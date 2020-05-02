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Журналіст Книш викликав поліцію на місце нічних гулянь молоді в Харкові; коли правоохоронці поїхали, чоловіка побили. ВІДЕО+ФОТО

Вночі 1 травня журналіст і фахівець із кібербезпеки Микита Книш знімав порушників карантину на парковці біля станції метро "Наукова" в Харкові, де любить проводити час "золота молодь".

Як повідомив у фейсбуці глава Національної спілки журналістів Сергій Томіленко, медійника побили після того, як він зателефонував до поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"На відео видно, що Микита Книш представляється журналістом та ставить молоді запитання про порушення ними карантину. Хтось виправдовується, хтось відмовляється давати відповіді або ображає журналіста. Після зйомки сюжету Микита викликав на місце події поліцію, аби та відреагувала на порушення. Однак патрульні, які приїхали, не проводили жодних профілактичних дій, і журналісту, який їх викликав, заявили про відсутність підстав для впливу на громадян на парковці", - зазначає Томіленко.

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За словами журналіста, через декілька секунд після того, як поліцейські поїхали, на нього напали і жорстоко побили. Зловмисники також забрали телефон і рюкзак із ноутбуком та особистими речами. Книш знову викликав поліцію і поїхав до лікарні знімати побої.

Журналіст Книш викликав поліцію на місце нічних гулянь молоді в Харкові; коли правоохоронці поїхали, чоловіка побили 01

Журналіст Книш викликав поліцію на місце нічних гулянь молоді в Харкові; коли правоохоронці поїхали, чоловіка побили 02

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У пресслужбі облуправління поліції повідомляють, що слідчий вніс відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст 187 (розбій) та ч. 2 ст. 345-1 (загроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкціями статей передбачає позбавлення волі терміном від 7 до 10 років із конфіскацією майна. Також правоохоронці провели огляд місця події, опитали свідків, вилучили записи з камер відеоспостереження. Під час обстеження прилеглої території виявили рюкзак із речами потерпілого. Сам він "із забоями тіла та обличчя" звернувся за допомогою в лікарню.

Микита Книш у фейсбуці уточнив, що "зі здоров'ям все ок, декілька синців, жити буду", "абсолютно всі речі знайдено без поліції та інших силовиків", а крім того, "найімовірніше, у цій історії не буде продовження", оскільки він не довіряє поліції.

Журналіст Книш викликав поліцію на місце нічних гулянь молоді в Харкові; коли правоохоронці поїхали, чоловіка побили 03

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Автор: 

побиття (967) карантин (18172) Нацполіція (15320) ЗМІ (1369) Харків (5740) Томіленко Сергій (9) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+59
Аваков, для кого-то карантин, а для кого-то нет? И почему твои менты не разобрались и бросили журналиста одного с подонками?
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02.05.2020 22:20 Відповісти
+43
- Товарищ милиционер, мне угрожают убийством!... Я хочу подать заявление...
- Ну, ещё же не убили?

- Нет...
- Ну, вот как убьют, тогда и приходите...
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02.05.2020 22:21 Відповісти
+26
Конечно карантин профанация для быдла. Мэр Черкасс единственный кто набрался мужестов это показать, но продажные журнашлюхи и грантоеды пытаются это свести к его политической борьбе. Но в этом есть и плюс, сейчас хорошо видно по этой истории кто есть кто из так называемой элитки и лидеров мнений.
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02.05.2020 22:26 Відповісти
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С таким подходом и с такими мудаками как ты мы еще долго оккупированые территории не вернем.
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03.05.2020 08:46 Відповісти
Вот он, харьковский генофонд, Господи прости... Журналист разумеется сделал правильно, что осветил это безобразие, это отношение безмозглых сопляков к соблюдению карантина. Менты конечно же прекрасно знают, чьи детки тусят каждый вечер на Научке.

Мне только непонятно зачем этот Кныш взял с собой на рейд рюкзак с ноутом? Почему не унёс ноги сразу после отвала мусоров? Как будто он не понимал к кому он идёт и чем это может кончится.
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02.05.2020 23:43 Відповісти
А какой нах журналист? Жулик, что представился журналистом.
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03.05.2020 00:00 Відповісти
Є різні збочення...
Журналіст Книш викликав поліцію на місце нічних гулянь молоді в Харкові; коли правоохоронці поїхали, чоловіка побили - Цензор.НЕТ 931
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03.05.2020 00:02 Відповісти
дай угадаю, этот Кныш тоже за Зелю топил?
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02.05.2020 23:58 Відповісти
Явное гавно - явно за зелю тянет...
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03.05.2020 00:00 Відповісти
Какой-то слишком наивный\тупой этот "журналист". Исход того, что он провоцировал этих торчков был заведомо ясен. И реакция ментов тоже....

Зачем это было снимать? Он думал что реально будет иначе? Или что его не тронут если он "журналист"?
Если он хотел "разобраться" с ними и чтобы они не шумели, то нужно было с этого начинать, а не вопросы в стиле "какая завтра погода" задавать бухих и под кайфом имбецилам задавать. И в кармане должен быть как минимум перцовый балончик, а лучше нож. Или бита в руке. А если яиц нету или считаешь силы совсем не равные ты 1 их 20, то нечего начинать
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03.05.2020 00:00 Відповісти
Називається "Не сунь свого носа".

Журналіст Книш викликав поліцію на місце нічних гулянь молоді в Харкові; коли правоохоронці поїхали, чоловіка побили - Цензор.НЕТ 3868
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03.05.2020 00:08 Відповісти
Журналіст Книш викликав поліцію на місце нічних гулянь молоді в Харкові; коли правоохоронці поїхали, чоловіка побили - Цензор.НЕТ 4602
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03.05.2020 00:05 Відповісти
А зеленский проглотил. Вот так он будет защищать своих
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03.05.2020 00:11 Відповісти
Все это фигня, главное было остановить экономику и метро
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03.05.2020 00:12 Відповісти
Зеленскому приготовиться..
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03.05.2020 00:54 Відповісти
Сам напросился. Стоят себе люди, общаются. Какого он к ним полез, его туда звали ? Или он представитель власти ? Быдло влезло в чужую компанию, начало провоцировать, корочкой тыкать. Мало дали.
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03.05.2020 07:36 Відповісти
"...журналист и специалист по кибербезопасности Никита Кныш..." - это как - типо сантехник-поэт?

Падло-жулик прикинулся журналистом (что есть уголовно наказуемое мошенничество) и занялся стукачеством по ущемлению прав граждан Украины (пусть малолетних).

Гниду урыть там нужно было.
А Цензор пиарит падлу...
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03.05.2020 08:24 Відповісти
Карантин должен быть научно обоснованным и на основании научно-обоснованных рекомендаций. А не то что какое мурло вместе с соплями урода занимаются узурпацией власти и дерибаном бюджета под видом того, что моча в голову стукнула назвав это "карантином".
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03.05.2020 09:04 Відповісти
Прежде всего должны быть привлечены полицейские, которые не выполнили свои служебные обязанности и не наказали имбицилов - нарушающих какрантин
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03.05.2020 08:55 Відповісти
Прежде всего должны быть привлечены ******, нарушившие конституцию и узурпировавшие власть для личной наживы.

А что ты за гавно и откуда вылезло что называешь людей имбицилами, ущербный?
Кем ты себя возомнило?
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03.05.2020 09:06 Відповісти
А Аваков давно должен быть как минимум уволен
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03.05.2020 08:55 Відповісти
Не поддерживаю никого.
Ни журнашлюшку решившего пропиариаться на сдыхающей теме дурантина, ни малолетних бухих дебилов, ни ментов.
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03.05.2020 09:04 Відповісти
А какой это журналист? Это жулик, представившийся журналистом.
А что менты должны были нарушать законодательство, как в Киеве гоняясь за человеком, переплышим речку?
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03.05.2020 09:07 Відповісти
В кайкавє ,нажаль,зашкальний йододифіцит ,а тому там не тільки у гєпи,зайцевої,а у цього індивіда мозок на карантині все життя!
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03.05.2020 09:30 Відповісти
Удивительно, по идее нарушители должны были выразить ему благодарность.
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03.05.2020 10:13 Відповісти
Полиция? Знаете, был такой журналист, Георгий Гонгадзе. Он умер ужасной смертью. Его убили и отрезали ему голову. И знаете, кто это сделал? Генерал полиции. Вот вам и ответ на вопрос, можно ли доверять полиции.
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03.05.2020 10:18 Відповісти
Удивительно шо ему не врулили помеж рог сразу после фразы - Че делаете здесь???
Наверно врули ему сразу, он перестал бы шукать преключений на пятую точку...
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03.05.2020 10:32 Відповісти
Он брал интервью, не слышал слово "интервью", нет?
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04.05.2020 13:53 Відповісти
А мне вот насрать на здоровье тех кто там собирается и тем более на здоровье их родных и близких, болеть или не болеть это их личное дело, один минус - они могут занять в больнице место НОРМАЛЬНЫХ людей!
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03.05.2020 10:39 Відповісти
Ща ещё Антонина Г. вылезет с гневным изобличением - фсе при делах борются за то, чтобы быдло было в стойле...
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03.05.2020 10:43 Відповісти
быдло гуляет
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03.05.2020 11:30 Відповісти
Является ли парковка общественным местом? Врядли. Следовательно к ней нельзя применять карантинные требования, которые сами по себе являются незаконными. Журнализд - обычный провокатор, стукач и, наверное, гей.
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03.05.2020 11:39 Відповісти
Давай твоих родных будут избивать, грабить, а тех, кто словит и опознает говноедов - ты назовешь стукачами?
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04.05.2020 13:52 Відповісти
Жаба задавила смотреть как кто-то гуляет, кладя на идиорантин, стуканул, получил в глаз - какое "избиение"?!
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03.05.2020 12:02 Відповісти
Давай твоих родных будут избивать, грабить, а тех, кто словит и опознает говноедов - ты назовешь стукачами?
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04.05.2020 13:51 Відповісти
ЛОХ - ЭТО СУДЬБА! Если проблема в ШУМЕ, то никто не мешает поставить хорошие пластиковые окна, но его на самом деле не это беспокоит, просто хочется быть "важным" /или хотя бы, чтоб замечали или обращали внимание/ + чувство зависти и злости, что не может себе позволить многое, по сравнению с другими! Что касается "законов" и полицаев, то это полная неадекватность по отношению к РЕАЛИЯМ, в которых проживает /не в сказке и не в утопии/, функция служивых палканов служить хозяевам, с чьих рук кормятся и жирные объедки с чьих столов подъедают, а овец и баранов защищают лишь как имущество, с которых можно стричь шерсть и сдирать шкуру. И последнее, если не способен за себя постоять и дать сдачи, то не лезь на рожон и не ищи га жопу приключений!
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03.05.2020 12:13 Відповісти
На контору надеяться нельзя, потому что набрали ссыкливое турок сельское быдло на 99%. 2-3 шт. осколочных гранаты в это кубло, и больше никто не соберётся. А то что будут потери, это да, но войны без потерь не бывает,у нас и так идёт война. Так что запишим в герои, а живые задумаются. Жаль что мало в наше время людей кто был в Афганистане....
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03.05.2020 19:45 Відповісти
А во Львове щедро https://korrespondent.net/city/lvov/4156988-vo-lvove-ulychnyi-muzykant-poplatylsia-za-russkye-pesny раздают русскоязычным музыкантам , за https://www.youtube.com/watch?v=*********** песни ...
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04.05.2020 01:15 Відповісти
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