Зеленському, Дмитруку, Леонову треба подивитися заяву згорілого в Будинку профспілок Кушнарьова, перш ніж шкодувати про "жертви", - Бутусов. ВIДЕО

Депутати Верховної Ради Артем Дмитрук та Олексій Леонов поклали квіти зраднику Геннадію Кушнарьову, який помер за те, щоб Одеса стала "російським містом". І це знання не заважає їм отримувати зарплату з бюджету України.

На це у фейсбуці звернув увагу головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він опублікував відео, записане у квітні 2014 року в Одесі.

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"У масці виступає і відкрито погрожує вбивствами і розправами над громадянами України Геннадій Кушнарьов - один із ватажків Антимайдану Одеси. Кушнарьов був одним з організаторів нападу на українську демонстрацію на Грецькій 2 травня 2014-го і задихнувся під час пожежі в Будинку профспілок", - пояснює журналіст.

На записі чути слова Кушнарьова: "Доки живий Ярош і йому подібні, ми існуватимемо і боротимемося всіма можливими способами, і в Одесі зокрема. Відстрілюватиму їх, як останніх собак. Нагадую: Одеса - російське місто, Одеса - місто-герой".

Бутусов зазначає, що відеозапис опубліковано "для перегляду президентом Зеленським та його "слугами" - депутатами Артемом Дмитруком та Олексієм Леоновим, які сьогодні поклали квіти в пам'ять про Кушнарьова і його спільників".

"Ні, ви тільки уявіть, народні депутати України покладають квіти зраднику, який помер за те, щоб Одеса стала "російським містом", і нічого у них у голові не заклинює, і зарплату вони в Раді отримують із бюджету України! Це хто там у Будинку профспілок невинні жертви? Це за ними ви сумуєте, хочете, щоб в Одесі стріляли, вбивали, і перетворили на "російське місто"?" - запитує Бутусов.

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"Дивіться, запам'ятовуйте, думайте, перш ніж говорити, що ви не знаєте, хто ж спровокував сутички в Одесі! Підвищуйте освітній рівень, не ображайте своїми неосвіченими заявами в дусі проросійської пропаганди пам'ять справжніх Героїв України, які зупинили російську агресію і дали вам можливість сісти у свої крісла. Владі треба вчитися бути гідною своїх громадян, які ризикнули собою і врятували Одесу 2 травня від таких, як Кушнарьов, щоб зберегти Україну як державу", - підкреслює журналіст.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найбільш резонансних із них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими та проукраїнськими активістами.

Одного з фігурантів "справи 2 травня" - російського бойовика Євгена Мефьодова, обвинуваченого в зазіханні на територіальну цілісність України - видали РФ у рамках обміну утримуваними особами.

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2 травня 2020 року президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що в суспільстві є низка болючих запитань, які потребують чесних відповідей. Одне з них: "Хто винен у трагедії 2 травня 2014?"

Народні депутати від партії "Слуга народу" Олексій Леонов та Артем Дмитрук поклали квіти до будівлі Будинку профспілок в Одесі, де 2 травня 2014 року загинула група сепаратистів під час протистояння з прихильниками Євромайдану.