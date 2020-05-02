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Пошкоджений у російському полоні рейдовий буксир ВМС України "Яни Капу" прибув до Одеси після часткового ремонту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесу після тривалого ремонту повернувся корабель ВМС України - рейдовий буксир "Яни Капу", що побував у російському полоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

На території військово-морської бази в Очакові екіпаж провів серйозну роботу з відновлення буксира, завдяки чому "Яни Капу" перебазувався до Одеси своїм ходом. Тепер на нього чекає продовження ремонтних робіт вже на військово-морській базі "Південь".

"За час перебування на ремонті в Очакові було зроблено чимало, – розповідає тимчасовий виконувач обов’язків командира "Яни Капу" мічман Юрій Будзило. – Відновили ті місця, які пошкодили росіяни під час спроби нас зупинити. Аби буксир знову вийшов у море і міг виконувати поставлені завдання, поновили обладнання, яке розікрали росіяни".

Пошкоджений у російському полоні рейдовий буксир ВМС України Яни Капу прибув до Одеси після часткового ремонту 01
Пошкоджений у російському полоні рейдовий буксир ВМС України Яни Капу прибув до Одеси після часткового ремонту 02

І хоча буксир на переході показав себе з найкращого боку, попереду на нього чекають ремонтні роботи, адже відновлення ще триває.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року українські малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також рейдовий буксир "Яни Капу" здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя. Поблизу Керченської протоки їх перехопили чотири прикордонні кораблі РФ, хоча, за даними ВМС України, про перехід корабельної групи російську сторону повідомили заздалегідь. Російський прикордонний корабель "Дон" пішов на таран українського буксира "Яни Капу", внаслідок чого останній зазнав пошкодження. Проте українська корабельна група вирішила продовжити хід, оскільки діяла в рамках міжнародного морського права. Коли вона підійшла до Керченської протоки, Росія оголосила, що перехід закрито в обидва боки через сходження на мілину танкера. Але пізніше виявилося, що рух українських кораблів блокують навмисно. Корабельна група ВМС ЗСУ рушила на вихід із протоки. Російські кораблі почали переслідування, а потім відкрили вогонь на ураження і захопили українські кораблі разом з екіпажами – у полоні російських силовиків опинилися 24 українські моряки. Троє з них були поранені і доставлені в лікарню Керчі.

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Пошкоджений у російському полоні рейдовий буксир ВМС України Яни Капу прибув до Одеси після часткового ремонту 03


18 листопада 2019 року в акваторії Чорного моря розпочався процес повернення українських катерів "Нікополь", "Бердянськ" і буксира "Яни Капу", які Росія захопила торік біля Керченської протоки. Кораблі повернули в розкраденому стані. 20 листопада вони прибули в Очаків і стали на ремонт тільки після проведення слідчих дій та балістичної експертизи.

ВМС (1408) корабель (1618) оборона (4856) Одеса (5544)


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Топ коментарі
+24
А что должно жать от прохода из украинского порта в украинский порт украинскими водами и международным проливом?
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02.05.2020 13:12 Відповісти
+21
Мальчик, ты дебил? Они и не должны просить разрешения на проход со своего порта в свой порт через свои территориальные воды. Читай морское право и не тупи. Чуть более месяца они таким-же способом прошли. И ничего не случилось.
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02.05.2020 13:22 Відповісти
+15
Не петляй и не ври. Точно этим же маршрутом корабли свободно прошли месяцем раньше. И ничего.
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02.05.2020 13:20 Відповісти
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А мы ему памятники снесли...
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02.05.2020 14:17 Відповісти
Пошкоджений у російському полоні рейдовий буксир ВМС України "Яни Капу" прибув до Одеси після часткового ремонту - Цензор.НЕТ 7990
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02.05.2020 15:39 Відповісти
Граждане, ну вы тут развлекайтесь,а я ушел,так что отвечать на мои посты не нужно. )))
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02.05.2020 14:20 Відповісти
Желательно навсегда. Зачем цапский бюджет в кризис перегружать.
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02.05.2020 14:57 Відповісти
Это у него дежурный вариант слива такой, когда обосрется.
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02.05.2020 17:27 Відповісти
Это ясно. На лжи долго не выедешь.
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02.05.2020 17:42 Відповісти
Зеля полностью сдал керченский пролив кацапам только ради пиара и снисходительного к себе отношения врага.
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02.05.2020 15:29 Відповісти
Ремонт катерів--виключно за рахунок зеленського. бо це його особиста вина ,що вони були повернуті фашистською росією в такому стані.
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02.05.2020 17:58 Відповісти
Буксир повоевал с московитами за весь украинский флот.
Экипажу респект !
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02.05.2020 20:20 Відповісти
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