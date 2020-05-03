Шість років тому одесити не дали перетворити місто на зону бойових дій. Вічна слава загиблому Ігорю Іванову, повага всім захисникам, - Стерненко. ВIДЕО

Шість років тому Одеса вистояла та відбилась від російської агресії. Одесити не дали окупантам перетворити місто на зону бойових дій. Не пустили до себе війну.

Про це пише в фейсбуці активіст Сергій Стерненко, передає Цензор.НЕТ.

"Тому Одеса має зараз мирне небо над головою.

Тому в Одесі немає "іхтамнетов", вибухів та стрілянини. Вічна слава Ігору Іванову, члену Правого сектора, який у той день віддав своє життя, захищаючи місто.



Повага усім, хто не боявся та боронив Одесу від окупантів і їх прибічників", - додав Стерненко.

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