, а й взагалі на міжнародній арені. Тому до такого роду проваджень необхідно підходити дуже обережно і враховувати всі обставини, і ті, які привели до такого кроку президента. І не тільки президента, а й РНБО."

зрозуміло -хто й звідки замовив цю справу...це так як і справа Шеремета..."сосуть з усіх пальців"...а історія з "схроном"-то взагалі єпічна ганьба...!!! не влада-а збор блотних та шайка коміків...
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02.05.2020 01:38 Відповісти
ДБР порушило справи проти Порошенка без складу злочину і без доказів, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8780
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02.05.2020 06:38 Відповісти
Після таких виборів увесь світ ставиться до українців з підозрою. А якщо прочитати нашу історію, то за голову схопишся. Бог дав нам хорошого Президента, та бидло вибрало собі ворога.
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02.05.2020 09:36 Відповісти
тябя скорее туды отправят..)))
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02.05.2020 08:05 Відповісти
твоя масковская присказка к ПРАВУ не имеет НИКАКОГО отношения.)))
если тебе это слово знакомо ))))
твой уровень - урка-стукачок из подворотни
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02.05.2020 16:00 Відповісти
Смеяться в каком месте?
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02.05.2020 08:16 Відповісти
С головой у тебя всё в порядке? Может, к доктору сходишь, болезный?
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02.05.2020 08:55 Відповісти
Я вам, зелёным дебилам, уже отвечать задолбался - я не люблю конфет! У меня конфеты ещё с новогодних праздников лежат... Одну конфетку съел недели три назад... У меня "азарт" другого рода - люблю вас, "одноклеточных" дразнить и наблюдать как вы беситесь и дерьмом плюётесь...
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02.05.2020 14:33 Відповісти
Понос словесный выключи... Для меня твои "вопли" и "плевачки" - "шо слону дробина...". Я "спокоен, как удав..." - и не такого в перерывах между судебными заседаниями, в коридорах, наслушался... "Бронированный"...
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02.05.2020 14:58 Відповісти
А вы, "Майоровы", тут семейственно живёте?
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02.05.2020 15:24 Відповісти
так ты проститутка, а не бл**ь?
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02.05.2020 16:02 Відповісти
нуц что ж, проститутка это тоже профессия. торгуй собой и дальше.. мне пофигу ))0
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02.05.2020 16:12 Відповісти
Сочувствую... Мне легче - "Яр Холодный" - "единственный и неповторимый"... Меня "подделать" трудно...
Меня иное интересует - я, тебе, какой ногой, на яйца наступил, что ты на меня "ощерился"?
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02.05.2020 16:03 Відповісти
Беру пример с "оппонента"... "Ну ты и ущербный - мало того, шо примороженный, так ещё и на бронетранспортёре. Или, вооще, - на бронепоезде -застопоренный, бедолага, на железнодорожный тормоз?". Это - признак "деликатности"? Тогда я - "испанский лётчик"...
А ведь я к тебе вообще не обращался...
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02.05.2020 16:20 Відповісти
Да, видать, с дырявой ложки ты не одну зиму баланду жрал
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02.05.2020 09:58 Відповісти
Как тебе нравится выражение "Бомбаста" - "среди меня бытует мнение"? Мне кажется, это "перл", достойный восхищения...".
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02.05.2020 15:07 Відповісти
а имена и хвамилии возбудителей озвучьте.
нариду надо згать своих хероев ))
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02.05.2020 08:07 Відповісти
Этот нарид будет пищать от радости! Посадить Пороха - предел мечтаний для быдла.
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02.05.2020 08:47 Відповісти
Послал моряков на расстрел, но шапка преступления не видит. Он ослеп!
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02.05.2020 08:28 Відповісти
А раньше корабли, которые прошли, тоже на расстрел послал?
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02.05.2020 08:40 Відповісти
Только дебилы или враги называют перемещение своих войск на не оккупированной территории -- посыланием на смерть.
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02.05.2020 08:44 Відповісти
Так он ещё и на фронт посылал, а теперь Зеленский посылает-может и за это судить?! Почему такие, как ты, с головой не дружат?
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02.05.2020 09:00 Відповісти
А моряки стріляти не вміють, чи захищати своє море не вчилися? Де ти бачиш злочин, іуда Сімон? Сам злочинець, а іншим приписуєш, путлерсос.
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02.05.2020 09:41 Відповісти
А він не Сімон, а Сівоха! Зелений "уставший от войны" - Сівоха Болівар!
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02.05.2020 13:17 Відповісти
Как оно у женки под юбкой, с п...ы не дует?
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02.05.2020 10:01 Відповісти
ты вообще про сухопутных воинов погавкать не хочешь, коих моника каждый день под расстрел-обстрел отправляет?
оне не просто моряки, ОНИ прежде всего ВОЕННЫЕ, а уже потом моряки...
это и есть их работа - ходить... и под обстрел тоже )))
хотя быдлу вроде тебя этого не понять )))
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02.05.2020 16:08 Відповісти
В ГБР агенты кремля вот они и саботируют процесс, факт сдачи двух арткатера оккупантам без боя даже не предъявляли.
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02.05.2020 08:43 Відповісти
московські реваншисти при владі, і тепер. як і раніше, все, що відбувається хороше в Україні, паплюжать, мішають з лайном, а патріотів і меценатів переслідують і цькують. Цього хотіли аж 73%. Скоро вони одержать нагороду -- буде їм, як у Венесуелі.
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02.05.2020 09:53 Відповісти
А куда сажать командиров, посылающих солдат на передовую? Их ведь там могут убить!
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02.05.2020 10:26 Відповісти
Вот и часть малого флота,что застоялся у причалов, послали показать себя да немного опыта набраться в боевой обстановке.То,что наши моряки без сопротивления спустили флаг ВМСУ и были пленены в украинских водах не есть вина тех кто их туда послал.При"зелени"флот почти безвылазно на стоянках и россияки на своих корытах господствуют на обеих морях.
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02.05.2020 14:44 Відповісти
Кто его знает.... Мождет был приказ не открывать огня...
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02.05.2020 15:48 Відповісти
...и сдать боевые корабли с экипажами рашфлоту?.Вообще-то наш флот, до сей поры, ничем героическим себя не проявил..
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02.05.2020 16:28 Відповісти
У него всё в шоколаде.
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02.05.2020 10:38 Відповісти
все больше убеждаюсь,что рябошапка это луценко № 2, правильно его сняли.
сколько он получил отката за подобные откровения?
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02.05.2020 11:17 Відповісти
ОТКРОВЕНИЕ-это то, что открывает истину. ты против того, что бы быдло узнавало правду про зеленое пархатое ничтожество и его корешей, его аферы, коррупцию, воровство? ты хочешь жить в сереале "слуга уродов" ?
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02.05.2020 14:05 Відповісти
Неужели какой-то идиот поверит, что рябую шапку беспокоит судьба пороха, при чем бэзвозмэдно))
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02.05.2020 15:08 Відповісти
Они там вообще **...нулись!?!
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02.05.2020 15:44 Відповісти
Всё правильно, надо не только порошенко судить, но за одно и рябуюшапку, а иначе ну ни как.
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03.05.2020 23:25 Відповісти
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