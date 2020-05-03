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COVID-шахрайство: кіберполіція викрила ділків, які обдурили близько тисячі осіб на суму 3,5 млн грн. ВІДЕО+ФОТО

Співробітники кіберполіції викрили мережу шахраїв, які пропонували купити засоби протиепідемічного захисту і обдурили близько тисячі громадян на загальну суму понад 3,5 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції.

"Співробітники кіберполіції спільно зі слідчими провели заходи з виявлення осіб, які використовують пандемією коронавірусу для вчинення шахрайських дій, займаються нелегальною торгівлею засобами індивідуального захисту, медичними виробами та здійснюють протиправну діяльність у кіберпросторі", - йдеться в повідомленні.

"Загалом проведено 56 санкціонованих обшуків у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській областях.

У результаті проведених заходів встановлено, що від злочинної діяльності 40 шахраїв постраждало близько 1000 осіб, яким було завдано шкоду на суму понад 3,5 мільйона гривень.

Зокрема у Дніпропетровській області викрито дві групи, які в мережі Інтернет розміщували тисячі оголошень щодо продажу термометрів, медичних масок, антисептиків та інших предметів протиепідемічного захисту. Після того, як вони отримували передоплату або повну оплату за товар на підконтрольні рахунки, оголошення видаляли та переставали виходити на зв'язок.
За місцями мешкання та в автівках фігурантів проведено обшуки. За результатами вилучено речові докази: банківські картки, мобільні телефони, грошові кошти.

Остаточна сума збитків встановлюється. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри зловмисникам у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шахраї "продавали" неіснуючі протиепідемічні товари, встигли збагатитися на більш ніж 2 млн грн, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

COVID-шахрайство: кіберполіція викрила ділків, які обдурили близько тисячі осіб на суму 3,5 млн грн 01
COVID-шахрайство: кіберполіція викрила ділків, які обдурили близько тисячі осіб на суму 3,5 млн грн 02

шахрайство (1125) кіберполіція (414) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Лохи живучі і ніколи не вимруть.
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03.05.2020 08:43 Відповісти
+7
COVID-мошенничество: Киберполиция разоблачила дельцов, обманувших около тысячи человек на сумму 3,5 млн грн - Цензор.НЕТ 4086
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03.05.2020 09:10 Відповісти
+5
Пока живут на свете дураки...(с)
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03.05.2020 08:46 Відповісти
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Лохи живучі і ніколи не вимруть.
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03.05.2020 08:43 Відповісти
Without sucker and life is bad!
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03.05.2020 09:06 Відповісти
свидетельство этому - результаты последних выборов: 73% лохов в этой стране - есть где разгуляться!
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03.05.2020 20:16 Відповісти
Пока живут на свете дураки...(с)
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03.05.2020 08:46 Відповісти
Іhttps://m.youtube.com/watch?v=GkYs7YgdUcQ
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03.05.2020 08:51 Відповісти
Ця схема обдурюваня людей вже давно відома. Навіть не дивує, що шахраї використали потребу людей у ліках та медичних засобах захисту.
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03.05.2020 08:47 Відповісти
Шахраї вже 30 років використовують потребу людей у власній державі.
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03.05.2020 09:08 Відповісти
При цьому лише останній шахрай нічого не дає, а все забирає. Ви це зробили разом, зебіли.
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03.05.2020 09:14 Відповісти
а передостанний просто занимался реформизмом?
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03.05.2020 09:17 Відповісти
Передостанній ще багато чого зробив. Маю надію, що хоч ви не будете надалі шукати білого і пухнастого керівника.
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03.05.2020 09:30 Відповісти
ну конечно. все было потужно 144 мыролюбных реформы, 3003 мыролюбных перемирия.К стати первое винницкое перемирие свиненок устроил на второй день после начала ато.
Иди о таком реформизме вам неприятно вспоминать?
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03.05.2020 09:39 Відповісти
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03.05.2020 12:29 Відповісти
Вот про ещё одно COVID-мошенничество: https://www.youtube.com/watch?v=igIORho7GeQ
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03.05.2020 08:50 Відповісти
Есть ещё одна сеть мошенников и мародеров.
Локация на Банковой, главным терпилой в них гундявый карлик. Фамилия у него начинается на Зеле заканчивается на нский.
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03.05.2020 08:52 Відповісти
Локация на Банковой - это заветная мечта каждого мародёра, независимо от фамилии.
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03.05.2020 09:05 Відповісти
Ця думка давно прийшла у вашу найрозумнішу голову?
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03.05.2020 09:10 Відповісти
А ви гадали що розумні думки збираються лише у вашій світлій голові?
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03.05.2020 09:17 Відповісти
У вашій голові не було думки, бо ви запитали у відповідь на запитання. Зазвичай так роблять лише представники народу Коломойського.
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03.05.2020 09:28 Відповісти
Антисемізм вам дуже пасує 😁.
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03.05.2020 09:50 Відповісти
Геволт!!!!!!
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04.05.2020 02:17 Відповісти
Не зря есть пословица - без лоха и жизнь плоха
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03.05.2020 09:07 Відповісти
Вище я її англійською мовою написав😊
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03.05.2020 09:11 Відповісти
COVID-мошенничество: Киберполиция разоблачила дельцов, обманувших около тысячи человек на сумму 3,5 млн грн - Цензор.НЕТ 4086
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03.05.2020 09:10 Відповісти
А мародер со свинарчуками хде, во втором ряду заныкались?
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03.05.2020 09:19 Відповісти
Вам у цей час мародери серуть у штані!
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03.05.2020 09:34 Відповісти
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03.05.2020 12:30 Відповісти
Потрібно діяти за приципом: на видячи товару - не давай грошей. Як на ринку.
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03.05.2020 09:21 Відповісти
Я так і роблю, якщо пропонують одразу перерахувати гроші! Тільки оплата у Новій пошті після перевірки товару.
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03.05.2020 09:26 Відповісти
Мой аккаунт на олх существует столько же, сколько сам олх. И это лучшая гарантия. Отправляю с позапрошлого года только по предоплате, либо после оплаты доставки. Хорошо еще появилась возможность оплаты на олх. Иначе беда - из 10 покупателей 7 тупо морозятся после отправки. Еще 3 года назад такое встречалось очень редко, а теперь нет смысла отправлять без предоплаты - 70% что будешь забирать назад и платить за доставку. Но даже на олх платить не хотят некоторые, с такими вообще разговор один -до побачення. Никак не угадаешь, выкупят или просто отморозятся.
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03.05.2020 17:20 Відповісти
во время войны и эпидемии мародеров нужно уничтожать.

и мелких мародеров и тех, кто находится при власти. Бэня с его клоуном и дЕрьмаками ограбили нас намного больше.
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03.05.2020 09:29 Відповісти
Одужають лише ті, хто визнає свою помилку при обранні зевлади.
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03.05.2020 09:32 Відповісти
Порохоботы такие доверчивые
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03.05.2020 09:44 Відповісти
Зебіли такі при3.14жжені
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03.05.2020 10:37 Відповісти
А как быть с теми, кто развел всю Страну на 100 тонн гуманитарного груза??? Получается, что по мелочи разводить нельзя, а вот самолетами можно (раньше было вагонами).
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03.05.2020 09:44 Відповісти
На фото бубочка и 95-ый анал?
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03.05.2020 10:07 Відповісти
Предоплата - признак Лоха.
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03.05.2020 11:55 Відповісти
Признак лоха - делать заказы у новичков, которые только месяц как зарегистрировались.
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03.05.2020 17:22 Відповісти
Стоимость хренадцатилетнего угнанного акка на ОЛХ меньше 50 грн. Как тебе поможет старая дата регистрации? Да никак. Просто не работать по предоплате, в самом крайнем случае делать предоплату в размере почтовых услуг.
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03.05.2020 19:24 Відповісти
Есть олх доставка. Любой нормальный продавец отправит через нее.
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03.05.2020 23:11 Відповісти
COVID-шахрайство
************
А я зразу подумав, що істеричне коронобєсіє визнали шахрайською аферою. Але бачу, що до цього ще далеко, - не всіх цілей досягнуто.
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03.05.2020 13:39 Відповісти
С етім нужно нємєдлєнно что-то дєлать !
Малюська,-твій вихід !
COVID-шахрайство: кіберполіція викрила ділків, які обдурили близько тисячі осіб на суму 3,5 млн грн - Цензор.НЕТ 879
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03.05.2020 22:45 Відповісти
 
 