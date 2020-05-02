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Нардеп ОПЗЖ Ківа не дозволяє власнику вселитися в квартиру в Києві та конфліктує з поліцією: "Вас хто сюди покликав? Заберіть його до в'язниці взагалі". ВIДЕО

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа перешкоджає законному власнику квартири вселитися і конфліктує з поліцією.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів законний власник квартири Андрій Чорноус.

Він також детально розповів, як став власником зазначеної квартири.

Зокрема 9 січня 2020 року він був визнаний переможцем торгів по лоту No 395329, (ІПОТЕКА. Двокімнатна квартира No 101, загальною площею 57.30 кв.м., розташована за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 20) і незабаром отримав свідоцтво на право власності.

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Після цього виявилося, що хоча квартира і перебувала в іпотеці з 2007 року, в 2016 році колишня власниця Пасак Ю. прописала за вказаною адресою себе і неповнолітнього сина. Крім цього, 31.01.2020 року Пасак Ю. уклала договір охорони квартири з оболонським відділом поліції охорони.

Зі свого боку Андрій Чорноус 29.02.2020 року отримав виписку з Реєстру територіальної громади Києва про зареєстрованих осіб у житловому приміщенні за адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, д. 20 кв. 101, згідно з якими на 29.02.2020 року зареєстровані особи за вказаною адресою відсутні.

"Я купив на сетах (системи електронних торгів арештованим майном. - Ред.) на публічних торгах квартиру для життя. Зараз там ніхто не прописаний. Я - єдиний власник - спробував туди заїхати. Довелося викликати поліцію і майстрів. При відкритті дверей виявилося, що там три людини. Серед них колишня власниця і її 17-річний син. Крім того, що всі вони кричали, приїхав ще народний депутат Ілля Ківа. На питання, чому він приїхав, він відповів, що "за покликом совісті". Він почав погрожувати всім відповідальністю, кричати про рейдерство, кидатися на поліцейських, на мене як на нового власника, довів до сліз мою дружину", - розповів Андрій.

конфлікт (454) Кива Ілля (377) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492)


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Топ коментарі
+65
Оно просто психически больное. На всю голову.
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02.05.2020 15:33 Відповісти
+59
Совесть?!... У Кивы?!!!... Да у него, после того как ментом стал, где совесть была, там "Х.." вырос!!!" И с каждым годом только больше становился... Это мне его бывшие сослуживцы говорили...
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02.05.2020 15:30 Відповісти
+32
Когда этого дауна уже прибьют
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02.05.2020 15:36 Відповісти
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кива опущенный
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02.05.2020 21:03 Відповісти
у каждого имбицила теперь затычки без проводов
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02.05.2020 21:04 Відповісти
Где этот дебил Кива вообще взялся?/Прибейте его уже,а то его тупизна уже достала!!!! Гнида !!!
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02.05.2020 21:13 Відповісти
пациенту поможет только лоботомия
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02.05.2020 22:29 Відповісти
А что вы хотели от личной шлюхи Арсения ? Шлюхам ( Геращенку . КиВи. Шкиряку ) все .остальным закон .
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02.05.2020 23:32 Відповісти
Дебил по вызову)))
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02.05.2020 23:47 Відповісти
******ая держава в смартфоні - по одним реестрам люди прописані, по другим реестрам нет. кто нибудь наведёт порядок с этой пропиской, да отмените её уже нах
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03.05.2020 00:13 Відповісти
прописки як такої немає. Є реєстрація, яка ніякого значення для права власності немає. Але як завжди у нас є нюанси: закон захищає дітей, і хер виселиш сім"ю з дитиною із свого житла.
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03.05.2020 17:35 Відповісти
Андрею Чорноусу срочно нужна "инвестиционная няня".
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03.05.2020 08:02 Відповісти
наш жилик.чистый прыдурок.
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03.05.2020 08:38 Відповісти
Народный депутат Илья Кива устроил скандал в киевской квартире, не позволяя местным жителям, которые купили ее заселиться
В этой квартире незаконно была прописана бывшая собственница журналистка Юлия Пасак и ее несовершеннолетний ребёнок.
https://youtu.be/7X7_OfBzkSk

Нардеп ОПЗЖ Ківа не дозволяє власнику вселитися в квартиру в Києві та конфліктує з поліцією: "Вас хто сюди покликав? Заберіть його до в'язниці взагалі" - Цензор.НЕТ 7957
При попытке попасть в квартиру на защиту Пасак стал нардеп Илья Кива, который приехал по его словам "по призыву совести".
Очевидно, что приезд Кивы был заранее спланировал бывшей собственницей, чьи интересы он лоббирует. Интересно что Пасак на прошлой неделе была лишена водительских прав за очередное вождение в нетрезвом виде.

Нардеп ОПЗЖ Ківа не дозволяє власнику вселитися в квартиру в Києві та конфліктує з поліцією: "Вас хто сюди покликав? Заберіть його до в'язниці взагалі" - Цензор.НЕТ 7004

Также Юлия проживает с бывшим мужем, который является ее поручителем по кредиту и вместе с ним они учередили религиозную организацию "Церковь Христа".

При этом в Юлии есть свой дом в Межигорье и она не только сооснователь нетрадиционной церкви и журналист, но также активно продает: омолаживающие крема, интимные гели для женщин и мужчин , картины разных художников и сдает в аренду элитные залы на Подоле
Кроме этого, Юлия Пасак это дочь журналиста http://labs.journ.univ.kiev.ua/spring2017/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87/ Виктора Владимировича Пасака , который является Заслуженным журналистом Украины.
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03.05.2020 11:33 Відповісти
я рыдать и рвать на грудной клетка валласа! аткуда у такой жабы ребенак? она ведь трансвестит
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03.05.2020 15:04 Відповісти
чергова лиса авакінська мерзота
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03.05.2020 16:43 Відповісти
а зачем платить полную цену за квартиру, если можно дать взятку мусорыдлам, нотариусу и программисту системы торгов, за 10к+- баксов можно себе нарисовать квартиру в Киеве.
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03.05.2020 21:04 Відповісти
10к мусорам, 10к админу, 10к нотариусу, 10к адвокату, 10к покупка. Экономия...
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04.05.2020 00:34 Відповісти
Ну так 17-річний це майже повнолітній. Через рік можна по суду висіляти. Як раз поки собере документи та суддю назначать - вже і викидати з квартири можна
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03.05.2020 23:20 Відповісти
Так нема кого виселяти раз ніхто не прописаний
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04.05.2020 01:17 Відповісти
Если бы у полиции были права и объязаности как в Европе или не дай Бог как в США, то мы бы уже забыли бы кто такой Кива.
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03.05.2020 23:49 Відповісти
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