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Новини Відео Трагедія в Одесі
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Зеленському, Дмитруку, Леонову треба подивитися заяву згорілого в Будинку профспілок Кушнарьова, перш ніж шкодувати про "жертви", - Бутусов. ВIДЕО

Депутати Верховної Ради Артем Дмитрук та Олексій Леонов поклали квіти зраднику Геннадію Кушнарьову, який помер за те, щоб Одеса стала "російським містом". І це знання не заважає їм отримувати зарплату з бюджету України.

На це у фейсбуці звернув увагу головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він опублікував відео, записане у квітні 2014 року в Одесі.

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"У масці виступає і відкрито погрожує вбивствами і розправами над громадянами України Геннадій Кушнарьов - один із ватажків Антимайдану Одеси. Кушнарьов був одним з організаторів нападу на українську демонстрацію на Грецькій 2 травня 2014-го і задихнувся  під час пожежі в Будинку профспілок", - пояснює журналіст.

На записі чути слова Кушнарьова: "Доки живий Ярош і йому подібні, ми існуватимемо і боротимемося всіма можливими способами, і в Одесі зокрема. Відстрілюватиму їх, як останніх собак. Нагадую: Одеса - російське місто, Одеса - місто-герой".

Бутусов зазначає, що відеозапис опубліковано "для перегляду президентом Зеленським та його "слугами" - депутатами Артемом Дмитруком та Олексієм Леоновим, які сьогодні поклали квіти в пам'ять про Кушнарьова і його спільників".

"Ні, ви тільки уявіть, народні депутати України покладають квіти зраднику, який помер за те, щоб Одеса стала "російським містом", і нічого у них у голові не заклинює, і зарплату вони в Раді отримують із бюджету України! Це хто там у Будинку профспілок невинні жертви? Це за ними ви сумуєте, хочете, щоб в Одесі стріляли, вбивали, і перетворили на  "російське місто"?" - запитує Бутусов.

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"Дивіться, запам'ятовуйте, думайте, перш ніж говорити, що ви не знаєте, хто ж спровокував сутички в Одесі! Підвищуйте освітній рівень, не ображайте своїми неосвіченими заявами в дусі проросійської пропаганди пам'ять справжніх Героїв України, які зупинили російську агресію і дали вам можливість сісти у свої крісла. Владі треба вчитися бути гідною своїх громадян, які ризикнули собою і врятували Одесу 2 травня від таких, як Кушнарьов, щоб зберегти Україну як державу", - підкреслює журналіст.

Зеленському, Дмитруку, Леонову треба подивитися заяву згорілого в Будинку профспілок Кушнарьова, перш ніж шкодувати про жертви, - Бутусов 01

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найбільш резонансних із них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими та проукраїнськими активістами.

Одного з фігурантів "справи 2 травня" - російського бойовика Євгена Мефьодова, обвинуваченого в зазіханні на територіальну цілісність України - видали РФ у рамках обміну утримуваними особами.

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2 травня 2020 року президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що в суспільстві є низка болючих запитань, які потребують чесних відповідей. Одне з них: "Хто винен у трагедії 2 травня 2014?"

Народні депутати від партії "Слуга народу" Олексій Леонов та Артем Дмитрук поклали квіти до будівлі Будинку профспілок в Одесі, де 2 травня 2014 року загинула група сепаратистів під час протистояння з прихильниками Євромайдану.

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) Одеса (5538) Бутусов Юрій (3622) Слуга народу (2822)


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Топ коментарі
+108
Зеленскому и "слугам народа" Дмитруку и Леонову полезно посмотреть заявления одного из главарей Антимайдана Одессы Кушнарева, что Одесса - "русский город", - Бутусов - Цензор.НЕТ 9300
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02.05.2020 23:10 Відповісти
+84
Сегодня 2 мая, пятая годовщина трагического пожара в Одесе - в котором сгорело 42 сепаратиста и еще 125 получили ожоги. Не хочу показаться кровожадным, но тем не менее считаю, что эта трагедия была для Одессы меньшим злом - чем то которое для этого города заготовило Пуйло…
Но обо всем по порядку: Пуйлу конечно же, был мало интересен депрессивно-криминальный Донбасс… власти Московии собирались использовать его - как трамплин для захвата промышленного юго-востока Украины, а если повезет, то и всей территории Украины. И в первую очередь их интересовали: Днепропетровск с самым крупным в мире заводом по производству ракет, Харьков с самым крупным в мире танковым заводом и Одесса +Черноморск с самым крупным в бывшем СССР портовым комплексом. Однако после удачного гопстопа «крымнаш» - наглость перестала помогать Пуйлу и его кремлевской банде…
…в Днепропетровске - закаленный в рейдерских боях жидобандеровец Беня Коломойский, нагло обозвав Пуйло шизофреником - зашугал всю рашистско-сепаратистскую тусовку, не дав ватникам даже близко подойти к ОГА, МВД, СБУ чтобы объявить там очередную фейковую республику…
…в Харькове - сепаратисты, пользуясь бездействием местной милиции, сумели захватить ОГА и объявить ХНР... однако министр МВД Аваков - не захотел дарить Московии свой родной город и послал туда единственный на то время преданный власти милицейский спецназ, Винницкий полк «Ягуар», который взял штурмом ОГА, захватив в плен «руководство» ХНР и сотню самых активных сепарюг, а после этого несколько дней добросовестно молотил дубинками идущих на штурмы ОГА, МВД и СБУ колорадов - пока засланные Московией гастролеры не сбежали домой за поребрик, а местные сепарюги не забились по норам…
Осталась Одесса, в которую к началу мая, через Приднестровье уже завезли достаточное количество боевиков, целью которых был захват зданий органов власти и объявление марионеточной Одесской Народной Республики - после чего планировалось завести из того же Приднестровья, вооруженные отряды, оружие и боеприпасы (со времен СССР, там сохранились огромные воинские склады). А дальше по сценарию луГандона: морские «гумконвои» из Крыма с замаскированными под отпускников российскими военными, с танками, артилерией, РСЗО и прочим тяжелым оружием в том числе и ПВО. Для обеспечения этих гумконвоев к началу весны, Московия перебросила в Черное море из Балтийского и Северного морей - все большие десантные корабли которые имелись на тот момент на плаву, в том числе: «Королев», «Саратов», «Ямал», «Калининград» и «Минск» и другие. Присутствие которых в Крыму весной 2014 года, можно объяснить - только планами организации морских «гумкомвоев» в захваченную ихтамнетами Одессу.
Но в отличие от луГандона, в Одессе проживает большое количество, проукраинского населения, которое могло оказать сопротивление захватам госучреждений необходимых для объявления марионеточной республики. Поэтому стратегами из ФСБ/ГРУ/СВР, было принято решение - сначала убийствами и расправами затерроризировать наиболее активную часть патриотически настроенных активистов - а уже после их деморализации захватывать ОГА, МВД и СБУ и объявлять ОНР. Для проведения акции устрашения, было принято решения жестокого разгона «Марша единства Украины» - который запланировали провести ультрас клубов Черноморец (Одесса) и Металлист (Харьков). Сформировав несколько ударных колон, колорадские боевики под прикрытием одесской милиции, около 14-00, 2-го мая 2014 года, неожиданно нападают на колону участников марша единства, и применив огнестрельное (в том числе автоматическое) оружие - убивают 6 человек и ранят множество украинских демонстрантов и прохожих. Однако организаторы этого побоища недооценили боевой дух украинских ультрас и представителей самообороны майдана, которые к тому времени уже имели колоссальный опыт уличных боев - поэтому даже безоружными сумели одержать победу над завезенными из ватного мира вооруженными агрессивными алкашами. В результате пятичасовых уличных боев - ультрас и майдановцы разогнали и частично пленили (передав продажной милиции) сепаратистов, погнав остальных к Куликовому полю - где находился их палаточный городок. Преследуемые остатки сепаратистов - взломали двери и укрылись в доме профсоюзов. После чего, принялись прямо в здании разливать бензин в бутылки и забрасывать «коктейлями молотова» осадившую их самооборону и ультрас - в результате чего на одном их верхних этажей пролилось много бензина, что привело к возникновению пожара в котором и сгорели 42 боевика-сепаратиста, в основном прибывших из Московии и Приднестровья.
Реагируя на пожар, власти направили в Одессу нового губернатора Палицу (из боевой рейдерской дивизии ПриватБанка) который: прикрыл границу с Приднестровьем и заменил скупленное Московией руководство областных и городских МВД и СБУ - в результате чего колорадское движение осталось без ментовской «крыши».
После трагедии 2 мая, сепаратистское движение в Одессе резко пошло на убыль. Колорадские активисты, которые ранее открыто собирались на улицах Одессы в банды штурмовиков и терроризировали проукраинское население города - теперь сами были деморализованы, большая их часть сбежала за поребрик, а остальные спрятались в глубокое подполье. О штурме ОГА, МВД, СБУ и провозглашении очередной придуманной в Кремле фейковой республики, уже не могло идти речи…
Так что хер с ними, с теми погорельцами… потому что ИМХО: если бы тогда не удалось остановить сепаратистский шабаш в Одессе - сегодня Украине, пришлось бы воевать на два фронта, что повлекло бы за собой намного больше жертв среди невинных людей…
P.S. А теперь представьте - в Донецке в 2014 году: Захарченка, Плотницкого, Моторолу, Гиркина, Ходаковского и еще пару десятков сепаров, загнали в здание ОГА и сожгли… А сегодня в 2020 году: Аэропорт выполняет рейсы в Дубай, Шахтер принимает Лигу европейских чемпионов на ДонбассАрене, все предприятия работают, строятся новые дома, нет комендантского часа и народ смеясь гуляет по улицам…
И ГДАВНОЕ 12 000 ЧЕЛОВЕК ОСТАЛИСЬ ЖИВЫ!
Очень даже справедливая цена!!!
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02.05.2020 23:32 Відповісти
+82
Зеленскому и "слугам народа" Дмитруку и Леонову полезно посмотреть заявления одного из главарей Антимайдана Одессы Кушнарева, что Одесса - "русский город", - Бутусов - Цензор.НЕТ 5167
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02.05.2020 23:08 Відповісти
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Гарна компанія - депутанти, які на українські гроші славлять вбивць українців, презик, який обмінює обвинуваченого, щоб потім патетично гундосити - "треба знайти винуватців" і поклонська-зрадниця, яка славить такого презика. ТЬХУ!!!
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03.05.2020 08:54 Відповісти
Виступи обісцяного Клоуна вже давно не дивлюся і не читаю, так само як ї його зеленого малороського лайна, яке він протащив у владу. А от за виступами медійних і публічних "гірше не буде" патріотів і "патріотів" відслідковую - ніхто з них ще не покаявся, мов би те лайно, яке вони вибрали, рік назад квітло і пахнуло, а "потом что-то пошло не так". Ну-ну, коли вас будуть саджати за медійну підтримку "українського неонацизму" і "жидобандерівщини", я і оком не моргну - "бачили очі, що купували" (Білецькому, Бігусу особливий "привіт").
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03.05.2020 09:09 Відповісти
В якій країні ще таке можливо ? треба позбавити цих слуг мандата ,адже чим далі тим стає зрозумілішим хто такі ці слуги і який народ вони представляють .
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03.05.2020 09:21 Відповісти
Такое впечатление что Зе и гену кушнарёва ставил на "трон",один и тот же человек или спецслужба!!!! Оба маленьких шпендика и красавчика,оба умеют речуги толкать .... и оба гуманитария(клоун и архитектор)!!!И оба сцикливые!!!Взять того же Гену(одесского чёрного ленина )-за ним офуенная сила и момент "славы" ...а он напялил маску и очки!!!
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03.05.2020 09:45 Відповісти
Знов президент обісрався по самі вуха . Блін . Шо ми вибрали ?
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03.05.2020 09:58 Відповісти
Сейчас, когда наши солдаты убивают рашистских оккупантов на Донбассе, у нас даже сомнений нет, что они - Герои Украины, защитники.
Точно также были и есть Героями те, кто отстоял Одессу . Честь им и хвала!
А коллаборантам - тюрьмы, смерть и вечное презрение.
И судить их нужно по законам ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ, А НЕ МИРНОГО.
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03.05.2020 10:02 Відповісти
Бутусов, а ты думаешь оно там посмотрит и что-то увидит? Если глазки пилоткой мандельской обшиты, что ж оно там увидит?
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03.05.2020 10:06 Відповісти
шашлычек из питора с рускайизычнай челюстью сделали. и это правильно. тока хто ж типерь снегирей защитит? ...
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03.05.2020 10:06 Відповісти
Бутусов респект. Царство Небесное, погибшим нашим гражданам, которые встали против сруцкого мира.
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03.05.2020 10:23 Відповісти
Верно.Патриоты сделали то,что не делало государство.
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03.05.2020 17:30 Відповісти
Зебил и слуги уродов сейчас откровенно пренебрегают украинцами и пресмыкаются перед малоросами - маски сорваны.
Зебилы - откровенные враги Украины! Их главная цель - уничтожение государственности Украины.
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03.05.2020 10:26 Відповісти
Бутусов ше не второпав шо слуги нарота за "урускій мір"? То вони й поминають своїх героїв - кушнарьових і павлових с толстимі
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03.05.2020 13:41 Відповісти
СБУ, как всегда, как рот в воды набрало... Хотя есть работа по 111-й статье.
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03.05.2020 10:30 Відповісти
Згоден з Бутусовим крім неукраїнської!
Ще раз звертаю увагу всіх русскаїзичних патріотів!!!

Олег Чистопольцев
Вчора ·

Цей допис багатьом буде неприємним, незручним.
Але я його напишу.
Бо часто саме з усвідомлення проблеми починається її вирішення.
Багато, хто знає, що я перейшов на українську і зараз активно "топлю" за неї.
І мені часто доводиться чути таке - тобі ж та багатьом російськомовним громадянам України язьік не завадив піти її захищати. Тому типу https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 #какая_разница
Так, я й багато (більшість) моїх побратимів на початку війни були російськомовними. Згодом, зрозумівши важливість мови, багато хто перейшов на українську.
Чому?
Тому, що усвідомили те, що з одного боку ти воюєш з росією (з рускім міром), а з іншого ти його підтримуєш послуговуючись російською. Війна вона ж точиться не тільки фізично, а й ідеологічно. І цей, другий напрям також ДУЖЕ важливий.
Однією з причин війни, яку оголосив путін є захист російськомовного населення України. І взагалі ми ж типу один народ. Це нас коварньій запад поссорил та т.п. І багато українців самі це не усвідомлюючи це підтримують говорячи російською.
Чому російськомовні не переходять на українську? В більшості випадків тому, що поводяться на https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B0 #какая_разніца й тому, що ліниві. Так, перейти на українську це важче ніж вивчити гімн, одягти вишиванку чи зробити патріотичне татуювання. Але це потрібно робити. Й для цього все є - курси онлайн і офлайн, додатки/застосунки, телеграм канали, все більше й більше з'являється якісної літератури українською. Читайте, слухайте українську - підвищуйте словниковий запас, спробуйте писати українською. Через певний час ви й думати почнете українською.
В Україні є багато прикладів переходу на українську. Серед відомих людей це наприклад Yanina Sokolova, Sergii Ivanov, Валерій Ананьєв
Нажаль багато публічних людей, які позіціонують себе патріотами послуговуються російською. Чому вони це роблять? Можливо їм так просто зручніше, чи заради більш широкої аудиторії й більшої особистої вигоди та т.п. Але факт - вони тим самим підтримують рускій мір/ми один народ
Не беріть з них приклад - https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83 #ПереходьНаУкраїнську бо
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D1%94 #Різниця_Є
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03.05.2020 10:38 Відповісти
Зеленському, Дмитруку, Леонову треба подивитися заяву згорілого в Будинку профспілок Кушнарьова, перш ніж шкодувати про "жертви", - Бутусов - Цензор.НЕТ 2385
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03.05.2020 10:40 Відповісти
Зеленському, Дмитруку, Леонову треба подивитися заяву згорілого в Будинку профспілок Кушнарьова, перш ніж шкодувати про "жертви", - Бутусов - Цензор.НЕТ 7924
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03.05.2020 11:27 Відповісти
"Однією з причин війни, яку оголосив путін є захист російськомовного населення України". Именно поэтому писал, пишу и буду писать по-русски, хотя прекрасно понимаю украинский язык
Зеленському, Дмитруку, Леонову треба подивитися заяву згорілого в Будинку профспілок Кушнарьова, перш ніж шкодувати про "жертви", - Бутусов - Цензор.НЕТ 6996
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03.05.2020 13:18 Відповісти
тіпа, будєш подмахівать
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03.05.2020 13:46 Відповісти
цепочка твоїх рассуждєній от посила до резюма сільно оборвана - полностью отсуцтвуйєт.
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03.05.2020 13:49 Відповісти
уж какая есть. Никогда не забуду видео, когда наши вошли 02.05.2014 в сгоревший дом профсоюзов сразу после пожара, при этом все говорят по-русски, и какая была реакция на это (русскую речь над скрюченными трупами защитников русскоязычных) на сайтах типа русвесны
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03.05.2020 14:31 Відповісти
ага, то тобі хочеця понравитись посєтітєлям сайтов тіпа русвєсни
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03.05.2020 17:45 Відповісти
їхня логіка на твой йєзиґ така: адін йєзиґ - адін нарот - адін райх - адін хвюрєр! Ну і, бєй бандеравцев - у ніх даже нєт свойєго ізика!
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03.05.2020 17:51 Відповісти
фронт війни за Україну проходить через кожного з нас - наскільки ми станемо українцями, настільки Україна вистоїть. У нас відібрали рівно ті території, які ми віддали йєзику
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03.05.2020 13:45 Відповісти
Я російську забув би тільки за те , що нею спілкується мордор
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02.05.2021 16:27 Відповісти
А чего вы обсуждаетесь?
Если не помните - напомню по соцопросу 50% избирателей Зеленского "за" вступление в НАТО, а 50% - "против".
Как вы думаете, что из себя представляют те, кто против вступления?
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03.05.2020 10:48 Відповісти
сепары, малоросы-вата, быдло
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03.05.2020 10:57 Відповісти
Это пенсионеры в основном.Армия голосов.Постоянная армия заметьте.
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03.05.2020 11:32 Відповісти
я считаю, в наших условиях, нужно сделать в Украине так: не платишь налоги - не имеешь права голосовать. голосуют только те, кто платит налоги!
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03.05.2020 11:35 Відповісти
Цветы пенсионеры принесли?....глаза открой
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03.05.2020 12:09 Відповісти
я сказал это не об этой конкретной ситуации а в общем и целом. пенсы не заинтересованы в реформах и переменах. они выберут популистов которые им предложат надбавку побольше и все. а пенсов много, и они могут оказаться решающей частью на выборах. откуда государство возьмет эти деньги их не парит, от слова вообще!. тем кто платит налоги не все равно на что они будут потрачены. просто и коротко
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03.05.2020 12:49 Відповісти
Где ты видел пенсионеров в Слуге народа...молодёжь обдолбаннак
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03.05.2020 12:06 Відповісти
Одесса- Это Украина!!!!
Просто так много сепаров и воров!!!! Или просто идиотов как это орущее пугало!!!!
У нас есть СБУ!!!! Пусть работают.
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03.05.2020 11:17 Відповісти
Щось наше СБУ садить тільки волонтерів та добровольців, а сєпари всі в генпрокуратурі, РНБО, прламенті і уряді.
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03.05.2020 12:32 Відповісти
у вовы просто с памятью хреново
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03.05.2020 11:20 Відповісти
С памятью хорошо бывает только у тех, у кого есть мозги, а если их нет, то что можно говорить о памяти...
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03.05.2020 13:42 Відповісти
Могилку этой твари, я бы сравнял и засеял бурьяном.
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03.05.2020 11:33 Відповісти
Теперь поняли чего его на прямые пресс-конференции не пускают дебила, он в записях умудряется проявить свое ватное проросийскуе нутро!
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03.05.2020 12:08 Відповісти
зеЛенин , а чиво ты с ними не почтил память сепаров -предателей страны в которой ты Пре то ж тэж "наши люды"
это плный звиздец - представители власти страны кладут цветы врагам этой страны, пытавшимся ее разорвать и разрушить.
Моск, хоть птичий мля , есть?
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03.05.2020 13:06 Відповісти
Зє!лупа всьо прєкрасно знайє, тому сожалєйєт і скорбіт о трагічєской гібєлі кушнарьових
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03.05.2020 13:29 Відповісти
Слуга народу це представники антимайдану,вони ведуть антиукраїнську політику і розвертають державу до Московії
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03.05.2020 13:48 Відповісти
Але у них нічого не вийде.
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03.05.2020 20:44 Відповісти
Бутус прикалывается,обращаясь к логике и совести вонючих малороссов.
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03.05.2020 14:20 Відповісти
Самое главное в этой истории, как и во многих таких же, где я не однократно писала - это, где наши "патриоты", где эти "великие патриотические силы"? Почему замолчали при зеленском? Или вас суки все устраивает? Вам проплаченому б.длу Порошенко мешшал. Продажные шкуры.
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03.05.2020 15:27 Відповісти
100%!
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03.05.2020 15:43 Відповісти
Класти квіти в память про таких ублюдків цу все одно що класти їх в память про Гіві,Моторолу, Захарченка та згорівших в танках та БМП невідомих Удмуртів, Бурятів та Калмиків. А чо Зеленський, какая разніца ? . А разніци в цьому випадку придурок і НЕМА
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03.05.2020 16:01 Відповісти
Журнашлюха такая, подлизываясь к этому ублюдку - "....казите пазялюсьта......." ......

А с Порохом - "...Я ВАМ НЕ ДОРОГЕНЬКА, ААААА АСКАРБИЛЯЮЮЮЮТЬ!.."

Вывод один - нечисть, ВСЮ, нужно только уничтожать! физически!
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03.05.2020 16:27 Відповісти
Ти часом не хворий.
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03.05.2020 17:20 Відповісти
Це не називається зрадою?…… співпраця з ворогом...
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03.05.2020 16:45 Відповісти
выбрали на свою голову, это зеленое "чудо", зеля плохо кончит
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03.05.2020 16:58 Відповісти
Выбор Зеленского в 2019-ом это лишь неудачная попытка исправить ошибку с выбором Порошенко в 2014-ом. Не стань барыга президентом, не имели бы сейчас президента-комика.
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03.05.2020 22:28 Відповісти
Не долго награда искала своего героя.
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03.05.2020 17:19 Відповісти
СБУ!!! АУ!!! Рябошапка в інтервю Гонаренку чітко сформолював, ЩО ТАКЕ БАКАНОВ! А ще можна додати, хто, як не кращий корєш знає, за які таємні страхи тримає Вирока Росія за бубєнчики...Мабуть Баканов не розуміє, що навіть після совєтского режиму, навіть після рідногоо Єрмаку та Кремлю режиму ПР збереглися справжні патріоти УКРАЇНИ в СБУ...! Час працює невпинно на сраку для ЗЕвлади. Карантин Україні в поміч.
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03.05.2020 17:21 Відповісти
Это говорящая мразь точно сдохла?!
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03.05.2020 17:33 Відповісти
Кушнарёва убил Януковеч
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03.05.2020 19:04 Відповісти
На полюванні?
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03.05.2020 20:46 Відповісти
ну да/)
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03.05.2020 21:04 Відповісти
всё верно Зе сказал, внимательно читайте его заяву.
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03.05.2020 19:05 Відповісти
Дмитрук и Леонов должны положить свои мандаты депутатов ВР ! ВР не место для предателей Родины !
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03.05.2020 19:37 Відповісти
русские задолго проводили психологическую войну обрабатывали Украинцев в соц сетях, в своих пропагандистских СМИ, спецслужбы РФ финансировали организации разные и готовила их на своей территории, а потом настал день инкс и эта подготовленная операция бахнула по Украине! Вот почему нужно мочить всех коллаборантов и в первую очередь в политике - это вся партия регионов, олигархи, которые с русской мафией повязаны и то, что Фирташ был водителем Семена Могилевича не сикрет или что Ахметов еще в 80-х был завербован КГБ и что он связан с Московской организованной преступностью, а Новинский заслан от русской мафии смотрящим за УПЦ МП и он шестерка Алишера Усманова из русской мафии. Медведчук - кум Путина и работает на спецслужбы России еще с 1975 года! Всякие рыги помельче, но тоже играют роль, как например Кернес, который организовывал титушек за Россию бить людей и ментов организовал за Россию бить людей Украинских и что чуть Харьков не профукали, а в Одессе вообще сидит Труханов, который был в розыске болгарского интерпола, как член мафии и более того у него русский паспорт! Это все мины под фундамент Украины заложенные спецслужбами России! Кернес уже собирал всех мэров и предлагал, чтобы все мэры получили большие автономии - то бишь развалить Украину на княжества по заданию спецслужб РФ хочет! Этих крыс грызущих корабль под названием Украина надо убивать всех!!! Термин крыса из сленга мафии и в мафии при обнаружении крысы ее валят быстро и самыми жесткими методами! Потому что он погубить может дело! Крысы - это враги номер 1!!!
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03.05.2020 20:39 Відповісти
да уж, членограй опять обосрался на всю Украину. у чувака офигенный талант создавать зашквары на ровном месте. )))))) типичная ватная консерва . надеюсь в скором времени загремит под фанфары. ))))

чувак полный ноль и пора на покой куда то типа ростова. ))))
расскажу прикол: захожу недавно к соседу дяде Ване, а у него на телеке дворники от машины приделаны. спрашиваю, это что за девайс такой? отвечает, когда осел оманский по телеку свои высеры толкает, вся семья плюется на экран. и что бы не бегать постоянно ветошью протирать, приделал такую конструкцию. любит народ своего янелоха))))))
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04.05.2020 00:23 Відповісти
прежде чем зраду нагонять, почитайте заявы этих нардепов СН, они объяснили кому и почему возложили цветы.
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04.05.2020 05:45 Відповісти
ВОТ ТАКИЕ ЖЕ КУШНАРЕВЫ ПОЛИВАЛИ ГРАДАМИ МАРИУПОЛЬ И ЗАПИСАЛИСЬ В ОТРЯДЫ ПОПОЧЛЕНЦЕВ КРЕМЛЕВСКОГО ***** . А БАЙКИ ПРО ПРАВЫЙ СЕКТОР --ЭТО У НИХ ДЛЯ ОТМАЗКИ И ОПРАВДАНИЯ СВОЕГО ПРЕДАТЕЛЬСТВА --14 ГОД ВСЕ ЧЕТКО РАССТАВИЛ ПО МЕСТАМ -- ТЫ ИЛИ ЗА УКРАИНУ ИЛИ ЗА ***** . ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО
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04.05.2020 06:33 Відповісти
Свино-собак изгнать из Украины в мордовию
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04.05.2020 06:41 Відповісти
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