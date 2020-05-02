Зеленському, Дмитруку, Леонову треба подивитися заяву згорілого в Будинку профспілок Кушнарьова, перш ніж шкодувати про "жертви", - Бутусов. ВIДЕО
Депутати Верховної Ради Артем Дмитрук та Олексій Леонов поклали квіти зраднику Геннадію Кушнарьову, який помер за те, щоб Одеса стала "російським містом". І це знання не заважає їм отримувати зарплату з бюджету України.
На це у фейсбуці звернув увагу головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Він опублікував відео, записане у квітні 2014 року в Одесі.
"У масці виступає і відкрито погрожує вбивствами і розправами над громадянами України Геннадій Кушнарьов - один із ватажків Антимайдану Одеси. Кушнарьов був одним з організаторів нападу на українську демонстрацію на Грецькій 2 травня 2014-го і задихнувся під час пожежі в Будинку профспілок", - пояснює журналіст.
На записі чути слова Кушнарьова: "Доки живий Ярош і йому подібні, ми існуватимемо і боротимемося всіма можливими способами, і в Одесі зокрема. Відстрілюватиму їх, як останніх собак. Нагадую: Одеса - російське місто, Одеса - місто-герой".
Бутусов зазначає, що відеозапис опубліковано "для перегляду президентом Зеленським та його "слугами" - депутатами Артемом Дмитруком та Олексієм Леоновим, які сьогодні поклали квіти в пам'ять про Кушнарьова і його спільників".
"Ні, ви тільки уявіть, народні депутати України покладають квіти зраднику, який помер за те, щоб Одеса стала "російським містом", і нічого у них у голові не заклинює, і зарплату вони в Раді отримують із бюджету України! Це хто там у Будинку профспілок невинні жертви? Це за ними ви сумуєте, хочете, щоб в Одесі стріляли, вбивали, і перетворили на "російське місто"?" - запитує Бутусов.
"Дивіться, запам'ятовуйте, думайте, перш ніж говорити, що ви не знаєте, хто ж спровокував сутички в Одесі! Підвищуйте освітній рівень, не ображайте своїми неосвіченими заявами в дусі проросійської пропаганди пам'ять справжніх Героїв України, які зупинили російську агресію і дали вам можливість сісти у свої крісла. Владі треба вчитися бути гідною своїх громадян, які ризикнули собою і врятували Одесу 2 травня від таких, як Кушнарьов, щоб зберегти Україну як державу", - підкреслює журналіст.
Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найбільш резонансних із них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими та проукраїнськими активістами.
Одного з фігурантів "справи 2 травня" - російського бойовика Євгена Мефьодова, обвинуваченого в зазіханні на територіальну цілісність України - видали РФ у рамках обміну утримуваними особами.
2 травня 2020 року президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що в суспільстві є низка болючих запитань, які потребують чесних відповідей. Одне з них: "Хто винен у трагедії 2 травня 2014?"
Народні депутати від партії "Слуга народу" Олексій Леонов та Артем Дмитрук поклали квіти до будівлі Будинку профспілок в Одесі, де 2 травня 2014 року загинула група сепаратистів під час протистояння з прихильниками Євромайдану.
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Точно также были и есть Героями те, кто отстоял Одессу . Честь им и хвала!
А коллаборантам - тюрьмы, смерть и вечное презрение.
И судить их нужно по законам ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ, А НЕ МИРНОГО.
Зебилы - откровенные враги Украины! Их главная цель - уничтожение государственности Украины.
Ще раз звертаю увагу всіх русскаїзичних патріотів!!!
Олег Чистопольцев
Вчора ·
Цей допис багатьом буде неприємним, незручним.
Але я його напишу.
Бо часто саме з усвідомлення проблеми починається її вирішення.
Багато, хто знає, що я перейшов на українську і зараз активно "топлю" за неї.
І мені часто доводиться чути таке - тобі ж та багатьом російськомовним громадянам України язьік не завадив піти її захищати. Тому типу https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 #какая_разница
Так, я й багато (більшість) моїх побратимів на початку війни були російськомовними. Згодом, зрозумівши важливість мови, багато хто перейшов на українську.
Чому?
Тому, що усвідомили те, що з одного боку ти воюєш з росією (з рускім міром), а з іншого ти його підтримуєш послуговуючись російською. Війна вона ж точиться не тільки фізично, а й ідеологічно. І цей, другий напрям також ДУЖЕ важливий.
Однією з причин війни, яку оголосив путін є захист російськомовного населення України. І взагалі ми ж типу один народ. Це нас коварньій запад поссорил та т.п. І багато українців самі це не усвідомлюючи це підтримують говорячи російською.
Чому російськомовні не переходять на українську? В більшості випадків тому, що поводяться на https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B0 #какая_разніца й тому, що ліниві. Так, перейти на українську це важче ніж вивчити гімн, одягти вишиванку чи зробити патріотичне татуювання. Але це потрібно робити. Й для цього все є - курси онлайн і офлайн, додатки/застосунки, телеграм канали, все більше й більше з'являється якісної літератури українською. Читайте, слухайте українську - підвищуйте словниковий запас, спробуйте писати українською. Через певний час ви й думати почнете українською.
В Україні є багато прикладів переходу на українську. Серед відомих людей це наприклад Yanina Sokolova, Sergii Ivanov, Валерій Ананьєв
Нажаль багато публічних людей, які позіціонують себе патріотами послуговуються російською. Чому вони це роблять? Можливо їм так просто зручніше, чи заради більш широкої аудиторії й більшої особистої вигоди та т.п. Але факт - вони тим самим підтримують рускій мір/ми один народ
Не беріть з них приклад - https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83 #ПереходьНаУкраїнську бо
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D1%94 #Різниця_Є
Если не помните - напомню по соцопросу 50% избирателей Зеленского "за" вступление в НАТО, а 50% - "против".
Как вы думаете, что из себя представляют те, кто против вступления?
Просто так много сепаров и воров!!!! Или просто идиотов как это орущее пугало!!!!
У нас есть СБУ!!!! Пусть работают.
это плный звиздец - представители власти страны кладут цветы врагам этой страны, пытавшимся ее разорвать и разрушить.
Моск, хоть птичий мля , есть?
А с Порохом - "...Я ВАМ НЕ ДОРОГЕНЬКА, ААААА АСКАРБИЛЯЮЮЮЮТЬ!.."
Вывод один - нечисть, ВСЮ, нужно только уничтожать! физически!
чувак полный ноль и пора на покой куда то типа ростова. ))))
расскажу прикол: захожу недавно к соседу дяде Ване, а у него на телеке дворники от машины приделаны. спрашиваю, это что за девайс такой? отвечает, когда осел оманский по телеку свои высеры толкает, вся семья плюется на экран. и что бы не бегать постоянно ветошью протирать, приделал такую конструкцию. любит народ своего янелоха))))))