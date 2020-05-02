Журналіст Книш викликав поліцію на місце нічних гулянь молоді в Харкові; коли правоохоронці поїхали, чоловіка побили. ВІДЕО+ФОТО

Вночі 1 травня журналіст і фахівець із кібербезпеки Микита Книш знімав порушників карантину на парковці біля станції метро "Наукова" в Харкові, де любить проводити час "золота молодь".

Як повідомив у фейсбуці глава Національної спілки журналістів Сергій Томіленко, медійника побили після того, як він зателефонував до поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"На відео видно, що Микита Книш представляється журналістом та ставить молоді запитання про порушення ними карантину. Хтось виправдовується, хтось відмовляється давати відповіді або ображає журналіста. Після зйомки сюжету Микита викликав на місце події поліцію, аби та відреагувала на порушення. Однак патрульні, які приїхали, не проводили жодних профілактичних дій, і журналісту, який їх викликав, заявили про відсутність підстав для впливу на громадян на парковці", - зазначає Томіленко.

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За словами журналіста, через декілька секунд після того, як поліцейські поїхали, на нього напали і жорстоко побили. Зловмисники також забрали телефон і рюкзак із ноутбуком та особистими речами. Книш знову викликав поліцію і поїхав до лікарні знімати побої.

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У пресслужбі облуправління поліції повідомляють, що слідчий вніс відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст 187 (розбій) та ч. 2 ст. 345-1 (загроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкціями статей передбачає позбавлення волі терміном від 7 до 10 років із конфіскацією майна. Також правоохоронці провели огляд місця події, опитали свідків, вилучили записи з камер відеоспостереження. Під час обстеження прилеглої території виявили рюкзак із речами потерпілого. Сам він "із забоями тіла та обличчя" звернувся за допомогою в лікарню.

Микита Книш у фейсбуці уточнив, що "зі здоров'ям все ок, декілька синців, жити буду", "абсолютно всі речі знайдено без поліції та інших силовиків", а крім того, "найімовірніше, у цій історії не буде продовження", оскільки він не довіряє поліції.

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