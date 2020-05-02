Пошкоджений у російському полоні рейдовий буксир ВМС України "Яни Капу" прибув до Одеси після часткового ремонту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесу після тривалого ремонту повернувся корабель ВМС України - рейдовий буксир "Яни Капу", що побував у російському полоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

На території військово-морської бази в Очакові екіпаж провів серйозну роботу з відновлення буксира, завдяки чому "Яни Капу" перебазувався до Одеси своїм ходом. Тепер на нього чекає продовження ремонтних робіт вже на військово-морській базі "Південь".

"За час перебування на ремонті в Очакові було зроблено чимало, – розповідає тимчасовий виконувач обов’язків командира "Яни Капу" мічман Юрій Будзило. – Відновили ті місця, які пошкодили росіяни під час спроби нас зупинити. Аби буксир знову вийшов у море і міг виконувати поставлені завдання, поновили обладнання, яке розікрали росіяни".





І хоча буксир на переході показав себе з найкращого боку, попереду на нього чекають ремонтні роботи, адже відновлення ще триває.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року українські малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також рейдовий буксир "Яни Капу" здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя. Поблизу Керченської протоки їх перехопили чотири прикордонні кораблі РФ, хоча, за даними ВМС України, про перехід корабельної групи російську сторону повідомили заздалегідь. Російський прикордонний корабель "Дон" пішов на таран українського буксира "Яни Капу", внаслідок чого останній зазнав пошкодження. Проте українська корабельна група вирішила продовжити хід, оскільки діяла в рамках міжнародного морського права. Коли вона підійшла до Керченської протоки, Росія оголосила, що перехід закрито в обидва боки через сходження на мілину танкера. Але пізніше виявилося, що рух українських кораблів блокують навмисно. Корабельна група ВМС ЗСУ рушила на вихід із протоки. Російські кораблі почали переслідування, а потім відкрили вогонь на ураження і захопили українські кораблі разом з екіпажами – у полоні російських силовиків опинилися 24 українські моряки. Троє з них були поранені і доставлені в лікарню Керчі.

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18 листопада 2019 року в акваторії Чорного моря розпочався процес повернення українських катерів "Нікополь", "Бердянськ" і буксира "Яни Капу", які Росія захопила торік біля Керченської протоки. Кораблі повернули в розкраденому стані. 20 листопада вони прибули в Очаків і стали на ремонт тільки після проведення слідчих дій та балістичної експертизи.