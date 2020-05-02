Нардеп ОПЗЖ Ківа не дозволяє власнику вселитися в квартиру в Києві та конфліктує з поліцією: "Вас хто сюди покликав? Заберіть його до в'язниці взагалі". ВIДЕО

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа перешкоджає законному власнику квартири вселитися і конфліктує з поліцією.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів законний власник квартири Андрій Чорноус.

Він також детально розповів, як став власником зазначеної квартири.

Зокрема 9 січня 2020 року він був визнаний переможцем торгів по лоту No 395329, (ІПОТЕКА. Двокімнатна квартира No 101, загальною площею 57.30 кв.м., розташована за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 20) і незабаром отримав свідоцтво на право власності.

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Після цього виявилося, що хоча квартира і перебувала в іпотеці з 2007 року, в 2016 році колишня власниця Пасак Ю. прописала за вказаною адресою себе і неповнолітнього сина. Крім цього, 31.01.2020 року Пасак Ю. уклала договір охорони квартири з оболонським відділом поліції охорони.

Зі свого боку Андрій Чорноус 29.02.2020 року отримав виписку з Реєстру територіальної громади Києва про зареєстрованих осіб у житловому приміщенні за адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, д. 20 кв. 101, згідно з якими на 29.02.2020 року зареєстровані особи за вказаною адресою відсутні.

"Я купив на сетах (системи електронних торгів арештованим майном. - Ред.) на публічних торгах квартиру для життя. Зараз там ніхто не прописаний. Я - єдиний власник - спробував туди заїхати. Довелося викликати поліцію і майстрів. При відкритті дверей виявилося, що там три людини. Серед них колишня власниця і її 17-річний син. Крім того, що всі вони кричали, приїхав ще народний депутат Ілля Ківа. На питання, чому він приїхав, він відповів, що "за покликом совісті". Він почав погрожувати всім відповідальністю, кричати про рейдерство, кидатися на поліцейських, на мене як на нового власника, довів до сліз мою дружину", - розповів Андрій.