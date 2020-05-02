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Новини Відео Скандали в Слузі народу Коронавірус і карантин
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"Слуга народу" Холодов: Тищенко має заплатити 17 тисяч гривень штрафу і вибачитися перед народом України. ВIДЕО

Карантин має бути однаковим для всіх. Несправедливість породжує недовіру до всіх, до партії і президента, і провокує такі події, як у Черкасах.

Таке переконання висловив у фейсбуці депутат від "Слуги народу" Андрій Холодов, передає Цензор.НЕТ.

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"Хотів би офіційно відреагувати на ситуацію, яка склалася з Миколою Тищенком і його рестораном "Велюр", і хотів би сказати, що, напевно, якщо справедливість одна для всіх, то Миколі Тищенку потрібно заплатити не такі вже й великі для нього гроші (17 тисяч гривень) і публічно вибачитися перед колегами і перед народом України", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, наприкінці квітня журналісти з’ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".

Депутатська фракція партії "Слуга народу" планує провести засідання, на якому визначиться щодо покарання для заступника фракції Миколи Тищенка через порушення умов карантину його рестораном.

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Автор: 

карантин (18172) ресторани (337) Холодов Андрій (80) Тищенко Микола (353) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+38
Ви всі в СН повинні вибачитися перед народом України, після чого здриснути в ростов.
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02.05.2020 20:51 Відповісти
+30
"Слуга народа" Холодов: Тищенко нужно заплатить штраф в 17 тысяч гривен и извиниться перед народом Украины - Цензор.НЕТ 3787
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02.05.2020 20:54 Відповісти
+25
Штраф 17000? А вернуть 2 миллиона $ + проценты которые набежали бы за 13 лет когда он кинул банк ?
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02.05.2020 20:55 Відповісти
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Тищенко нужно гнать ссаными тряпками обратно на тот рынок с которого он вылез как рэкетир в 90-е.
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02.05.2020 23:04 Відповісти
только Тищенко?
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03.05.2020 05:52 Відповісти
Разразі мєня понос!!!!
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02.05.2020 23:53 Відповісти
побежали крысы с корабля, пи*да блиЗЕнько
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03.05.2020 00:04 Відповісти
ростов ждет!
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03.05.2020 00:06 Відповісти
Жаба гавкнула на гадюку. А потом - слилась с ней в экстазе...
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03.05.2020 00:55 Відповісти
Нахер пошйл со своим Тищенко, Зеленским, Слугами Народа и своими извинениями.
Мусора проверяли работу ресторана и официально сообщили, что ресторан не работает.
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03.05.2020 05:51 Відповісти
Придурок,а почему не обьяаили карантин,когда 30тыс. человек с открытой формой туберкулеза( после "рехформы"+ закрытия тубдиспанцеров) вышли в народ? Почему нет карантина для рака,в Украине миллион больных и они(95%) умрут,не 160 тыс,а 950. Где же Ваша забота в этих случаях,гандоны? И почему сетям( Герегам) можно,а фермерам НИЗЗЯ? Почему ЛОМБАРДАМ( самым необходимым) можно? Почему гандоны? Там,между прочим миллионы людей контактируют(в сетях) а заражений единицы.тогда зачем ВАШ карантин? Что бы забрать НАШИ права? ВЫ *********(ВСЕХ) ,которые разгромили медицину( профилактика прежде всего) привлеките- это первый шаг к справедливости! Далее привлеките- всех,кто разгромил ГОСПРЕДПРИЯТИЯ,производящие медоборудование отечественное( и в таком случае сделал Украину полностью импортозависимой в чувствительной сфере) Наказать ВСЕХ причастных к НЕ обучению,отсутствию штата медработников,работающих на ИВЛ,например? МОЗ нужно что бы лекарствами торговать м лицензии продавать? Где МОЗа ответственность за ситуацию( ПРЯМАЯ)? А чучело мера винит! Чучело, мер это глас народа.Ваш карантин ФИКЦИЯ,он добивает экономику и людей и главное НЕЗАКОННО отбирает наши ПРАВА. В Украине черезвычайное положение? Нет. Тогда почему поражены наши права причем ПРОИЗВОЛЬНО по выбору КАКИХ ТО персонажей? Кто им на эти действия дал полномочия? Это что за беспредел узаконенный? А примут люди ВСЕ кто причастен БЫЛ и СЕЙЧАС должны ответить за ЭТИХ людей! Принимали бюджеты с отсутствием финансирования науки,медоборудование,социальной медицины( при этом по 200млрд,дотаций олигархов,налоговые каникулы и рассрочки) отвечайте ГАНДОНЫ за свои решения,почему отвечаем МЫ?
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03.05.2020 05:52 Відповісти
Это шутка такая или стеб над наридом?
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03.05.2020 08:29 Відповісти
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