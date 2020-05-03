COVID-шахрайство: кіберполіція викрила ділків, які обдурили близько тисячі осіб на суму 3,5 млн грн. ВІДЕО+ФОТО

Співробітники кіберполіції викрили мережу шахраїв, які пропонували купити засоби протиепідемічного захисту і обдурили близько тисячі громадян на загальну суму понад 3,5 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції.

"Співробітники кіберполіції спільно зі слідчими провели заходи з виявлення осіб, які використовують пандемією коронавірусу для вчинення шахрайських дій, займаються нелегальною торгівлею засобами індивідуального захисту, медичними виробами та здійснюють протиправну діяльність у кіберпросторі", - йдеться в повідомленні.

"Загалом проведено 56 санкціонованих обшуків у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській областях.

У результаті проведених заходів встановлено, що від злочинної діяльності 40 шахраїв постраждало близько 1000 осіб, яким було завдано шкоду на суму понад 3,5 мільйона гривень.



Зокрема у Дніпропетровській області викрито дві групи, які в мережі Інтернет розміщували тисячі оголошень щодо продажу термометрів, медичних масок, антисептиків та інших предметів протиепідемічного захисту. Після того, як вони отримували передоплату або повну оплату за товар на підконтрольні рахунки, оголошення видаляли та переставали виходити на зв'язок.

За місцями мешкання та в автівках фігурантів проведено обшуки. За результатами вилучено речові докази: банківські картки, мобільні телефони, грошові кошти.



Остаточна сума збитків встановлюється. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри зловмисникам у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

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