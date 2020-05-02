Журналіст Книш викликав поліцію на місце нічних гулянь молоді в Харкові; коли правоохоронці поїхали, чоловіка побили. ВІДЕО+ФОТО
Вночі 1 травня журналіст і фахівець із кібербезпеки Микита Книш знімав порушників карантину на парковці біля станції метро "Наукова" в Харкові, де любить проводити час "золота молодь".
Як повідомив у фейсбуці глава Національної спілки журналістів Сергій Томіленко, медійника побили після того, як він зателефонував до поліції, інформує Цензор.НЕТ.
"На відео видно, що Микита Книш представляється журналістом та ставить молоді запитання про порушення ними карантину. Хтось виправдовується, хтось відмовляється давати відповіді або ображає журналіста. Після зйомки сюжету Микита викликав на місце події поліцію, аби та відреагувала на порушення. Однак патрульні, які приїхали, не проводили жодних профілактичних дій, і журналісту, який їх викликав, заявили про відсутність підстав для впливу на громадян на парковці", - зазначає Томіленко.
За словами журналіста, через декілька секунд після того, як поліцейські поїхали, на нього напали і жорстоко побили. Зловмисники також забрали телефон і рюкзак із ноутбуком та особистими речами. Книш знову викликав поліцію і поїхав до лікарні знімати побої.
У пресслужбі облуправління поліції повідомляють, що слідчий вніс відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст 187 (розбій) та ч. 2 ст. 345-1 (загроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкціями статей передбачає позбавлення волі терміном від 7 до 10 років із конфіскацією майна. Також правоохоронці провели огляд місця події, опитали свідків, вилучили записи з камер відеоспостереження. Під час обстеження прилеглої території виявили рюкзак із речами потерпілого. Сам він "із забоями тіла та обличчя" звернувся за допомогою в лікарню.
Микита Книш у фейсбуці уточнив, що "зі здоров'ям все ок, декілька синців, жити буду", "абсолютно всі речі знайдено без поліції та інших силовиків", а крім того, "найімовірніше, у цій історії не буде продовження", оскільки він не довіряє поліції.
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Мне только непонятно зачем этот Кныш взял с собой на рейд рюкзак с ноутом? Почему не унёс ноги сразу после отвала мусоров? Как будто он не понимал к кому он идёт и чем это может кончится.
Зачем это было снимать? Он думал что реально будет иначе? Или что его не тронут если он "журналист"?
Если он хотел "разобраться" с ними и чтобы они не шумели, то нужно было с этого начинать, а не вопросы в стиле "какая завтра погода" задавать бухих и под кайфом имбецилам задавать. И в кармане должен быть как минимум перцовый балончик, а лучше нож. Или бита в руке. А если яиц нету или считаешь силы совсем не равные ты 1 их 20, то нечего начинать
Падло-жулик прикинулся журналистом (что есть уголовно наказуемое мошенничество) и занялся стукачеством по ущемлению прав граждан Украины (пусть малолетних).
Гниду урыть там нужно было.
А Цензор пиарит падлу...
А что ты за гавно и откуда вылезло что называешь людей имбицилами, ущербный?
Кем ты себя возомнило?
Ни журнашлюшку решившего пропиариаться на сдыхающей теме дурантина, ни малолетних бухих дебилов, ни ментов.
А что менты должны были нарушать законодательство, как в Киеве гоняясь за человеком, переплышим речку?
Наверно врули ему сразу, он перестал бы шукать преключений на пятую точку...