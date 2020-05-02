Нардеп ОПЗЖ Ківа не дозволяє власнику вселитися в квартиру в Києві та конфліктує з поліцією: "Вас хто сюди покликав? Заберіть його до в'язниці взагалі". ВIДЕО
Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа перешкоджає законному власнику квартири вселитися і конфліктує з поліцією.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів законний власник квартири Андрій Чорноус.
Він також детально розповів, як став власником зазначеної квартири.
Зокрема 9 січня 2020 року він був визнаний переможцем торгів по лоту No 395329, (ІПОТЕКА. Двокімнатна квартира No 101, загальною площею 57.30 кв.м., розташована за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 20) і незабаром отримав свідоцтво на право власності.
Після цього виявилося, що хоча квартира і перебувала в іпотеці з 2007 року, в 2016 році колишня власниця Пасак Ю. прописала за вказаною адресою себе і неповнолітнього сина. Крім цього, 31.01.2020 року Пасак Ю. уклала договір охорони квартири з оболонським відділом поліції охорони.
Зі свого боку Андрій Чорноус 29.02.2020 року отримав виписку з Реєстру територіальної громади Києва про зареєстрованих осіб у житловому приміщенні за адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, д. 20 кв. 101, згідно з якими на 29.02.2020 року зареєстровані особи за вказаною адресою відсутні.
"Я купив на сетах (системи електронних торгів арештованим майном. - Ред.) на публічних торгах квартиру для життя. Зараз там ніхто не прописаний. Я - єдиний власник - спробував туди заїхати. Довелося викликати поліцію і майстрів. При відкритті дверей виявилося, що там три людини. Серед них колишня власниця і її 17-річний син. Крім того, що всі вони кричали, приїхав ще народний депутат Ілля Ківа. На питання, чому він приїхав, він відповів, що "за покликом совісті". Він почав погрожувати всім відповідальністю, кричати про рейдерство, кидатися на поліцейських, на мене як на нового власника, довів до сліз мою дружину", - розповів Андрій.
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В этой квартире незаконно была прописана бывшая собственница журналистка Юлия Пасак и ее несовершеннолетний ребёнок.
https://youtu.be/7X7_OfBzkSk
При попытке попасть в квартиру на защиту Пасак стал нардеп Илья Кива, который приехал по его словам "по призыву совести".
Очевидно, что приезд Кивы был заранее спланировал бывшей собственницей, чьи интересы он лоббирует. Интересно что Пасак на прошлой неделе была лишена водительских прав за очередное вождение в нетрезвом виде.
Также Юлия проживает с бывшим мужем, который является ее поручителем по кредиту и вместе с ним они учередили религиозную организацию "Церковь Христа".
При этом в Юлии есть свой дом в Межигорье и она не только сооснователь нетрадиционной церкви и журналист, но также активно продает: омолаживающие крема, интимные гели для женщин и мужчин , картины разных художников и сдает в аренду элитные залы на Подоле
Кроме этого, Юлия Пасак это дочь журналиста http://labs.journ.univ.kiev.ua/spring2017/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87/ Виктора Владимировича Пасака , который является Заслуженным журналистом Украины.