"Слуга народу" Холодов: Тищенко має заплатити 17 тисяч гривень штрафу і вибачитися перед народом України. ВIДЕО

Карантин має бути однаковим для всіх. Несправедливість породжує недовіру до всіх, до партії і президента, і провокує такі події, як у Черкасах.

Таке переконання висловив у фейсбуці депутат від "Слуги народу" Андрій Холодов, передає Цензор.НЕТ.

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"Хотів би офіційно відреагувати на ситуацію, яка склалася з Миколою Тищенком і його рестораном "Велюр", і хотів би сказати, що, напевно, якщо справедливість одна для всіх, то Миколі Тищенку потрібно заплатити не такі вже й великі для нього гроші (17 тисяч гривень) і публічно вибачитися перед колегами і перед народом України", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, наприкінці квітня журналісти з’ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".

Депутатська фракція партії "Слуга народу" планує провести засідання, на якому визначиться щодо покарання для заступника фракції Миколи Тищенка через порушення умов карантину його рестораном.

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