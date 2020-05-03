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Новини Відео Трагедія в Одесі
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Шість років тому одесити не дали перетворити місто на зону бойових дій. Вічна слава загиблому Ігорю Іванову, повага всім захисникам, - Стерненко. ВIДЕО

Шість років тому Одеса вистояла та відбилась від російської агресії. Одесити не дали окупантам перетворити місто на зону бойових дій. Не пустили до себе війну.

Про це пише в фейсбуці активіст Сергій Стерненко, передає Цензор.НЕТ.

"Тому Одеса має зараз мирне небо над головою.
Тому в Одесі немає "іхтамнетов", вибухів та стрілянини. Вічна слава Ігору Іванову, члену Правого сектора, який у той день віддав своє життя, захищаючи місто.

Повага усім, хто не боявся та боронив Одесу від окупантів і їх прибічників", - додав Стерненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Зеленський не знає винних у трагедії 2 травня в Одесі, то може почати сумніватися щодо вбивства Небесної Сотні та війни на Донбасі, - Сенцов

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найбільш резонансних із них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими та проукраїнськими активістами.

Одного з фігурантів "справи 2 травня" - російського бойовика Євгена Мефьодова, обвинуваченого в зазіханні на територіальну цілісність України - видали РФ у рамках обміну утримуваними особами.

2 травня 2020 року президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що в суспільстві є низка болючих запитань, які потребують чесних відповідей. Одне з них: "Хто винен у трагедії 2 травня 2014?"

Народні депутати від партії "Слуга народу" Олексій Леонов і Артем Дмитрук поклали квіти до будівлі Будинку профспілок в Одесі, де 2 травня 2014 року загинула група сепаратистів під час протистояння з прихильниками Євромайдану.

Одеса (5538) Стерненко Сергій (397)


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Топ коментарі
+75
Одесса- це одне з найкращих Українських міст!
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03.05.2020 01:17 Відповісти
+68
Одеса відламала роги кацарилим шість років тому і завдяки цьому залишилась перлиною України.

Слава Україні!

Смерть раськє фєдєраськє!

Пуцін - ху#ло!
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03.05.2020 01:39 Відповісти
+48
Русские своих не бросают - они своих кидают. А так же сжигают, травят, топят, давят, страляют и режут.
Одним словом -"защищают".
"Защищают" до самого факта смерти "защищаемых" русскоговорящих.
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03.05.2020 01:44 Відповісти
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Підтримую Стерненка,дохлі лаптєногі не жертви,а руССькі окупанти,повинен бути відловлений і повішений главмусор Одеси тих подій Фучеджі.
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03.05.2020 13:10 Відповісти
Дякуєм одеситам які зупинили російський фашизм.Аналогічні бригади-провокатори мали себе проявити в кожній області країни.Але після такого одеського фіналу присіли так і не висунувшись.В пекло дурних нема.По Біблійному-хто мечем убиває той сам мусить бути ним убитий.
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03.05.2020 13:19 Відповісти
Є два типи рузьгємірців,це хороші і живі.
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03.05.2020 13:21 Відповісти
Шануймося українці!
Репетиція штурму кремля,пройшла успішно!
Фашистів спалили в їхньому ЛОГОВІ!
Смерть рашистським окупантам!
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03.05.2020 13:36 Відповісти
Стерненко-молодець!
Він доказав що козацького роду.
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03.05.2020 16:02 Відповісти
Шість років тому одесити не дали перетворити місто на зону бойових дій. Вічна слава загиблому Ігорю Іванову, повага всім захисникам, - Стерненко - Цензор.НЕТ 9037
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03.05.2020 16:21 Відповісти
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